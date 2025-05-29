MSB Robot MT5

MSB Robot – Su Puerta Inteligente hacia el Trading Automatizado de Forex

MSB Robot es un Asesor Experto (EA) completamente automatizado, desarrollado basándose en la poderosa lógica de señales del indicador Market Structure Breakout (MSB) — una de las herramientas más populares y precisas para identificar oportunidades de rompimiento en los mercados Forex. Este EA está diseñado para generar ganancias seguras basadas en señales MSB precisas y calificadas, con configuración y uso sencillo mediante el modo piloto, que permite al trader dejar que el EA opere en piloto automático completo y disfrutar de la configuración dinámica gestionada por el EA.

Aviso Importante Sobre la Marca en Mi Cuenta

Mi perfil muestra actualmente una marca temporal del sistema debido a restricciones automáticas provocadas por el envío de mensajes de soporte repetidos con texto similar a algunos clientes.

Tenga en cuenta:

Esta marca no afecta la calidad, confiabilidad o rendimiento del producto.

Todas las actualizaciones, mejoras y correcciones continuarán con normalidad.

Todavía puede hacer preguntas en la sección de comentarios del producto. Responderé a todas ellas en la sección de FAQ bajo la descripción del producto.

El precio inicial de este producto es de 199 $. Con cada gran actualización y mejora de calidad, el precio aumentará en 100 $. El próximo precio será de 399 $. Este producto tiene actualmente un 40% de descuento hasta la próxima gran actualización en los próximos días. Después de la actualización, el precio aumentará a 399 $. Tan pronto como compre este producto, envíeme una captura de pantalla en mensaje privado. Le guiaré desde el primer paso de instalación hasta que comience a generar ganancias en su cuenta. Si usa la plataforma MT4, la versión MT4 está disponible en el siguiente enlace: https://www.mql5.com/en/market/product/137709

Características :

Modo Piloto Automático: Solo habilite y opere — no es necesario cambiar ninguna configuración

Funciona con todos los brokers y tipos de cuenta (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN, etc.)

Mejor rendimiento en XAUUSD,USDJPY (H1) — Se añadirán más pares en futuras actualizaciones

Basado en la confiable estrategia Market Structure Breakout

Herramientas de seguridad incluidas: Equity Guard y Gap Guard mantienen su capital seguro

Entradas de trading precisas: Usa múltiples filtros (media móvil, estocástico y volumen)

Interfaz personalizable: Usuarios avanzados pueden crear sus propios ajustes de estrategia

Gestión de riesgo flexible: Elija entre bajo, medio y alto riesgo — todos ajustables en el gráfico

Modo Manual: Traders profesionales pueden probar su propia configuración usando la GUI en el gráfico

Recomendaciones para empezar : Depósito mínimo: $1000

Apalancamiento: 1:10 o más

Par: XAUUSD,USDJPY

Time Frame: H1

Modo: Piloto

Tipo de cuenta: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

Si desea operar con $100, use una cuenta Cent Soporte : Únase a nuestro canal de MQL5 para obtener más consejos.

Tan pronto como compre este producto, contácteme en el messenger de MQL; responderé cualquier pregunta rápidamente.

Guía completa del usuario disponible en 11 idiomas Plan de actualización y roadmap : Todas las actualizaciones son 100% gratuitas — incluso si compró al precio de lanzamiento de $199, las próximas actualizaciones incluirán: Más pares principales de Forex para trading multi-símbolo

Soporte para marcos temporales más bajos para aumentar la frecuencia de operaciones y ganancias Guía del usuario y explicación completa del producto: Guía en inglés: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763858







