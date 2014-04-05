Emperor Signal MT5

Emperor Signal MT5 – Gösterge, bir Uzman Danışman (EA) gibi işlem yapar ve işlemleri simüle eder!

Emperor Signal MT5, EA benzeri sinyaller üreten ancak tamamen trader’ın kontrolünde olan gelişmiş bir göstergedir. Açık giriş ve çıkış noktaları, tam işlem görselleştirmesi ve güvenli, sistematik işlem için sezgisel bir arayüz sunar.

Temel Özellikler

Akıllı giriş simülasyonu
Her sinyal en fazla 5 giriş seviyesine bölünür ve bir işlem sepeti oluşturur. Bu yapı, güvenliği ve istikrarı artırır. Sepetteki tüm işlemler tek bir çıkış fiyatında birlikte kapatılır.

Kâr ve risk yönetimi
Dahili ortalama Take Profit ve ortalama Stop Loss parametreleri sepetleri esnek şekilde yönetmeyi sağlar. Gösterge, bu parametrelere göre sonuçları otomatik hesaplar.

Kapsamlı uyarılar
Her işlem için uyarı alarak önemli sinyalleri kaçırmazsınız.

Detaylı grafik paneli
Grafiğin alt kısmında yer alan profesyonel arayüz, tüm işlem raporlarını sunar. Yön bazında sonuçlar (alış/satış) ve göstergenin elde ettiği toplam kazanç raporda görüntülenir.

Güvenli işlem konsepti
Ana trend yönündeki geri çekilmelerden sonra en güvenilir giriş noktalarını belirlemek için tasarlanmıştır.

Emperor Signal neden diğer indikatörlere kıyasla en iyi seçimdir?

  1. Entegre Stop Loss ve Take Profit Yönetimi
    Çoğu indikatör yalnızca sinyal üretir ve trader’ları risk ve kâr hedefleri konusunda belirsizlikte bırakır. Emperor Signal ise Ortalama Stop Loss ve Ortalama Take Profit entegrasyonu ile daha ileri giderek işlemleri doğrudan indikatör içinde yönetmenizi sağlar.

  2. Çok Katmanlı Giriş Stratejisi
    Tek bir koşula bağlı standart indikatörlerin aksine, Emperor Signal trend tespiti, geri çekilme filtresi ve son onay adımlarını birleştirir. Bu üç aşamalı mantık yalnızca yüksek olasılıklı girişlerin seçilmesini sağlar.

  3. 5 Kademeli Giriş Sistemi ile Güvenlik
    Tüm lot ile tek seferde işlem açmak yerine, Emperor Signal pozisyonun 5 küçük girişe bölünmesine imkân tanır. Bu “sepet yaklaşımı” esnekliği artırır, riski azaltır ve istikrarı geliştirir.

  4. Birçok varlıkta kullanılabilir
    İndikatör son derece çok yönlüdür ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralarda kullanılabilir. En iyi sonuçlar için sağlanan optimize edilmiş ayarların uygulanması yeterlidir.

  5. Sürekli Gelişim ve Destek
    Emperor Signal statik değildir. Hem indikatör hem de optimize edilmiş ayar tablosu düzenli olarak güncellenir ve trader’ların her zaman en etkili araçlara ve stratejilere sahip olmasını sağlar.

İşlem stratejisi konsepti

Giriş mantığı, üç kanıtlanmış tekniğin birleşimine dayanır:

  1. Hareketli ortalama kesişimi – trend yönündeki değişiklikleri algılar.

  2. Integral alan analizi – hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar arasındaki mesafeyi değerlendirir ve bu alanda Fibonacci seviyeleri uygular.

  3. Fair Value Gap (FVG) onayı – fiyat, trend yönünde FVG’yi tekrar test ettiğinde girişi doğrular.

Bu çok katmanlı yaklaşım, zayıf sinyalleri filtreler ve yalnızca yüksek olasılıklı fırsatlara odaklanır.

Optimizasyon

En iyi sonuç için, belirli enstrümanlar ve zaman dilimleri için önerilen yapılandırmaları içeren optimize edilmiş ayar tablosu kullanılması tavsiye edilir.

Pair Time Frame Fast MA Period Slow MA Period Avg Take Profit Avg Stop Loss
USDJPY H1 21 100 1000 500
XAUUSD H1 21 100 750 750
GBPUSD H1 21 100 750 750
EURUSD H1 21 100 750 750

Önerilen ürünler
ASI fractals with DPO filter
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
ASI fractals with DPO filter - is the manual trend-following system. ASI fractals are the base of every trend. System plots an arrow when fractal pattern appears on ASI indcator and DPO direction is same as incomming signal. System has several ways of usage : simply indicator, indicator with suggested arrows, arrows with single targets and arrows with common profit targets. User can simply switch indicator's modes directly from chart. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (1)
Göstergeler
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [Download PDF]( https: //drive.google.com/file/d/1jrLaC_drgino8fOXZ37qTHl6KGUValEk/view ) Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta volume flow to reveal when smart money accumulates (absorption) or distributes (exhaustion) before major price reversals. Core
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
AdvancedForecasterPro
Le Parquet Trading Floor
Göstergeler
Genel Bakış Advanced Key Levels Predictor EA , MetaTrader 5 için geliştirilmiş, gelişmiş teknik analiz ile tahmin algoritmalarını birleştirerek piyasanın önemli seviyelerini belirleyen ve gelecekteki fiyat hareketlerini öngören sofistike bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, traderların bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmak için net görsel göstergelerle kapsamlı grafik yetenekleri sunar. Temel Özellikler Ana Seviye Tespiti Destek ve Direnç Seviyeleri : Gelişmiş algoritmalar kullanarak öneml
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Göstergeler
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
SMT Divergence Pro MT5
Suvashish Halder
Göstergeler
SMT (Smart Money Technique) Divergence refers to the price divergence between correlated assets or their relationship to inversely correlated assets.  By analyzing SMT Divergence, traders can gain insights into the market's institutional structure and identify whether smart money is accumulating or distributing assets.  Every price fluctuation should be confirmed by market symmetry, and any price asymmetry indicates an SMT Divergence, suggesting a potential trend reversal. MT4 Version -  https:/
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Göstergeler
MetaTrader 5 için geliştirilen Weis Wave Scouter ile gelişmiş hacim analizinin gücünü keşfedin! Bu devrim niteliğindeki gösterge, Wyckoff yönteminin ve Hacim Yayılımı Analizinin (VSA) kanıtlanmış ilkelerini birleştiriyor. Operasyonlarında doğruluk ve derinlik arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır ve kümülatif hacim dalgası analizi yoluyla piyasanın taktiksel bir okumasını sunar. Weis Wave Scouter, Classic, NightVision ve OceanBreeze gibi özelleştirilebilir renk temaları ile renkli histogramlar
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Göstergeler
MT5 için Weis Wave Chart Forex bir Fiyat ve Hacim göstergesidir. Fiyat ve Hacim okuması, Richard Demille Wyckoff tarafından oluşturulan üç yasaya dayalı olarak geniş çapta dağıtıldı: Arz ve Talep, Neden ve Etki ve Çabaya Karşı Sonuç. 1900'de R.Wyckoff, analizlerinde dalga grafiğini zaten kullanmıştı. Yıllar sonra, 1990 civarında, David Weis Otomatikleştirilmiş R. Wyckoff'un dalga grafiği ve bugün size David Weis'in dalga grafiğinin evrimini sunuyoruz. Varlıkta üretilen dalga ile ilgili Hacim mik
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Göstergeler
Benefits of the Surfboard indicator : Entry signals without repainting If a signal appears and is confirmed, it does NOT disappear anymore, unlike indicators with repainting, which lead to major financial losses because they can show a signal and then remove it. perfect opening of trades The indicator algorithms allow you to find the Peak and floor position to enter a deal (buy or sell an asset), which increases the success rate for each and every trader using it. Surfboard works with any asset
