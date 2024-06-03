Trade Board MT4

Ürün Açıklaması: Trade Board MT4

Tanıtım

Trade Board MT4, özellikle MetaTrader 4 için tasarlanmış kapsamlı ve sofistike bir ticaret yönetim asistanıdır. Bu ücretli sürüm, tüm özellikleri kilitleyerek, ticaret deneyiminizi optimize etmek ve geliştirmek için eksiksiz bir araç seti sunar. Trade Board MT4 ile tüccarlar işlemlerini eşsiz bir verimlilikle açabilir, kapatabilir ve yönetebilirler. Yazılım, mum grafik desenlerinin ve grafik hareketlerinin görüşünü engellememek için grafikin sağ tarafına yerleştirilen şık dikey bir kontrol paneli içerir.

    Tüm Koala ürünleri hakkında en son haberlerden haberdar olmak için MQL5 topluluğundaki Koala Trading Solution Kanalına katılın. Katılma bağlantısı:

    Koala Trading Solution Kanalı

    Özellikler

    Dikey Kontrol Paneli: Grafikle etkileşimi en aza indirmek için tasarlanan dikey kontrol paneli, stop loss, take profit ve giriş çizgilerini karşılık gelen dikey çubuklara tek bir tıklama ile kolayca yerleştirmek için kırmızı, yeşil ve mavi çizgiler içerir.

    Esnek Ticaret Yönetimi: Kullanıcılar, dolar riski ve durdurma boyutuna dayalı olarak sabit ve dinamik olarak hesaplanmış lot büyüklükleri ile işlemler açabilir, kullanarak otomatik lot hesaplama özelliğimizi kullanabilirler.

    Hızlı Ticaret Yürütme: Alım veya satım işlemlerini veya tüm işlemleri tek bir tıklamayla hızlı bir şekilde kapatmak için.

    Bekleyen Emirler Yönetimi: Tek bir tıklama ile alış veya satış bekleyen emirleri kolayca silebilirsiniz.

    Gelişmiş Trailing Seçenekleri: Sabit trailing, hareketli ortalamalara dayalı dinamik trailing, Bollinger Bantları ve arz-talep seviyelerine dayalı çeşitli trailing stop modlarını etkinleştirin.

    Otomatik Değiştirme Özelliği: Tüm alım veya satım işlemleri için otomatik olarak stop loss ve take profit seviyelerini ayarlayın (Sepet SL, TP).

    Trend Analizi: Trade Board MT4, farklı periyotlardaki hareketli ortalamaları değerlendirerek piyasa trendlerini analiz edebilir, kullanıcılara daha bilinçli ticaret kararları almak için mevcut trend yönünü sağlar.

    Psikoloji Özelliği: Trade Board MT4'ün en dikkat çeken özelliklerinden biri Psikoloji düğmesidir. Tıklanarak, kullanıcının ticaret geçmişini analiz eder ve ticaret psikolojisini ve istatistiklerini detaylı bir şekilde özetler. Bu kendi kendine analiz aracı, tüccarların davranış kalıplarını anlamalarına ve ticaret stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

    Sürekli İyileştirme

    Trade Board MT4, tüm tüccarların ihtiyaç duyduğu tüm temel özellikleri tek bir kapsamlı platformda entegre etme ve tek bir ticaret çözümü oluşturma planlarıyla sürekli olarak gelişmektedir.


    Önerilen ürünler
    Trader Assistant Mini MT4
    Faran Ataeiraveshti
    Yardımcı programlar
    Merhaba beyler "Trader Assistant Mini", akıcı bir R:R paneliyle işlem başına riski hesaplamak için kullanışlı bir araçtır. Risk-Ödül Oranı artı Ticaret Paneli: Kârın boyutuna göre zararın büyüklüğünü hesaplamak ve ayrıca bunun iyi bir ticaret olup olmadığına karar verebilmek için tacir başına riski yönetmek her tacir için kullanışlıdır. Ayrıca kayıp ve karı pip ve yüzde cinsinden ve kayıp ve karı gösterir. Demo sürümü + Demo dosyası nasıl kurulur: Trader Assistant Mini MT4 Demo "Trader Assistant
    Slow Pips OCO Trade Panel
    Satyam Shivam
    Yardımcı programlar
    Slow Pips OCO Trade Panel is an advanced trading panel for placing pending orders. Traders can use this panel to place two pending orders at once. One pending order would be of buy entry type and the other one would be of sell entry type. Both orders will have Stop Loss and Take Profit parameters. Since two pending orders are placed at the same time, the pending order for which the price hits first gets converted into a market order and the other pending order gets deleted (one order cancels the
    Easy Copier Limited mt4
    Priyanka Dwivedi
    Yardımcı programlar
    Easy Copier Limited  is utility tool to copy trade /  Trade copier   form one account (master) to other account (slave) .  It works only with a single forex ( EURUSD ) .You can use this tool as local copier ( Terminals have to be in same PC / VPS ) as well as Remote Copier ( Terminals can be in different PC / VPS ). For remote copy you can use my server or it can be configured to your server. Trades are possible to copy from    MT4 => MT4     MT4 => MT5         MT5 => MT5       MT5 =>
    ShvedSupDem Pro Buttons
    Andrey Shvedov
    Yardımcı programlar
    This panel is a part of the SupDem-Pro trading system and is used to search for the best opportunities for any available instruments. Which can be selected manually in the Market Watch (open it with CTRL + M). Using this trading panel in combination with ShvedSupDem-Pro_Zone allows to analyze multiple currency pairs with a single click. The panel allows to load any instruments from the Market Watch, from 6 major currency pairs up to all instruments (480). The indicator parameters Button Width -
    Mobile Automatic Risk Manager
    David Lopez Carazo
    Yardımcı programlar
    Have you ever struggled to calculate the correct position size when trading on MT4 or MT5 from your mobile device? Often, while using clunky external calculators, you miss crucial trading opportunities or end up making costly mistakes. Our app is specifically designed to solve this problem and revolutionize your mobile trading experience. With this innovative solution, you can: Save Time: Forget about frustrating calculators. Our script integrates seamlessly with your MT4 account to automaticall
    Trailing Stop Loss And Breakeven
    Thi Ngo
    5 (2)
    Yardımcı programlar
    This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
    Liquidation panel
    Li Peng Fang
    Yardımcı programlar
    This is a panel dedicated to closing positions. In trading, we often have the need to close all current orders, or close the positions by category. But sometimes the type of order, the quantity of the order, and the messiness of the order make it difficult for us to sort out in a short time. And trading opportunities are fleeting, and in just a few seconds, there may be uncertain results. So we need a small tool specifically for closing positions. You can close long positions, short positio
    Exp Swing
    Vladislav Andruschenko
    4.45 (53)
    Uzman Danışmanlar
    Swinger (Pendulum, Cheburashka) adı verilen ünlü bir stratejinin modelini kullanır - bekleyen emirlerin artan lotla alternatif olarak yerleştirilmesi. Strateji iki zıt bekleyen emrin verilmesinde yatmaktadır. Fiyat belirli bir yönde hareket ettiğinde bekleyen bir emir tetiklenirken diğer emrin lot büyüklüğü artar. EA, üç tür bekleyen açılış emri sağlar (TypeofTrade) Yerleştirme sonrası otomatik açılma (Anlık açılış AutoTrade) Manuel açma sonrası açma ve yönetim (Manuel açma ManualTrade) Yüksek/
    FREE
    Rapid Execution One Click Trader
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Yardımcı programlar
    Rapid Execution One-Click Trader – The Ultimate Speed Trading Tool! Are you tired of missing opportunities in fast-moving markets? Want to execute trades instantly with precision? Rapid Execution One-Click Trader is your ultimate solution! This advanced utility allows you to buy, sell, and close all trades with just one click – giving you a powerful edge in high-frequency trading. Why Choose Rapid Execution One-Click Trader? Ultra-Fast Order Execution – No more delays! Execute trades instantly
    Close All Trades with Confirmation Alert
    Azuan Noor
    Yardımcı programlar
    Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
    Stop Loss Take Profit Drawer
    Roy Meshulam
    Göstergeler
    Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
    Auto Symbol Switcher MT4
    The Hung Ngo
    Yardımcı programlar
    Auto Symbol Switcher for MT4 — Smart Market Watch Cycler & Chart Navigator Auto Symbol Switcher (MT4) is a lightweight, GUI-based utility that automatically rotates your chart across a curated list of symbols. It’s built for discretionary traders, scalpers, and analysts who want a clean workflow to scan markets quickly without juggling watchlists. No trading operations are performed—this tool focuses purely on chart navigation and symbol management . Full User Guide    –  Need MT5?   Click here
    Hide SL and TP
    Trinh Van Kien
    Yardımcı programlar
    Hidden StopLoss, Hidden  TakeProfit,  Hidden Stop Loss, Hidden  Take Profit,  Hidden SL, Hidden  TP Broker will not be able to know the StopLoss and TakeProfit price. Auto Hidden Stop Loss and Hidden  Take Profit  MT4  is an assistant for all those who forget to set Stop Loss and Take Profit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without Stop Loss and Take Profit and checks what level should be set in accordance w
    Smart Trailing Stop Manager MT4
    The Hung Ngo
    Yardımcı programlar
    Automate Risk Management with Smart Trailing Stop Manager for MetaTrader 4 Looking for MetaTrader 5 version? Check the author's profile for more tools Struggling with manually adjusting stops and securing profits? Smart Trailing Stop Manager MT4 is an intelligent utility for MetaTrader 4 that automates trailing stops, break-even management, partial closes, and auto SL. Optimized specifically for MT4 users, it ensures your profits are secured efficiently. Trade smarter — Automate your exit strate
    Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
    Jairzino Rivelino Williams
    Yardımcı programlar
    Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
    Lucky Trade Panel MT4
    Nina Yermolenko
    5 (1)
    Yardımcı programlar
    Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
    Trading Panel Easy
    Jeison Escobar
    Yardımcı programlar
    Panel that allows easy opening of orders with the option to establish Lots, Take Profit, Stop Loss and Trailing Stop at the time of opening the order, has the UPDATE button which updates parameters such as Take Profit, Stop Loss and Trailing Stop in the open orders with the panel, it only manages the orders in the chart in which it is used, to use in several charts it must be installed in each one of them.
    Robi Auto
    Yvan Musatov
    Uzman Danışmanlar
    Robi Auto Expert Advisor works using sharp tick movements. It goes through the entire history and all currency pairs with one single setting. The more latency your broker has in the amount of the Internet channel, the higher you need to set stop loss, take profit and trailing stop so that the server can process them at the desired price and the lower the trading frequency will be. The uniqueness of the Expert Advisor is that it can be run on any hourly period, on any currency pair and on the se
    FTMO Trader Assistant
    Quang Dung Pham
    Yardımcı programlar
    Dear valued clients, Have a good day! This application will support you to manage the risk of your account according to your settings such as automated set the stop loss, take profit, automated close the position of total loss or profit greater than the preset input. You also can set your target equity, it will close all positions when it meet the desired target. The followings are the input parameters: Equity Target To Close and Delete All Orders ($) Equity Limit To Protect (Close All) Appl
    TradeMngr
    Edgar Enrique Retontali
    Yardımcı programlar
    TradeManager 1.0 is an Expert Advisor for MetaTrader 4 y 5 that streamlines real-time trade management. Through a graphical control panel, you can send market and pending orders, move stop losses to breakeven, and automatically calculate position size based on your risk settings. Below is a comprehensive overview of its features and input parameters. Key Features Market Orders & Pending Orders BUY/SELL Buttons : Instantly open long or short positions at market. BUY STOP / SELL STOP / BUY LIMIT
    Simple Customizable Trade Panel
    Mykhailo Krygin
    Yardımcı programlar
    Simple Customizable Trade Panel — Fast and Easy One-Click Trading This lightweight and powerful panel is built for traders who value speed , simplicity , and full customization . With just one click, you can: Buy or Sell instantly Close all open positions Place pending orders with custom distance Delete all pending orders Adjustable parameters: • Lot size • Stop Loss (in points) • Take Profit (in points) • Distance to price for pending orders The panel is fully responsive and adaptab
    Copier4Free
    Vladimir Tkach
    Yardımcı programlar
    The utility copies trades from the signal provider accounts (master accounts, one or multiple providers) to unlimited number of receiver accounts (slave accounts). The provider is defined by the 'provider' parameter (any combination of numbers and letters). For example, there are two providers. Run the utility in master mode on them, and set different values to the provider parameter. On the account designated for copying these signals, run two utilities in slave mode in different windows, setti
    AutoTrade IR v20
    Mas Khairul Araaf
    Yardımcı programlar
    Auto trade V20 is a trading tool like Robot or Expert Advisor that is used for automatic trading, this type is Martingale EA, the recommended broker is FBS, EU Pair, default setting. If you want to find the best setting, please look for it by backtesting it, so that you find the best setting and help your trading become more profitable, please try this tool to help you trade. minimum deposit 200 $ cen lot 0.01, pipstep in points.
