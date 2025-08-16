ENEA mt5
- Uzman Danışmanlar
- Vitalii Tkachenko
- Sürüm: 1.30
- Güncellendi: 13 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 15
|Fiyat: 404$ -> 550$
|Sinyal: ENEA
|Kurulum: Manual
Başlıca özellikler:
Gerçek zamanlı rejim tespiti: Trend, Range, Volatilite & Durgun dönem
Dinamik strateji değişimi piyasa rejimine göre
GPT5 yapay zekâ modeli (HMM) – geçmiş verilerden öğretmensiz öğrenme
Otomatik TP ve SL ayarlama
M30 zaman dilimini destekler ve XAUUSD üzerine kuruludur
Gizli Markov Modeli (HMM) nasıl çalışır?
HMM, finansal piyasa gibi bir sistemin görünmeyen (gizli) durumlar arasında hareket ettiğini varsayan istatistiksel bir modeldir.
Bu durumlar (ör. yükseliş trendi, düşüş trendi) doğrudan gözlemlenemez, ancak fiyat, hacim veya volatilite gibi ölçülebilir değişkenleri etkiler.
HMM, gözlemlenen verilere en uygun gizli durum dizisini belirlemek için olasılıkları kullanır.
Bu sayede kalıplar tanınabilir ve mevcut piyasa durumu çok daha iyi değerlendirilebilir.
HMM bileşenleri:Bir HMM, ENEA mt5’in rejim tespiti için kullandığı çeşitli temel bileşenlerden oluşur.
Gizli durumlar (rejimler) trend, yatay piyasa veya yüksek volatilite gibi farklı piyasa evrelerini temsil eder.
Geçiş matrisi piyasanın bir rejimden diğerine geçme olasılıklarını belirler.
Emisyon dağılımı her rejimin gözlemlenen piyasa verilerinde nasıl ortaya çıktığını tanımlayan istatistiksel özelliklerdir.
Model, geçmiş fiyat ve volatilite verileri üzerinde eğitilir ve ardından canlı olarak piyasanın mevcut rejimini tespit eder – tamamen manuel etiketleme olmadan.
Rejim değişimi, bir alım-satım stratejisinin piyasanın farklı yapısal durumlarına – yani piyasa rejimlerine – dinamik olarak uyarlanmasıdır.
Bu rejimler, net trend evreleri (yükselen veya düşen piyasalar), yatay hareketler (range piyasaları),
yüksek volatilite bölgeleri (ör. haber sonrası, gap’ler veya güçlü ivmeler) veya düşük volatilite dönemleri olarak ortaya çıkabilir.
Birçok geleneksel alım-satım yaklaşımı, tüm piyasa evrelerine aynı şekilde katı biçimde uygulandığı için başarısız olur. İşte ENEA mt5 Uzman Danışmanı tam burada devreye girer:
Mevcut piyasa durumunu gerçek zamanlı tespit eder ve stratejisini her rejimde en iyi performansı hedefleyecek şekilde dinamik olarak ayarlar.
Canlı işlemde ENEA mt5 piyasayı sürekli analiz eder ve mevcut rejimi belirler.
Piyasa durumu tespit edildiğinde, EA otomatik olarak uygun alım-satım stratejisini seçer ve piyasa koşullarına en iyi şekilde yanıt verir.
Piyasa bir trend evresindeyse, ENEA trend filtreleri entegre edilmiş bir breakout sistemini etkinleştirir.
Yatay (range) evrelerinde ise EA, giriş ve çıkışların ana destek ve direnç bölgelerine dinamik olarak ayarlandığı bir ortalama dönüş stratejisi uygular.
Yüksek volatilite tespit edilirse ENEA otomatik olarak pozisyon boyutunu küçültür ve daha geniş stop-loss seviyeleri seçerek riski kontrol eder ve yanlış işlemlerden kaçınır.
Örnek uygulama (XAU/USD) Bir HMM, günlük logaritmik getiriler üzerinde eğitilmiş ve 3 rejimi ayırt etmektedir:
Durum
|Açıklama
|Piyasa davranışı
1
|Trend evresi
|Güçlü yönlü hareket, yüksek momentum
2
|Yatay / Range
|Düşük volatilite, belirsiz yön
3
|Şok / Volatilite
|Gap’ler, haberler, hızlı yön değişimleri
ENEA bu durumları canlı olarak tespit eder ve işlem sıklığını ve strateji seçimlerini buna göre ayarlar.
ENEA mt5’in en önemli ayırt edici özelliklerinden biri, en son ChatGPT-5 modelinin Uzman Danışman’ın karar verme mantığına entegre edilmesidir.
HMM istatistiksel rejim tespitini yaparken, ChatGPT-5 anlamsal ve uyarlanabilir karar katmanı olarak görev yapar.
Özellikle:
Karmaşık piyasa verilerinin yorumlanması:ChatGPT-5, HMM tarafından tespit edilen piyasa rejimlerini gerçek zamanlı olarak değerlendirir ve bu analizi, mevcut piyasa duyarlılığı, tekrarlayan mevsimsel desenler, makroekonomik haberler veya ani volatilite artışları gibi ek bağlam katmanlarını zekice entegre ederek zenginleştirir. Bu, ENEA mt5’in karmaşık ve hızla değişen piyasa evrelerinde bile en uygun alım-satım stratejisini seçmesini sağlayan yüksek derecede kesin ve duruma özel bir karar temelini oluşturur.
Kendi kendine öğrenme yaklaşımı:Güçlü GPT-5 çekirdeği, geçmişteki çok sayıda işlemin derin desenlerini ve ince anomalilerini tanımlama ve değerlendirme konusunda uzmandır. Buna dayanarak özellikle kârlı kurulumlar güçlendirilir ve geliştirilir, verimsiz veya yüksek riskli yapılandırmalar ise otomatik olarak elenir – böylece ENEA mt5 stratejilerini sürekli optimize eder ve en yüksek performans seviyesinde çalışır.
- Bağlam duyarlılığı:
GPT-5, haber olaylarına ani piyasa tepkileri, önemli ekonomik veriler sonrası volatilite patlamaları veya jeopolitik olaylara tepki olarak alışılmadık fiyat hareketleri gibi yapılandırılmamış ve ölçülmesi zor bilgileri karar sürecine sorunsuz şekilde entegre edebilir. Bu, ENEA mt5’e yalnızca istatistiksel modellere dayanan sistemlere kıyasla belirleyici bir bilgi avantajı sağlar ve beklenmedik piyasa durumlarında bile kesin ve kâra odaklı kararlar almasına imkân tanır.
Ne kadar iyi?
HMM (kesin rejim sınıflandırması) ile ChatGPT-5’in (bağlama dayalı, uyarlanabilir strateji ayarı) birleşimi, yalnızca mevcut piyasa koşullarına tepki vermekle kalmayıp, en uygun alım-satım kararlarını proaktif olarak hazırlayan bir alım-satım algoritması oluşturur. Bu çift motorlu yapı, özellikle farklı rejimler arasındaki geçiş evrelerinde – birçok EA’nın tipik zayıflık noktası – güçlü performans gösterir ve çok daha istikrarlı sonuçlar sağlar. HMM yapısal analizi üstlenirken, GPT-5 “piyasa zekâsı” sağlayarak karmaşık ve öngörülemeyen piyasa durumlarında bile fırsatları hedefe yönelik olarak kullanır.
Its one of my best ea robot i have, in one week i did 10% of my balance, really accurate! A+++++ Msg me when you release a new ea robot i will buy it 100%. GOOD JOB BUDDY!