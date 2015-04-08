Elliott Wave Theory

MetaTrader 4 için Elliott Dalga Teorisi Göstergesi

Elliott Dalga Teorisi'ne dayalı gösterge, Forex piyasasının profesyonel kavramlarından biri temel alınarak tasarlanmıştır. Bu gösterge, piyasa yapısını dalga formunda çizer ve 1'den 5'e kadar yükselen ve düşen dalgaları numaralandırır. Kullanıcılar dalga yapısını görselleştirir ve yeni bir numara oluştuğunda bildirim alabilir. İki tip dalga desteklenmektedir: ana dalga ve alt dalga. Her dalga farklı renklerle gösterilebilir veya bağımsız olarak kapatılabilir.

Ana Özellikler

  • Çift Dalga Tespiti: Piyasayı daha kapsamlı analiz edebilmek için ana ve alt dalgaları aynı anda tespit eder.

  • Otomatik Dalga Numaralandırması: Algılanan tepe ve diplere göre 1-5 arasında dalga numaraları otomatik olarak eklenir.

  • Özelleştirilebilir Ayarlar: Ana ve alt dalgalar için derinlik, sapma ve geri çekilme oranlarını ayrı ayrı ayarlayın.

  • Bildirim Sistemi: Belirli bir dalga numarasına ulaşıldığında bildirim alabilirsiniz.

Gösterge Ayarları

  • Geçmiş Limit:

    • İşlenecek maksimum mum sayısı: Analiz edilecek maksimum mum sayısını belirler (varsayılan: 1000).

  • Etiket Ofseti:

    • Etiket yatay ofseti (piksel): Dalga numaralarının yatay konumunu ayarlayın (varsayılan: 10).

  • Ana Dalga Ayarları:

    • Ana dalga uzunluğu: Ana dalganın uzunluğunu ayarlayın (varsayılan: 30).

    • Ana dalga sapması: Ana dalga sapmasını ayarlayın (varsayılan: 3).

    • Ana dalga geri çekilme oranı: Ana dalga geri çekilmesini ayarlayın (varsayılan: 3).

    • Ana dalgayı çiz: Ana dalgayı çizmeyi etkinleştir veya devre dışı bırakın.

    • Ana dalga numarasını çiz: Ana dalga numaralarının görünürlüğünü ayarlayın.

  • Alt Dalga Ayarları:

    • Alt dalga uzunluğu: Alt dalganın uzunluğunu ayarlayın (varsayılan: 5).

    • Alt dalga sapması: Alt dalga sapmasını ayarlayın (varsayılan: 3).

    • Alt dalga geri çekilme oranı: Alt dalga geri çekilmesini ayarlayın (varsayılan: 3).

    • Alt dalgayı çiz: Alt dalgayı çizmeyi etkinleştir veya devre dışı bırakın.

    • Alt dalga numarasını çiz: Alt dalga numaralarının görünürlüğünü ayarlayın.

  • Bildirim Ayarları:

    • Ana dalga 2~5 için bildirim: Belirli ana dalga numaralarına ulaşıldığında bildirim gönderir.

    • Alt dalga 2~5 için bildirim: Belirli alt dalga numaralarına ulaşıldığında bildirim gönderir.

    • Sesli bildirim çal: Sesli alarm etkinleştirilebilir.

    • Push bildirimi gönder: Mobil cihazlara push bildirimi gönderilebilir.

    • Email bildirimi gönder: Email yoluyla bildirim alabilirsiniz.

Bize katılın:  Koala Trading Solution kanalı  (mql5 platformunda) üzerinden güncellemeleri takip edin.

https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution


