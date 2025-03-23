Gelişmiş Otomatik Altın İşlem Sistemi

Gold Catalyst EA MT5, XAU/USD (Altın) için özel olarak optimize edilmiş tam otomatik bir işlem çözümüdür. Trend takibi stratejileri, fiyat hareketi (price action) onayları ve dinamik risk yönetimi birleştirilerek oluşturulan bu EA, gerçek piyasa koşullarında bir yıldan uzun süredir yapılan testlerde istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemiştir.

1. Strateji Genel Bakış

Gold Catalyst EA MT5, aşağıdaki bileşenleri içeren sistematik bir yaklaşıma sahiptir:

Trend Analizi: Önceden tanımlanmış piyasa koşullarına göre kârlı işlem fırsatlarını belirler.

Önceden tanımlanmış piyasa koşullarına göre kârlı işlem fırsatlarını belirler. Fiyat Hareketi Filtresi: Düşük başarı oranına sahip sinyalleri hariç tutarak, yüksek olasılıklı kurulumları uygular.

Düşük başarı oranına sahip sinyalleri hariç tutarak, yüksek olasılıklı kurulumları uygular. Dinamik Emir Yürütme: Piyasa volatilitesinden yararlanmak için giriş ve çıkış seviyelerini gerçek zamanlı olarak ayarlar.

Piyasa volatilitesinden yararlanmak için giriş ve çıkış seviyelerini gerçek zamanlı olarak ayarlar. Yapılandırılmış Risk Kontrolü: Her pozisyon, stop-loss ve take-profit seviyeleri ile korunur. Martingale, grid veya arbitraj stratejileri kesinlikle kullanılmaz.

Böylece sürekli sermaye büyümesi ve sermaye koruması arasında bir denge kurularak genel risk minimuma indirilir.

2. Temel Özellikler

Altın (XAU/USD) için Tam Otomasyon: Piyasayı devamlı izleme zorunluluğunu ortadan kaldırır.

Piyasayı devamlı izleme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Martingale, Grid veya Arbitraj Yok: Her işlemde katı stop-loss kullanarak aşırı riskin önüne geçilir.

Her işlemde katı stop-loss kullanarak aşırı riskin önüne geçilir. Özelleştirilebilir Risk Parametreleri: Lot boyutu, stop-loss ve take-profit ayarlarını kendi risk iştahınıza göre düzenleyin.

Lot boyutu, stop-loss ve take-profit ayarlarını kendi risk iştahınıza göre düzenleyin. Uzun Vadeli İstikrar: Farklı piyasa döngülerinde düşük drawdown ve sürekli getiri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Farklı piyasa döngülerinde düşük drawdown ve sürekli getiri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. MT5 Uyumlu: MetaTrader 5’in hızlı emir yürütme ve gelişmiş backtest özelliklerine uygun şekilde optimize edilmiştir.

3. Risk Yönetimi

Gold Catalyst EA MT5, risk parametreleri üzerinde tam kontrol sağlar:

Bakiye Bazlı Lot Boyutu: Mevcut sermayeye göre işlem hacmini otomatik olarak ayarlar.

Mevcut sermayeye göre işlem hacmini otomatik olarak ayarlar. Uyarlamalı Stop-Loss ve Take-Profit: Gerçek zamanlı piyasa volatilitesine göre koruma seviyelerini günceller.

Gerçek zamanlı piyasa volatilitesine göre koruma seviyelerini günceller. Drawdown Koruması: Aşırı piyasa koşullarında sermayeyi korumak için entegre bir mekanizma.

Böylece tüm pozisyonlar net ve kontrol edilebilir risk çerçevesinde açılır ve beklenmedik zarar riski minimuma indirilir.

4. Hesap & Kurulum Gereksinimleri

Minimum Bakiye: 2000 $ (istikrarlı performans için önerilir)

2000 $ (istikrarlı performans için önerilir) Kaldıraç: 1:1000 önerilir

1:1000 önerilir Hesap Türü: Zero Spread / Raw Spread (komisyonlu hesaplarda en iyi sonuçları verir)

Zero Spread / Raw Spread (komisyonlu hesaplarda en iyi sonuçları verir) Aracı Kurum / VPS: Düşük gecikme (latency), emirlerin zamanında iletilmesi için kritik öneme sahiptir. 10 ms altı gecikme sağlayan bir VPS kullanarak slippage’ı en aza indirmeniz tavsiye edilir.



Öneri: EA, Raw Spread hesaplarına göre optimize edilmiştir ancak düşük spreadli Standart/ECN hesaplarda da sorunsuz çalışır.

5. Performans & Testler

12 aydan fazla ileriye dönük test: Düşük drawdown ile istikrarlı hesap büyümesi gözlemlenmiştir.

Düşük drawdown ile istikrarlı hesap büyümesi gözlemlenmiştir. Canlı izleme & backtest: Farklı piyasa koşullarında sürekli olarak test edilerek güvenilirlik ve kârlılık doğrulanmaktadır.

Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Her zaman sorumlu bir şekilde işlem yapmanızı öneririz.

6. Fiyatlandırma & Lisans

Ömür Boyu Lisans: 3.000 $

3.000 $ Aylık Kiralama: 300 $

300 $ 3 Aylık Kiralama: 750 $

Tüm paketler, EA’in anında teslimi ve MetaTrader 5’te hemen etkinleştirilmesini içerir. Düzenli güncellemeler ve özel destek de ek bir ücret olmadan sağlanır.

7. Gold Catalyst EA MT5 Kimler İçin Uygun?

Otomatik Sistem Arayan Trader’lar: Piyasayı sürekli izlemek istemeyen ancak sağlam bir risk yönetimi isteyenler.

Piyasayı sürekli izlemek istemeyen ancak sağlam bir risk yönetimi isteyenler. Uzun Vadeli Yatırımcılar: Altın odaklı algoritmik stratejilerle portföylerini çeşitlendirmek isteyenler.

Altın odaklı algoritmik stratejilerle portföylerini çeşitlendirmek isteyenler. Risk Yönetimine Odaklanan Kullanıcılar: Aşırı riskli taktiklerden uzak, şeffaf ve kontrol edilebilir risk parametrelerini tercih edenler.

8. Başlangıç Adımları

MQL5 Market üzerinden Gold Catalyst EA MT5’i satın alın. Kurulum & Etkinleştirme işlemlerini yaparak EA’i MT5 platformunuza ekleyin. Risk Tercihlerinizi (lot boyutu, stop-loss vb.) isteğinize göre ayarlayın. Otomatik işleme izin verin ve diğer işlerinize odaklanın; geri kalan her şeyi Gold Catalyst EA MT5 halleder.

Kurulum ve en iyi ayarlar hakkında bilgi sağlayan detaylı bir kullanıcı kılavuzu da mevcuttur.

9. Risk Uyarısı

Altın (XAU/USD) dahil olmak üzere finansal enstrümanlarla işlem yapmak önemli riskler içerir. Gold Catalyst EA MT5, sağlam bir risk yönetimi uygular ve tehlikeli stratejilerden kaçınır; ancak hiçbir sistem kazançları garanti edemez veya kayıpları tamamen ortadan kaldıramaz. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın ve gerekirse profesyonel danışmanlık alın.

Altın İşlemlerinizi Bir Sonraki Seviyeye Taşımaya Hazır mısınız?

Hemen Gold Catalyst EA MT5’i edinin ve özellikle XAU/USD için tasarlanmış güçlü, tam otomatik bir çözümün keyfini çıkarın. İstikrarlı performans, kontrollü risk ve minimum manuel müdahale ile daha akılcı bir altın işleme adım atın!