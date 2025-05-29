Currency Meter Pro Ashkan Hazegh Nikrou 5 (1) インディケータ

私の通貨メーターインジケーターへようこそ 簡単な紹介： このインジケーターは、各通貨のパワーを個別に確認するのに役立ちます。 ご存知のように、GBPUSDが上がると、GBPがより強力になるか、USDがより弱くなることを意味しますが、この動きの理由が理解できません。それはGBPについてでしたか？またはそれは約米ドルでしたか？ GBPパワーを決定するために、このインジケーターは、すべてのペアにGBPが含まれていることを確認し、そこでの動きを決定し、最後にGBPの平均動きパワーを計算し、パーセントとヒストグラムで表示します。 このようにして、いくつかの緑と赤のバー、およびパーセントでヒストグラムを確認でき、GBPまたはUSDまたはEURまたはJPYの累乗であることがわかります。 インジケーターは、さまざまな時間枠に従ってどのように動きの力を決定しますか？ このインジケーターはチャート上にいくつかのボックスを描画します。各ボックスは時間枠の1つに関連し、7行を含み、各行は1つの通貨とそのパワーパーセントおよびヒストグラムを示します。 上半期の時間枠では、ペアの最後の1時間の動きに従って計算