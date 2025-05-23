MSB Robot

MSB Robot – Otomatik Forex Ticaretine Akıllı Kapınız

MSB Robot, güçlü sinyal mantığına dayalı tam otomatik bir Uzman Danışmandır (EA). Bu mantık, en popüler ve doğru forex piyasası kırılma fırsatlarını tespit eden Market Structure Breakout (MSB) göstergesine dayanmaktadır. Bu EA, doğru ve nitelikli MSB sinyallerine dayanarak güvenli kar elde etmek için geliştirilmiştir. Pilot moduyla kolay kurulum ve kullanım, kullanıcıya EA'yı tam otomatik modda çalıştırma ve EA tarafından yönetilen dinamik ayarların keyfini çıkarma olanağı sağlar.

Bu ürünün başlangıç fiyatı 199$. Her büyük güncelleme ve kalite artışıyla birlikte fiyat 100$ artacaktır. Bir sonraki fiyat 399$ olacaktır.

Bu ürün şu anda önümüzdeki günlerdeki büyük güncellemeye kadar %40 indirimli. Güncellemeden sonra fiyat 399$’a yükselecektir.

Bu ürünü satın aldıktan hemen sonra, lütfen bana özel mesajla ekran görüntüsü gönderin. Kurulumun ilk adımından hesabınızda para kazanmaya başlayana kadar size rehberlik edeceğim.

MSB Robot'un MT5 sürümü kullanıma sunuldu:
https://www.mql5.com/en/market/product/139566

Özellikler:

  • Otomatik Pilot Modu: Sadece açın ve işlem yapın — ayar değiştirmeye gerek yoktur
  • Tüm Brokerlar ve Hesap Tipleri ile uyumludur (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN vb.)
  • En iyi performans GBPUSD (H1 zaman dilimi) — Gelecekte daha fazla parite eklenecektir
  • Güvenilir Market Structure Breakout Stratejisi üzerine kuruludur
  • Güvenlik Araçları Dahil: Sermayenizi koruyan Equity Guard ve Gap Guard
  • Doğru İşlem Girişleri: Çoklu filtreler kullanır (hareketli ortalama, stokastik ve hacim)
  • Özelleştirilebilir Arayüz: İleri düzey kullanıcılar kendi strateji ayarlarını oluşturabilir
  • Esnek Risk Yönetimi: Düşük, Orta ve Yüksek risk seçenekleri — hepsi grafik üzerinde ayarlanabilir
  • Manuel Mod: Profesyonel traderlar grafik üzerinde GUI kullanarak kendi özel yapılandırmalarını test edebilir

Başlangıç için öneriler:

  • Minimum Teminat: 100$
  • Kaldıraç: 1:10 veya daha fazla
  • Parite: GBPUSD
  • Zaman Dilimi: H1
  • Mod: Pilot
  • Hesap Tipi: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium veya ECN

Destek:

  • Daha fazla ipucu için MQL5 kanalımıza katılın.
  • Ürünü satın aldıktan hemen sonra MQL messenger üzerinden benimle iletişime geçin, sorularınızı hızlıca cevaplayacağım.
  • 11 dilde tam kullanıcı kılavuzu mevcuttur.

Güncelleme Planı ve Yol Haritası:

Tüm güncellemeler %100 ücretsizdir — lansman fiyatı 199$ olan ürünler için bile.

Gelecek güncellemeler şunları içerecektir:

  • Çoklu sembol ticareti için daha fazla ana forex paritesi
  • İşlem sıklığını ve karı artırmak için daha düşük zaman dilimlerinin desteklenmesi


