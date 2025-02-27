MAs combo EA

Ürün Açıklaması: MA Crossover EA
RSI Filtreli MA Crossover EA, MetaTrader 4 (MT4) için tasarlanmış sağlam ve tamamen otomatik bir işlem robotudur. Bu EA, duygusal karar vermeyi ortadan kaldırdığı ve işlem stratejilerinin tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağladığı için, işlem yapmaya sistematik ve disiplinli bir yaklaşım arayan yatırımcılar için idealdir.

Temel Özellikler
Risk Yönetimi için Trailing Stop:
EA, işlem sizin lehinize hareket ettikçe karları kilitleyen bir trailing stop özelliği içerir.

Trailing stop, karda belirtilen sayıda pipten sonra etkinleşir (InpTrailingActivationPips) ve fiyatı belirtilen bir mesafe kadar takip eder (InpTrailingStopPips).

Sabit Stop Loss:

Her işlem, kayıpların sınırlı olmasını sağlayan sabit bir stop loss (InpStopLossPips) ile korunur.

Para Yönetimi:

EA, lot boyutunun broker'ın izin verdiği aralıkta olduğundan emin olmak için bir lot boyutu normalleştirme işlevi içerir.

Ayrıca, bir işlem açmadan önce yeterli serbest marj olup olmadığını kontrol ederek marjla ilgili hataları önler.

Hisse Senedi Tabanlı Durdurma:

EA, hesap sermayesi üç katına çıkarsa işlemi durdurur, karı korur ve aşırı işlem yapılmasını önler.

Esnek Giriş Parametreleri:

EA son derece özelleştirilebilirdir ve yatırımcıların MA dönemleri, lot büyüklüğü, zarar durdurma, kar alma ve daha fazlası gibi temel parametreleri ayarlamasına olanak tanır.

Avantajlar
Tamamen Otomatik:

EA, 7/24 çalışır, piyasayı otomatik olarak işlem fırsatları için tarar ve manuel müdahale olmadan işlemleri gerçekleştirir.

Disiplinli İşlem:

EA, katı bir dizi kurala uyarak duygusal karar vermeyi ortadan kaldırır ve tutarlı bir yürütme sağlar.

Çok Yönlü:

EA, herhangi bir döviz çifti ve zaman diliminde kullanılabilir ve bu da onu çok çeşitli işlem stilleri için uygun hale getirir.

Risk Yönetimi:

Zarar durdurma, takip eden durdurma ve hisse senedi tabanlı durdurma gibi özelliklerle EA, risk yönetimine ve sermayenin korunmasına öncelik verir.

Kullanımı Kolay:

EA, yeni başlayanlar için bile kurulumu ve yapılandırması kolaydır. Basitçe bir grafiğe ekleyin, parametrelerinizi ayarlayın ve çalışmasına izin verin.

Nasıl Kullanılır
EA'yı yükleyin:

EA'yı MetaTrader 4'te bir grafiğe ekleyin.

Parametreleri Ayarlayın:

Giriş parametrelerini işlem tercihlerinize göre ayarlayın.

EA'yı çalıştırın:

Otomatik ticareti etkinleştirin ve EA'nın işlemleri otomatik olarak yürütmesine izin verin.

Performansı İzleyin:

EA'nın performansını düzenli olarak inceleyin ve gerektiğinde parametreleri ayarlayın.