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Göstergeler
Trend çizgileri, forex ticaretinde en önemli teknik analiz aracıdır. Ne yazık ki, çoğu tüccar onları doğru şekilde çizmez. Otomatik Trend Çizgileri göstergesi, piyasaların trend hareketini görselleştirmenize yardımcı olan ciddi tüccarlar için profesyonel bir araçtır. İki tür Trend Çizgisi, Boğa Trend Çizgisi ve Ayı Trend Çizgisi vardır. Yükseliş trendinde, Forex trend çizgisi, fiyat hareketinin en düşük salınım noktalarından geçer. En az iki "en düşük düşük"ü birleştirmek, bir trend çizgisi o
KT Liquidity Sweep Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Liquidity Sweep Filter, kritik likidite süpürme bölgelerini tespit eder ve vurgular. Bu bölgeleri net fiyat tepkileri ve uyarlanabilir bir trend filtresiyle birleştirerek, piyasa trendiyle uyumlu hassas alım ve satım sinyalleri üretir. Araç, ana ve ikincil likidite süpürme bölgeleri arasında ayrım yapar. Ana bölgeler büyük oklarla, ikincil bölgeler ise daha küçük oklarla işaretlenir, böylece kolayca ayırt edilebilir. Büyük Oklar: Ana likidite süpürme bölgelerinden gelen güçlü dönüş sinyalleri
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Göstergeler
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Interaction and Correlation Indicator
Michael Dolgushin
Göstergeler
Multi-Level Correlation Analysis of Currencies, Cryptocurrencies, Indices, and Stocks Discover hidden relationships between assets and make data-driven decisions using advanced correlation analysis. "Interaction and Correlation Indicator" is a professional trading tool designed for deep analysis of interdependencies across Forex, cryptocurrencies, indices, and stocks. The indicator calculates the dynamics between fast and slow moving averages (MA) for selected currency pairs, cross rates, and in
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
5 (3)
Uzman Danışmanlar
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Göstergeler
Supply and Demand Indicator + FREE Currency Strength Meter ADD-ON Looking for a powerful tool that can help you identify the most reactive zones in the forex market? Our supply and demand indicator for MetaTrader 4 and 5 is exactly what you need. With its advanced algorithms and real-time analysis, this indicator helps traders of all experience levels make informed trading decisions. The supply and demand indicator is a cutting-edge tool that helps traders identify areas where buyers and sellers
Session Start Breakout
Aiireza Arjmandi Nezhad
Göstergeler
Session Start Breakout - Seans Başlangıcı Avcısı Tam Açıklama Bir trader'ın sanatı,   "başlangıç noktasını"   bulmaktır. Ana ve güçlü piyasa hareketlerinin birçoğu, kilit ticaret seanslarının (Asya, Londra ve New York) başlangıcındaki ilk heyecan yatıştıktan hemen sonra şekillenir.   Session Start Breakout   göstergesi, tam da bu kritik anları ve potansiyel fırsatları belirlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş bir analitik araçtır. Bu araç, otomatik bir ticaret sistemi veya sihirli
Binary Options Premium V8
Md Meraz Mahmud
Göstergeler
Hello My Dear Friend, im introduce about Binary Option Premium V8 it work, all currency pair 1 minute time frame, 1-5 minute expire 100% non repaint, no delay signal Alright. This indicator works on MT5 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy. for easy identification of trade signal. Are you okay with that?  W
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Shark Binary Option MT5
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Binary Options Trading Tool An excellent and reliable assistant in achieving your goals, this tool requires no additional filters as it already possesses everything necessary for success in the market. It is displayed as candles below the chart, providing clear signals for trading binary options. Key Feature: Candle Color Change Signal : Signals are generated based on the color change of the candle at its opening. Expiry Time : Expiry is set at 2 minutes or 2 candles, depending on the timeframe
