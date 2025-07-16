Viop MACD Hedge EA – Sinyal Odaklı VİOP Strateji Robotu Viop MACD Hedge EA, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için optimize edilmiş, sinyal tabanlı ve çok stratejili bir algoritmik ticaret robotudur. Esnek altyapısı sayesinde Hedge, Limit, Martingale ve Normal olmak üzere dört farklı stratejiyi destekler. Ayrıca Forex piyasasında da etkin şekilde kullanılabilir. 1. Dört Farklı Strateji, Tek Sistem Kullanıcı tercihiyle aşağıdaki stratejilerden biri aktif hale getirilir: