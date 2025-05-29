MSB Robot MT5

MSB Robot – Otomatik Forex İşlemleri için Akıllı Kapınız

Program 2.2 sürümüne yükseltildi; bu en gelişmiş sürüm sahte kırılmaları tespit edebilir ve bunları kâr fırsatına dönüştürebilir. Bu sürüm, XAUUSD,USDJPY H1’de iyi çalışır ve Yüksek Risk Modunda bile güvenlidir.

MSB Robot, tamamen otomatik bir Uzman Danışman (EA) olup, güçlü sinyal mantığına dayanan Market Structure Breakout (MSB) göstergesi temel alınarak geliştirilmiştir. Bu gösterge, Forex piyasasında kırılma fırsatlarını tespit etmek için en popüler ve en doğru araçlardan biridir. Bu EA, doğru ve güvenilir MSB sinyallerine dayalı güvenli kârlar sağlamak için tasarlanmıştır ve pilot modu ile kolay kurulum ve kullanım sağlar; bu sayede trader, EA’yı tam otomatik çalıştırabilir ve EA tarafından yönetilen dinamik ayarlardan faydalanabilir.

Hesabımdaki İşaret Hakkında Önemli Duyuru

Profilimde şu anda bazı müşterilere benzer içerikli destek mesajlarını tekrarlayarak göndermem nedeniyle otomatik kısıtlamalar sonucu konulmuş geçici bir sistem işareti görünmektedir.

Lütfen dikkat edin:

Bu işaret ürünün kalitesini, güvenilirliğini veya performansını etkilemez .

Tüm güncellemeler, iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri her zamanki gibi devam edecektir.

Ürün yorum bölümünde soru sormaya ve destek almaya devam edebilirsiniz.

Bu ürünün başlangıç fiyatı 199$. Her büyük güncelleme ve kalite artışıyla birlikte fiyat 100$ artacaktır. Bir sonraki fiyat 399$ olacaktır. Bu ürün şu anda önümüzdeki günlerdeki büyük güncellemeye kadar %40 indirimli. Güncellemeden sonra fiyat 399$’a yükselecektir. Ürünü satın alır almaz, lütfen özel mesajla ekran görüntüsü gönderin. İlk kurulumdan hesabınızda kazanç elde etmeye başlayana kadar size rehberlik edeceğim. MT4 platformunu kullanıyorsanız, MT4 sürümü aşağıdaki bağlantıdan kullanılabilir: https://www.mql5.com/en/market/product/137709

Özellikler :

Otomatik Pilot Modu: Etkinleştirin ve işlem yapın — ayar değişikliği gerekmez

Tüm brokerler ve hesap türleri ile uyumlu (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN vb.)

XAUUSD,USDJPY (H1) üzerinde en iyi performans — Gelecek güncellemelerde daha fazla parite eklenecek

Güvenilir Market Structure Breakout stratejisine dayalı

Güvenlik araçları dahil: Equity Guard ve Gap Guard sermayenizi korur

Hassas işlem girişleri: Çoklu filtreler kullanır (Hareketli Ortalama, Stokastik, Hacim)

Özelleştirilebilir arayüz: Gelişmiş kullanıcılar kendi strateji ayarlarını oluşturabilir

Esnek risk yönetimi: Düşük, orta ve yüksek risk seçenekleri — tümü grafikte ayarlanabilir

Manuel Mod: Profesyonel trader’lar kendi ayarlarını grafik GUI’si üzerinden test edebilir

Başlangıç önerileri : Minimum yatırım: $1000

Kaldıraç: 1:10 veya üzeri

Parite: XAUUSD,USDJPY

Zaman dilimi: H1

Mod: Pilot

Hesap türü: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium veya ECN

$100 ile işlem yapmak istiyorsanız, Cent hesabı kullanın Destek : Daha fazla ipucu için MQL5 kanalımıza katılın.

Ürünü satın aldıktan sonra MQL messenger üzerinden bana ulaşın; sorularınızı hızlıca yanıtlayacağım.

11 dilde tam kullanıcı kılavuzu mevcut Güncelleme planı ve yol haritası : Tüm güncellemeler %100 ücretsizdir — lansman fiyatı $199 olsa bile, gelecek güncellemeler şunları içerecektir: Çoklu simge ticareti için daha fazla ana Forex paritesi

Daha düşük zaman dilimleri desteği, işlem sıklığını ve kazançları artırmak için Kullanıcı kılavuzu ve ürünün tam açıklaması: İngilizce kılavuz: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763858