Sonuç
MA Crossover EA, teknik göstergeleri sağlam risk yönetimi özellikleriyle birleştiren güçlü ve güvenilir bir işlem aracıdır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir tüccar olun, bu EA forex piyasasında tutarlı sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir. Bugün satın alın ve otomatik ticaretin faydalarını deneyimleyin!
Önerilen ürünler
UprZone 18 Forbidden
Shi Chao Ma
Uzman Danışmanlar
**MetaTrader 4 için DualStrategyEA - Akıllı Çift Motorlu Alım Satım Sistemi**   **Temel Kavram**   DualStrategyEA yenilikçi bir çift strateji sistemi olarak:   - **Aralık Kırılma Stratejisi**: Trend başlangıç momentumunu yakalar   - **Dinamik Izgara Stratejisi**: Yatay piyasalarda kârı sabitler   Bu tamamlayıcı stratejiler "tüm piyasa koşullarına uygun alım satım motoru" oluşturur.   **Kuantum Sinir Ağları** strateji ağırlıklarını gerçek zamanlı optimize eder (XAUUSD, GBPUSD vb. varlıklara
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Uzman Danışmanlar
OtmScalp EA V1 - EUR, Altın & BTC için Yapay Zeka Destekli Scalping Robotu OtmScalp EA V1 - EUR, Altın ve BTC için Yapay Zeka Destekli Ultimate Scalping Robotu Sınırlı Teklif: Sadece 499$ (Orijinal Fiyat 1200$ - Yakında Zam Geliyor!) Neden OtmScalp EA V1'i Seçmelisiniz? Günlük sabit kazanç - Kontrollü ama agresif scalping için tasarlandı 3 özelleştirilmiş versiyon - EUR çiftleri, altın (XAU/USD) ve Bitcoin (BTC/USD) için optimize edildi %100 otomatik trading - Müdahale olmadan 24/5 çalışır Akıll
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Uzman Danışmanlar
AUTO3M Pro MT4 – Trend & Hedging Expert Advisor Fully compliant with MQL5 Market regulations Strategy Overview AUTO3M Pro MT4 is an automated Expert Advisor combining trend-following, hedging, and news filtering strategies. It utilizes the following indicators: Trend Analysis: Moving Average, OBV, Standard Deviation (STD), ATR Entry Signals: Stochastic Oscillator (for Buy Stop/Sell Stop orders) Risk Management: Fibonacci-based TP/SL, Bollinger Bands for dynamic stops News Filter: Avoids high
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Uzman Danışmanlar
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automate your Forex trading with a complete Expert Advisor for MetaTrader 4 (Windows) . This EA executes an automated strategy using RSI + Moving Averages (MA) —ideal for traders who want disciplined, rules-based entries/exits. ️ Key Features RSI + MA signals for more assertive entries Risk/Reward 1:2 by default Automatic Trailing Stop to lock profits Light martingale (max. 2 steps) for controlled recovery Daily profit target : closes all orders once the t
Secret Scalper
Burcak Sengezer
Uzman Danışmanlar
Secret Scalper EA is a fully automated Expert Advisor. The EA is a medium-term scalper. Our EA has been created to work confidentially. So, it can close orders with actual account currency value at profit or loss. Also works with stop loss. The EA's strategy has been improved to make reasonable and low-medium risk profit. But, you can also increase your risk, although we do not recommend doing that. The EA's logic is little bit complicated. However, easy to use. Most of settings are set by the E
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Uzman Danışmanlar
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Uzman Danışmanlar
Smart Funded HFT EA ile Ticaret Potansiyelinizi Açın! VPS GEREKTİRMEZ / AYAR DOSYALARI GEREKTİRMEZ / PRİZ VE OYNAT KEYFİNİ ÇIKARIN / kolay kurulum videosunu aşağıda kontrol edin SINIRLI SÜRE İÇİN TANITIM FİYATI Ticaret sırrımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum – Smart Funded EA. Yüzlerce zorlukla mükemmel bir başarı oranıyla mücadele ettim ve şimdi sıra ticaret oyununuzu yükseltmeye geldi! BU EA, HFT KULLANIMINA İZİN VEREN PROP FİRMALARIN HFT ZORLUKLARINI GEÇMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. HFT KULLANIMINA
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Intensive
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
Uzman Danışmanlar
Flying Gold EA It's an efficient gold trading system.  It's a unique strategy. The EA has accurate entry point calculations. If the conditions are not met, the EA will not open the order. Just install the EA, it can work immediately. Use the H4 time frame. XAUUSD Use initial Money 1000$ (Standard Account) /   initial Money  100$ (Cent / Micro Account) Back Test with 99% model quality from 2020 - 7 July. 2023 TIP !!! For good performance, choose a server that is close to the broker's server. Str
Golden Magic
Tran Thanh Tuyen
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Golden Magic is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  The Expert Advisor does not use aggressive and dangerous trading methods and therefore is as stable as possible when using certain settings. For safe and the most stable trading, you should always use SL. With its unique filtering algorithm for false market entry signals, Golden Magic recognizes the best possible entry point to generate potentially more profit.  Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Uzman Danışmanlar
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Fx Kryptonite
Denis Kudryashov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Forex Kryptonite  Kryptonite expert Advisor has no analogues , it was created on the basis of trading experience in the markets for more than 15 years. The EA has good information and shows excellent profitability, but still, at the heart of the EA is the security of the trading account. There are many included trading modules that improve the trading process of the robot and the trader, as well as the ability to connect the news indicator and connect your indicator. The EA has a trading strate
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
Uzman Danışmanlar
Phoenix Alpha Pro EA is based on Price Action combined with some powerful strategy and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Phoenix Alpha Pro EA is a combination of a secretive custom indicator, price action, and most important secretive trading algorithm mentioned previously. Phoenix Alpha Pro EA can trade any account size it does not use any risky strategy like martingale or grid. It uses a fix stop loss for every trade. However, an ECN BROKER with Low spread Is highly
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Uzman Danışmanlar
EA TOUMED ****** Only   10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed is a professional  scalping expert with low-risk . the expert select the optimal entry points, a price analysis  is used. The expert does not use  grid, martingale, arbitrage. Every position is protected by a visual stop loss. All open transactions are accompanied by a control algorithm, which is based on trailing stop and a trailing step profit taking system. The expert also have a protect
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Manual Grid CM
Vladimir Khlystov
Uzman Danışmanlar
The expert Advisor helps you set a network of pending orders and collect profit from any price movement. You can use it to trade many grid strategies. You can also use it to track open positions. "Buy Stop — - open a network of pending stop orders for sale "Sell Stop" - open a network of pending stop orders for purchase "Buy Limit" - open a network of pending limit orders for sale "Sell Limit" - open a network of pending limit orders for purchase "Close Buy" - button for closing the entire net
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Regression Channel double
Vadim Zotov
3.4 (5)
Uzman Danışmanlar
Trading robot for a real account. It is a continuation of the idea used as the basis of the popular Regression Channel EA. Unlike its predecessor, it uses a bidirectional trading algorithm. The robot trades inside a channel formed by regression curves. Deals are always by stop losses. Strategy Features The robot trades inside a trend channel bound by the curves of a polynomial regression. The trend direction and strength are determined by the gradient of the channel cures during the trading. Ma
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Uzman Danışmanlar
GbpUsd Engineered!  The Smart Prospector  E.A. Is A Smooth Combination Of  The Widely Known "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" And The New 'Fibo Reversals_TEMA Indicator" Thereby Making It The Most Realistic Multi-Strategy Expert Advisor You Will Ever Find. Sufficiently Tested In The GbpUsd Currency Pair With Over 25 Years History Data, This E.A Is Sure To Give You Your Own Share Of Wins In The Forex Markets. For Best Performances, set: 'Max_Orders' = 'Zero'. 'Max_Factor' = 1. Happ
Quick Deal MT4
Vadim Korolyuk
Uzman Danışmanlar
QuickDeal   — "because speed matters" Automated Gold Scalping Robot (MQL4) QuickDeal is a high-speed trading robot designed for automated gold trading in MetaTrader 4. It is ideal for aggressive scalping style on low time frames and can be a great tool for both beginners and experienced traders.  DOES NOT USE   a grid or martingale. Stoploss and takeprofit are set for each trade. The robot trades during high volatility in the market, which allows you to make a profit in a short time.  Set file
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Exp4 The xCustomEA for MT4
Vladislav Andruschenko
4 (5)
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 4 için özel göstergeler konusunda evrensel ticaret danışmanı. Oluşturucu stratejisi. Ok ve sinyal arabellekleri ile göstergenizin adını yazın ve EA xCustomEA bu sinyaller üzerinde işlem yapar. Yerleşik işlevlerimizin çoğunu da kullanabilirsiniz. MetaTrader 4   sürümü   : MetaTrader 5 terminali için   xCustomEA sürümü Evrensel ticaret danışmanının işlevselliği xCustomEA, biri hariç   , danışmanımız The X'in tüm parametrelerini tam olarak kopyalar: xCustomEA   , özel bir gösterge üzeri
BitcoinRobotTradingEA
Chiedozie Titus Ugwu
Uzman Danışmanlar
Yeni Uzman Danışmanım BitcoinRobotTradingEA'yı tanıtıyorum, Bu EA piyasa analizi yaparken trendleri takip etme konseptini kullanır, bu şekilde tüm ticaret kurulumunu trende göre kullanır. İşlemlere girerken piyasa trendlerini hassasiyetle analiz eden bu EA, ayrıca piyasanın emir akışıyla birlikte Emir Bloğu bölgesini de dikkate alır, bu da analizi daha doğru hale getirir, bu nedenle bu Uzman Danışman finansal piyasadaki en iyi ürünlerden biri olarak kabul edilir. Bu EA'yı geliştirmede kullanıla
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Lemm Scalper EA MT4
Fabio Sanna
Uzman Danışmanlar
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
CJ News Trading MT4
Nguyen Duc Tam
Uzman Danışmanlar
Trading has never been easier! Let's check this out! MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72185 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
The HedgeFund Manager
Augustine Kamatu
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
The HedgeFund Manager This is a professional version of the free version; The HedgeFund Experiment  https://www.mql5.com/en/market/product/85240 It is a multi-currency EA that needs only to be loaded in one chart. It will access all Forex pairs or CFD provided by your broker and will only trade those with a spread less than or equal to MaxSpread specified in the settings. It uses standard Metatrader4 indicators to generate signals but with a customized trend filter to pick which pairs to include
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.4 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 175$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
Yazarın diğer ürünleri
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
HighLow Swing — Trend ve Swing Algılama Göstergesi Açıklama: HighLow Swing, yatırımcıların herhangi bir grafik zaman dilimindeki önemli piyasa dönüş noktalarını ve trend yönlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir trend ve swing algılama göstergesidir. Önemli swing tepe ve dip noktalarını vurgular, swing yapısına göre trend daireleri çizer ve net görsel sinyallerle piyasa momentumunun önünde kalmanıza yardımcı olur. Temel Özellikler: 1.Swing Noktası Algılama: Gra
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Price Grid Navigator Göstergesi Price Grid Navigator, yatırımcıların temel destek ve direnç seviyelerini dinamik olarak belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve sezgisel bir ticaret aracıdır. Potansiyel giriş noktaları, çıkış noktaları ve geri dönüş bölgeleri için net görsel ipuçları sağlar ve bu da onu tüm deneyim seviyelerindeki yatırımcılar için olmazsa olmaz bir araç haline getirir. Bu seviyeleri dinamik olarak hesaplayıp çizerek, gösterge yatırımcılara potansiyel giriş nokt
FREE
Ticks Indicator
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Ticks Göstergesi - En İyi Piyasa Zamanlama Aracınız Ticks Göstergesi ile hassas ticaretin gücünü açığa çıkarın! Bu güçlü MetaTrader 4 aracı, piyasanın tutarlı desenler gösterdiği belirli zamanları ve günleri analiz ederek yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur. Ticks Göstergesinin Temel Avantajları 1. Akıllı Zaman Tabanlı Analiz Belirli piyasa saatlerini (örneğin, "11:00") hedefleyin ve fiyatın tam o anda nasıl davrandığını anında görün. Ticaret tarzınıza uyması iç
MAs COMBO
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
MT4 için Basit Ama Güçlü Bir Hareketli Ortalama Göstergesi Keşfedin! Bu özel gösterge, Basit Hareketli Ortalamaların akıllı bir kombinasyonu etrafında oluşturulmuştur; minimum çabayla yüksek olasılıklı işlem kurulumlarını belirlemek için mükemmeldir.  İşlem yapmaya yeni başlamış olsanız bile, bu göstergenin basit mantığı sayesinde net ve karlı işlem sinyallerini hızla fark edeceksiniz. Desen tanıma o kadar sezgiseldir ki, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar hemen faydalanabilir!
FREE
TrendCrossover EA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Ürün Açıklaması Bu Uzman Danışman (EA), duygusal karar vermeyi ortadan kaldıran ve işlemlerin tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağlayan sistematik ve disiplinli bir işlem yaklaşımı isteyen yatırımcılar için idealdir. Avantajlar Otomatik İşlem: EA, piyasaları izlemeden 7/24 işlem yapmanıza olanak tanıyarak manuel müdahaleye olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Risk Yönetimi: Sabit zarar durdurma ve kar alma seviyeleri, riskinizin kontrol altında olmasını sağlarken, takip eden durdurma karları kili
Price Grid NavigatorEA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Price Grid Navigator EA Hassas Ticaret için Murrey Math'ın Gücünü Açın Price Grid Navigator EA, ünlü Murrey Math Ticaret Sistemine dayalı ticaret stratejilerini otomatikleştirmek için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışmandır. Bu EA, temel destek ve direnç bölgelerini belirlemek, işlemleri yürütmek ve riski etkili bir şekilde yönetmek için Murrey Math seviyelerinin hassasiyetinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için mükemmeldir. Temel Özellikler Otomatik Murrey Math Ticareti: EA, 13
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Stacking King EA – Hassas Güç, Düğme-Basit Açıklama: Stacking King EA, tek bir tıklamayla anında birden fazla işlem açmanıza veya her dakika işlemleri belirli bir süre boyunca otomatik olarak yığmanıza olanak tanıyan güçlü bir işlem aracıdır — doğrudan aktif MT4 terminalinizde. İster bir scalper, ister trend sürücüsü veya kopuşları yığıyor olun, bu EA size minimum çabayla tam kontrol sağlar. Gerçek piyasalardaki gerçek yatırımcılar için üretilmiştir. Sadece bir geri test oyuncağı değil — bu can
Schemes
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Schemes 2.0 – MT4 Grafiklerinizi Anında Dönüştürün Meta Trader 4 için en üst düzey görsel geliştirme aracı olan Schemes 2.0 ile yatırım deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. 9 profesyonelce tasarlanmış renk teması ve akıllı geçiş arayüzüyle, grafik stillerini tek bir tıklamayla anında değiştirebilirsiniz: sade minimalizmden canlı, yüksek kontrastlı düzenlere. Yatırımcıların Schemes 2.0'ı Sevme Nedenleri 1. 9 Premium Tema – Açık renkten koyu renge, klasikten moderne, her yatırım stiline özel.
Schemes MT5
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
Schemes 2.0 - MT5 Grafiklerinizi Anında Dönüştürün Meta Trader 5 için en üst düzey görsel geliştirme aracı olan Schemes 2.0 ile işlem deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. Profesyonelce tasarlanmış 9 renk teması ve akıllı geçiş arayüzüyle, grafik stilini tek bir tıklamayla anında değiştirebilirsiniz - sade minimalizmden canlı, yüksek kontrastlı düzenlere. Yatırımcılar Schemes 2.0'ı Seviyor 1. 9 Premium Tema - Açık renkten koyu renge, klasikten moderne, her işlem stiline özel. 2. Tek Tıkla St
HighLow Swing MT5
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
HighLow Swing — Trend ve Swing Algılama Göstergesi Açıklama: HighLow Swing, yatırımcıların herhangi bir grafik zaman dilimindeki önemli piyasa dönüş noktalarını ve trend yönlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir trend ve swing algılama göstergesidir. Önemli swing tepe ve dip noktalarını vurgular, swing yapısına göre trend daireleri çizer ve net görsel sinyallerle piyasa momentumunun önünde kalmanıza yardımcı olur. Temel Özellikler: 1. Swing Noktası Algılama:
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Uzman Danışmanlar
Stacking King EA – Hassas Güç, Düğme Kullanımı Kolay Açıklama: Stacking King EA, tek bir tıklamayla anında birden fazla işlem açmanıza veya belirli bir süre boyunca her dakika otomatik olarak işlemlerinizi birleştirmenize olanak tanıyan güçlü bir işlem aracıdır — doğrudan aktif MT5 terminalinizde. İster scalper, ister trend takipçisi olun, ister breakout'ları bir araya getirin, bu EA size minimum çabayla tam kontrol sağlar. Gerçek piyasalardaki gerçek yatırımcılar için tasarlandı. Sadece bir g
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt