Market Structure Break Out MT5

MT5 için Market Structure Break Out'u tanıtıyoruz – Profesyonel MSB ve Unbroken Zone göstergeniz. MT4 versiyonu da mevcut, buradan kontrol edin: https://www.mql5.com/en/market/product/109958 Bu gösterge sürekli olarak güncellenmektedir. Piyasadaki yapı temelli giriş ve çıkış noktalarını yüksek doğrulukla sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda 1.1 sürümündeyiz, aşağıda şu anda katılırsanız yapılmış olan son değişiklikler bulunmaktadır: Alış & Satış Hedefleri: Hem alış hem de satış pozisyonları için en iyi kar alım seviyeleri hakkında net bilgiler elde edin.

Hem alış hem de satış pozisyonları için en iyi kar alım seviyeleri hakkında net bilgiler elde edin. Son MSB Yönü: Karar verme sürecinizi iyileştirmek için en son Market Structure Breakout yönünü gösteren bir ekran.

Karar verme sürecinizi iyileştirmek için en son Market Structure Breakout yönünü gösteren bir ekran. Geliştirilmiş Görsel Modlar: Grafiğinizi yeni güzellik modlarıyla kişiselleştirin; açık, koyu veya kişiselleştirilmiş temalar.

Grafiğinizi yeni güzellik modlarıyla kişiselleştirin; açık, koyu veya kişiselleştirilmiş temalar. Canlı Geri Test Düğmesi: Yeni ekran düğmesiyle canlı geri testi kolayca açıp kapatın.

Koala Trading Solution Channel MQL5 topluluğunda bize katılın ve tüm Koala ürünleri hakkında en son haberleri öğrenin. Katılma linki aşağıdadır: https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution

Market Structure Break Out : Piyasadaki dalgalar hakkında saf analiz yapmanın yolunuz



Bu gösterge, piyasa yapısını ve hareket dalgalarını çizmek için tasarlanmıştır, en iyi MSB veya Market Structure Break Out'ı bulmak için. Piyasada bir hareket olduğunda ve yakın zamandaki yapıyı kırdığında, bu kırılmanın ne kadar önemli olduğunu belirleyebilir ve eğer belirli bir faktörden büyükse, bu kırılmanın onaylanmış bir kırılma olduğu anlamına gelir, bu yüzden bu araçla 4 önemli durum elde edebilirsiniz:

Piyasa yapısı dalgaları

Onaylı yapı kırılmaları ve

Kırılmamış talep ve arz bölgeleri.

Retouch ve onaylanmış kırılmamış talep ve arz bölgelerine dayalı alış ve satış okları.

Uzun ve Kısa Sinyal Konsepti :

Göstergeleri istediğiniz herhangi bir zaman dilimine veya sembole ekleyin, kırılmamış talep ve arz bölgelerini görebilirsiniz. Ayrıca MSB çizgileri, piyasa hareketinin hangi noktada ve ne zaman yakın yapıyı kırmayı başardığını gösterir. Bu bilgilerle, manuel bir trader, bir sonraki hareketi tahmin edebilir, ancak biz bu göstergeyle, kırılmamış bölgelerde üretilen alış ve satış sinyallerine odaklanalım. Alış okları, fiyat kırılmamış talep bölgesine girdiğinde, ancak bu bölgeyi kıramadığında ve fiyat hızı azaldığında üretilecektir. Bir mum bölgeden çıkıp dışarıda kapanır kapanmaz, alış sinyali ortaya çıkacak ve kullanıcıya çok taze sinyaller için bir uyarı da gönderilecektir. Satış okları için de aynı senaryoya sahibiz; arz bölgeleri içinde. Bu konseptin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu blog yazısına göz atabilirsiniz: MSB (Market Structure Break Out) ve Kırılmamış Bölgeler Kombinasyonu

Giriş Parametrelerine Giriş :

: Bu 3 parametre, varsayılan zig zag göstergesinde olduğu gibi dalga çizimini etkiler.: Bu faktör MSB tespiti ve bölge çizimini etkiler, doğrulanan MSB zamanı için gerekli olan minimum breakout faktörünü ifade eder.

Sonuç:



10 yıllık deneyimimden çıkarak, piyasa yapısını, talep ve arz dinamiklerini analiz etmenin ve derinlemesine fiyat analizlerinin forex piyasasını tahmin etmek için güçlü yöntemler olduğunu düşünüyorum. Saflığa dayalı stratejileri özellikle seviyorum ve Market Structure Breakout (MSB) bunlardan birisi olarak öne çıkıyor. Piyasaların belirgin dalgalar izlediği, geçmiş desenleri kırdığı ve kırılmamış talep ve arz bölgelerine saygı gösterdiği açıktır.