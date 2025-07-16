MACD Hedge
- Uzman Danışmanlar
- Ahmet Gokcen Sirma
- Sürüm: 3.40
- Güncellendi: 16 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
🧠 MACD Hedge EA: Çok Yönlü ve Güçlü Stratejik Robot
1. Formasyon Tabanlı Strateji: MACD ve RSI Uyumu
MACD Hedge EA, MACD ve RSI göstergelerini bir araya getirerek teknik açıdan güçlü alım/satım sinyalleri üretir.
MACD: Trendin yönünü ve momentumunu belirler.
RSI: Aşırı alım/satım bölgeleriyle birlikte trendin gücünü filtreler.
Bu kombinasyon sayesinde sadece güçlü ve teknik olarak doğrulanmış sinyallerle işleme girilir.
2. 6 Stratejili Modüler Yapı
Robot, kullanıcıya 6 farklı strateji ile işlem açma imkanı sunar:
✅ Normal
✅ Martingale
✅ Limit
✅ Stop
✅ Hedge
✅ Limit + Stop (yeni!)
Limit + Stop stratejisinde:
BUY sinyali gelirse: Buy + Buy Limit + Buy Stop
SELL sinyali gelirse: Sell + Sell Limit + Sell Stop
Bu yapı, fiyatın hem geri çekilmesi hem de devam etmesi senaryolarına hazırlıklı olmanızı sağlar.
3. Esnek Pozisyon Yönetimi: Hedge ve Grid Sistemi
Trend belirlendikten sonra ana işlem açılır (BUY/SELL). Ardından:
-
Grid mesafesine göre Limit emirleri
Trend yönüne karşı Stop emirleri
açılarak sistemin volatil piyasalarda esnek hareket etmesi sağlanır.
4. Akıllı Emir Temizliği
Ana işlemin kapanmasıyla birlikte ilgili tüm bekleyen emirler otomatik silinir. Bu sayede:
Gereksiz margin kullanımı engellenir
Emir ekranı sade kalır
Risk yönetimi optimize edilir
5. Dinamik Trailing Stop (ATR Bazlı)
ATR bazlı trailing stop sayesinde kârlar korunurken fiyatın doğal hareketine izin verilir.
Volatiliteye göre durdurma mesafesi otomatik olarak ayarlanır:
Sakin piyasa: 1.2x
Dalgalı: 1.5x
Çok hareketli: 2.0–2.5x
6. Break Even ile Sıfır Risk
İşlem belirli bir kâr seviyesine ulaştığında, SL seviyesi giriş fiyatına çekilir. Böylece:
İşlem artık zarar etmez
Ani geri dönüşlerden korunulur
Sermaye korunmuş olur
7. TP/SL Yönetimi: Esneklik Sende
Kullanıcı, TP ve SL değerlerini:
Puan cinsinden sabit
ATR katsayısına göre dinamik
olarak belirleyebilir. Her piyasa koşuluna göre şekillendirilebilir.
8. Gelişmiş Grid & Lot Kontrolü
Her strateji için ayrı ayrı maksimum lot sınırı ve grid adımları tanımlanabilir.
Bu sayede robotun aşırı büyümesi engellenir, disiplinli pozisyon kontrolü sağlanır.
9. Anlık Bilgi Paneli
Grafik üzerinde:
İşlem yapılan sembol
Trend yönü
Anlık kâr durumu
bilgileri renkli ve kullanıcı tanımlı panel ile gösterilir.
🧩 Strateji Etiketleri:
Open Limit Orders → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
Open Stop Orders → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
Hedge Strategy → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
Limit + Stop Strategy → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ BİLGİ:
"Bu robot varsayılan ayarlarla çalışır. Lütfen risk yönetiminizde ve işlem stratejinizde ayarlamalar yapın.
Demo hesabında test ederek performansınızı gözlemleyebilirsiniz."
