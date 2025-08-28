Gold King AI MT5
- 专家
- Rodrigo Arana Garcia
- 版本: 1.50
- 更新: 30 十月 2025
- 激活: 10
仅剩1/5份以该价格出售 ---> 后续价格250$ // MT4版本
Gold King AI 采用 TensorTrade 开发，这是一个专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的 robust 交易算法而设计的开源 Python 框架。
该算法在纽约交易时段运行。经过数小时的市场分析以识别潜在机会后，它会设置待执行订单，当价格触及这些水平时自动执行。这将迅速触发跟踪止盈以锁定收益。它还拥有名为“智能恢复”的第二策略，该策略在亏损交易后激活。该策略通过执行稍大订单来弥补部分损失。
请注意，神经网络将每4-5个月使用最新历史数据进行训练，以保持AI的更新。
该机器人不使用诸如马丁格尔或对冲等高风险管理方法。所有交易均由跟踪止盈和止损订单保护。
功能：
|符号
|XAUUSD（黄金）
|时间框架
|M30
|最低资本
|150$
|经纪商
|任何，首选IC Markets
|账户类型
|任何，首选Raw/ECN
|杠杆
|1:500杠杆或更高（若杠杆低于此值请联系我)
|VPS
|任意（若需VPS请联系我）
重要信息：
回测：回测应使用GMT+2/美国夏令时+3时区进行。建议使用Tick Data Suite进行回测/下载回测结果。
实盘交易：大多数经纪商如IC Markets、IC Trading、FP Markets、Pepperstone、Axi、Darwinex、Vantage、Tickmill等采用GMT+2时间格式，并在美国夏令时（DST）开始时切换至GMT+3。
若您的经纪商采用此服务器时间，则无需进行任何更改。若您的经纪商采用其他服务器时间，请联系我，以便我发送正确的设置。
常见问题：
- Gold King AI是否每天运行？
是的，它每天会下达一次挂单，通常这些订单会被执行。
- 若Gold King AI没有新闻过滤器，是否意味着它会交易高影响新闻？
不，重大新闻通常在13:30 GMT发布，但Gold King AI直到14:30 GMT才下达首个订单，从而规避了这些高波动性事件的风险。偶尔会在15:00 GMT发布新闻，但通常不是高风险新闻，如FOMC或NFP。
- 我需要为 FTMO 等自营交易公司准备特殊设置吗？
是的，请联系我，我会将设置发送给您。
I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.