Trend Complete
Oleksii Ferbei
Göstergeler
The Trend Complete indicator is a signal indicator and has interesting properties. It should be taken into account that this indicator reflects extremes and should be used as an additional one, and another instrument should be used for the entry point. Searches for and displays pivot points on the price chart. Trend indicators are one of the main tools for analyzing trends in the Forex market. The indicator is able to transmit all types of signals to the user: messages, E-mail and Push! The go
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Göstergeler
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Göstergeler
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Trinity X
Jakrawut Pratoom
5 (1)
Göstergeler
Limited Time Offer! Just $59 — valid until the end of this month! Trinity-X : The Next Generation of Trend Intelligence Imagine having a professional market analyst sitting beside you 24/7 — one who never gets tired, never misses a signal, and speaks your language. That’s exactly what Trinity-X delivers. This AI-optimized, rule-based trend intelligence system is built on years of trading expertise, powered by a proprietary Rule-Based AI Optimization Engine . It doesn’t just react to price movem
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Göstergeler
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Salinuis
Tatiana Savkevych
Göstergeler
Salinui - Arrow trend indicator, without delay and redrawing, is used by traders in trend strategies in trading in financial markets (Forex, CFD, binary options). The indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. One of the biggest challenges traders face is finding the right trading system for them. This indicator is designed to detect trends in price movement and allows you to quickly determine not only the direction of the trend, but
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Göstergeler
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Breakout PRO       yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna da
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Göstergeler
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Göstergeler
Yeni Nesil Otomatik Arz ve Talep Bölgeleri. Her Grafikte Çalışan Yeni ve Yenilikçi Algoritma. Tüm Bölgeler Piyasanın Fiyat Hareketine Göre Dinamik Olarak Oluşturulmaktadır. İKİ TÜR UYARI --> 1) FİYAT BİR BÖLGEYE ÇIKTIĞINDA 2) YENİ BİR BÖLGE OLUŞTURDUĞUNDA Bir tane daha işe yaramaz gösterge almazsın. Kanıtlanmış Sonuçlarla eksiksiz bir Ticaret Stratejisi elde edersiniz.     Yeni özellikler:     Fiyat Arz/Talep Bölgesine ulaştığında uyarılar     Yeni bir Arz/Talep Bölgesi oluşturulduğunda
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Göstergeler
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
AW Prime Oscillator MT5
AW Trading Software Limited
Göstergeler
İki osilatörün birleşimi. Birincisi giriş noktalarını, ikincisi ise mevcut trendi gösterir. Gösterge, osilatör sinyallerini iki modda oklarla görüntüleyebilir; tüm hızlı osilatör sinyalleri veya yalnızca mevcut trend yönündeki sinyaller. Çok zaman dilimli bir panele ve üç tür sinyal bildirimine sahiptir. Faydalar: Günlük ve scalping ticaretine uygundur Trend filtreleme Basit ve hassas kurulum Çoklu zaman dilimi paneli Bir danışmana entegrasyona uygundur. Herhangi bir sembol ve herhangi bir zaman
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Göstergeler
Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu:   buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özenti klonunu almayın.
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
Göstergeler
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Göstergeler
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Yazarın diğer ürünleri
MSB Robot MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
3.78 (9)
Uzman Danışmanlar
