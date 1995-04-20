CCI Speed oscillator mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Velocidade CCI" para MT4, sem repintura.
- O cálculo deste indicador é baseado em equações da física. A Velocidade CCI é a primeira derivada do próprio CCI.
- O Índice do Canal de Commodities (CCI) mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico.
- A Velocidade CCI é boa para entradas de scalping na direção da tendência principal: use-a em combinação com quaisquer indicadores de tendência adequados, por exemplo, EMA20 e EMA50, como mostrado nas imagens.
- O indicador Velocidade CCI mostra a velocidade com que o próprio CCI muda de direção - ele é muito sensível.
- Se o valor do indicador Velocidade CCI for < 0: a velocidade é negativa; se o valor do indicador Velocidade CCI for > 0: a velocidade é positiva.
- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.
