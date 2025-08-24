AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde —— güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar.

MultiWay EA, sadelik, istikrar ve net mantığı değer verenler için mükemmeldir — karmaşık kurulum olmadan, ancak son derece esnek para yönetimi ve risk kontrol seçenekleriyle.



Bu Uzman Danışman gerçek bir “kur ve unut” felsefesini takip eder. Kullanıcı müdahalesi minimum düzeydeyken yıllarca istikrarlı şekilde çalışabilir ve uzun vadeli stratejiler için idealdir.



MultiWay EA’yı alım satım hesabınızda bağımsız bir çözüm olarak kullanın veya çeşitlendirilmiş bir portföyün değerli bir bileşeni olarak ekleyin.



MultiWay EA’nın temel özellikleri: EA çalışırken yalnızca döviz çiftlerinin kurlarını değil, aynı zamanda şunları da dikkate alır: Küresel hisse senedi piyasalarındaki oynaklık koşulları İşlem gören çiftlerdeki temel para birimleri için döviz vadeli işlemlerinin oynaklığı İlgili döviz çiftleri için opsiyon piyasasından gelen oynaklık ve yön sinyalleri

Gelişmiş volatilite filtreleri , “klasik” çiftlerin (örn. EURUSD veya GBPUSD) geri çekilme olmadan tek yönlü hareketlerini sürdürdüğü durumlarda EA’yı piyasadan uzak tutar.

Bir grid sistemi kullanılır, ancak martingale kullanılmaz.



Asgari gereksinimler ve öneriler (varsayılan ayarlar için) Broker: düşük spreadli herhangi bir broker. IC Markets, IC Trading veya Valutrades önerilir.

Minimum başlangıç yatırımı: $3000

Önerilen başlangıç yatırımı: $5000

Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek

Hesap türü: Hedging

EA’nın 24/7 çalışmasını sağlamak için VPS kullanın (zorunlu)



Kurulum talimatları Terminalde izin ekleyin, böylece paveludoservice_com analiz sunucumuzdan piyasa bilgilerini alabilirsiniz (ekran görüntüsü).

Doğru yöntem #1: EA’yı varsayılan ayarlarla tek bir grafikte çalıştırın (ekran).

EA’yı ayarlarla çalıştırın (ekran). Doğru yöntem #2: Ayarlardan sembol listesini kaldırın ve EA’yı 9 grafikte çalıştırın: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (ekran).