MSB Robot – Otomatik Forex İşlemleri için Akıllı Kapınız Program 2.2 sürümüne yükseltildi; bu en gelişmiş sürüm sahte kırılmaları tespit edebilir ve bunları kâr fırsatına dönüştürebilir. Bu sürüm, XAUUSD,USDJPY H1’de iyi çalışır ve Yüksek Risk Modunda bile güvenlidir. MSB Robot , tamamen otomatik bir Uzman Danışman (EA) olup, güçlü sinyal mantığına dayanan Market Structure Breakout (MSB) göstergesi temel alınarak geliştirilmiştir. Bu gösterge, Forex piyasasında kırılma fırsatlarını tespit etmek
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
MetaTrader 4 için Koala Supply Demand Göstergesi Tanıtımı: Koala Supply Demand Göstergesi'ne hoş geldiniz. Bu göstergeler, kesintisiz arz ve talep bölgelerini tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu gösterge, tüccarın piyasayı bölge alanları olarak görmesine yardımcı olabilir; fiyatın bazı güçlü bölgelere nasıl saygı gösterdiğini görebilirsiniz. Ayrıca bu gösterge, bölgeler içinde oluşturulan fiyat hareketi sinyallerini de gösterebilir.  Mql5 Topluluğunda Koala Trading Solution Kanalına  katılın ve
FREE
Forex Time Zone
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
Forex Time Zone Hakkında Kısa Bir Tanıtım Yeni ücretsiz profesyonel aracımız olan Forex Time Zone ’a hoş geldiniz! Profesyonel yatırımcılar, forex piyasasında zamanın ne kadar önemli olduğunu bilirler. Her saniye dünya çapında bazı piyasalar açılırken diğerleri kapanır, bu durum piyasa volatilitesini ve belirli para birimlerinin hareketini etkiler. Bu araç, hangi piyasanın şu anda açık olduğunu ve mevcut saat dilimini kolayca belirlemenize yardımcı olur. Nasıl Çalışır? Kendi ülkenize göre saat
FREE
TurboTrend
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Göstergeler
Ücretsiz ama gelişmiş ürünün genel bakışı Turbo Trend, yatırımcıların piyasa trendlerini tanımlamalarına ve bu trendlere göre işlem yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir göstergedir. İleri düzey hareketli ortalamalar ve hacim analizi kombinasyonu kullanarak, trend yönü için net sinyaller sağlar. Turbo Trend, piyasa koşullarını üç farklı duruma ayırarak karar alma sürecini basitleştirir: Yükseliş Trendi , Düşüş Trendi ve Nötr Trend, kolayca ayırt edilebilen renk kodlu çizgiler ve
FREE
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (5)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Elliott Wave Theory
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
MetaTrader 4 için Elliott Dalga Teorisi Göstergesi Elliott Dalga Teorisi'ne dayalı gösterge, Forex piyasasının profesyonel kavramlarından biri temel alınarak tasarlanmıştır. Bu gösterge, piyasa yapısını dalga formunda çizer ve 1'den 5'e kadar yükselen ve düşen dalgaları numaralandırır. Kullanıcılar dalga yapısını görselleştirir ve yeni bir numara oluştuğunda bildirim alabilir. İki tip dalga desteklenmektedir: ana dalga ve alt dalga. Her dalga farklı renklerle gösterilebilir veya bağımsız olarak
FREE
Koala FVG
Ashkan Hazegh Nikrou
4.14 (7)
Göstergeler
MT5 için Koala FVG'yi tanıtalım: Fair Value Gap (FVG) desenleri için profesyonel bir gösterge. Koala FVG: MT5'te Hassas İşlemler İçin Yolunuz Koala FVG ile Fair Value Gap (FVG) deseninin gücünü keşfedin - MetaTrader 5 için tasarlanmış son teknoloji bir göstergedir. Kısıtlı bir süre için, bu profesyonel araca ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz, daha sonra premium bir göstergeye dönüşmeden önce. Ana Özellikler: FVG Deseni Tespiti: Koala FVG, özelleştirilebilir minimum ve maksimum boyut kriterlerine
FREE
Market Structure Break Out MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Göstergeler
MT5 için Market Structure Break Out'u tanıtıyoruz – Profesyonel MSB ve Unbroken Zone göstergeniz. MT4 versiyonu da mevcut, buradan kontrol edin: https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 Bu gösterge sürekli olarak güncellenmektedir. Piyasadaki yapı temelli giriş ve çıkış noktalarını yüksek doğrulukla sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda 1.1 sürümündeyiz, aşağıda şu anda katılırsanız yapılmış olan son değişiklikler bulunmaktadır: Alış & Satış Hedefleri:   Hem alış hem de satış pozisyonları
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
