Market Structure Break Out MT5
- Göstergeler
- Ashkan Hazegh Nikrou
- Sürüm: 1.8
- Güncellendi: 24 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 7
MT5 için Market Structure Break Out'u tanıtıyoruz – Profesyonel MSB ve Unbroken Zone göstergeniz.
MT4 versiyonu da mevcut, buradan kontrol edin:
https://www.mql5.com/en/market/product/109958
Bu gösterge sürekli olarak güncellenmektedir.
Piyasadaki yapı temelli giriş ve çıkış noktalarını yüksek doğrulukla sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda 1.1 sürümündeyiz, aşağıda şu anda katılırsanız yapılmış olan son değişiklikler bulunmaktadır:
- Alış & Satış Hedefleri: Hem alış hem de satış pozisyonları için en iyi kar alım seviyeleri hakkında net bilgiler elde edin.
- Son MSB Yönü: Karar verme sürecinizi iyileştirmek için en son Market Structure Breakout yönünü gösteren bir ekran.
- Geliştirilmiş Görsel Modlar: Grafiğinizi yeni güzellik modlarıyla kişiselleştirin; açık, koyu veya kişiselleştirilmiş temalar.
- Canlı Geri Test Düğmesi: Yeni ekran düğmesiyle canlı geri testi kolayca açıp kapatın.
Market Structure Break Out : Piyasadaki dalgalar hakkında saf analiz yapmanın yolunuz
Bu gösterge, piyasa yapısını ve hareket dalgalarını çizmek için tasarlanmıştır, en iyi MSB veya Market Structure Break Out'ı bulmak için. Piyasada bir hareket olduğunda ve yakın zamandaki yapıyı kırdığında, bu kırılmanın ne kadar önemli olduğunu belirleyebilir ve eğer belirli bir faktörden büyükse, bu kırılmanın onaylanmış bir kırılma olduğu anlamına gelir, bu yüzden bu araçla 4 önemli durum elde edebilirsiniz:
- Piyasa yapısı dalgaları
- Onaylı yapı kırılmaları ve
- Kırılmamış talep ve arz bölgeleri.
- Retouch ve onaylanmış kırılmamış talep ve arz bölgelerine dayalı alış ve satış okları.
Uzun ve Kısa Sinyal Konsepti :
Göstergeleri istediğiniz herhangi bir zaman dilimine veya sembole ekleyin, kırılmamış talep ve arz bölgelerini görebilirsiniz. Ayrıca MSB çizgileri, piyasa hareketinin hangi noktada ve ne zaman yakın yapıyı kırmayı başardığını gösterir. Bu bilgilerle, manuel bir trader, bir sonraki hareketi tahmin edebilir, ancak biz bu göstergeyle, kırılmamış bölgelerde üretilen alış ve satış sinyallerine odaklanalım. Alış okları, fiyat kırılmamış talep bölgesine girdiğinde, ancak bu bölgeyi kıramadığında ve fiyat hızı azaldığında üretilecektir. Bir mum bölgeden çıkıp dışarıda kapanır kapanmaz, alış sinyali ortaya çıkacak ve kullanıcıya çok taze sinyaller için bir uyarı da gönderilecektir. Satış okları için de aynı senaryoya sahibiz; arz bölgeleri içinde. Bu konseptin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu blog yazısına göz atabilirsiniz: MSB (Market Structure Break Out) ve Kırılmamış Bölgeler Kombinasyonu
Giriş Parametrelerine Giriş :ZZ Uzunluğu, Değişim, Geri Adım : Bu 3 parametre, varsayılan zig zag göstergesinde olduğu gibi dalga çizimini etkiler.
Minimum Break Out Faktörü : Bu faktör MSB tespiti ve bölge çizimini etkiler, doğrulanan MSB zamanı için gerekli olan minimum breakout faktörünü ifade eder.
Sonuç:
10 yıllık deneyimimden çıkarak, piyasa yapısını, talep ve arz dinamiklerini analiz etmenin ve derinlemesine fiyat analizlerinin forex piyasasını tahmin etmek için güçlü yöntemler olduğunu düşünüyorum. Saflığa dayalı stratejileri özellikle seviyorum ve Market Structure Breakout (MSB) bunlardan birisi olarak öne çıkıyor. Piyasaların belirgin dalgalar izlediği, geçmiş desenleri kırdığı ve kırılmamış talep ve arz bölgelerine saygı gösterdiği açıktır.
Market Structure Break Out indicator is an outstanding release that fills a critical gap in Smart Money-based trading automation. Where most tools struggle to isolate clean, real-time signals within a single timeframe, this indicator delivers a compact, high-speed confirmation system ideal for lower-timeframe strategies. What makes this special: Lean & Focused: Perfect for M1/M5/M15 MSB signal extraction. Combined with strength, volume, volatility, and aggression filters, this module becomes the central logic brain for advanced Smart Money execution. For EA developers and power traders: this is a must-have tool if you're working with institutional logic and require exact timing and programmable access. Huge thanks to Ashkan for continuing to innovate and listening to feedback — this is another top-tier addition to the SMC/ICT automation ecosystem!