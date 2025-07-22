Momentum Hunter

Momentum Hunter – Gelişmiş Yeniden Çizmeyen Momentum Göstergesi

Momentum Hunter, yeni momentumları tespit etmek ve yatırımcıların piyasa hareketlerini hassas bir şekilde yakalamasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve güvenilir bir göstergedir. Özellikle M1 zaman dilimi için optimize edilmiştir, ancak daha yüksek zaman dilimlerinde de sorunsuz çalışır ve hem scalper hem de swing traderlar için uygundur.

Temel Özellikler:

  • Yeniden Çizme Yok & Gecikme Yok: Sinyaller stabildir ve oklar yalnızca mum kapanışından sonra görünür.

  • Basit Arayüz: Karmaşık düğmeler olmadan temiz grafik – sadece oklar, stop loss ve trailing stop etiketleri.

  • Anında Uyarılar: Bir sinyal oluştuğunda MetaTrader ve mobil cihazınıza anında bildirim gelir.

  • Tüm Yatırımcılar İçin Uygun: İster M1'de scalping yapın ister daha yüksek zaman dilimlerinde işlem yapın, Momentum Hunter tarzınıza uyum sağlar.

Bu gelişmiş araç, kanıtlanmış birkaç stratejiyi birleştirir:
Hareketli Ortalamalar ile trend yönü
Bollinger Bantları ile volatilite analizi
RSI ile momentum gücü
Mum davranış analizi ile hassas zamanlama

Bu akıllı kombinasyon sayesinde Momentum Hunter, yüksek olasılıklı girişleri tespit eder ve okları doğrudan grafikte göstererek işlem kararlarını daha hızlı ve net hale getirir.

Sizi Koruma İçin Tasarlandı

Momentum Hunter yalnızca giriş sinyallerinden ibaret değildir:
Güvenli Stop Loss Fiyatı – Önceki salınım noktalarına kırmızı etiket ile gösterilir.
Trailing Stop Fiyatı – Trend devam ederken karları korumak için altın etiket ile gösterilir.

Bu dinamik etiketler, manuel yatırımcıların stop loss'u doğru zamanda ayarlamasına yardımcı olarak trendleri takip etmelerini ve riskleri en aza indirmelerini sağlar.

Bu ürünü zaten satın aldıysanız, benimle iletişime geçin. Tam strateji konseptini içeren bir PDF paylaşabilirim.

Bu ürün, diğer ürünlerim gibi sürekli güncellenmektedir. 

Katılın: Koala Trading Solution Kanalı MQL5 topluluğunda tüm ürünlerimle ilgili en son haberleri almak için. Katılım bağlantısı aşağıdadır:

https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution


