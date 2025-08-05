Loophole

Bu işlem robotu, NZDCAD döviz çifti için özel olarak tasarlanmıştır ve temel göstergeler olarak RSI ve CCI kullanan bir ortalama alma stratejisine dayalı olarak çalışır.
Her işlem, risk kontrolünü ve kârlılığı artırmak için dinamik kâr alma ve zarar durdurma seviyeleriyle yönetilir.
Strateji, IC Markets sunucusunda Standard hesap türüyle, 2020–2025 yılları arasındaki altı yıllık geçmiş veri kullanılarak optimize edilmiştir.


Tavsiyeler:

Döviz Çifti: NZDCAD
Minimum Mevduat: 300 USD
Hesap: Hedging
Zaman Çerçevesi: Herhangi biri (EA, danışmanın kodunda belirtilen zaman dilimlerini kullanır)
Hesap türü: Standart (komisyonsuz), Raw (mümkün, ancak en uygun değil)
En iyi sonuçlar için Broker: IC Markets, IC Trading kullanın.

Herhangi bir sorunuz için bana buradan ulaşabilirsiniz: https://www.mql5.com/tr/users/prizmal
En son haber ve güncellemeler için beni arkadaş olarak eklemekten çekinmeyin!

Başlangıç fiyatı 399 $ olup her on satıştan sonra 100 $ artacaktır.
Satışlar yaklaşık 200 ila 300 kopya ile sınırlı olacaktır.

