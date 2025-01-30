EA Gold Reaper Mt4

Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex.
Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.
 
L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.


Önerilen ürünler
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Uzman Danışmanlar
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications) visual panel for opening orders in manual trading visual panel for setting up automat
Magic Trades
Kamel Zerki
Göstergeler
Introducing the "Magic Trades" for MetaTrader 4 – your ultimate tool for precision trading in dynamic markets. This innovative indicator revolutionizes the way you perceive market trends by harnessing the power of advanced analysis to detect subtle changes in character, paving the way for optimal trading opportunities. The Magic Trades Indicator is designed to empower traders with insightful entry points and well-defined risk management levels. Through its sophisticated algorithm, this indicato
Mac Binary Options Signals
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
RSI Bands Expert mt4
Alexander Chertnik
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor uses Rsi and Bands indicators for generating signals and trades exit. Minimum trading deposit   500 $ . EA optimized to run on GOLD / EURUSD / GBPUSD / USDJPY / AUDNZD 1H charts (sets in the comments) can be also optimized to work on more charts and different timeframes. EA uses Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.    developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   " platform. Recommended broker > Vantage
FREE
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher): Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden du
FREE
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Uzman Danışmanlar
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Mr Forex
Stanislav Frolov
Uzman Danışmanlar
Mr. Forex Mr Forex  EA ️️️️ Mr Forex result of more than 3 year testing strategy in market. All you need is rent VPS with low latency, i.e London base vps Pairs: EURUSD , GBPUSD , USDCHF Use Time Frame M1 - M15 ( v.1.4 and above) Set file download here(coming soon) Easy to use: 1. After installation change Time Frame to M1 ( 1 Minute ) - M15 2. Change MM to TRUE i suggest you test this EA for 1 month with demo account and when see result try Real account. After your Purchase please
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Göstergeler
MetaTrader 4 için Koala Arz Talep Göstergesi'ni tanıtıyoruz (İster olumlu ister olumsuz olsun, yorumlarınızı veya geri bildirimlerinizi paylaşmanızı öneririz, böylece diğer yatırımcılar da deneyimlerinizden faydalanabilir.) : Koala Supply Demand Göstergesi'ne hoş geldiniz. Bu göstergeler, kesintisiz arz ve talep bölgelerini tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu gösterge, tüccarın piyasayı bölge alanları olarak görmesine yardımcı olabilir; fiyatın bazı güçlü bölgelere nasıl saygı gösterdiğini göreb
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.82 (33)
Uzman Danışmanlar
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Big Chief
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
BIG CHIEF    Big Chief is an Expert Advisor that runs its own 2 proprietary analysis & algorithms. No indicator is used to analyze the entry point in the first method and the second method has an Ichimoku Indicator with proprietary settings. For the exit plan, it uses the proprietary Sequence Method & implement the cutlosses-let-profit-run strategy. You will be surprised that at the closing of all trades, almost most of them are having a positive profit and almost half of them are
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Göstergeler
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygu
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Uzman Danışmanlar
OtmScalp EA V1 - EUR, Altın & BTC için Yapay Zeka Destekli Scalping Robotu OtmScalp EA V1 - EUR, Altın ve BTC için Yapay Zeka Destekli Ultimate Scalping Robotu Sınırlı Teklif: Sadece 499$ (Orijinal Fiyat 1200$ - Yakında Zam Geliyor!) Neden OtmScalp EA V1'i Seçmelisiniz? Günlük sabit kazanç - Kontrollü ama agresif scalping için tasarlandı 3 özelleştirilmiş versiyon - EUR çiftleri, altın (XAU/USD) ve Bitcoin (BTC/USD) için optimize edildi %100 otomatik trading - Müdahale olmadan 24/5 çalışır Akıll
Winter
Ivan Akimov
Uzman Danışmanlar
Принцип работы советника основан на открытии сделок при получении сигнала от своих индикаторов. Закрытие происходит при поступлении противоположного сигнала. Настройки упрощены до минимума, можно выставить только рабочий лот. Советник настроен на работу на паре EUR/USD, таймфреймы  M5, M15, M30, H1 Советник не  использует в торговле, мартингейл и усреднение. Мониторинг советника   https://www.mql5.com/ru/signals/795297
Fractal Scalper MT4
Stephen Reynolds
Uzman Danışmanlar
This trading method is inspired by Linda Bradford Raschkes 3 Little Indians pattern. Put simply we anticipate price will approach a projected line that is based upon 2 previous fractals.    If 2 previous upper fractals occur we draw an upper line projected forward. If current price approaches this line we anticipate price will keep moving towards the line and breakthrough so we buy.    If 2 previous lower fractals occur we draw a lower line projected forward. If current price approaches this
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Göstergeler
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Uzman Danışmanlar
Insight Investor: Advanced Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction In the fast-paced world of Forex trading, having the right tools can significantly enhance your trading experience. Insight Investor is an advanced multi-currency trading bot designed to automate and optimize your trading operations. This expert advisor employs modern algorithms to analyze market conditions and execute trades, aiming to deliver consistent results while maintaining controlled risk levels. Key Features of Ins
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Uzman Danışmanlar
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for
FREE
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Göstergeler
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator provides signals based on gkNextLevel Binary Options Strategy.  Indicators: 2 Bollinger Bands & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen
FREE
TDI Patterns SharkFin Indicator
Abir Pathak
4.85 (13)
Göstergeler
This is a Sharkfin Arrows Indicator. Detailed explanation and TDI extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 This indicator will show only Arrows. It does not have TDI symbols on chart. Please get the extras from links above for TDI indicators. Sharkfin Scanner (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/123566 TDI Scanner Dash (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/41826 About: This Indicator finds the Shark Fin Pattern. It will show an arrow in the current bar if RSI sha
FREE
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim  hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rus
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Uzman Danışmanlar
Trillion Pips GridX EA — Advanced Grid & Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA by Trillion Pips is a professional-grade, fully automated Expert Advisor designed for traders who want to harness the power of grid, martingale, and hedging strategies under intelligent risk control. It dynamically manages positions to capitalize on both trending and ranging markets while optimizing capital deployment and drawdown recovery. Core Features Advanced Grid Strategy – Automatically opens and ma
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    The News Filte
Trending Mechanisms
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
**Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Velora EA – Grid ve Uyarlanabilir Trailing Breakout Sistemi Velora, Anında Volatilite Çıkışı (IVB) temelinde tasarlanmış, uyarlanabilir bir Grid Motoru, dinamik takip mantığı, kısmi kapanış mekanizmaları ve otomatik volatilite tabanlı girişlere sahip yüksek kaliteli bir Uzman Danışmandır. Saldırganlık, güvenlik ve uyum sağlama yeteneğinin bir karışımını arayan yatırımcılar için tasarlanan Velora, yalnızca tepkisel değil, aynı zamanda duyarlıdır. Temel Güçler IVB Breakout Motoru:   Gelişmiş oyna
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Uzman Danışmanlar
EA (Uzman Danışman), piyasa New York seansı sırasında hareket etmeye başladığında (daha yüksek hacim) bir pozisyon açar. Bu şekilde, momentum hacim tarafından korunur ve yüksek bir olasılıkla hızlı bir şekilde Kar Al (Take Profit) seviyesine ulaşabiliriz. Sinyal (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 New York Seansı Sırasında Momentum Bazlı Giriş EA, düşük zaman dilimlerinde FVG'ler (Fair Value Gap) aracılığıyla gizli bir impuls tespit eder. Eğer impuls, New York seansı
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Sigma Trend Protocol EA STP
Bashir Abdi Jama
Uzman Danışmanlar
Black Friday Price (Nov 10–30, 2025): $1,497 On Dec 1, the price returns to $25,000 . License includes 5 activations . No martingale/grid; rule-based entries for XAUUSD & GBPJPY. This is a time-limited price. Functionality and support are unchanged. SIGMA Trend Protocol EA (MT4) Rule-based Expert Advisor for XAUUSD (Gold) and GBPJPY. Trades only when predefined conditions are met. No martingale, no grid, no arbitrage. Compiled EX4; no DLL calls. Overview • Selective entries using multi
Pearl Robot MT4
Meinrik Sikuvi Sipahu
Uzman Danışmanlar
Meet Pearl – The Intelligent Trading Assistant by FXGoldTraders Pearl   is not just an Expert Advisor – she’s your strategic trading partner, designed with precision by   Forex Prince   and co-created under the   FXGoldTraders   brand. Inspired by the style and strength of a smart, trend-savvy female trader, Pearl is the   first EA   of her kind in our lineup, representing both innovation and intuition in the market. Crafted for   MetaTrader 4 and 5 , Pearl specializes in trading   Gold, Forex
Guran xauusd
Ran Gu
Uzman Danışmanlar
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Uzman Danışmanlar
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Uzman Danışmanlar
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
PointerX
Vasja Vrunc
Uzman Danışmanlar
PointerX is based on its own oscillator and built-in indicators (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) and operates independently. With PointerX you can create your own strategies . Theoretically all indicator based strategies are possible, but not martingale, arbitrage, grid, neural networks or news. PointerX includes 2 Indicator Sets All Indicator controls Adjustable Oscillator Take Profit controls Stop Loss controls Trades controls Margin controls Timer controls and some other useful operations. T
Yazarın diğer ürünleri
Amazing Wise
Amazing Traders
Uzman Danışmanlar
This completely revolutionary expert uses 3 secret strategies for multi-currency trading (6 currency pairs) on the forex market. Combined with 2 indicators (Stockhastik and RSI), a false signal filter and grid coverage. EA uses an adaptive trailing stop. Recommended pairs: GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP and AUDCAD Timeframe depends on the type of risk you wish to use. Recommended M15 High risk, M30 Moderate risk H1 Low risk Monitoring 1 : https://www.mql5.com/fr/signals/2210517?source=
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Uzman Danışmanlar
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Uzman Danışmanlar
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ve
Amazing Wise MT5
Amazing Traders
Uzman Danışmanlar
This completely revolutionary expert uses 3 secret strategies for multi-currency trading (6 currency pairs) on the forex market.   Combined with 2 indicators (Stockhastik and RSI), a false signal filter and grid coverage. EA uses an adaptive trailing stop. You can disable grid coverage and add a Stop Loss and Tp if you need them. Recommended pairs: GBPAUD, USDCAD, EURUSD, AUDUSD, EURGBP and AUDCAD Timeframe depends on the type of risk you wish to use. Recommended M15 High risk, M30 Moderate r
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Uzman Danışmanlar
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt