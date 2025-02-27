MAs combo EA

Ürün Açıklaması: MA Crossover EA

RSI Filtreli MA Crossover EA, MetaTrader 4 (MT4) için tasarlanmış sağlam ve tamamen otomatik bir işlem robotudur. Bu EA, duygusal karar vermeyi ortadan kaldırdığı ve işlem stratejilerinin tutarlı bir şekilde yürütülmesini sağladığı için, işlem yapmaya sistematik ve disiplinli bir yaklaşım arayan yatırımcılar için idealdir.





Temel Özellikler

Risk Yönetimi için Trailing Stop:

EA, işlem sizin lehinize hareket ettikçe karları kilitleyen bir trailing stop özelliği içerir.





Trailing stop, karda belirtilen sayıda pipten sonra etkinleşir (InpTrailingActivationPips) ve fiyatı belirtilen bir mesafe kadar takip eder (InpTrailingStopPips).





Sabit Stop Loss:





Her işlem, kayıpların sınırlı olmasını sağlayan sabit bir stop loss (InpStopLossPips) ile korunur.





Para Yönetimi:





EA, lot boyutunun broker'ın izin verdiği aralıkta olduğundan emin olmak için bir lot boyutu normalleştirme işlevi içerir.





Ayrıca, bir işlem açmadan önce yeterli serbest marj olup olmadığını kontrol ederek marjla ilgili hataları önler.





Hisse Senedi Tabanlı Durdurma:





EA, hesap sermayesi üç katına çıkarsa işlemi durdurur, karı korur ve aşırı işlem yapılmasını önler.





Esnek Giriş Parametreleri:





EA son derece özelleştirilebilirdir ve yatırımcıların MA dönemleri, lot büyüklüğü, zarar durdurma, kar alma ve daha fazlası gibi temel parametreleri ayarlamasına olanak tanır.





Avantajlar

Tamamen Otomatik:





EA, 7/24 çalışır, piyasayı otomatik olarak işlem fırsatları için tarar ve manuel müdahale olmadan işlemleri gerçekleştirir.





Disiplinli İşlem:





EA, katı bir dizi kurala uyarak duygusal karar vermeyi ortadan kaldırır ve tutarlı bir yürütme sağlar.





Çok Yönlü:





EA, herhangi bir döviz çifti ve zaman diliminde kullanılabilir ve bu da onu çok çeşitli işlem stilleri için uygun hale getirir.





Risk Yönetimi:





Zarar durdurma, takip eden durdurma ve hisse senedi tabanlı durdurma gibi özelliklerle EA, risk yönetimine ve sermayenin korunmasına öncelik verir.





Kullanımı Kolay:





EA, yeni başlayanlar için bile kurulumu ve yapılandırması kolaydır. Basitçe bir grafiğe ekleyin, parametrelerinizi ayarlayın ve çalışmasına izin verin.





Nasıl Kullanılır

EA'yı yükleyin:





EA'yı MetaTrader 4'te bir grafiğe ekleyin.





Parametreleri Ayarlayın:





Giriş parametrelerini işlem tercihlerinize göre ayarlayın.





EA'yı çalıştırın:





Otomatik ticareti etkinleştirin ve EA'nın işlemleri otomatik olarak yürütmesine izin verin.





Performansı İzleyin:





EA'nın performansını düzenli olarak inceleyin ve gerektiğinde parametreleri ayarlayın.





Sonuç

MA Crossover EA, teknik göstergeleri sağlam risk yönetimi özellikleriyle birleştiren güçlü ve güvenilir bir işlem aracıdır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir tüccar olun, bu EA forex piyasasında tutarlı sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir. Bugün satın alın ve otomatik ticaretin faydalarını deneyimleyin!