MSB Robot MT5

MSB Robot – Ваш умный помощник для автоматической торговли на Форекс

Важное уведомление о флаге на моем аккаунте
В моем профиле отображается временный системный флаг из-за автоматических ограничений, вызванных отправкой повторяющихся сообщений поддержки с одинаковым текстом некоторым клиентам.

Пожалуйста, обратите внимание:

  • Этот флаг не влияет на качество, надежность или работу продукта.

  • Все обновления, улучшения и исправления ошибок будут продолжаться как обычно.

  • Вы всё ещё можете задавать вопросы в разделе комментариев к продукту. Я отвечу на все них в разделе FAQ под описанием продукта.

MSB Robot — полностью автоматизированный советник (EA), разработанный на основе мощной логики сигналов индикатора Market Structure Breakout (MSB) — одного из самых популярных и точных инструментов для выявления возможностей пробоя на рынке Форекс. Советник создан для безопасного получения прибыли на основе точных сигналов MSB. Режим «Пилот» позволяет трейдеру либо полностью доверить управление советнику, либо настроить всё вручную.

Начальная цена этого продукта составляет 199 долларов. С каждым крупным обновлением и улучшением качества цена будет увеличиваться на 100 долларов. Следующая цена — 399 долларов.

Этот продукт сейчас продаётся со скидкой 40% до следующего крупного обновления в ближайшие дни. После обновления цена увеличится до 399$.

После покупки отправьте мне скриншот в личное сообщение — я помогу с установкой и настройкой.

Версия для MT4 доступна по ссылке:

https://www.mql5.com/en/market/product/137709

Особенности:

  • Режим автопилота — включите и торгуйте без настройки
  • Подходит для всех брокеров и типов счетов
  • Лучшая работа на XAUUSD,USDJPY H1
  • Построен на проверенной стратегии Market Structure Breakout
  • Встроенные инструменты защиты: Equity Guard и Gap Guard
  • Точные входы с фильтрами
  • Гибкий риск-менеджмент
  • Ручной режим для профи

Рекомендации для старта:

  • Минимальный депозит: 1000$
  • Кредитное плечо: 1:10 и выше
  • Пара: XAUUSD,USDJPY
  • Таймфрейм: H1
  • Режим: Пилот
  • Тип счета: любой
  • Для 100$ — используйте центовый счет

Поддержка:

  • Присоединяйтесь к нашему каналу MQL5
  • После покупки напишите мне в MQL
  • Полное руководство доступно на 11 языках

План обновлений:

Все обновления бесплатны, даже если вы купили за 199$

  • Больше валютных пар
  • Поддержка меньших таймфреймов

Руководство пользователя:

Английская версия:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763858

Отзывы 9
Michael 888
425
Michael 888 2025.09.16 17:41 
 

Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.09.07 21:40 
 

I’ve been using MSB Robot MT5 EA and have found the trades consistently profitable. The live signal matches the results I’ve experienced, which gives me great confidence in the system. Ashkan’s support and communication are excellent – always quick to respond and very clear. Highly recommend both the EA and the service.

kkandru12
474
kkandru12 2025.06.12 06:52 
 

I reached out to Ashkan based on few projects he did and found out that he's working on the MSB Robot. I wanted similar project , but he already developed it so well. So I had it on MT5 XAUUSD, AUDUSD,GBPUSD, USDJPY pairs for which I placed trades in Demo as well as Live. All trades are in profit , which is unbelievable . I've tried many BOTs that misuse margin. This BOT has excellent Risk Management and it's a SET AND FORGET forever . I've had it on my Live and Demo for about a month and i'm just monitoring profits. I play 1 lot for now and I'll keep adding more capital after a month. I've now confidence that I can retire now at age of 50 ,which other wise is impossible with any day job or business. Right now I've portfolio of multiple pairs run by this BOT and everyone of them is profitable, it's a must for everyone. Price is very very reasonable for this BOT and you'll recover BOT price just in 1 trade , TRUST ME. Developer is superb friendly and very passionate , working on many other pairs configurations to make this BOT successful. This's a true PORTFOLIO Manager for multi pairs and assets. Thank you Ashkan for such a great product.

Ankitbhai Radadiya
Эксперты
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Combo All In One is an EA combo 10   strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS S
Femto Ground
Imam Nasrudin
Эксперты
[Femto Ground] Professional, reliable & safe GBPUSD trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the GBPUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M12, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle s
Nova DCA Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
EA Falcon MT5
Renat Garaev
Эксперты
EA Falcon — это алгоритм, в основе которого лежат две основные стратегии, позволяющие торговать в направлении основного тренда с использованием дополнительных возможностей, делающих торговлю более безопасной и разумной с точки зрения риска и прибыли. Это универсальный советник и отличный инструмент диверсификации портфеля с гибкими настройками, которые можно настроить на консервативную, оптимальную или агрессивную торговлю в зависимости от ваших предпочтений. Настройки можно скачать в обсуждени
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Trung John
1330
Trung John 2025.09.25 05:10 
 

Huge loss from GOLD yesterday! Wiped out all profits and killed equity. Need to improve!

