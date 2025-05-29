MSB Robot MT5

MSB Robot – Votre Passerelle Intelligente vers le Trading Forex Automatisé

Le programme a été mis à jour vers la version 2.2, la version la plus avancée pouvant détecter les faux breakouts et les transformer en opportunités de profit. Cette version fonctionne bien sur XAUUSD,USDJPY H1, même en mode Haut Risque.

MSB Robot est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé, développé sur la base de la puissante logique de signaux de l’indicateur Market Structure Breakout (MSB) — l’un des outils les plus populaires et précis pour identifier les opportunités de breakout sur le marché Forex. Cet EA est conçu pour générer des profits sûrs basés sur des signaux MSB précis et qualifiés, avec une installation et utilisation faciles grâce au mode pilote, permettant au trader de laisser l’EA fonctionner en pilote automatique complet et profiter des réglages dynamiques gérés par l’EA.

Avis Important Concernant le Drapeau sur Mon Compte

Mon profil affiche actuellement un drapeau système temporaire, en raison de restrictions automatiques déclenchées par l’envoi de messages de support répétés avec un contenu similaire à certains clients.

Veuillez noter :

Ce drapeau n’affecte en rien la qualité, la fiabilité ou les performances du produit.

Toutes les mises à jour, améliorations et corrections de bugs se poursuivront normalement.

Vous pouvez toujours poser vos questions et recevoir de l’aide directement dans la section des commentaires du produit.

Le prix de départ de ce produit est de 199 $. À chaque mise à jour majeure et amélioration de qualité, le prix augmentera de 100 $. Le prochain prix sera de 399 $. Ce produit bénéficie actuellement de 40% de réduction jusqu’à la prochaine mise à jour majeure dans les prochains jours. Après la mise à jour, le prix passera à 399 $. Dès que vous achetez ce produit, envoyez-moi une capture d’écran en message privé. Je vous guiderai depuis la première installation jusqu’à ce que vous commenciez à générer des profits sur votre compte. Si vous utilisez la plateforme MT4, la version MT4 est disponible via le lien ci-dessous: https://www.mql5.com/en/market/product/137709

Fonctionnalités :

Mode Pilote Automatique : Activez et tradez — aucune modification nécessaire

Compatible avec tous les brokers et types de comptes (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN, etc.)

Meilleures performances sur XAUUSD,USDJPY (H1) — Plus de paires seront ajoutées dans les futures mises à jour

Basé sur la stratégie fiable Market Structure Breakout

Outils de sécurité inclus : Equity Guard et Gap Guard protègent votre capital

Entrées de trading précises : Utilise plusieurs filtres (moyenne mobile, stochastique et volume)

Interface personnalisable : Les utilisateurs avancés peuvent créer leurs propres paramètres de stratégie

Gestion des risques flexible : Choisissez entre faible, moyen et haut risque — tous ajustables sur le graphique

Mode Manuel : Les traders professionnels peuvent tester leurs propres configurations via l’interface graphique sur le graphique

Recommandations pour commencer : Dépôt minimum : $1000

Levier : 1:10 ou plus

Paire : XAUUSD,USDJPY

Time Frame : H1

Mode : Pilote

Type de compte : Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium ou ECN

Pour trader avec 100$, utilisez un compte Cent Support : Rejoignez notre chaîne MQL5 pour plus de conseils.

Dès que vous achetez ce produit, contactez-moi sur le messenger MQL ; je répondrai rapidement à vos questions.

Guide complet de l’utilisateur disponible en 11 langues Plan de mise à jour et feuille de route : Toutes les mises à jour sont 100% gratuites — même si vous avez acheté au prix de lancement de 199$, les prochaines mises à jour incluront : Plus de paires Forex principales pour le trading multi-symboles

Support pour des timeframes plus courts pour augmenter la fréquence des trades et les profits Guide utilisateur et explication complète du produit : Guide en anglais : https://www.mql5.com/en/blogs/post/763858







