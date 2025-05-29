MSB Robot MT5
- Experts
- Ashkan Hazegh Nikrou
- Versão: 2.2
- Atualizado: 17 agosto 2025
- Ativações: 12
MSB Robot – Sua Porta Inteligente para Negociação Automatizada de Forex
MSB Robot é um Expert Advisor (EA) totalmente automatizado, desenvolvido com base na poderosa lógica de sinais do indicador Market Structure Breakout (MSB) — uma das ferramentas mais populares e precisas para identificar oportunidades de rompimento nos mercados Forex. Este EA foi desenvolvido para gerar lucro seguro com base em sinais MSB precisos e qualificados, sendo fácil de configurar e usar pelo modo piloto, que permite ao trader deixar o EA rodar em piloto automático completo e aproveitar as configurações dinâmicas gerenciadas pelo EA.
Aviso Importante Sobre a Bandeira na Minha Conta
O meu perfil atualmente mostra uma bandeira temporária do sistema devido a restrições automáticas acionadas pelo envio de mensagens de suporte repetidas com texto semelhante para alguns clientes.
Por favor, note:
Esta bandeira não afeta a qualidade, confiabilidade ou desempenho do produto.
Todas as atualizações, melhorias e correções continuarão normalmente.
Você ainda pode fazer perguntas na seção de comentários do produto. Responderei a todas elas na seção de FAQ sob a descrição do produto.
O preço inicial deste produto é de US$199. A cada grande atualização e melhoria de qualidade, o preço aumentará em US$100. O próximo preço será US$399.
Este produto está atualmente com 40% de desconto até a próxima grande atualização nos próximos dias. Após a atualização, o preço aumentará para US$399.
Assim que você adquirir este produto, envie-me uma captura de tela em mensagem privada. Eu o guiarei desde a primeira instalação até você começar a lucrar em sua conta.
Se você estiver usando a plataforma MT4, a versão MT4 está disponível no link abaixo:
Recursos :
- Modo Piloto Automático: Basta ativar e negociar — sem necessidade de alterar configurações
- Funciona com todos os corretores e tipos de conta (Hedging, Netting, Cent, Micro, Standard, ECN, etc.)
- Melhor desempenho em XAUUSD,USDJPY (timeframe H1) — Mais pares serão adicionados em futuras atualizações
- Baseado na confiável estratégia Market Structure Breakout
- Ferramentas de segurança incluídas: Equity Guard e Gap Guard mantêm seu capital seguro
- Entradas de negociação precisas: Usa múltiplos filtros (média móvel, estocástico e volume)
- Interface personalizável: Usuários avançados podem criar suas próprias configurações de estratégia
- Gerenciamento de risco flexível: Escolha entre risco baixo, médio e alto — todos ajustáveis no gráfico
- Modo Manual: Traders profissionais podem testar suas próprias configurações usando GUI no gráfico
Recomendações para começar :
- Depósito mínimo: $1000
- Alavancagem: 1:10 ou mais
- Par: XAUUSD,USDJPY
- Time Frame: H1
- Modo: Piloto
- Tipo de conta: Hedging, Netting, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium ou ECN
- Se quiser rodar com $100, use conta Cent
Suporte :
- Por favor, entre no nosso canal MQL5 para obter mais dicas.
- Assim que adquirir este produto, entre em contato comigo no messenger do MQL, responderei rapidamente a qualquer dúvida.
- Guia completo do usuário disponível em 11 idiomas
Plano de atualização e roadmap :
Todas as atualizações são 100% gratuitas — mesmo que você tenha comprado pelo preço de lançamento de $199, as próximas atualizações incluirão:
- Mais pares principais de Forex para negociação multi-símbolo
- Suporte para timeframes menores para aumentar a frequência de negociações e lucros
Guia do usuário e explicação completa do produto:
Guia em inglês:
Hi,i have been looking for the structure breakout strategy some time ago and last week found MSB robot(it is not like others breakout EAs i have tried.MSB is different).EA is working really good on gold,usdjpy.Developer is very kind to answer any question with the quick respond and the price is also very,very reasonable.Highly recommend 👍