Gold King AI MT5

Gold King AI 采用 TensorTrade 开发，这是一个专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的 robust 交易算法而设计的开源 Python 框架。

该算法在纽约交易时段运行。经过数小时的市场分析以识别潜在机会后，它会设置待执行订单，当价格触及这些水平时自动执行。这将迅速触发跟踪止盈以锁定收益。它还拥有名为“智能恢复”的第二策略，该策略在亏损交易后激活。该策略通过执行稍大订单来弥补部分损失。

请注意，神经网络将每4-5个月使用最新历史数据进行训练，以保持AI的更新。

该机器人不使用诸如马丁格尔或对冲等高风险管理方法。所有交易均由跟踪止盈和止损订单保护。

功能：

 符号 XAUUSD（黄金）
时间框架
 M30
最低资本
 150$
经纪商
 任何，首选IC Markets
账户类型
 任何，首选Raw/ECN
杠杆
 1:500杠杆或更高（若杠杆低于此值请联系我)
VPS
 任意（若需VPS请联系我）


重要信息：

回测：回测应使用GMT+2/美国夏令时+3时区进行。建议使用Tick Data Suite进行回测/下载回测结果。

实盘交易：大多数经纪商如IC Markets、IC Trading、FP Markets、Pepperstone、Axi、Darwinex、Vantage、Tickmill等采用GMT+2时间格式，并在美国夏令时（DST）开始时切换至GMT+3。

若您的经纪商采用此服务器时间，则无需进行任何更改。若您的经纪商采用其他服务器时间，请联系我，以便我发送正确的设置。


常见问题：

  1. Gold King AI是否每天运行？
    是的，它每天会下达一次挂单，通常这些订单会被执行。

  2. 若Gold King AI没有新闻过滤器，是否意味着它会交易高影响新闻？
    不，重大新闻通常在13:30 GMT发布，但Gold King AI直到14:30 GMT才下达首个订单，从而规避了这些高波动性事件的风险。偶尔会在15:00 GMT发布新闻，但通常不是高风险新闻，如FOMC或NFP。

  3. 我需要为 FTMO 等自营交易公司准备特殊设置吗？
    是的，请联系我，我会将设置发送给您。
Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.12.04 14:38 
 

I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.

Nicolae Jemna
67
Nicolae Jemna 2025.11.27 14:52 
 

I have been testing Gold King AI on a live account for the past two weeks, and the performance has been outstanding. Every single day, the EA places exactly one trade, and so far every trade has closed in profit. The consistency has been remarkable. Gold King AI uses a disciplined, intelligence-driven logic specifically optimized for XAUUSD, without martingale, grid, or aggressive risk. The entries are clean, precise, and well-timed, even during volatile sessions. Why it impressed me 2 weeks of live trading with 100% profitable daily trades Only 1 trade per day, controlled and stable Strong accuracy on XAUUSD Safe risk profile, no dangerous strategies Easy to set up, suitable for any account size Conclusion Based on my live results, Gold King AI has shown exceptional stability and reliability. If you’re looking for a disciplined and consistently profitable gold EA, this one is absolutely worth testing. Rodrigo Thank you very much !!!!

Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

回复评论