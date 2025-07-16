MACD Hedge

🧠 MACD Hedge EA: Çok Yönlü ve Güçlü Stratejik Robot

1. Formasyon Tabanlı Strateji: MACD ve RSI Uyumu

MACD Hedge EA, MACD ve RSI göstergelerini bir araya getirerek teknik açıdan güçlü alım/satım sinyalleri üretir.

  • MACD: Trendin yönünü ve momentumunu belirler.

  • RSI: Aşırı alım/satım bölgeleriyle birlikte trendin gücünü filtreler.
    Bu kombinasyon sayesinde sadece güçlü ve teknik olarak doğrulanmış sinyallerle işleme girilir.

2. 6 Stratejili Modüler Yapı

Robot, kullanıcıya 6 farklı strateji ile işlem açma imkanı sunar:
Normal
Martingale
Limit
Stop
Hedge
Limit + Stop (yeni!)

Limit + Stop stratejisinde:

  • BUY sinyali gelirse: Buy + Buy Limit + Buy Stop

  • SELL sinyali gelirse: Sell + Sell Limit + Sell Stop
    Bu yapı, fiyatın hem geri çekilmesi hem de devam etmesi senaryolarına hazırlıklı olmanızı sağlar.

3. Esnek Pozisyon Yönetimi: Hedge ve Grid Sistemi

Trend belirlendikten sonra ana işlem açılır (BUY/SELL). Ardından:

  • Grid mesafesine göre Limit emirleri

  • Trend yönüne karşı Stop emirleri
    açılarak sistemin volatil piyasalarda esnek hareket etmesi sağlanır.

4. Akıllı Emir Temizliği

Ana işlemin kapanmasıyla birlikte ilgili tüm bekleyen emirler otomatik silinir. Bu sayede:

  • Gereksiz margin kullanımı engellenir

  • Emir ekranı sade kalır

  • Risk yönetimi optimize edilir

5. Dinamik Trailing Stop (ATR Bazlı)

ATR bazlı trailing stop sayesinde kârlar korunurken fiyatın doğal hareketine izin verilir.
Volatiliteye göre durdurma mesafesi otomatik olarak ayarlanır:

  • Sakin piyasa: 1.2x

  • Dalgalı: 1.5x

  • Çok hareketli: 2.0–2.5x

6. Break Even ile Sıfır Risk

İşlem belirli bir kâr seviyesine ulaştığında, SL seviyesi giriş fiyatına çekilir. Böylece:

  • İşlem artık zarar etmez

  • Ani geri dönüşlerden korunulur

  • Sermaye korunmuş olur

7. TP/SL Yönetimi: Esneklik Sende

Kullanıcı, TP ve SL değerlerini:

  • Puan cinsinden sabit

  • ATR katsayısına göre dinamik
    olarak belirleyebilir. Her piyasa koşuluna göre şekillendirilebilir.

8. Gelişmiş Grid & Lot Kontrolü

Her strateji için ayrı ayrı maksimum lot sınırı ve grid adımları tanımlanabilir.
Bu sayede robotun aşırı büyümesi engellenir, disiplinli pozisyon kontrolü sağlanır.

9. Anlık Bilgi Paneli

Grafik üzerinde:

  • İşlem yapılan sembol

  • Trend yönü

  • Anlık kâr durumu
    bilgileri renkli ve kullanıcı tanımlı panel ile gösterilir.

🧩 Strateji Etiketleri:

  • Open Limit Orders → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

  • Open Stop Orders → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

  • Hedge Strategy → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

  • Limit + Stop Strategy → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ BİLGİ:

"Bu robot varsayılan ayarlarla çalışır. Lütfen risk yönetiminizde ve işlem stratejinizde ayarlamalar yapın.
Demo hesabında test ederek performansınızı gözlemleyebilirsiniz."

Beğendiyseniz 5 yıldız verirseniz çok mutlu olurum!
İyi şanslar! 🍀


