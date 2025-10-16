New Rate MT5

New Rate EA – Hassas Kırılma Otomasyonu

New Rate EA, günlük kırılma fırsatlarını disiplinli bir hassasiyetle yakalamak için tasarlanmış, tamamen otomatik bir Uzman Danışman'dır.

Günde sadece bir kez işlem yapar, tanımlanmış bir gün içi aralığı kilitler ve tam kırılma noktasında işlem gerçekleştirir. Yeniden giriş yok, aşırı işlem yok, duygu yok.

Kanıtlanmış Açılış Aralığı Kırılma (ORB) konsepti üzerine inşa edilen New Rate, temiz işlem, sıkı risk kontrolü ve herhangi bir MT5 sembolü için uygun çok yönlü yapılandırma seçeneklerini bir araya getirir, ancak özellikle XAUUSD ve diğer yüksek volatiliteli varlıklarda parlar.

Temel Özellikler

Günde Bir İşlem – Odaklanmış Disiplin New Rate EA, günün kırılma seviyelerini belirler ve tek bir işlem gerçekleştirir. Bu “tek seferlik” mantığı, gürültüyü azaltır, sermayeyi korur ve günlük performansınıza tutarlılık getirir. Akıllı Aralık Algılama EA, seçtiğiniz seans ve zaman diliminin ilk N mumunu kullanarak ilk piyasa aralığını otomatik olarak tanımlar, ardından bekleyen emirleri tam olarak kırılma seviyelerine (Yüksek/Düşük) yerleştirir. Bir işlem tetiklendiğinde, ters emir anında iptal edilir, böylece tam kontrol sağlanır ve yinelenen girişler önlenir. Yerleşik Sermaye Koruması Her işlem önceden tanımlanmış Stop Loss ve Take Profit ile açılır; bunlar güvenlik ağları değil, sistemin mantığının ayrılmaz parçalarıdır ve ölçülü risk ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlar. Çoklu Piyasa Uyumluluğu Gün içi zaman dilimlerinde XAUUSD için optimize edilmiş olsa da, New Rate forex majörleri, endeksler, metaller veya kripto çiftlerine uygulanabilir. Mantığı şeffaf ve brokerdan bağımsızdır.

Kullanım Önerileri

İdeal Zaman Dilimleri: Gün içi ORB kurulumları için M5 ila M30.

Piyasa Seansları: Volatilite zirveleriyle uyumlu seans zamanlarını kullanın (ör. Londra veya NY açılışları).

Risk Ayarları: Genellikle işlem başına %1-2 oranında muhafazakar risk alınması önerilir.

İş Günleri: Programınıza uymak veya düşük likidite dönemlerinden kaçınmak için hafta içi günleri kolayca etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Önce Test Edin: Ölçeklendirmeden önce parametreleri ayarlamak için her zaman demo veya küçük lotlarda ileriye dönük test yapın.

Neden New Rate EA'yı Seçmelisiniz?

Kırılmada Hassasiyet: Emirler, kilitli kırılma seviyesinde tam olarak tetiklenir, gecikme veya kaçırılan mumlar olmaz.

Şeffaf ve Mantıklı: Martingale yok, gizli filtreler yok. Her işlem açık ve denetlenebilir.

Zaman Verimliliği: Günde sadece bir işlemle, sürekli izleme yerine analize odaklanabilirsiniz.

Kontrol Üzerinden Güven: Riskinizin nerede başladığını ve bittiğini her zaman bilirsiniz, her işlem gerçekleşmeden önce planlanır.

New Rate EA, günlük kırılmayı yapılandırılmış, ölçülebilir bir rutine dönüştürür.