Lux Oro
- Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
- Sürüm: 1.50
- Güncellendi: 26 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 11
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe
Lux Oro, H1 zaman diliminde Altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış, size özel, güçlü bir Uzman Danışman (EA)'dır. Abartılı yapay zeka veya sinir ağı modalarına güvenen EA'ların aksine, Lux Oro saf, disiplinli teknik analiz temelinde inşa edilmiştir ve ciddi yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir strateji sunar.
Bu EA tamamen özelleştirilebilir olup, brokerinizin özel enstrüman adlandırma kurallarına uyum sağlar. Lux Oro, broker bağımsızdır ve hedgelemeyi destekleyerek çeşitli ticaret ortamlarında çok yönlülüğünü garanti eder.
Sermayenizi korumak için Lux Oro, TrailStop da dahil olmak üzere temel risk yönetimi özelliklerini entegre eder. Bu, kârları güvence altına almaya ve düşüşü en aza indirmeye yardımcı olur, Altın piyasasında tutarlı performans ve uzun vadeli güvenilirliğe odaklanan yatırımcılar için mükemmeldir.
Recommended Setup:
- Attach EA to the XAUUSD H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
- Need help? Send me a private message—I'm happy to assist.
running a demo and it works just like the back test. This EA is a super scalper! i just started it on a live and will post reviews again later. But so far you cannot go wrong with this EA.