Ürün Açıklaması: Trade Board MT4

Tanıtım

Trade Board MT4, özellikle MetaTrader 4 için tasarlanmış kapsamlı ve sofistike bir ticaret yönetim asistanıdır. Bu ücretli sürüm, tüm özellikleri kilitleyerek, ticaret deneyiminizi optimize etmek ve geliştirmek için eksiksiz bir araç seti sunar. Trade Board MT4 ile tüccarlar işlemlerini eşsiz bir verimlilikle açabilir, kapatabilir ve yönetebilirler. Yazılım, mum grafik desenlerinin ve grafik hareketlerinin görüşünü engellememek için grafikin sağ tarafına yerleştirilen şık dikey bir kontrol paneli içerir.

Tüm Koala ürünleri hakkında en son haberlerden haberdar olmak için MQL5 topluluğundaki Koala Trading Solution Kanalına katılın. Katılma bağlantısı: Koala Trading Solution Kanalı

Özellikler

Dikey Kontrol Paneli: Grafikle etkileşimi en aza indirmek için tasarlanan dikey kontrol paneli, stop loss, take profit ve giriş çizgilerini karşılık gelen dikey çubuklara tek bir tıklama ile kolayca yerleştirmek için kırmızı, yeşil ve mavi çizgiler içerir.

Esnek Ticaret Yönetimi: Kullanıcılar, dolar riski ve durdurma boyutuna dayalı olarak sabit ve dinamik olarak hesaplanmış lot büyüklükleri ile işlemler açabilir, kullanarak otomatik lot hesaplama özelliğimizi kullanabilirler.

Hızlı Ticaret Yürütme: Alım veya satım işlemlerini veya tüm işlemleri tek bir tıklamayla hızlı bir şekilde kapatmak için.

Bekleyen Emirler Yönetimi: Tek bir tıklama ile alış veya satış bekleyen emirleri kolayca silebilirsiniz.

Gelişmiş Trailing Seçenekleri: Sabit trailing, hareketli ortalamalara dayalı dinamik trailing, Bollinger Bantları ve arz-talep seviyelerine dayalı çeşitli trailing stop modlarını etkinleştirin.

Otomatik Değiştirme Özelliği: Tüm alım veya satım işlemleri için otomatik olarak stop loss ve take profit seviyelerini ayarlayın (Sepet SL, TP).

Trend Analizi: Trade Board MT4, farklı periyotlardaki hareketli ortalamaları değerlendirerek piyasa trendlerini analiz edebilir, kullanıcılara daha bilinçli ticaret kararları almak için mevcut trend yönünü sağlar.

Psikoloji Özelliği: Trade Board MT4'ün en dikkat çeken özelliklerinden biri Psikoloji düğmesidir. Tıklanarak, kullanıcının ticaret geçmişini analiz eder ve ticaret psikolojisini ve istatistiklerini detaylı bir şekilde özetler. Bu kendi kendine analiz aracı, tüccarların davranış kalıplarını anlamalarına ve ticaret stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Sürekli İyileştirme

Trade Board MT4, tüm tüccarların ihtiyaç duyduğu tüm temel özellikleri tek bir kapsamlı platformda entegre etme ve tek bir ticaret çözümü oluşturma planlarıyla sürekli olarak gelişmektedir.



