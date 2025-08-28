Gold King AI MT5

5

Bu fiyata sadece 1/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 175$ // MT4 sürümü

Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur.

Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emirler verir. Bu, kazançları güvence altına almak için hızlı bir şekilde takip eden kârı etkinleştirir. Ayrıca, kaybedilen bir işlemden sonra etkinleştirilen “akıllı kurtarma” adlı ikinci bir stratejisi de vardır. Bu strateji, kayıpların bir kısmını karşılamak için biraz daha büyük bir emir gerçekleştirilmesini içerir.

AI'yı güncel tutmak için sinir ağının her 4-5 ayda bir en son tarihsel veriler kullanılarak eğitileceğini lütfen unutmayın.

Bu robot, martingale veya hedging gibi toksik risk yönetimi yöntemlerini kullanmaz. Bunun yerine, tüm işlemler takip eden kar alma ve stop loss ile korunur.

Canlı sinyal


ÖZELLİKLER:

Sembol
 XAUUSD (ALTIN)
Zaman aralığı
 M30
Minimum sermaye
 150$
Broker
 Herhangi biri, tercihen IC Markets
Hesap türü
 Herhangi biri, tercihen Raw/ECN
Kaldıraç
 1:500 kaldıraç veya daha yüksek (daha az kaldıraçınız varsa benimle iletişime geçin)
VPS Herhangi biri (ihtiyacınız varsa benimle iletişime geçin)


ÖNEMLİ BİLGİ:

Geriye dönük test: Geriye dönük test, GMT +2 / ABD DST +3 kullanılarak yapılmalıdır. Geriye dönük testi gerçekleştirmek için Tick Data Suite kullanılması tavsiye edilir / Geriye dönük testleri indirin.

Canlı ticaret: IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill gibi çoğu broker GMT+2 formatını kullanır ve ABD Yaz Saati Uygulaması (DST) başladığında GMT+3'e geçer.

Brokeriniz bu sunucu saatine sahipse, hiçbir değişiklik yapmamanız gerekir. Brokerinizin sunucu saati farklıysa, size doğru ayarları gönderebilmem için lütfen benimle iletişime geçin.


SSS:

  1. Gold King AI her gün çalışır mı?
    Evet, günde bir kez bekleyen emirler verir ve normalde emirler gerçekleştirilir.

  2. Gold King AI'da haber filtresi yoksa, bu yüksek etkili haberlerle işlem yaptığı anlamına mı gelir?
    Hayır, önemli haberler genellikle 13:30 GMT'de yayınlanır, ancak Gold King AI ilk emrini 14:30 GMT'ye kadar vermez, bu da bu yüksek volatiliteli olaylardan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırır. 15:00 GMT'de ara sıra haberler yayınlanır, ancak bunlar genellikle FOMC veya NFP gibi yüksek riskli haberler değildir.

  3. FTMO gibi prop firmaları için özel bir set gerekir mi?
    Evet, bana ulaşın, size setleri göndereyim.


İncelemeler 2
Steffen Schmidt
460
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

Peterson Veiga Campos
790
Peterson Veiga Campos 2025.09.10 17:24 
 

I'm really enjoying the EA. While it's still too early for a full long-term evaluation, I must say the robot is well-designed and has integrated nicely into my portfolio of other EAs. Rodrigo is a helpful and responsive trader, well-rated by the community, and has delivered a high-quality first EA. He shows clear responsibility for his projects, which is evident through the regular updates he has already released. I’ll continue testing for a more comprehensive long-term assessment, but I already recognize and appreciate the quality of the service he provides, especially the technical support and attention to users.

