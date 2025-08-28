Gold King AI MT5

Осталось только 1/5 копий по этой цене ---> Следующая цена 250$ // Версия MT4

Gold King AI был создан с использованием TensorTrade, открытого фреймворка Python, разработанного специально для создания, обучения, оценки и развертывания надежных торговых алгоритмов с использованием метода усиленного обучения.

Алгоритм работает во время торговой сессии в Нью-Йорке. После анализа рынка в течение нескольких часов с целью выявления интересующих областей он размещает отложенные ордера, которые исполняются, когда цена достигает их. Это быстро активирует трейлинг-прибыль для обеспечения дохода. Он также имеет вторую стратегию, называемую «умное восстановление», которая активируется после убыточной сделки. Эта стратегия предполагает исполнение немного более крупного ордера, чтобы покрыть часть убытков.

Обратите внимание, что нейронная сеть будет обучаться с использованием самых последних исторических данных каждые 4-5 месяцев, чтобы AI оставался актуальным.

Этот робот не использует токсичные методы управления рисками, такие как мартингейл или хеджирование. Вместо этого все сделки защищены трейлинг-тейк-профитом и стоп-лоссом. Живой сигнал





ОСОБЕННОСТИ:



Символ

XAUUSD (ЗОЛОТО)

Временной интервал

M30

Минимальный капитал

150$

Брокер

Любой, предпочтительно IC Markets

Тип счета

Любой, предпочтительно Raw/ECN

Кредитное плечо

1:500 или выше (свяжитесь со мной, если у вас меньше)

VPS

Любой (свяжитесь со мной, если вам нужен)









ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



Бэктестинг: Бэктестинг должен проводиться с использованием GMT +2 / US DST +3. Для проведения бэктестинга рекомендуется использовать Tick Data Suite / Скачать бэктесты.

Торговля в реальном времени: Большинство брокеров, таких как IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... используют формат GMT+2 и переходят на GMT+3 в начале действия летнего времени в США (DST).

Если ваш брокер использует это серверное время, то вам не нужно ничего менять. Если ваш брокер использует другое серверное время, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы я мог отправить вам правильные настройки.





