MSB Robot MT5
- Эксперты
- Ashkan Hazegh Nikrou
- Версия: 2.2
- Обновлено: 17 августа 2025
- Активации: 12
MSB Robot – Ваш умный помощник для автоматической торговли на Форекс
Важное уведомление о флаге на моем аккаунте
В моем профиле отображается временный системный флаг из-за автоматических ограничений, вызванных отправкой повторяющихся сообщений поддержки с одинаковым текстом некоторым клиентам.
Пожалуйста, обратите внимание:
-
Этот флаг не влияет на качество, надежность или работу продукта.
-
Все обновления, улучшения и исправления ошибок будут продолжаться как обычно.
-
Вы всё ещё можете задавать вопросы в разделе комментариев к продукту. Я отвечу на все них в разделе FAQ под описанием продукта.
MSB Robot — полностью автоматизированный советник (EA), разработанный на основе мощной логики сигналов индикатора Market Structure Breakout (MSB) — одного из самых популярных и точных инструментов для выявления возможностей пробоя на рынке Форекс. Советник создан для безопасного получения прибыли на основе точных сигналов MSB. Режим «Пилот» позволяет трейдеру либо полностью доверить управление советнику, либо настроить всё вручную.
Начальная цена этого продукта составляет 199 долларов. С каждым крупным обновлением и улучшением качества цена будет увеличиваться на 100 долларов. Следующая цена — 399 долларов.
Этот продукт сейчас продаётся со скидкой 40% до следующего крупного обновления в ближайшие дни. После обновления цена увеличится до 399$.
После покупки отправьте мне скриншот в личное сообщение — я помогу с установкой и настройкой.
Особенности:
- Режим автопилота — включите и торгуйте без настройки
- Подходит для всех брокеров и типов счетов
- Лучшая работа на XAUUSD,USDJPY H1
- Построен на проверенной стратегии Market Structure Breakout
- Встроенные инструменты защиты: Equity Guard и Gap Guard
- Точные входы с фильтрами
- Гибкий риск-менеджмент
- Ручной режим для профи
Рекомендации для старта:
- Минимальный депозит: 1000$
- Кредитное плечо: 1:10 и выше
- Пара: XAUUSD,USDJPY
- Таймфрейм: H1
- Режим: Пилот
- Тип счета: любой
- Для 100$ — используйте центовый счет
Поддержка:
- Полное руководство доступно на 11 языках
План обновлений:
Все обновления бесплатны, даже если вы купили за 199$
- Больше валютных пар
- Поддержка меньших таймфреймов
Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