MSB Robot MT5

3.86

MSBロボット – 自動FX取引へのスマートゲートウェイ

MSBロボットは完全自動のエキスパートアドバイザー（EA）で、Market Structure Breakout (MSB)インジケーターの強力なシグナルロジックに基づいて開発されました。これは、FX市場でのブレイクアウトのチャンスを特定する最も人気かつ正確なツールの1つです。このEAは、正確で信頼性のあるMSBシグナルに基づき、安全な利益を得るために設計されており、トレーダーはパイロットモードを使用して簡単に設定・使用できます。これにより、EAを完全自動で運用し、EAによって管理される動的設定を楽しむことができます。

特徴 : 

  • オートパイロットモード: 有効にして取引するだけ — 設定変更は不要
  • すべてのブローカーと口座タイプに対応 (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECNなど)
  • XAUUSD,USDJPY (H1)で最高のパフォーマンス — 将来のアップデートでさらにペア追加予定
  • 信頼できるMarket Structure Breakout戦略に基づく
  • セキュリティツール付き: Equity GuardとGap Guardで資金を保護
  • 正確な取引エントリー: 複数のフィルター（移動平均、ストキャスティクス、ボリューム）を使用
  • カスタマイズ可能なインターフェース: 上級者は独自の戦略設定が可能
  • 柔軟なリスク管理: 低・中・高リスクを選択可能 — すべてチャート上で調整可能
  • マニュアルモード: プロトレーダーはGUIを使って独自設定をテスト可能

開始時の推奨 :

  • 最低入金額: 1000ドル
  • レバレッジ: 1:10以上
  • 通貨ペア: XAUUSD,USDJPY
  • 時間足: H1
  • モード: パイロット
  • 口座タイプ: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
  • 100ドルで運用したい場合は、セント口座を使用

サポート :

  • 追加のヒントを得るために、MQL5チャンネルに参加してください。
  • 購入後、MQLメッセンジャーで連絡してください。質問には迅速に回答します。
  • 11言語で利用可能な完全なユーザーガイド

アップグレードプランとロードマップ :

すべてのアップデートは100％無料 — 発売価格199ドルで購入した場合でも、次のアップデートには以下が含まれます:

  • マルチシンボル取引用の主要FXペアを追加
  • 取引頻度と利益を増やすための短期足対応

ユーザーガイドと製品の完全な説明:

英語ユーザーガイド: 

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763858



レビュー 9
Michael 888
425
Michael 888 2025.09.16 17:41 
 

Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.09.07 21:40 
 

I’ve been using MSB Robot MT5 EA and have found the trades consistently profitable. The live signal matches the results I’ve experienced, which gives me great confidence in the system. Ashkan’s support and communication are excellent – always quick to respond and very clear. Highly recommend both the EA and the service.

kkandru12
474
kkandru12 2025.06.12 06:52 
 

I reached out to Ashkan based on few projects he did and found out that he's working on the MSB Robot. I wanted similar project , but he already developed it so well. So I had it on MT5 XAUUSD, AUDUSD,GBPUSD, USDJPY pairs for which I placed trades in Demo as well as Live. All trades are in profit , which is unbelievable . I've tried many BOTs that misuse margin. This BOT has excellent Risk Management and it's a SET AND FORGET forever . I've had it on my Live and Demo for about a month and i'm just monitoring profits. I play 1 lot for now and I'll keep adding more capital after a month. I've now confidence that I can retire now at age of 50 ,which other wise is impossible with any day job or business. Right now I've portfolio of multiple pairs run by this BOT and everyone of them is profitable, it's a must for everyone. Price is very very reasonable for this BOT and you'll recover BOT price just in 1 trade , TRUST ME. Developer is superb friendly and very passionate , working on many other pairs configurations to make this BOT successful. This's a true PORTFOLIO Manager for multi pairs and assets. Thank you Ashkan for such a great product.

Trung John
1330
Trung John 2025.09.25 05:10 
 

Huge loss from GOLD yesterday! Wiped out all profits and killed equity. Need to improve!

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
開発者からの返信 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 05:27
Thank you for your feedback 🙏 Losses like yesterday’s gold trade are rare but can happen in trading. Please be assured I am constantly working to improve the strategy — version 2.3 is coming soon with enhanced logic to make the EA even stronger.
liganss
531
liganss 2025.09.25 04:39 
 

Unfortunately, I just made three trades after purchasing and starting to run. One trade was in gold, which was profitable but didn't even cover the commission. Another trade was in USD/JPY, which ended with a small stop-loss. However, a gold trade yesterday resulted in a loss of 15% of the entire account. I've decided to disable it on the live account for now and test it on a demo account for a while.

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
開発者からの返信 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 04:49
Thank you for your honest feedback 🙏 I understand your concern about the recent gold trade. Please note that the EA works best with the recommended Medium Risk settings and proper leverage in long term, we need to monitor EA performance in long term. This loss was a rare event — only seen once in the last 3 years of backtesting. At the same time, the EA closed 30+ consecutive profitable trades in the past 4 weeks ✅, which shows its strength over the long term. 👉 In the next update I’ve improved trade management logic to further reduce cases like this. Testing on demo is a good step, and I’ll be here to support you with setup recommendations.
icewsum
85
icewsum 2025.09.24 16:05 
 

HI, Ashkan Hazegh Nikrou, I see that gold is continuously dropping now, but I already have a buy position. Will this cause my account to be liquidated? I am using high risk. Does this EA have a stop loss function for gold? I see there is a stop loss setting for USDJPY, but not for gold. After an hour, gold was dropping... I mentally set the stop loss. Unfortunately, it's a HUGE LOSS.

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
開発者からの返信 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 04:16
Hello, thank you for sharing your experience 🙏 Please note that the EA includes a full stop-loss and risk management system. However, it is very important to use the default recommended settings (Medium Risk) and the correct account leverage. In your case, you were using a High-Risk setup on an account with insufficient leverage, which increases the chance of large floating drawdown. The trade you mentioned is still being managed by the EA logic and still has a chance to close in profit. Even in the worst case, the built-in Equity Guard (25%) will protect the account from liquidation. For reference, during the last 4 weeks, the EA closed more than 30 consecutive profitable trades ✅. A drawdown like the current one is rare — in fact, I have only seen it once in the last 3 years of back testing. It is a normal part of long-term trading systems and is fully within the expected strategy rules. I highly recommend using the default Medium Risk settings and the recommended leverage for best results. This ensures the EA can perform as designed, balancing profitability with safe risk management. Thank you again for your feedback — it helps remind all users that correct setup is essential for consistent results.
Michael 888
425
Michael 888 2025.09.16 17:41 
 

Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
開発者からの返信 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.16 18:27
Thank you so much for your kind words and great feedback! 🙏 I'm glad MSB Robot works well for you. Wishing you continued success in trading.
Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.09.07 21:40 
 

I’ve been using MSB Robot MT5 EA and have found the trades consistently profitable. The live signal matches the results I’ve experienced, which gives me great confidence in the system. Ashkan’s support and communication are excellent – always quick to respond and very clear. Highly recommend both the EA and the service.

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
開発者からの返信 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.08 07:18
Thank you so much for your kind feedback 🙏✨. I truly appreciate your trust and positive energy 💙. Excited to share that the next version of MSB Robot will bring even higher quality 🚀 — I hope it helps you gain more profits
189114nickynomates
1048
189114nickynomates 2025.07.10 12:45 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
開発者からの返信 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.08.15 09:14
Really appreciate for your kindfull feedback , i am working continuously to improve signal quality
Rey Sonajo
437
Rey Sonajo 2025.06.30 06:45 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
開発者からの返信 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.08.15 13:09
Thank you for trusting me. I’m working hard to improve the EA’s performance, and my daily focus is on enhancing product quality.
kkandru12
474
kkandru12 2025.06.12 06:52 
 

I reached out to Ashkan based on few projects he did and found out that he's working on the MSB Robot. I wanted similar project , but he already developed it so well. So I had it on MT5 XAUUSD, AUDUSD,GBPUSD, USDJPY pairs for which I placed trades in Demo as well as Live. All trades are in profit , which is unbelievable . I've tried many BOTs that misuse margin. This BOT has excellent Risk Management and it's a SET AND FORGET forever . I've had it on my Live and Demo for about a month and i'm just monitoring profits. I play 1 lot for now and I'll keep adding more capital after a month. I've now confidence that I can retire now at age of 50 ,which other wise is impossible with any day job or business. Right now I've portfolio of multiple pairs run by this BOT and everyone of them is profitable, it's a must for everyone. Price is very very reasonable for this BOT and you'll recover BOT price just in 1 trade , TRUST ME. Developer is superb friendly and very passionate , working on many other pairs configurations to make this BOT successful. This's a true PORTFOLIO Manager for multi pairs and assets. Thank you Ashkan for such a great product.

daniel baldauf
47
daniel baldauf 2025.06.03 21:01 
 

Bis jetzt sieht alles gut aus ich bin noch nicht so erfahren mit Automatic trading

Ashkan Hazegh Nikrou
44964
開発者からの返信 Ashkan Hazegh Nikrou 2025.06.05 03:42
Thank you very much for your comment. Please make sure to always update your product to the latest version for optimal performance.