    HPS Trading Assistant
    Xiongan Xu
    Yardımcı programlar
    红盘手交易助手，该EA不会自动交易，属于辅助工具，参考4小时图表波动率参数，自动给订单设置止损和止盈，以及追踪止损。策略带有风控标准，如下<1K为50 >1K<1W为100, >1W<5W为500, >5W<10W为1000, >10<20为2000。最大的特色是资金管理和风控功能。显示信号为5日平滑均线方向，布林线中轨平仓功能，开仓警报提醒功能，手数资金恢复功能，该EA可以在历史数据测试时下单，所以它相当于复盘工具。注意EA会修改所不带止损和止盈品种的定单，并执行风控标准。EA参数经过实盘反复验证和优化，可以直接使用默认参数。        参数与功能: FixBuy_target 指定后统一修改当前品种所有多单的止盈价； FixSell_target 指定后统一修改当前品种所有空单的止盈价； 一比一恢复资金 默认不启用，启用盈利按固定亏损金额数字平仓； Boll_close_order 默认不启用，启用后价格遇到布林线（周期30）中轨平仓； Lots 设置固定手数，开启UseMM后无效； UseMM 默认启用资金管理； 风险系数 启用； ATR止损基数 默认按4小时
    Waddah Attar Easy Positions Risk Management
    Ahmad Waddah Attar
    Yardımcı programlar
    Waddah Attar Easy Positions Risk Management This EA gives you a full ability to close one position or close all positions . Close buy or sell trades in any position . Close profit or loss position . by clicking on a command button on the chart with confirmation message . Show you  a full information about your positions like : count - lots - average price - points - profit -  profit % - used margin for this position and the risk percent . and also the scrolled table of trades that position has
    Daily Drawdown Limit EA Prop Firm trading MT4
    Mathieu, Frede Alfaro
    Yardımcı programlar
    If you found this EA, it's probably because you want to get a funded account with a prop firm, but you see a rule that most of traders fear :   Maximum Daily Drawdown.  I've been through this problem myself as   I'm a prop firm trader   and I've made a bot to solve this rule, and you can get it to solve this problem too. How does it work ? When you first setup this EA, you need to input the   initial deposit   which corresponds to the size of your funded account. For exemple if you get a 10k$ f
    FFx Hidden TPSL Manager
    Eric Venturi-Bloxs
    Yardımcı programlar
    The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
    Broker Analysis Utility
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Yardımcı programlar
    Broker Analysis Utility – Your Ultimate Broker Performance Monitor! Get Full Transparency on Your Broker's Execution Quality! Are you a trader who values precision, transparency, and performance? Broker Analysis Utility is an essential tool designed to monitor your broker's execution quality, connection stability, spreads, slippage, and trading costs in real-time. Whether you are a scalper, day trader, or long-term investor, understanding your broker's performance is crucial to optimizing your
    Trade Closer
    Kayla Nichole Clay
    Yardımcı programlar
    Trade Closer Set a trade and only have a profit target in mind?  Drag onto the pair of choice, enter your profit target into the box and you're good to go. No need to set a Take profit anymore Your trade will be closed for you once the profit target is hit and will send an alert to your account. Disclaimer: Only works on the windows version of MT4 and only when the computer terminal is active
    Easy Virtual Trader
    Anoop Sivasankaran
    4.89 (9)
    Yardımcı programlar
    Setup Easy Virtual Trader > Input your Rules > You are ready to trade from mobile or another EA or anywhere....Let robot manage your Trades !  This powerful EA will help you manage ALL or SPECIFIC trades automatically based on your PRE-SET rules and settings Once it is setup and running on just one chart, you don't need to monitor your orders anymore, the software will keep watching and control your orders with your predefined rules You can trade from your desktop MT4 or from your mobile appli
    Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
    Trade Assistant MT4
    Evgeniy Kravchenko
    4.42 (188)
    Yardımcı programlar
    It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
    Forex Trade Manager MT4
    InvestSoft
    4.98 (414)
    Yardımcı programlar
    Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
    Local Trade Copier EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (99)
    Yardımcı programlar
    Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
    Copy Cat More Trade Copier MT4
    Dilwyn Tng
    5 (2)
    Yardımcı programlar
    Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
    Telegram To MT4 Copier
    Trinh Dat
    4.95 (40)
    Yardımcı programlar
    The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
    TradePanel MT4
    Alfiya Fazylova
    4.84 (88)
    Yardımcı programlar
    Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
    Grid Manual MT4
    Alfiya Fazylova
    4.71 (17)
    Yardımcı programlar
    Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
    News Filter EA MT4
    Rashed Samir
    5 (7)
    Yardımcı programlar
    News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
    Exp COPYLOT CLIENT for MT4
    Vladislav Andruschenko
    4.69 (64)
    Yardımcı programlar
    MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
    Trade Dashboard MT4
    Fatemeh Ameri
    4.96 (51)
    Yardımcı programlar
    Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
    Trading box Technical analysis
    Igor Zizek
    5 (37)
    Yardımcı programlar
    Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
    Telegram to MT4 Coppy
    Sergey Batudayev
    3.33 (6)
    Yardımcı programlar
    Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özel
    Gann Model Forecast
    Kirill Borovskii
    5 (1)
    Yardımcı programlar
    I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
    Trade copier MT4
    Alfiya Fazylova
    4.55 (31)
    Yardımcı programlar
    Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
    MT4 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
    4.88 (41)
    Yardımcı programlar
    MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
    Telegram To MT4 Receiver
    Levi Dane Benjamin
    4.2 (5)
    Yardımcı programlar
    Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
    Exp SafetyLock PRO
    Vladislav Andruschenko
    4.57 (28)
    Yardımcı programlar
    SAFETYLOCK , yatırımcıların mevcut açık pozisyonları için ters bir emir belirleyerek ani piyasa dönüşlerine karşı korunmalarını sağlar. Bir yatırımcı veya EA yeni bir pozisyon açtığında, SAFETYLOCK otomatik olarak bu pozisyona ters yönde bir bekleyen emir oluşturur. Pozisyon zarar etmeye başlarsa, bekleyen emir devreye girer ve pozisyonu kilitleyerek zararı sınırlamaya yardımcı olur. Bu EA, başlangıç pozisyonunu kapatma, takip eden durdurma (trailing stop) ile çalışarak kazançları maksimize etm
    Custom Alerts AIO MT4
    Daniel Stein
    Yardımcı programlar
    Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
    RS Trade Copier
    Boris Sedov
    5 (1)
    Yardımcı programlar
    Terminaller Arasında İşlem Kopyalama İçin Profesyonel Çözüm. RS Trade Copier , MetaTrader 4 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için güvenilir ve esnek bir sistemdir. Program hem profesyonel yatırımcılar, sinyal sağlayıcıları hem de bireysel yatırımcılar için uygundur. Bir veya birkaç sağlayıcıdan gelen sinyalleri tek veya birden fazla alıcıya yüksek doğruluk ve minimum gecikmeyle iletir. Basit otomatik ayarları desteklediği gibi, gelişmiş manuel yapılandırmaya da izin verir. Elle açılan
    Telegram Signal pro
    Sara Sabaghi
    4.86 (7)
    Yardımcı programlar
    What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
    Trade Portfolio Dashboard
    LEE SAMSON
    Yardımcı programlar
    Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
    Averaging Helper
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    Yardımcı programlar
    Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
    Take a Break
    Eric Emmrich
    5 (29)
    Yardımcı programlar
    The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
    EasyInsight AIO MT4
    Alain Verleyen
    3 (1)
    Yardımcı programlar
    EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
    Trading box Order Management
    Igor Zizek
    5 (35)
    Yardımcı programlar
    Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (O
    STP TradeManager for the STPatterns Strategy
    Eric Evert Ouweneel
    5 (2)
    Yardımcı programlar
    The STP Trade Manager is a utility tailored to the ST Patterns strategy by Vladimir Poltoratskiy ( www.stpatterns.com ) While specifically made for this strategy, it can also be used for other trade management. Especially when you have a need for quickly making trades and risk management. It is a huge time saver and helps in quickly drawing the different ST Patterns corridors. People familiar with the ST Patterns strategy will recognize and above all; appreciate the functions of this EA. This
    Trade Copier Global
    Laszlo Tormasi
    5 (15)
    Yardımcı programlar
    Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
    FTMO Protector PRO MT4
    Rando Pajuste
    5 (1)
    Yardımcı programlar
    Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
    Basket EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (5)
    Yardımcı programlar
    Basket EA MT4 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabili
    Auto Stop Loss
    Nabil Oukhouma
    Yardımcı programlar
    Auto Stop Loss (MT4 Manager) automatically adds Stop Loss and Take Profit to buy and sell orders, including pending orders. It features a break-even option and a trailing stop for easy setup. Key Features: Automatic Stop Loss Automatic Take Profit Automatic Break-even (true/false option) Automatic Trailing Stop (true/false option) You can control Multi Symbols from one chart   MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132500?source=Site+Profile+Seller Input-Settings: ------ Trade
    Yazarın diğer ürünleri
    MSB Robot MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    3.78 (9)
    Uzman Danışmanlar
    MSB Robot – Otomatik Forex İşlemleri için Akıllı Kapınız Mevcut Müşteriler için: Ürünlerime duyduğunuz güven için içtenlikle teşekkür ederim. Geçen haftaki sonuçların hayal kırıklığı yaratmış olabileceğini anlıyorum, ancak sistemin iyileştirilmesi için yoğun bir şekilde çalıştığımı bilmenizi isterim. Şu anda üç unsuru birleştiren yeni bir ayar üzerinde çalışıyorum: Sabit Stop Loss , Scalping mantığı ve Hareketli Ortalama Takibi (MA Trailing) . Her işlem, korunmuş bir Stop Loss ile açılacaktır. B
    Koala Supply Demand
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (1)
    Göstergeler
    MetaTrader 4 için Koala Supply Demand Göstergesi Tanıtımı: Koala Supply Demand Göstergesi'ne hoş geldiniz. Bu göstergeler, kesintisiz arz ve talep bölgelerini tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu gösterge, tüccarın piyasayı bölge alanları olarak görmesine yardımcı olabilir; fiyatın bazı güçlü bölgelere nasıl saygı gösterdiğini görebilirsiniz. Ayrıca bu gösterge, bölgeler içinde oluşturulan fiyat hareketi sinyallerini de gösterebilir.  Mql5 Topluluğunda Koala Trading Solution Kanalına  katılın ve
    FREE
    Forex Time Zone
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    Forex Time Zone Hakkında Kısa Bir Tanıtım Yeni ücretsiz profesyonel aracımız olan Forex Time Zone ’a hoş geldiniz! Profesyonel yatırımcılar, forex piyasasında zamanın ne kadar önemli olduğunu bilirler. Her saniye dünya çapında bazı piyasalar açılırken diğerleri kapanır, bu durum piyasa volatilitesini ve belirli para birimlerinin hareketini etkiler. Bu araç, hangi piyasanın şu anda açık olduğunu ve mevcut saat dilimini kolayca belirlemenize yardımcı olur. Nasıl Çalışır? Kendi ülkenize göre saat
    FREE
    TurboTrend
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (1)
    Göstergeler
    Ücretsiz ama gelişmiş ürünün genel bakışı Turbo Trend, yatırımcıların piyasa trendlerini tanımlamalarına ve bu trendlere göre işlem yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir göstergedir. İleri düzey hareketli ortalamalar ve hacim analizi kombinasyonu kullanarak, trend yönü için net sinyaller sağlar. Turbo Trend, piyasa koşullarını üç farklı duruma ayırarak karar alma sürecini basitleştirir: Yükseliş Trendi , Düşüş Trendi ve Nötr Trend, kolayca ayırt edilebilen renk kodlu çizgiler ve
    FREE
    Elliott Wave Theory
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    MetaTrader 4 için Elliott Dalga Teorisi Göstergesi Elliott Dalga Teorisi'ne dayalı gösterge, Forex piyasasının profesyonel kavramlarından biri temel alınarak tasarlanmıştır. Bu gösterge, piyasa yapısını dalga formunda çizer ve 1'den 5'e kadar yükselen ve düşen dalgaları numaralandırır. Kullanıcılar dalga yapısını görselleştirir ve yeni bir numara oluştuğunda bildirim alabilir. İki tip dalga desteklenmektedir: ana dalga ve alt dalga. Her dalga farklı renklerle gösterilebilir veya bağımsız olarak
    FREE
    Koala FVG
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.14 (7)
    Göstergeler
    MT5 için Koala FVG'yi tanıtalım: Fair Value Gap (FVG) desenleri için profesyonel bir gösterge. Koala FVG: MT5'te Hassas İşlemler İçin Yolunuz Koala FVG ile Fair Value Gap (FVG) deseninin gücünü keşfedin - MetaTrader 5 için tasarlanmış son teknoloji bir göstergedir. Kısıtlı bir süre için, bu profesyonel araca ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz, daha sonra premium bir göstergeye dönüşmeden önce. Ana Özellikler: FVG Deseni Tespiti: Koala FVG, özelleştirilebilir minimum ve maksimum boyut kriterlerine
    FREE
    Market Structure Break Out MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (1)
    Göstergeler
    MT5 için Market Structure Break Out'u tanıtıyoruz – Profesyonel MSB ve Unbroken Zone göstergeniz. MT4 versiyonu da mevcut, buradan kontrol edin: https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 Bu gösterge sürekli olarak güncellenmektedir. Piyasadaki yapı temelli giriş ve çıkış noktalarını yüksek doğrulukla sağlamayı amaçlıyoruz. Şu anda 1.1 sürümündeyiz, aşağıda şu anda katılırsanız yapılmış olan son değişiklikler bulunmaktadır: Alış & Satış Hedefleri:   Hem alış hem de satış pozisyonları
    ProEngulfing For MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    ProEngulfing'in ücretsiz versiyonu, QualifiedEngulfing, günde bir sinyal sınırlaması ve daha az özellik sunmaktadır. Koala Trading Solution kanalına MQL5 topluluğunda katılmak için, tüm Koala ürünleri hakkında en son haberleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Bu ürünün MT4 versiyonu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 ProEngulfing Tanıtımı – MT4 için Profesyonel Engulfing
    Koala Price Action Scanner
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.63 (8)
    Göstergeler
    Koala Fiyat Hareketi Tarayıcı - Fiyat Hareketinin Gücünü Serbest Bırakma Giriş: Yeni Koala Fiyat Hareketi Tarayıcısını keşfedin - çok yönlü, çok dövizli ve çok zaman dilimli, temel fiyat hareketi desenlerini tespit etme ve bunları sezgisel bir tarayıcı tablosunda gösterme yeteneğine sahip bir araç. Özet: Bu gösterge sıradanın ötesine geçer, kullanıcılara çeşitli dövizler ve zaman dilimlerinde temel fiyat hareketi desenlerini belirleme yeteneği sunar. Özellikler: Yutma Deseni (Engulf Pattern) Pin
    FREE
    Momentum Hunter MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    Momentum Hunter – Gelişmiş Yeniden Çizmeyen Momentum Göstergesi Momentum Hunter , yeni momentumları tespit etmek ve yatırımcıların piyasa hareketlerini hassas bir şekilde yakalamasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve güvenilir bir göstergedir. Özellikle   M1 zaman dilimi   için optimize edilmiştir, ancak daha yüksek zaman dilimlerinde de sorunsuz çalışır ve hem scalper hem de swing traderlar için uygundur. Temel Özellikler: Yeniden Çizme Yok & Gecikme Yok : Sinyaller stabildir ve oklar y
    Session Break Out
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    Session Break Out Indicator – Oturum Tabanlı Ticaret İçin Nihai Araç Session Break Out Indicator , yatırımcıların piyasa oturumlarını takip etmelerine ve zaman tabanlı ticaret stratejilerini etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir araçtır. Profesyonel yatırımcılar, forex piyasasında zamanın kritik bir rol oynadığını bilirler, çünkü para birimlerinin gücü ve oynaklığı farklı ticaret oturumlarında değişir. Bu güçlü gösterge ile şunları yapabilirsiniz: P
    FREE
    Koala Trend Line
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.33 (6)
    Göstergeler
    Koala Trend Line Upgraded To Version 1.2 Last Upgrade Improvement : New Parameter Added that allow user to connect trend line to 2nd or 3th or Xth highest or lowest point. My Request : **Dear Customers Please Release Your Review On Koala Trend Line, And Let Me Improve By Your Feed Backs. Join Koala Trading Solution Channel in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution WHAT ABOUT OTHER FREE
    FREE
    Best SAR MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.33 (3)
    Göstergeler
    Acıklama:  Forex piyasasında (PSAR) Profesyonel ve populate göstergelerden Birine Dayanan Yeni ücretsiz göstergemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz (PSAR) drank gösterge orijinal Parabolik SAR göstergesinde Yeni bir değişikliktir pro SAR göstergesinde noktalar ve Fiyat tablosu arasındaki geçişi görebilirsiniz, drank crossover bir sinyal değil, hareketin sonu potansiyeli hakkında konuşun, yeni mavi nokta ile satın almaya başlayabilir ve ilk mavi noktadan bir atr önce stop loss koyabilirsiniz ve
    FREE
    QualifiedEngulfing
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    QualifiedEngulfing, ProEngulfing Göstergesi'nin ücretsiz sürümüdür. ProEngulfing , Advance Engulf Göstergesi'nin ücretli sürümüdür. İndirin buradan. ProEngulfing'in ücretsiz ve ücretli sürümleri arasındaki fark nedir? Ücretsiz sürümünde bir gün içinde bir sinyal kısıtlaması bulunmaktadır. QualifiedEngulfing Tanıtımı - MT4 İçin Profesyonel Engulf Deseni Göstergeniz QualifiedEngulfing ile precision gücünü serbest bırakın; forex piyasasındaki nitelikli engulf desenlerini belirlemek ve vurgulamak i
    FREE
    Market Structure Break Out
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (5)
    Göstergeler
    Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
    MSB Robot
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Uzman Danışmanlar
    MSB Robot – Otomatik Forex Ticaretine Akıllı Kapınız MSB Robot , güçlü sinyal mantığına dayalı tam otomatik bir Uzman Danışmandır (EA). Bu mantık, en popüler ve doğru forex piyasası kırılma fırsatlarını tespit eden Market Structure Breakout (MSB) göstergesine dayanmaktadır. Bu EA, doğru ve nitelikli MSB sinyallerine dayanarak güvenli kar elde etmek için geliştirilmiştir. Pilot moduyla kolay kurulum ve kullanım, kullanıcıya EA'yı tam otomatik modda çalıştırma ve EA tarafından yönetilen dinamik ay
    Best SAR
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (3)
    Göstergeler
    Koala Trading Solution Kanalına katılın ve MQL5 topluluğunda en son sinyalleri ve tüm Koala ürünleri hakkındaki haberleri öğrenin. Katılım bağlantısı aşağıda: https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution Açıklama :  Forex piyasasında (PSAR) profesyonel ve popüler göstergelerden birine dayanan yeni ücretsiz göstergemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz (PSAR) bu gösterge orijinal Parabolik SAR göstergesinde yeni bir değişikliktir, pro SAR göstergesinde noktalar ve fiyat tablosu arasındak
    FREE
    Accuracy Meter
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (2)
    Göstergeler
    Is This tools use able for free in Forex market ? Accuracy Meter is useful and also free product, i made this product for free because i believe that any seller must have some good products for free not just release bad products as free tools. What does Green koala logo mean : Means Free Products , i ll release my free products by green koala logo, so when you see green koala, it means new free products is access able for you. Accuracy Meter Introduction : Accuracy Meter is powerful tool to
    FREE
    Your Chart
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (1)
    Göstergeler
    Your Chart göstergesi ile ticaret deneyiminizi geliştirin! Bu ücretsiz ve yüksek derecede özelleştirilebilir araç, trader'ların birden fazla zaman dilimini tek bir temiz mum çubuğu gösterimine birleştirmelerine olanak tanır, orijinal grafiği değiştirmeden. Your Chart ile, her bir özel mum için çubuk sayısını ayarlayabilirsiniz – örneğin, her 18 M1 mumunu bir tanesine birleştirerek piyasa trendlerine daha geniş bir bakış açısı sağlar. Ana Özellikler: Özelleştirilmiş Mum Oluşumu : Bir mumu oluştur
    FREE
    Koala Fibo Base Time
    Ashkan Hazegh Nikrou
    3 (1)
    Göstergeler
    Welcome to Koala Fibo Base Time Welcome to Koala Fibo Time Zone Welcome to Koala Fibo Time Extention Welcome to Missed Tool For Meta Trade! Simple Introduction : Fibonacci Time Zones are vertical lines based on the Fibonacci Sequence. These lines extend along the X axis (date axis) as a mechanism to forecast reversals based on elapsed time. A major low or high is often chosen as the starting point. Distances start relatively small and grow as the Fibonacci Sequence extends. Chartists can extend
    FREE
    Currency Meter Pro
    Ashkan Hazegh Nikrou
    5 (1)
    Göstergeler
    Simple introduction to currency meter indicator : Currency Meter Is Indicator to determine power of each currency and show them in very simple design This indicator can help you to see power of each currency separately. As you know when GBPUSD goes up, it means GBP going to more power or USD goes more weak, but you cant understand what is the reason of this movement, it was about GBP ? or it was about USD ? To determine GBP power , This indicator, will check all pairs contain GBP and determine
    ProEngulfing
    Ashkan Hazegh Nikrou
    4.5 (2)
    Göstergeler
    ProEngulfing Tanıtımı - MT4 için Profesyonel Engulf Model Göstergeniz ProEngulfing ile hassasiyetin gücünü keşfedin, forex piyasasındaki nitelikli engulf modellerini tanımlamak ve vurgulamak üzere tasarlanmış son teknoloji bir göstergedir. MetaTrader 4 için geliştirilen ProEngulfing, forex piyasasındaki engulf modellerini tanımlama konusunda titiz bir yaklaşım sunarak, ticaret kararlarınız için yalnızca en güvenilir sinyalleri almanızı sağlar. ProEngulfing Nasıl Çalışır: ProEngulfing, engulf mo
    Koala Trend Pro MT4
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    Koala Trend Line Introduction : I made this indicator to help traders find trend better, this indicator can show you current trend line. As you know trend line must draw between 2 highest or lowest points. So the main logic is to find highest and lowest points. Indicator find all highest and lowest points in history and show them by red and blue dots. These highest and lowest points calculated according to depth value. depth value is adjustable , and user can change it. What does depth mean ?
    All Power In One
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    Ürünün mevcut fiyatı 49$'dır ve sınırlı bir süre için geçerlidir. Bir sonraki fiyat 99$ olacaktır. All Power In One (APIO) Göstergesi All Power In One (APIO) göstergesi, USD, EUR, GBP ve diğer ana para birimlerinin gücünü değerlendirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Seçilen zaman dilimlerinde farklı döviz çiftlerinin hareketlerini ve yönlerini analiz ederek, APIO, traderlara para birimlerinin gücü ve potansiyel ticaret fırsatları hakkında net bir anlayış sunar. APIO'nun MT5 versiyonu mevc
    Momentum Hunter
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    Momentum Hunter – Gelişmiş Yeniden Çizmeyen Momentum Göstergesi Momentum Hunter , yeni momentumları tespit etmek ve yatırımcıların piyasa hareketlerini hassas bir şekilde yakalamasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve güvenilir bir göstergedir. Özellikle M1 zaman dilimi için optimize edilmiştir, ancak daha yüksek zaman dilimlerinde de sorunsuz çalışır ve hem scalper hem de swing traderlar için uygundur. Temel Özellikler: Yeniden Çizme Yok & Gecikme Yok : Sinyaller stabildir ve oklar yalnı
    KoalaFVG Scalper
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Uzman Danışmanlar
    Koala FVG Scalper ile Ticaretin Hassasiyetini Açığa Çıkarın - Çoklu Döviz Scalping İçin Çözümünüz Yenilikçi Koala FVG Scalper'ı keşfedin, Qualified FVG (Fair Value Gap) konseptini kullanmak için tasarlanmış bir uzman danışman. Bu yenilikçi scalping EA ile ticaretinizi artırın, Koala FVG göstergesi ile sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir ve ücretsiz olarak buradan indirilebilir. Ana Avantajlar: Yüksek Hassasiyet: Çeşitli döviz çiftleri için H1 zaman diliminde %80'in üzerinde doğru tahminlere
    Smart Engulfing MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    Smart Engulfing MT5'e Hoş Geldiniz: Smart Engulfing MT5 ile sofistike bir ticaretin dünyasına adım atın - en üst düzey engulf desenlerini tanımlamak için profesyonel bir gösterge. Hassasiyet ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanan bu araç, sadece MetaTrader 5 kullanıcıları için özel olarak hazırlanmıştır. Smart Engulfing MT5 size uyarılar, oklar ve üç farklı kar alma seviyesi ile rehberlik ederek karlı ticaret fırsatlarını kolayca keşfetmenizi sağlar, bu da basitlik ve etkinl
    All Power In One MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    *Ürünün mevcut fiyatı sınırlı bir süre için 49$, bir sonraki All Power In One fiyatı 99$* All Power In One (APIO) Göstergesi All Power In One (APIO) göstergesi, USD, EUR, GBP ve diğerleri gibi ana para birimlerinin gücünü değerlendirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Farklı döviz çiftlerinin hareketlerini ve yönlerini seçilebilir zaman dilimlerinde analiz ederek, APIO, yatırımcılara dövizlerin gücü hakkında net bilgiler sunar ve potansiyel ticaret fırsatlarını belirler. APIO'nun MT4 sürümü
    Emperor Signal MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Göstergeler
    Emperor Signal MT5 – Gösterge, bir Uzman Danışman (EA) gibi işlem yapar ve işlemleri simüle eder! Emperor Signal MT5, EA benzeri sinyaller üreten ancak tamamen trader’ın kontrolünde olan gelişmiş bir göstergedir. Açık giriş ve çıkış noktaları, tam işlem görselleştirmesi ve güvenli, sistematik işlem için sezgisel bir arayüz sunar. Temel Özellikler Akıllı giriş simülasyonu Her sinyal en fazla 5 giriş seviyesine bölünür ve bir işlem sepeti oluşturur. Bu yapı, güvenliği ve istikrarı artırır. Sepett
    Filtrele:
    İnceleme yok
    İncelemeye yanıt