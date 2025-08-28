Gold King AI MT5

5

Осталось только 1/5 копий по этой цене ---> Следующая цена 250$ // Версия MT4

Gold King AI был создан с использованием TensorTrade, открытого фреймворка Python, разработанного специально для создания, обучения, оценки и развертывания надежных торговых алгоритмов с использованием метода усиленного обучения.

Алгоритм работает во время торговой сессии в Нью-Йорке. После анализа рынка в течение нескольких часов с целью выявления интересующих областей он размещает отложенные ордера, которые исполняются, когда цена достигает их. Это быстро активирует трейлинг-прибыль для обеспечения дохода. Он также имеет вторую стратегию, называемую «умное восстановление», которая активируется после убыточной сделки. Эта стратегия предполагает исполнение немного более крупного ордера, чтобы покрыть часть убытков.

Обратите внимание, что нейронная сеть будет обучаться с использованием самых последних исторических данных каждые 4-5 месяцев, чтобы AI оставался актуальным.

Этот робот не использует токсичные методы управления рисками, такие как мартингейл или хеджирование. Вместо этого все сделки защищены трейлинг-тейк-профитом и стоп-лоссом.

Живой сигнал


ОСОБЕННОСТИ:

Символ
 XAUUSD (ЗОЛОТО)
Временной интервал
 M30
Минимальный капитал
 150$
Брокер
 Любой, предпочтительно IC Markets
Тип счета
 Любой, предпочтительно Raw/ECN
Кредитное плечо
 1:500 или выше (свяжитесь со мной, если у вас меньше)
VPS
 Любой (свяжитесь со мной, если вам нужен)


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Бэктестинг: Бэктестинг должен проводиться с использованием GMT +2 / US DST +3. Для проведения бэктестинга рекомендуется использовать Tick Data Suite / Скачать бэктесты.

Торговля в реальном времени: Большинство брокеров, таких как IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... используют формат GMT+2 и переходят на GMT+3 в начале действия летнего времени в США (DST).

Если ваш брокер использует это серверное время, то вам не нужно ничего менять. Если ваш брокер использует другое серверное время, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы я мог отправить вам правильные настройки.


Часто задаваемые вопросы:

  1. Gold King AI работает каждый день?
    Да, он размещает отложенные ордера один раз в день, и, как правило, ордера исполняются.

  2. Если Gold King AI не имеет фильтра новостей, означает ли это, что он торгует на новостях с высоким влиянием?
    Нет, основные новости обычно публикуются в 13:30 GMT, но Gold King AI размещает свой первый ордер только в 14:30 GMT, что исключает риски, связанные с этими событиями с высокой волатильностью. Иногда новости публикуются в 15:00 GMT, но, как правило, они не являются высокорисковыми, такими как FOMC или NFP.

  3. Нужен ли мне специальный набор для проп-фирм, таких как FTMO?
    Да, свяжитесь со мной, чтобы я мог отправить вам наборы.
