MSB Robot MT5

MSB Robot – 您的智能外汇自动交易助手

MSB Robot 是一款基于Market Structure Breakout (MSB)指标强大信号逻辑的全自动交易顾问（EA）。该EA旨在基于精准的MSB信号实现安全盈利，简单设置和“自动驾驶”模式让交易者可以完全自动化运行，也可手动调整。

关于我账户标记的重要通知

由于系统自动限制，我的账户目前显示一个临时标记，原因是向部分客户发送了内容相似的重复支持消息。

请注意：

此标记 不会影响 产品的质量、可靠性或性能。

所有更新、改进和错误修复将照常进行。

您仍然可以在产品评论区提问，我会在产品说明下的FAQ部分回答所有问题。

本产品的起始价格为199美元。每次重大更新和质量提升，价格将上涨100美元。下一价格为399美元。 本产品目前享有 40% 折扣，优惠将持续到即将到来的重大更新。更新后，价格将上涨至 399 美元。 购买后请私信我截图，我将指导您从安装到盈利。 MT4版本链接如下： https://www.mql5.com/en/market/product/137709

功能特点：

自动驾驶模式：开启即可交易，无需调整

适用于所有经纪商和账户类型

在XAUUSD,USDJPY H1上表现最佳

基于可靠的市场结构突破策略

内置安全工具：Equity Guard与Gap Guard

多重过滤器确保精确入场

可自定义界面和风险管理

手动模式适合专业交易者

启动建议：

最低入金：1000美元

杠杆：1:10或更高

交易品种：XAUUSD,USDJPY

周期：H1

模式：自动驾驶

账户类型：任何类型

如使用100美元资金，请用美分账户

支持：

加入我们的MQL5频道

购买后请在MQL私信我

完整用户手册提供11种语言

升级计划：

所有更新均免费，即使以199美元购买

增加更多主要外汇对

支持更低周期

用户手册：

英文版：

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763858