Ashkan Hazegh Nikrou
44832
Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 05:27
Thank you for your feedback 🙏 Losses like yesterday’s gold trade are rare but can happen in trading. Please be assured I am constantly working to improve the strategy — version 2.3 is coming soon with enhanced logic to make the EA even stronger.
liganss
511
liganss 2025.09.25 04:39 
 

Unfortunately, I just made three trades after purchasing and starting to run. One trade was in gold, which was profitable but didn't even cover the commission. Another trade was in USD/JPY, which ended with a small stop-loss. However, a gold trade yesterday resulted in a loss of 15% of the entire account. I've decided to disable it on the live account for now and test it on a demo account for a while.

Ashkan Hazegh Nikrou
44832
Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 04:49
Thank you for your honest feedback 🙏 I understand your concern about the recent gold trade. Please note that the EA works best with the recommended Medium Risk settings and proper leverage in long term, we need to monitor EA performance in long term. This loss was a rare event — only seen once in the last 3 years of backtesting. At the same time, the EA closed 30+ consecutive profitable trades in the past 4 weeks ✅, which shows its strength over the long term. 👉 In the next update I’ve improved trade management logic to further reduce cases like this. Testing on demo is a good step, and I’ll be here to support you with setup recommendations.
icewsum
85
icewsum 2025.09.24 16:05 
 

HI, Ashkan Hazegh Nikrou, I see that gold is continuously dropping now, but I already have a buy position. Will this cause my account to be liquidated? I am using high risk. Does this EA have a stop loss function for gold? I see there is a stop loss setting for USDJPY, but not for gold. After an hour, gold was dropping... I mentally set the stop loss. Unfortunately, it's a HUGE LOSS.

Ashkan Hazegh Nikrou
44832
Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.25 04:16
Hello, thank you for sharing your experience 🙏 Please note that the EA includes a full stop-loss and risk management system. However, it is very important to use the default recommended settings (Medium Risk) and the correct account leverage. In your case, you were using a High-Risk setup on an account with insufficient leverage, which increases the chance of large floating drawdown. The trade you mentioned is still being managed by the EA logic and still has a chance to close in profit. Even in the worst case, the built-in Equity Guard (25%) will protect the account from liquidation. For reference, during the last 4 weeks, the EA closed more than 30 consecutive profitable trades ✅. A drawdown like the current one is rare — in fact, I have only seen it once in the last 3 years of back testing. It is a normal part of long-term trading systems and is fully within the expected strategy rules. I highly recommend using the default Medium Risk settings and the recommended leverage for best results. This ensures the EA can perform as designed, balancing profitability with safe risk management. Thank you again for your feedback — it helps remind all users that correct setup is essential for consistent results.
Michael 888
425
Michael 888 2025.09.16 17:41 
 

Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍

Ashkan Hazegh Nikrou
44832
Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.16 18:27
Thank you so much for your kind words and great feedback! 🙏 I'm glad MSB Robot works well for you. Wishing you continued success in trading.
Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.09.07 21:40 
 

I’ve been using MSB Robot MT5 EA and have found the trades consistently profitable. The live signal matches the results I’ve experienced, which gives me great confidence in the system. Ashkan’s support and communication are excellent – always quick to respond and very clear. Highly recommend both the EA and the service.

Ashkan Hazegh Nikrou
44832
Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.09.08 07:18
Thank you so much for your kind feedback 🙏✨. I truly appreciate your trust and positive energy 💙. Excited to share that the next version of MSB Robot will bring even higher quality 🚀 — I hope it helps you gain more profits
189114nickynomates
1048
189114nickynomates 2025.07.10 12:45 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ashkan Hazegh Nikrou
44832
Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.08.15 09:14
Really appreciate for your kindfull feedback , i am working continuously to improve signal quality
Rey Sonajo
437
Rey Sonajo 2025.06.30 06:45 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ashkan Hazegh Nikrou
44832
Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.08.15 13:09
Thank you for trusting me. I’m working hard to improve the EA’s performance, and my daily focus is on enhancing product quality.
kkandru12
474
kkandru12 2025.06.12 06:52 
 

I reached out to Ashkan based on few projects he did and found out that he's working on the MSB Robot. I wanted similar project , but he already developed it so well. So I had it on MT5 XAUUSD, AUDUSD,GBPUSD, USDJPY pairs for which I placed trades in Demo as well as Live. All trades are in profit , which is unbelievable . I've tried many BOTs that misuse margin. This BOT has excellent Risk Management and it's a SET AND FORGET forever . I've had it on my Live and Demo for about a month and i'm just monitoring profits. I play 1 lot for now and I'll keep adding more capital after a month. I've now confidence that I can retire now at age of 50 ,which other wise is impossible with any day job or business. Right now I've portfolio of multiple pairs run by this BOT and everyone of them is profitable, it's a must for everyone. Price is very very reasonable for this BOT and you'll recover BOT price just in 1 trade , TRUST ME. Developer is superb friendly and very passionate , working on many other pairs configurations to make this BOT successful. This's a true PORTFOLIO Manager for multi pairs and assets. Thank you Ashkan for such a great product.

daniel baldauf
47
daniel baldauf 2025.06.03 21:01 
 

Bis jetzt sieht alles gut aus ich bin noch nicht so erfahren mit Automatic trading

Ashkan Hazegh Nikrou
44832
Ответ разработчика Ashkan Hazegh Nikrou 2025.06.05 03:42
Thank you very much for your comment. Please make sure to always update your product to the latest version for optimal performance.
