Bu işlem robotu, NZDCAD döviz çifti için özel olarak tasarlanmıştır ve temel göstergeler olarak RSI ve CCI kullanan bir ortalama alma stratejisine dayalı olarak çalışır.

Her işlem, risk kontrolünü ve kârlılığı artırmak için dinamik kâr alma ve zarar durdurma seviyeleriyle yönetilir.

Strateji, IC Markets sunucusunda Standard hesap türüyle, 2020–2025 yılları arasındaki altı yıllık geçmiş veri kullanılarak optimize edilmiştir.





Tavsiyeler:

Döviz Çifti: NZDCAD

Minimum Mevduat: 300 USD

Hesap: Hedging

Zaman Çerçevesi: Herhangi biri (EA, danışmanın kodunda belirtilen zaman dilimlerini kullanır)

Hesap türü: Standart (komisyonsuz), Raw (mümkün, ancak en uygun değil)

En iyi sonuçlar için Broker: IC Markets, IC Trading kullanın.

Başlangıç fiyatı 399 $ olup her on satıştan sonra 100 $ artacaktır.

Satışlar yaklaşık 200 ila 300 kopya ile sınırlı olacaktır.