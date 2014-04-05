Emperor Signal MT5 – Gösterge, bir Uzman Danışman (EA) gibi işlem yapar ve işlemleri simüle eder!

Emperor Signal MT5, EA benzeri sinyaller üreten ancak tamamen trader’ın kontrolünde olan gelişmiş bir göstergedir. Açık giriş ve çıkış noktaları, tam işlem görselleştirmesi ve güvenli, sistematik işlem için sezgisel bir arayüz sunar.

Temel Özellikler

Akıllı giriş simülasyonu

Her sinyal en fazla 5 giriş seviyesine bölünür ve bir işlem sepeti oluşturur. Bu yapı, güvenliği ve istikrarı artırır. Sepetteki tüm işlemler tek bir çıkış fiyatında birlikte kapatılır.

Kâr ve risk yönetimi

Dahili ortalama Take Profit ve ortalama Stop Loss parametreleri sepetleri esnek şekilde yönetmeyi sağlar. Gösterge, bu parametrelere göre sonuçları otomatik hesaplar.

Kapsamlı uyarılar

Her işlem için uyarı alarak önemli sinyalleri kaçırmazsınız.

Detaylı grafik paneli

Grafiğin alt kısmında yer alan profesyonel arayüz, tüm işlem raporlarını sunar. Yön bazında sonuçlar (alış/satış) ve göstergenin elde ettiği toplam kazanç raporda görüntülenir.

Güvenli işlem konsepti

Ana trend yönündeki geri çekilmelerden sonra en güvenilir giriş noktalarını belirlemek için tasarlanmıştır.

Emperor Signal neden diğer indikatörlere kıyasla en iyi seçimdir?

Entegre Stop Loss ve Take Profit Yönetimi

Çoğu indikatör yalnızca sinyal üretir ve trader’ları risk ve kâr hedefleri konusunda belirsizlikte bırakır. Emperor Signal ise Ortalama Stop Loss ve Ortalama Take Profit entegrasyonu ile daha ileri giderek işlemleri doğrudan indikatör içinde yönetmenizi sağlar. Çok Katmanlı Giriş Stratejisi

Tek bir koşula bağlı standart indikatörlerin aksine, Emperor Signal trend tespiti, geri çekilme filtresi ve son onay adımlarını birleştirir. Bu üç aşamalı mantık yalnızca yüksek olasılıklı girişlerin seçilmesini sağlar. 5 Kademeli Giriş Sistemi ile Güvenlik

Tüm lot ile tek seferde işlem açmak yerine, Emperor Signal pozisyonun 5 küçük girişe bölünmesine imkân tanır. Bu “sepet yaklaşımı” esnekliği artırır, riski azaltır ve istikrarı geliştirir. Birçok varlıkta kullanılabilir

İndikatör son derece çok yönlüdür ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralarda kullanılabilir. En iyi sonuçlar için sağlanan optimize edilmiş ayarların uygulanması yeterlidir. Sürekli Gelişim ve Destek

Emperor Signal statik değildir. Hem indikatör hem de optimize edilmiş ayar tablosu düzenli olarak güncellenir ve trader’ların her zaman en etkili araçlara ve stratejilere sahip olmasını sağlar.

İşlem stratejisi konsepti

Giriş mantığı, üç kanıtlanmış tekniğin birleşimine dayanır:

Hareketli ortalama kesişimi – trend yönündeki değişiklikleri algılar. Integral alan analizi – hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar arasındaki mesafeyi değerlendirir ve bu alanda Fibonacci seviyeleri uygular. Fair Value Gap (FVG) onayı – fiyat, trend yönünde FVG’yi tekrar test ettiğinde girişi doğrular.

Bu çok katmanlı yaklaşım, zayıf sinyalleri filtreler ve yalnızca yüksek olasılıklı fırsatlara odaklanır.

Optimizasyon

En iyi sonuç için, belirli enstrümanlar ve zaman dilimleri için önerilen yapılandırmaları içeren optimize edilmiş ayar tablosu kullanılması tavsiye edilir.