ProEngulfing'in ücretsiz versiyonu, QualifiedEngulfing, günde bir sinyal sınırlaması ve daha az özellik sunmaktadır. Koala Trading Solution kanalına MQL5 topluluğunda katılmak için, tüm Koala ürünleri hakkında en son haberleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Bu ürünün MT4 versiyonu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 ProEngulfing Tanıtımı – MT4 için Profesyonel Engulfing
Koala Price Action Scanner
Ashkan Hazegh Nikrou
4.63 (8)
Göstergeler
Koala Fiyat Hareketi Tarayıcı - Fiyat Hareketinin Gücünü Serbest Bırakma Giriş: Yeni Koala Fiyat Hareketi Tarayıcısını keşfedin - çok yönlü, çok dövizli ve çok zaman dilimli, temel fiyat hareketi desenlerini tespit etme ve bunları sezgisel bir tarayıcı tablosunda gösterme yeteneğine sahip bir araç. Özet: Bu gösterge sıradanın ötesine geçer, kullanıcılara çeşitli dövizler ve zaman dilimlerinde temel fiyat hareketi desenlerini belirleme yeteneği sunar. Özellikler: Yutma Deseni (Engulf Pattern) Pin
FREE
Momentum Hunter MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
Momentum Hunter – Gelişmiş Yeniden Çizmeyen Momentum Göstergesi Momentum Hunter , yeni momentumları tespit etmek ve yatırımcıların piyasa hareketlerini hassas bir şekilde yakalamasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve güvenilir bir göstergedir. Özellikle   M1 zaman dilimi   için optimize edilmiştir, ancak daha yüksek zaman dilimlerinde de sorunsuz çalışır ve hem scalper hem de swing traderlar için uygundur. Temel Özellikler: Yeniden Çizme Yok & Gecikme Yok : Sinyaller stabildir ve oklar y
Session Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
Session Break Out Indicator – Oturum Tabanlı Ticaret İçin Nihai Araç Session Break Out Indicator , yatırımcıların piyasa oturumlarını takip etmelerine ve zaman tabanlı ticaret stratejilerini etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir araçtır. Profesyonel yatırımcılar, forex piyasasında zamanın kritik bir rol oynadığını bilirler, çünkü para birimlerinin gücü ve oynaklığı farklı ticaret oturumlarında değişir. Bu güçlü gösterge ile şunları yapabilirsiniz: P
FREE
Koala Trend Line
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (6)
Göstergeler
Koala Trend Line Upgraded To Version 1.2 Last Upgrade Improvement : New Parameter Added that allow user to connect trend line to 2nd or 3th or Xth highest or lowest point. My Request : **Dear Customers Please Release Your Review On Koala Trend Line, And Let Me Improve By Your Feed Backs. Join Koala Trading Solution Channel in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution WHAT ABOUT OTHER FREE
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Göstergeler
Acıklama:  Forex piyasasında (PSAR) Profesyonel ve populate göstergelerden Birine Dayanan Yeni ücretsiz göstergemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz (PSAR) drank gösterge orijinal Parabolik SAR göstergesinde Yeni bir değişikliktir pro SAR göstergesinde noktalar ve Fiyat tablosu arasındaki geçişi görebilirsiniz, drank crossover bir sinyal değil, hareketin sonu potansiyeli hakkında konuşun, yeni mavi nokta ile satın almaya başlayabilir ve ilk mavi noktadan bir atr önce stop loss koyabilirsiniz ve
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
QualifiedEngulfing, ProEngulfing Göstergesi'nin ücretsiz sürümüdür. ProEngulfing , Advance Engulf Göstergesi'nin ücretli sürümüdür. İndirin buradan. ProEngulfing'in ücretsiz ve ücretli sürümleri arasındaki fark nedir? Ücretsiz sürümünde bir gün içinde bir sinyal kısıtlaması bulunmaktadır. QualifiedEngulfing Tanıtımı - MT4 İçin Profesyonel Engulf Deseni Göstergeniz QualifiedEngulfing ile precision gücünü serbest bırakın; forex piyasasındaki nitelikli engulf desenlerini belirlemek ve vurgulamak i
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Göstergeler
Is This tools use able for free in Forex market ? Accuracy Meter is useful and also free product, i made this product for free because i believe that any seller must have some good products for free not just release bad products as free tools. What does Green koala logo mean : Means Free Products , i ll release my free products by green koala logo, so when you see green koala, it means new free products is access able for you. Accuracy Meter Introduction : Accuracy Meter is powerful tool to
FREE
MSB Robot
Ashkan Hazegh Nikrou
Uzman Danışmanlar
MSB Robot – Otomatik Forex Ticaretine Akıllı Kapınız MSB Robot , güçlü sinyal mantığına dayalı tam otomatik bir Uzman Danışmandır (EA). Bu mantık, en popüler ve doğru forex piyasası kırılma fırsatlarını tespit eden Market Structure Breakout (MSB) göstergesine dayanmaktadır. Bu EA, doğru ve nitelikli MSB sinyallerine dayanarak güvenli kar elde etmek için geliştirilmiştir. Pilot moduyla kolay kurulum ve kullanım, kullanıcıya EA'yı tam otomatik modda çalıştırma ve EA tarafından yönetilen dinamik ay
Best SAR
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (3)
Göstergeler
Koala Trading Solution Kanalına katılın ve MQL5 topluluğunda en son sinyalleri ve tüm Koala ürünleri hakkındaki haberleri öğrenin. Katılım bağlantısı aşağıda: https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution Açıklama :  Forex piyasasında (PSAR) profesyonel ve popüler göstergelerden birine dayanan yeni ücretsiz göstergemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz (PSAR) bu gösterge orijinal Parabolik SAR göstergesinde yeni bir değişikliktir, pro SAR göstergesinde noktalar ve fiyat tablosu arasındak
FREE
Your Chart
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Göstergeler
Your Chart göstergesi ile ticaret deneyiminizi geliştirin! Bu ücretsiz ve yüksek derecede özelleştirilebilir araç, trader'ların birden fazla zaman dilimini tek bir temiz mum çubuğu gösterimine birleştirmelerine olanak tanır, orijinal grafiği değiştirmeden. Your Chart ile, her bir özel mum için çubuk sayısını ayarlayabilirsiniz – örneğin, her 18 M1 mumunu bir tanesine birleştirerek piyasa trendlerine daha geniş bir bakış açısı sağlar. Ana Özellikler: Özelleştirilmiş Mum Oluşumu : Bir mumu oluştur
FREE
Koala Fibo Base Time
Ashkan Hazegh Nikrou
3 (1)
Göstergeler
Welcome to Koala Fibo Base Time Welcome to Koala Fibo Time Zone Welcome to Koala Fibo Time Extention Welcome to Missed Tool For Meta Trade! Simple Introduction : Fibonacci Time Zones are vertical lines based on the Fibonacci Sequence. These lines extend along the X axis (date axis) as a mechanism to forecast reversals based on elapsed time. A major low or high is often chosen as the starting point. Distances start relatively small and grow as the Fibonacci Sequence extends. Chartists can extend
FREE
Currency Meter Pro
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Göstergeler
Simple introduction to currency meter indicator : Currency Meter Is Indicator to determine power of each currency and show them in very simple design This indicator can help you to see power of each currency separately. As you know when GBPUSD goes up, it means GBP going to more power or USD goes more weak, but you cant understand what is the reason of this movement, it was about GBP ? or it was about USD ? To determine GBP power , This indicator, will check all pairs contain GBP and determine
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Göstergeler
ProEngulfing Tanıtımı - MT4 için Profesyonel Engulf Model Göstergeniz ProEngulfing ile hassasiyetin gücünü keşfedin, forex piyasasındaki nitelikli engulf modellerini tanımlamak ve vurgulamak üzere tasarlanmış son teknoloji bir göstergedir. MetaTrader 4 için geliştirilen ProEngulfing, forex piyasasındaki engulf modellerini tanımlama konusunda titiz bir yaklaşım sunarak, ticaret kararlarınız için yalnızca en güvenilir sinyalleri almanızı sağlar. ProEngulfing Nasıl Çalışır: ProEngulfing, engulf mo
Koala Trend Pro MT4
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
Koala Trend Line Introduction : I made this indicator to help traders find trend better, this indicator can show you current trend line. As you know trend line must draw between 2 highest or lowest points. So the main logic is to find highest and lowest points. Indicator find all highest and lowest points in history and show them by red and blue dots. These highest and lowest points calculated according to depth value. depth value is adjustable , and user can change it. What does depth mean ?
Koala Trade Panel
Ashkan Hazegh Nikrou
Yardımcı programlar
Welcome to koala MT4 Trading Panel This is professional tool can make trading easy , much faster for you, if you are one of forex manual trader. This tool has nice user interface and easy method to adjust entry, stop loss, take profit by just drag and drop lines. Ability to adjust fix lot size, risk dollars, Magic Number, Equity DD Protector, Trailing stop, Break Even. and also Trailing based on Moving average are more advantages of this tool. What is this panel properties : 1. Open Buy Trade
Trade Board MT4
Ashkan Hazegh Nikrou
Yardımcı programlar
Ürün Açıklaması: Trade Board MT4 Tanıtım Trade Board MT4, özellikle MetaTrader 4 için tasarlanmış kapsamlı ve sofistike bir ticaret yönetim asistanıdır. Bu ücretli sürüm, tüm özellikleri kilitleyerek, ticaret deneyiminizi optimize etmek ve geliştirmek için eksiksiz bir araç seti sunar. Trade Board MT4 ile tüccarlar işlemlerini eşsiz bir verimlilikle açabilir, kapatabilir ve yönetebilirler. Yazılım, mum grafik desenlerinin ve grafik hareketlerinin görüşünü engellememek için grafikin sağ tarafına
All Power In One
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
Ürünün mevcut fiyatı 49$'dır ve sınırlı bir süre için geçerlidir. Bir sonraki fiyat 99$ olacaktır. All Power In One (APIO) Göstergesi All Power In One (APIO) göstergesi, USD, EUR, GBP ve diğer ana para birimlerinin gücünü değerlendirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Seçilen zaman dilimlerinde farklı döviz çiftlerinin hareketlerini ve yönlerini analiz ederek, APIO, traderlara para birimlerinin gücü ve potansiyel ticaret fırsatları hakkında net bir anlayış sunar. APIO'nun MT5 versiyonu mevc
Momentum Hunter
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
Momentum Hunter – Gelişmiş Yeniden Çizmeyen Momentum Göstergesi Momentum Hunter , yeni momentumları tespit etmek ve yatırımcıların piyasa hareketlerini hassas bir şekilde yakalamasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve güvenilir bir göstergedir. Özellikle M1 zaman dilimi için optimize edilmiştir, ancak daha yüksek zaman dilimlerinde de sorunsuz çalışır ve hem scalper hem de swing traderlar için uygundur. Temel Özellikler: Yeniden Çizme Yok & Gecikme Yok : Sinyaller stabildir ve oklar yalnı
KoalaFVG Scalper
Ashkan Hazegh Nikrou
Uzman Danışmanlar
Koala FVG Scalper ile Ticaretin Hassasiyetini Açığa Çıkarın - Çoklu Döviz Scalping İçin Çözümünüz Yenilikçi Koala FVG Scalper'ı keşfedin, Qualified FVG (Fair Value Gap) konseptini kullanmak için tasarlanmış bir uzman danışman. Bu yenilikçi scalping EA ile ticaretinizi artırın, Koala FVG göstergesi ile sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir ve ücretsiz olarak buradan indirilebilir. Ana Avantajlar: Yüksek Hassasiyet: Çeşitli döviz çiftleri için H1 zaman diliminde %80'in üzerinde doğru tahminlere
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
Smart Engulfing MT5'e Hoş Geldiniz: Smart Engulfing MT5 ile sofistike bir ticaretin dünyasına adım atın - en üst düzey engulf desenlerini tanımlamak için profesyonel bir gösterge. Hassasiyet ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanan bu araç, sadece MetaTrader 5 kullanıcıları için özel olarak hazırlanmıştır. Smart Engulfing MT5 size uyarılar, oklar ve üç farklı kar alma seviyesi ile rehberlik ederek karlı ticaret fırsatlarını kolayca keşfetmenizi sağlar, bu da basitlik ve etkinl
All Power In One MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
*Ürünün mevcut fiyatı sınırlı bir süre için 49$, bir sonraki All Power In One fiyatı 99$* All Power In One (APIO) Göstergesi All Power In One (APIO) göstergesi, USD, EUR, GBP ve diğerleri gibi ana para birimlerinin gücünü değerlendirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Farklı döviz çiftlerinin hareketlerini ve yönlerini seçilebilir zaman dilimlerinde analiz ederek, APIO, yatırımcılara dövizlerin gücü hakkında net bilgiler sunar ve potansiyel ticaret fırsatlarını belirler. APIO'nun MT4 sürümü
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt