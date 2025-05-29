MSB Robot MT5

3.78

MSB Robot – La Tua Porta Intelligente per il Trading Forex Automatico

Il programma è stato aggiornato alla versione 2.2, la versione più avanzata in grado di rilevare falsi breakout e trasformarli in opportunità di profitto.

Questa versione funziona bene su XAUUSD,USDJPY H1, anche in Modalità Alto Rischio.

MSB Robot è un Expert Advisor (EA) completamente automatico, sviluppato basandosi sulla potente logica dei segnali dell’indicatore Market Structure Breakout (MSB) — uno degli strumenti più popolari e precisi per identificare opportunità di breakout nei mercati Forex. Questo EA è progettato per generare profitti sicuri basati su segnali MSB accurati e qualificati, con configurazione e utilizzo facili tramite la modalità pilota, che permette al trader di lasciare l’EA in completo autopilot e sfruttare le impostazioni dinamiche gestite dall’EA.

Avviso Importante sul Flag del Mio Account
Il mio profilo mostra attualmente un flag temporaneo del sistema dovuto a restrizioni automatiche, attivate dall’invio di messaggi di supporto ripetuti con testo simile ad alcuni clienti.

Si prega di notare:

  • Questo flag non influisce sulla qualità, l’affidabilità o le prestazioni del prodotto.

  • Tutti gli aggiornamenti, i miglioramenti e le correzioni di bug continueranno normalmente.

  • È comunque possibile fare domande e ricevere supporto direttamente nella sezione commenti del prodotto.

Il prezzo iniziale di questo prodotto è di 199 $. Con ogni importante aggiornamento e miglioramento della qualità, il prezzo aumenterà di 100 $. Il prossimo prezzo sarà di 399 $.

Questo prodotto è attualmente scontato del 40% fino al prossimo grande aggiornamento nei prossimi giorni. Dopo l’aggiornamento, il prezzo aumenterà a 399$.

Appena acquisti questo prodotto, inviami uno screenshot in un messaggio privato. Ti guiderò dal primo passo dell’installazione fino a quando inizierai a guadagnare sul tuo conto.

Se utilizzi la piattaforma MT4, la versione MT4 è disponibile al seguente link: 

https://www.mql5.com/en/market/product/137709

Caratteristiche : 

  • Modalità Autopilot: Attiva e inizia a fare trading — nessuna modifica necessaria
  • Funziona con tutti i broker e tipi di conto (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN, ecc.)
  • Massime prestazioni su XAUUSD,USDJPY (H1) — Altre coppie saranno aggiunte in futuri aggiornamenti
  • Basato sulla strategia affidabile Market Structure Breakout
  • Strumenti di sicurezza inclusi: Equity Guard e Gap Guard proteggono il capitale
  • Entrate di trading precise: Usa più filtri (media mobile, stocastico e volume)
  • Interfaccia personalizzabile: Gli utenti avanzati possono creare impostazioni strategiche personalizzate
  • Gestione del rischio flessibile: Scegli tra basso, medio e alto rischio — tutti regolabili sul grafico
  • Modalità Manuale: I trader professionisti possono testare configurazioni personalizzate tramite GUI sul grafico

Raccomandazioni per iniziare :

  • Deposito minimo: $1000
  • Leva: 1:10 o più
  • Coppia: XAUUSD,USDJPY
  • Time Frame: H1
  • Modalità: Pilota
  • Tipo di conto: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN
  • Se vuoi operare co
Recensioni 11
Antonio Villanueva
56
Antonio Villanueva 2025.09.25 16:54 
 

Hello, the MSB MT5 Robot is very good, but you must know how to use it. If you win 8 or 9 out of 10 operations, you must put them in the same lot size. I saw a user say that in a single operation he lost what he had won. That means that in the operation he lost, the total amount was very high.

Michael 888
413
Michael 888 2025.09.16 17:41 
 

Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍

Adam Pasfield
248
Adam Pasfield 2025.09.07 21:40 
 

I’ve been using MSB Robot MT5 EA and have found the trades consistently profitable. The live signal matches the results I’ve experienced, which gives me great confidence in the system. Ashkan’s support and communication are excellent – always quick to respond and very clear. Highly recommend both the EA and the service.

Rispondi alla recensione