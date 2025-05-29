MSB Robot MT5

3.78

MSB Robot – Votre Passerelle Intelligente vers le Trading Forex Automatisé

Le programme a été mis à jour vers la version 2.2, la version la plus avancée pouvant détecter les faux breakouts et les transformer en opportunités de profit.

Cette version fonctionne bien sur XAUUSD,USDJPY H1, même en mode Haut Risque.

MSB Robot est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé, développé sur la base de la puissante logique de signaux de l’indicateur Market Structure Breakout (MSB) — l’un des outils les plus populaires et précis pour identifier les opportunités de breakout sur le marché Forex. Cet EA est conçu pour générer des profits sûrs basés sur des signaux MSB précis et qualifiés, avec une installation et utilisation faciles grâce au mode pilote, permettant au trader de laisser l’EA fonctionner en pilote automatique complet et profiter des réglages dynamiques gérés par l’EA.

Avis Important Concernant le Drapeau sur Mon Compte
Mon profil affiche actuellement un drapeau système temporaire, en raison de restrictions automatiques déclenchées par l’envoi de messages de support répétés avec un contenu similaire à certains clients.

Veuillez noter :

  • Ce drapeau n’affecte en rien la qualité, la fiabilité ou les performances du produit.

  • Toutes les mises à jour, améliorations et corrections de bugs se poursuivront normalement.

  • Vous pouvez toujours poser vos questions et recevoir de l’aide directement dans la section des commentaires du produit.

Le prix de départ de ce produit est de 199 $. À chaque mise à jour majeure et amélioration de qualité, le prix augmentera de 100 $. Le prochain prix sera de 399 $.

Ce produit bénéficie actuellement de 40% de réduction jusqu’à la prochaine mise à jour majeure dans les prochains jours. Après la mise à jour, le prix passera à 399 $.

Dès que vous achetez ce produit, envoyez-moi une capture d’écran en message privé. Je vous guiderai depuis la première installation jusqu’à ce que vous commenciez à générer des profits sur votre compte.

Si vous utilisez la plateforme MT4, la version MT4 est disponible via le lien ci-dessous: 

https://www.mql5.com/en/market/product/137709

Fonctionnalités : 

  • Mode Pilote Automatique : Activez et tradez — aucune modification nécessaire
  • Compatible avec tous les brokers et types de comptes (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN, etc.)
  • Meilleures performances sur XAUUSD,USDJPY (H1) — Plus de paires seront ajoutées dans les futures mises à jour
  • Basé sur la stratégie fiable Market Structure Breakout
  • Outils de sécurité inclus : Equity Guard et Gap Guard protègent votre capital
  • Entrées de trading précises : Utilise plusieurs filtres (moyenne mobile, stochastique et volume)
  • Interface personnalisable : Les utilisateurs avancés peuvent créer leurs propres paramètres de stratégie
  • Gestion des risques flexible : Choisissez entre faible, moyen et haut risque — tous ajustables sur le graphique
  • Mode Manuel : Les traders professionnels peuvent tester leurs propres configurations via l’interface graphique sur le graphique

Recommandations pour commencer :

  • Dépôt minimum : $1000
  • Levier : 1:10 ou plus
  • Paire : XAUUSD,USDJPY
  • Time Frame : H1
  • Mode : Pilote
  • Type de compte : Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium ou ECN
  • Pour trader avec 100$, utilisez un compte Cent

Support :

  • Rejoignez notre chaîne MQL5 pour plus de conseils.
  • Dès que vous achetez ce produit, contactez-moi sur le messenger MQL ; je répondrai rapidement à vos questions.
  • Guide complet de l’utilisateur disponible en 11 langues

Plan de mise à jour et feuille de route :

Toutes les mises à jour sont 100% gratuites — même si vous avez acheté au prix de lancement de 199$, les prochaines mises à jour incluront :

  • Plus de paires Forex principales pour le trading multi-symboles
  • Support pour des timeframes plus courts pour augmenter la fréquence des trades et les profits

Guide utilisateur et explication complète du produit :

Guide en anglais : 

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763858



Avis 11
Antonio Villanueva
36
Antonio Villanueva 2025.09.25 16:54 
 

Hello, the MSB MT5 Robot is very good, but you must know how to use it. If you win 8 or 9 out of 10 operations, you must put them in the same lot size. I saw a user say that in a single operation he lost what he had won. That means that in the operation he lost, the total amount was very high.

Michael 888
413
Michael 888 2025.09.16 17:41 
 

Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍

Adam Pasfield
248
Adam Pasfield 2025.09.07 21:40 
 

I’ve been using MSB Robot MT5 EA and have found the trades consistently profitable. The live signal matches the results I’ve experienced, which gives me great confidence in the system. Ashkan’s support and communication are excellent – always quick to respond and very clear. Highly recommend both the EA and the service.

Antonio Villanueva
36
Antonio Villanueva 2025.09.25 16:54 
 

Hello, the MSB MT5 Robot is very good, but you must know how to use it. If you win 8 or 9 out of 10 operations, you must put them in the same lot size. I saw a user say that in a single operation he lost what he had won. That means that in the operation he lost, the total amount was very high.

Trung John
1295
Trung John 2025.09.25 05:10 
 

Huge loss from GOLD yesterday! Wiped out all profits and killed equity. Need to improve!

Ashkan Hazegh Nikrou
41230
Réponse du développeur Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 05:27
Thank you for your feedback 🙏 Losses like yesterday’s gold trade are rare but can happen in trading. Please be assured I am constantly working to improve the strategy — version 2.3 is coming soon with enhanced logic to make the EA even stronger.
liganss
248
liganss 2025.09.25 04:39 
 

Unfortunately, I just made three trades after purchasing and starting to run. One trade was in gold, which was profitable but didn't even cover the commission. Another trade was in USD/JPY, which ended with a small stop-loss. However, a gold trade yesterday resulted in a loss of 15% of the entire account. I've decided to disable it on the live account for now and test it on a demo account for a while.

Ashkan Hazegh Nikrou
41230
Réponse du développeur Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 04:49
Thank you for your honest feedback 🙏 I understand your concern about the recent gold trade. Please note that the EA works best with the recommended Medium Risk settings and proper leverage in long term, we need to monitor EA performance in long term. This loss was a rare event — only seen once in the last 3 years of backtesting. At the same time, the EA closed 30+ consecutive profitable trades in the past 4 weeks ✅, which shows its strength over the long term. 👉 In the next update I’ve improved trade management logic to further reduce cases like this. Testing on demo is a good step, and I’ll be here to support you with setup recommendations.
rhoso
24
rhoso 2025.09.24 23:22 
 

The robot takes good trades only issue is one loss will wipe out profit of 20 good trades; so the Risk to Reward ratio is around 20:1. I have had lots of good trades since using the robot but have had at least 3 huge losses and you know where that leaves my account. It means assuming there is not more loss it will take around 4 months to recover my account, when trade is in profit it closes quickly instead of probably riding it with a Trailing TP function. In summary I have not been profitable using this bot. Developer is responsive but more work needs to be done on this thing.

Profit is $214.8, Losses is $542.74 = $-328.94 negative is my result so far. I am hoping I can change this review to a very positive one as things improve.

Ashkan Hazegh Nikrou
41230
Réponse du développeur Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 04:21
Thank you for your honest feedback 🙏 It’s important to clarify a few points: the EA is designed with different risk modes (Low, Medium, and High). When the recommended Medium Risk settings and proper account leverage are used, the EA does not operate with a 20:1 risk-to-reward ratio. In fact, during the last 4 weeks the EA closed more than 30 consecutive profitable trades ✅ with controlled drawdown. Like any professional trading system, there can be periods where losses appear larger compared to quick wins — this is part of the risk management profile. However, these situations are rare (in my backtests, a drawdown of this size happened only once in the past 3 years) and the EA has built-in Equity Guard (25%) to protect accounts from extreme cases. Regarding your suggestion for a Trailing TP function: I really appreciate this input 🙌. In fact, the upcoming version (to be released very soon) already includes improved trade management logic to handle positions more effectively and reduce the chance of large losses while still letting profits run. I encourage you and all users to view the EA in the long term. Short-term losses can happen, but over months and years the strategy is designed to show consistent growth. Thank you again for recognizing my responsiveness — I am always working on improvements, and your feedback directly helps make the EA stronger for all users.
icewsum
35
icewsum 2025.09.24 16:05 
 

HI, Ashkan Hazegh Nikrou, I see that gold is continuously dropping now, but I already have a buy position. Will this cause my account to be liquidated? I am using high risk. Does this EA have a stop loss function for gold? I see there is a stop loss setting for USDJPY, but not for gold. After an hour, gold was dropping... I mentally set the stop loss. Unfortunately, it's a HUGE LOSS.

Ashkan Hazegh Nikrou
41230
Réponse du développeur Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 04:16
Hello, thank you for sharing your experience 🙏 Please note that the EA includes a full stop-loss and risk management system. However, it is very important to use the default recommended settings (Medium Risk) and the correct account leverage. In your case, you were using a High-Risk setup on an account with insufficient leverage, which increases the chance of large floating drawdown. The trade you mentioned is still being managed by the EA logic and still has a chance to close in profit. Even in the worst case, the built-in Equity Guard (25%) will protect the account from liquidation. For reference, during the last 4 weeks, the EA closed more than 30 consecutive profitable trades ✅. A drawdown like the current one is rare — in fact, I have only seen it once in the last 3 years of back testing. It is a normal part of long-term trading systems and is fully within the expected strategy rules. I highly recommend using the default Medium Risk settings and the recommended leverage for best results. This ensures the EA can perform as designed, balancing profitability with safe risk management. Thank you again for your feedback — it helps remind all users that correct setup is essential for consistent results.
Michael 888
413
Michael 888 2025.09.16 17:41 
 

Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍

Ashkan Hazegh Nikrou
41230
Réponse du développeur Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.16 18:27
Thank you so much for your kind words and great feedback! 🙏 I'm glad MSB Robot works well for you. Wishing you continued success in trading.
Adam Pasfield
248
Adam Pasfield 2025.09.07 21:40 
 

I’ve been using MSB Robot MT5 EA and have found the trades consistently profitable. The live signal matches the results I’ve experienced, which gives me great confidence in the system. Ashkan’s support and communication are excellent – always quick to respond and very clear. Highly recommend both the EA and the service.

Ashkan Hazegh Nikrou
41230
Réponse du développeur Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.08 07:18
Thank you so much for your kind feedback 🙏✨. I truly appreciate your trust and positive energy 💙. Excited to share that the next version of MSB Robot will bring even higher quality 🚀 — I hope it helps you gain more profits
189114nickynomates
1022
189114nickynomates 2025.07.10 12:45 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ashkan Hazegh Nikrou
41230
Réponse du développeur Ashkan Hazegh Nikrou 2025.08.15 09:14
Really appreciate for your kindfull feedback , i am working continuously to improve signal quality
Rey Sonajo
437
Rey Sonajo 2025.06.30 06:45 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Ashkan Hazegh Nikrou
41230
Réponse du développeur Ashkan Hazegh Nikrou 2025.08.15 13:09
Thank you for trusting me. I’m working hard to improve the EA’s performance, and my daily focus is on enhancing product quality.
kkandru12
400
kkandru12 2025.06.12 06:52 
 

I reached out to Ashkan based on few projects he did and found out that he's working on the MSB Robot. I wanted similar project , but he already developed it so well. So I had it on MT5 XAUUSD, AUDUSD,GBPUSD, USDJPY pairs for which I placed trades in Demo as well as Live. All trades are in profit , which is unbelievable . I've tried many BOTs that misuse margin. This BOT has excellent Risk Management and it's a SET AND FORGET forever . I've had it on my Live and Demo for about a month and i'm just monitoring profits. I play 1 lot for now and I'll keep adding more capital after a month. I've now confidence that I can retire now at age of 50 ,which other wise is impossible with any day job or business. Right now I've portfolio of multiple pairs run by this BOT and everyone of them is profitable, it's a must for everyone. Price is very very reasonable for this BOT and you'll recover BOT price just in 1 trade , TRUST ME. Developer is superb friendly and very passionate , working on many other pairs configurations to make this BOT successful. This's a true PORTFOLIO Manager for multi pairs and assets. Thank you Ashkan for such a great product.

daniel baldauf
47
daniel baldauf 2025.06.03 21:01 
 

Bis jetzt sieht alles gut aus ich bin noch nicht so erfahren mit Automatic trading

Ashkan Hazegh Nikrou
41230
Réponse du développeur Ashkan Hazegh Nikrou 2025.06.05 03:42
Thank you very much for your comment. Please make sure to always update your product to the latest version for optimal performance.
