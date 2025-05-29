MSB Robot MT5

MSB Robot – Sua Porta Inteligente para Negociação Automatizada de Forex

MSB Robot é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado, desenvolvido com base na poderosa lógica de sinais do indicador Market Structure Breakout (MSB) — uma das ferramentas mais populares e precisas para identificar oportunidades de rompimento nos mercados Forex. Este EA foi desenvolvido para gerar lucro seguro com base em sinais MSB precisos e qualificados, sendo fácil de configurar e usar pelo modo piloto, que permite ao trader deixar o EA rodar em piloto automático completo e aproveitar as configurações dinâmicas gerenciadas pelo EA.

Aviso Importante Sobre a Bandeira na Minha Conta

O meu perfil atualmente mostra uma bandeira temporária do sistema devido a restrições automáticas acionadas pelo envio de mensagens de suporte repetidas com texto semelhante para alguns clientes.

Por favor, note:

Esta bandeira não afeta a qualidade, confiabilidade ou desempenho do produto.

Todas as atualizações, melhorias e correções continuarão normalmente.

Você ainda pode fazer perguntas na seção de comentários do produto. Responderei a todas elas na seção de FAQ sob a descrição do produto.

O preço inicial deste produto é de US$199. A cada grande atualização e melhoria de qualidade, o preço aumentará em US$100. O próximo preço será US$399. Este produto está atualmente com 40% de desconto até a próxima grande atualização nos próximos dias. Após a atualização, o preço aumentará para US$399. Assim que você adquirir este produto, envie-me uma captura de tela em mensagem privada. Eu o guiarei desde a primeira instalação até você começar a lucrar em sua conta. Se você estiver usando a plataforma MT4, a versão MT4 está disponível no link abaixo: https://www.mql5.com/en/market/product/137709

Recursos :

Modo Piloto Automático: Basta ativar e negociar — sem necessidade de alterar configurações

Funciona com todos os corretores e tipos de conta (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN, etc.)

Melhor desempenho em XAUUSD,USDJPY (timeframe H1) — Mais pares serão adicionados em futuras atualizações

Baseado na confiável estratégia Market Structure Breakout

Ferramentas de segurança incluídas: Equity Guard e Gap Guard mantêm seu capital seguro

Entradas de negociação precisas: Usa múltiplos filtros (média móvel, estocástico e volume)

Interface personalizável: Usuários avançados podem criar suas próprias configurações de estratégia

Gerenciamento de risco flexível: Escolha entre risco baixo, médio e alto — todos ajustáveis no gráfico

Modo Manual: Traders profissionais podem testar suas próprias configurações usando GUI no gráfico

Recomendações para começar : Depósito mínimo: $1000

Alavancagem: 1:10 ou mais

Par: XAUUSD,USDJPY

Time Frame: H1

Modo: Piloto

Tipo de conta: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium ou ECN

Se quiser rodar com $100, use conta Cent Suporte : Por favor, entre no nosso canal MQL5 para obter mais dicas.

Assim que adquirir este produto, entre em contato comigo no messenger do MQL, responderei rapidamente a qualquer dúvida.

Guia completo do usuário disponível em 11 idiomas Plano de atualização e roadmap : Todas as atualizações são 100% gratuitas — mesmo que você tenha comprado pelo preço de lançamento de $199, as próximas atualizações incluirão: Mais pares principais de Forex para negociação multi-símbolo

Suporte para timeframes menores para aumentar a frequência de negociações e lucros Guia do usuário e explicação completa do produto: Guia em inglês: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763858



