MSB Robot MT5
- Experts
- Ashkan Hazegh Nikrou
- Versione: 2.2
- Aggiornato: 17 agosto 2025
- Attivazioni: 12
MSB Robot – La Tua Porta Intelligente per il Trading Forex Automatico
Il programma è stato aggiornato alla versione 2.2, la versione più avanzata in grado di rilevare falsi breakout e trasformarli in opportunità di profitto.
Questa versione funziona bene su XAUUSD,USDJPY H1, anche in Modalità Alto Rischio.
MSB Robot è un Expert Advisor (EA) completamente automatico, sviluppato basandosi sulla potente logica dei segnali dell’indicatore Market Structure Breakout (MSB) — uno degli strumenti più popolari e precisi per identificare opportunità di breakout nei mercati Forex. Questo EA è progettato per generare profitti sicuri basati su segnali MSB accurati e qualificati, con configurazione e utilizzo facili tramite la modalità pilota, che permette al trader di lasciare l’EA in completo autopilot e sfruttare le impostazioni dinamiche gestite dall’EA.
Avviso Importante sul Flag del Mio Account
Il mio profilo mostra attualmente un flag temporaneo del sistema dovuto a restrizioni automatiche, attivate dall’invio di messaggi di supporto ripetuti con testo simile ad alcuni clienti.
Si prega di notare:
-
Questo flag non influisce sulla qualità, l’affidabilità o le prestazioni del prodotto.
-
Tutti gli aggiornamenti, i miglioramenti e le correzioni di bug continueranno normalmente.
-
È comunque possibile fare domande e ricevere supporto direttamente nella sezione commenti del prodotto.
Il prezzo iniziale di questo prodotto è di 199 $. Con ogni importante aggiornamento e miglioramento della qualità, il prezzo aumenterà di 100 $. Il prossimo prezzo sarà di 399 $.
Questo prodotto è attualmente scontato del 40% fino al prossimo grande aggiornamento nei prossimi giorni. Dopo l’aggiornamento, il prezzo aumenterà a 399$.
Appena acquisti questo prodotto, inviami uno screenshot in un messaggio privato. Ti guiderò dal primo passo dell’installazione fino a quando inizierai a guadagnare sul tuo conto.
Se utilizzi la piattaforma MT4, la versione MT4 è disponibile al seguente link:
Caratteristiche :
- Modalità Autopilot: Attiva e inizia a fare trading — nessuna modifica necessaria
- Funziona con tutti i broker e tipi di conto (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN, ecc.)
- Massime prestazioni su XAUUSD,USDJPY (H1) — Altre coppie saranno aggiunte in futuri aggiornamenti
- Basato sulla strategia affidabile Market Structure Breakout
- Strumenti di sicurezza inclusi: Equity Guard e Gap Guard proteggono il capitale
- Entrate di trading precise: Usa più filtri (media mobile, stocastico e volume)
- Interfaccia personalizzabile: Gli utenti avanzati possono creare impostazioni strategiche personalizzate
- Gestione del rischio flessibile: Scegli tra basso, medio e alto rischio — tutti regolabili sul grafico
- Modalità Manuale: I trader professionisti possono testare configurazioni personalizzate tramite GUI sul grafico
Raccomandazioni per iniziare :
- Deposito minimo: $1000
- Leva: 1:10 o più
- Coppia: XAUUSD,USDJPY
- Time Frame: H1
- Modalità: Pilota
- Tipo di conto: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN
- Se vuoi operare co
Hello, the MSB MT5 Robot is very good, but you must know how to use it. If you win 8 or 9 out of 10 operations, you must put them in the same lot size. I saw a user say that in a single operation he lost what he had won. That means that in the operation he lost, the total amount was very high.