MSBロボット – 自動FX取引へのスマートゲートウェイ
MSBロボットは完全自動のエキスパートアドバイザー（EA）で、Market Structure Breakout (MSB)インジケーターの強力なシグナルロジックに基づいて開発されました。これは、FX市場でのブレイクアウトのチャンスを特定する最も人気かつ正確なツールの1つです。このEAは、正確で信頼性のあるMSBシグナルに基づき、安全な利益を得るために設計されており、トレーダーはパイロットモードを使用して簡単に設定・使用できます。これにより、EAを完全自動で運用し、EAによって管理される動的設定を楽しむことができます。
特徴 :
- オートパイロットモード: 有効にして取引するだけ — 設定変更は不要
- すべてのブローカーと口座タイプに対応 (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECNなど)
- XAUUSD,USDJPY (H1)で最高のパフォーマンス — 将来のアップデートでさらにペア追加予定
- 信頼できるMarket Structure Breakout戦略に基づく
- セキュリティツール付き: Equity GuardとGap Guardで資金を保護
- 正確な取引エントリー: 複数のフィルター（移動平均、ストキャスティクス、ボリューム）を使用
- カスタマイズ可能なインターフェース: 上級者は独自の戦略設定が可能
- 柔軟なリスク管理: 低・中・高リスクを選択可能 — すべてチャート上で調整可能
- マニュアルモード: プロトレーダーはGUIを使って独自設定をテスト可能
開始時の推奨 :
- 最低入金額: 1000ドル
- レバレッジ: 1:10以上
- 通貨ペア: XAUUSD,USDJPY
- 時間足: H1
- モード: パイロット
- 口座タイプ: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
- 100ドルで運用したい場合は、セント口座を使用
サポート :
- 11言語で利用可能な完全なユーザーガイド
アップグレードプランとロードマップ :
すべてのアップデートは100％無料 — 発売価格199ドルで購入した場合でも、次のアップデートには以下が含まれます:
- マルチシンボル取引用の主要FXペアを追加
- 取引頻度と利益を増やすための短期足対応
ユーザーガイドと製品の完全な説明:
Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