MSB Robot MT5

MSB Robot – 您的智能外汇自动交易助手
MSB Robot 是一款基于Market Structure Breakout (MSB)指标强大信号逻辑的全自动交易顾问（EA）。该EA旨在基于精准的MSB信号实现安全盈利，简单设置和“自动驾驶”模式让交易者可以完全自动化运行，也可手动调整。
MT4版本链接如下：
功能特点：
- 自动驾驶模式：开启即可交易，无需调整
- 适用于所有经纪商和账户类型
- 在XAUUSD,USDJPY H1上表现最佳
- 基于可靠的市场结构突破策略
- 内置安全工具：Equity Guard与Gap Guard
- 多重过滤器确保精确入场
- 可自定义界面和风险管理
- 手动模式适合专业交易者
启动建议：
- 最低入金：1000美元
- 杠杆：1:10或更高
- 交易品种：XAUUSD,USDJPY
- 周期：H1
- 模式：自动驾驶
- 账户类型：任何类型
- 如使用100美元资金，请用美分账户
支持：
- 完整用户手册提供11种语言
升级计划：
所有更新均免费，即使以199美元购买
- 增加更多主要外汇对
- 支持更低周期
用户手册：
Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