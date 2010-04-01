Usd Killer Gemini AI Scalper

USD Killer Gemini EA, sağlam ve yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş bir stratejinin güvenliğiyle operasyonlarını en üst düzeye çıkarmak isteyen yatırımcılar için çözümdür. Felipe FX tarafından geliştirilen bu yeni nesil EA, verimli ve karlı ticaret sunmak için en son teknolojiyi ve gelişmiş göstergeleri birleştiriyor.

Girişleri onaylamaya yönelik gelişmiş göstergeler olan USD Killer, AI Gemini'nin tüm gücüyle geliştirildi ve grafikte günlük olarak meydana gelen ve uzun vadede iddialılığı artıran modeller buluyoruz.

Yapılandırılabilir Özellikler
Martingale: Uzun vadede olumlu ve güvenli işlemler sağlamayı amaçlayan, bir kayıp sonrasında sonraki her işlemde lot büyüklüğünü artıran akıllı bir yaklaşım.

Düşüş Yüzdesi: Düşüş yüzdesine göre emirleri ayarlayan ve sermayenizin korunmasını sağlayan işlevle riski etkili bir şekilde kontrol edin.

Günlük Hedefler: Basitleştirilmiş ve etkili risk yönetimi için günlük işlem hedeflerini ve zarar limitlerini belirleyin. EA, limitlere ulaşıldığında işlemleri otomatik olarak durdurur.

Günlük Sinyal Filtresi: Yeni siparişlerdeki girişleri belirlemek için önceki günlük mumun kapanışına dayalı sinyalleri kullanır ve böylece ticaret doğruluğunu artırır.

Lot Hacmi: Sıkı kontroller, işlem hacminin her zaman komisyoncunun izin verdiği sınırlar dahilinde kalmasını sağlayarak emirlerin reddedilmesini önler.

Avantajları
Tam Otomasyon: Siz diğer faaliyetlere odaklanırken EA'nın tüm analiz ve işlemleri yapmasına izin verin. Güvenlik ve performanstan ödün vermeden tam otomasyon arayan yatırımcılar için idealdir.

Risk Yönetimi: USD Killer EA, Martingale ve düşüş kontrolü gibi stratejiler uygulayarak risk ve ödül arasında dengeli bir yaklaşım sağlar.

Güvenlik ve Güvenilirlik: Emir kapatma, marj kontrolleri ve lot hacmi doğrulamaya yönelik güçlü işlevler, işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Günlük Tesisler
Otomatik İşlemler: Sürekli piyasa takibi gerekli değildir. EA, analizi gerçekleştirir ve işlemleri otomatik olarak yürütür.
