MultiWay EA
- Uzman Danışmanlar
- PAVEL UDOVICHENKO
- Sürüm: 1.11
- Güncellendi: 14 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 7
Mevcut fiyat — sadece $1937 (sonraki 10 alıcı için).
Final fiyatı: $3987 — fiyat her 10 alıştan sonra $100 artar.
Bu Uzman Danışman gerçek bir “kur ve unut” felsefesini takip eder. Kullanıcı müdahalesi minimum düzeydeyken yıllarca istikrarlı şekilde çalışabilir ve uzun vadeli stratejiler için idealdir.
MultiWay EA’yı alım satım hesabınızda bağımsız bir çözüm olarak kullanın veya çeşitlendirilmiş bir portföyün değerli bir bileşeni olarak ekleyin.
Sadece grafiğe ekleyin ve geri kalanını o halledecektir.
MultiWay EA’nın temel özellikleri:
- EA çalışırken yalnızca döviz çiftlerinin kurlarını değil, aynı zamanda şunları da dikkate alır:
- Küresel hisse senedi piyasalarındaki oynaklık koşulları
- İşlem gören çiftlerdeki temel para birimleri için döviz vadeli işlemlerinin oynaklığı
- İlgili döviz çiftleri için opsiyon piyasasından gelen oynaklık ve yön sinyalleri
- Gelişmiş volatilite filtreleri, “klasik” çiftlerin (örn. EURUSD veya GBPUSD) geri çekilme olmadan tek yönlü hareketlerini sürdürdüğü durumlarda EA’yı piyasadan uzak tutar.
- Pozisyonlar olumsuz açıldığında EA bunları kontrollü bir kayıpla kapatır — sonsuz bekletme yoktur.
- Bir grid sistemi kullanılır, ancak martingale kullanılmaz.
Asgari gereksinimler ve öneriler (varsayılan ayarlar için)
- Broker: düşük spreadli herhangi bir broker. IC Markets, IC Trading veya Valutrades önerilir.
- Minimum başlangıç yatırımı: $3000
- Önerilen başlangıç yatırımı: $5000
- Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek
- Hesap türü: Hedging
- EA’nın 24/7 çalışmasını sağlamak için VPS kullanın (zorunlu)
Kurulum talimatları
- Terminalde izin ekleyin, böylece paveludoservice_com analiz sunucumuzdan piyasa bilgilerini alabilirsiniz (ekran görüntüsü).
- Doğru yöntem #1: EA’yı varsayılan ayarlarla tek bir grafikte çalıştırın (ekran).
- Doğru yöntem #2: Ayarlardan sembol listesini kaldırın ve EA’yı 9 grafikte çalıştırın: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (ekran).
- Yanlış yöntem: Varsayılan ayarları bırakın ve EA’yı 9 ayrı grafikte çalıştırın (ekran).
Alıcılar özel kullanıcı grubuna katılmaya davetlidir. Erişim talep etmek için ürün sayfasında bir yorum bırakmanız yeterlidir.
MultiWay EA’nın 21 günlük ücretsiz denemesine erişmek ve gerçek bir hesapta performansını görmek isterseniz bana özel mesaj gönderin.
Ve çok önemli:
MultiWay EA satın alan herkes LittleCrazy EA’yı ÜCRETSİZ alma fırsatına sahiptir!
Zaten MultiWay EA satın aldıysanız ve LittleCrazy EA’ya erişmek istiyorsanız — bana özel mesaj gönderin, size nasıl alacağınızı söyleyeceğim.
This EA is great and the author is fabulous. Pavel is really fabulous person.Go the extra mile to help you with your querry and is very honest .Salute to this kind hearted man!!