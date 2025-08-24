MultiWay EA

MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar.
Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin.

Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN

Mevcut fiyat — sadece $1937 (sonraki 10 alıcı için).

Final fiyatı: $3987 — fiyat her 10 alıştan sonra $100 artar.

MultiWay EA, sadelik, istikrar ve net mantığı değer verenler için mükemmeldir — karmaşık kurulum olmadan, ancak son derece esnek para yönetimi ve risk kontrol seçenekleriyle.

Bu Uzman Danışman gerçek bir “kur ve unut” felsefesini takip eder. Kullanıcı müdahalesi minimum düzeydeyken yıllarca istikrarlı şekilde çalışabilir ve uzun vadeli stratejiler için idealdir.

MultiWay EA’yı alım satım hesabınızda bağımsız bir çözüm olarak kullanın veya çeşitlendirilmiş bir portföyün değerli bir bileşeni olarak ekleyin.

Sadece grafiğe ekleyin ve geri kalanını o halledecektir.

MultiWay EA’nın temel özellikleri:

  • EA çalışırken yalnızca döviz çiftlerinin kurlarını değil, aynı zamanda şunları da dikkate alır:
    • Küresel hisse senedi piyasalarındaki oynaklık koşulları
    • İşlem gören çiftlerdeki temel para birimleri için döviz vadeli işlemlerinin oynaklığı
    • İlgili döviz çiftleri için opsiyon piyasasından gelen oynaklık ve yön sinyalleri
  • Gelişmiş volatilite filtreleri, “klasik” çiftlerin (örn. EURUSD veya GBPUSD) geri çekilme olmadan tek yönlü hareketlerini sürdürdüğü durumlarda EA’yı piyasadan uzak tutar.
  • Pozisyonlar olumsuz açıldığında EA bunları kontrollü bir kayıpla kapatır — sonsuz bekletme yoktur.
  • Bir grid sistemi kullanılır, ancak martingale kullanılmaz.


Asgari gereksinimler ve öneriler (varsayılan ayarlar için)

  • Broker: düşük spreadli herhangi bir broker. IC Markets, IC Trading veya Valutrades önerilir.
  • Minimum başlangıç yatırımı: $3000
  • Önerilen başlangıç yatırımı: $5000
  • Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek
  • Hesap türü: Hedging
  • EA’nın 24/7 çalışmasını sağlamak için VPS kullanın (zorunlu)


Kurulum talimatları

  • Terminalde izin ekleyin, böylece paveludoservice_com analiz sunucumuzdan piyasa bilgilerini alabilirsiniz  (ekran görüntüsü).
  • Doğru yöntem #1: EA’yı varsayılan ayarlarla tek bir grafikte çalıştırın (ekran).
  • Doğru yöntem #2: Ayarlardan sembol listesini kaldırın ve EA’yı 9 grafikte çalıştırın: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (ekran).
  • Yanlış yöntem: Varsayılan ayarları bırakın ve EA’yı 9 ayrı grafikte çalıştırın (ekran).


Alıcılar özel kullanıcı grubuna katılmaya davetlidir. Erişim talep etmek için ürün sayfasında bir yorum bırakmanız yeterlidir.

MultiWay EA’nın 21 günlük ücretsiz denemesine erişmek ve gerçek bir hesapta performansını görmek isterseniz bana özel mesaj gönderin.

Ve çok önemli:  

MultiWay EA satın alan herkes LittleCrazy EA’yı ÜCRETSİZ alma fırsatına sahiptir!

Zaten MultiWay EA satın aldıysanız ve LittleCrazy EA’ya erişmek istiyorsanız — bana özel mesaj gönderin, size nasıl alacağınızı söyleyeceğim.


İncelemeler 20
wilmer encarnacion
76
wilmer encarnacion 2025.09.25 23:42 
 

This EA is great and the author is fabulous. Pavel is really fabulous person.Go the extra mile to help you with your querry and is very honest .Salute to this kind hearted man!!

2991394
61
2991394 2025.09.19 13:46 
 

great EA

nolisuke
56
nolisuke 2025.09.04 09:39 
 

I purchased and set up the EA and it is working fine. The developer is trustworthy and easy to understand when I inquired about it. The community is also well-developed. It is an EA with high expectations to earn a lot of profit based on the past performance.

Yazarın diğer ürünleri
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
NorthEastWay MT5, tamamen otomatik bir "pullback" ticaret sistemidir ve özellikle AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD gibi popüler "pullback" döviz çiftlerinde ticaret yapmak için etkilidir. Sistem, Forex piyasasının temel modellerini kullanır: herhangi bir yönde ani bir hareketten sonra fiyatın geri dönmesi. Zaman Çerçevesi: M15 Temel Döviz Çiftleri: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Ek Döviz Çiftleri: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD EA'yı satın aldıktan sonra lütfen bana özel mesaj gönderin. Sizi özel
LittleCrazy MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.82 (11)
Uzman Danışmanlar
LittleCrazy EA è un sistema di trading completamente automatizzato con un profilo di rischio estremamente aggressivo. Opera al limite del rischio possibile utilizzando una strategia di mean-reversion su tre coppie correlate: AUDCAD, AUDNZD e NZDCAD . Questo Expert Advisor è pensato per chi cerca opportunità ad alto rendimento ed è consapevole dei rischi connessi ai sistemi di trading aggressivi. È particolarmente adatto a piccoli depositi e conti dove l'utente è disposto a sopportare drawdown
Filtrele:
PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.09.08 09:11
Thank you for the thoughtful feedback. I’m glad the setup went smoothly and that my explanations and our community were helpful. Past performance guides our work, while risk control remains key. I’ll keep improving the EA and support.
voda007
786
voda007 2025.08.29 18:00 
 

this is my first EA from this well know author iam looking forward to using this

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.30 16:00
Thank you for choosing MultiWay EA and for your trust. Please start with the default Medium Risk preset; it’s a safe baseline while you get acquainted. If anything is unclear, I’m here and glad to help.
5474384
31
5474384 2025.08.28 00:32 
 

After using Pavel's little Crazy for the last year , I am very excited about using Multi Way, the product support is excellent , the install was easy in my MT5 account and the supporting documentation is really well presented, I will update in a few months after using MW.

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.30 16:00
Thank you for the continued trust after a year with LittleCrazy. I’m glad installation felt easy and the documentation helped, and it’s great to hear support met expectations. For MultiWay, begin with the default Medium Risk preset and adjust gradually as you gain confidence. I appreciate your plan to share an update in a few months—your long-term feedback is very valuable.
Jan Breel
478
Jan Breel 2025.08.27 19:04 
 

First Time I bought an EA from Pavel, i am sure with the comments and information in his channels that he had improved the famous NEW ea. Will update this review later on....

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 19:17
Thank you, Jan. I appreciate your trust on your first purchase. I’ve put a lot of work into evolving the ideas from NEW EA inside MultiWay—clearer risk logic, stability improvements, and better documentation. Please share an update once you’ve had time to run it; if anything is unclear or you need help with setup or risk, I’m here to help.
andylo99
26
andylo99 2025.08.27 14:40 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 18:59
Thank you, Andy. I’m glad you find the EA interesting and the support helpful. I’ll keep focusing on stability, risk control, and steady improvements as you monitor results. If you have observations or ideas, please share them—I’m always listening.
Julio83_
20
Julio83_ 2025.08.27 12:22 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 18:50
Thank you, Julio. I’m glad you find the support helpful — I try to stay responsive and clear. I’ll keep refining MultiWay EA with a focus on stability and consistent performance over the long term. If you have any questions or ideas, please reach out anytime — I’m here to help.
Adam Pasfield
248
Adam Pasfield 2025.08.26 21:44 
 

MultiWay EA is an excellent tool for traders looking for simplicity and efficiency. Pavel provides the best user manuals and support I’ve come across—clear, practical, and always responsive. Installation is quick and straightforward, with the added benefit of being able to run multiple symbols from a single chart.

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:45
Thank you very much, Adam. I am glad that you appreciate the simplicity and efficiency, since this has always been my main focus when developing EAs. I also pay a lot of attention to writing clear manuals and providing quick support, so it is very nice to hear this feedback. Running multiple symbols from one chart was an important feature for me to implement, and I am happy you find it useful.
Alexander Christopher Guenter Held
1550
Alexander Christopher Guenter Held 2025.08.26 14:57 
 

Pavel is a great developer. He is always available for questions and continuously improves his EAs. I am very optimistic about achieving good results. I will provide an update once I have gained my first experiences with the Multiway EA.

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:54
Thank you, Alexander, for such kind words. I really do my best to stay in touch and respond to all questions because I believe proper communication is essential. Continuous improvement of my products is also one of my key principles. I am glad you are optimistic and I will be looking forward to your update once you have some trading results with MultiWay EA.
dennislee100
39
dennislee100 2025.08.26 13:59 
 

this EA is fit for beginner which less of config and easy to use. looking forward the profit.

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:48
Thank you for your feedback. Indeed, my goal was to make this EA simple and accessible even for beginners who may not want to deal with many complicated parameters. I hope you will find it easy to run and I also wish you good results in your trading with it.
maxwarrior007
284
maxwarrior007 2025.08.25 21:36 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:47
Thank you for your enthusiasm. I am glad you are looking forward to testing it. I hope that when you start running it, the EA will fully meet your expectations and provide a good trading experience.
KitsuneaKill
986
KitsuneaKill 2025.08.25 20:21 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:55
Thank you very much for your long-term trust. Five years is a long time, and I truly appreciate your continued support. I am glad to be able to provide you with a new product and I hope it will serve you well, just like the previous ones.
Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.08.25 19:04 
 

I have long waited for an oppurtunity to get involved with one of Pavels bot. He is consitently one of the top developers , his work on mean strategies is now known and established over several years and one of the strongest track records in the forex space. Backtests look great support has been wonderful an examination of profits will follow once i have had the chance to run it 2-3 months

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:46
Thank you, Michael, for such a detailed and thoughtful review. I am honored that you have been following my work and recognize my focus on mean reversion strategies and long-term track record. I am also pleased you found the backtests and support helpful. I look forward to hearing your observations once you have had more time to run the EA live and evaluate its performance.
Karl66
857
Karl66 2025.08.25 17:28 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:55
Thank you, Karl, for your trust and positive feedback. It is great to hear that you have been following my earlier MT4 products and liked them. I hope this new MT5 EA will also meet your expectations and continue to provide the quality you appreciate in my work.
Sze Chung Lam
164
Sze Chung Lam 2025.08.25 15:31 
 

First time try Pavel EA. He is very helpful for the new beginner, and the whole ea plan is very detail and easy understanding.

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:56
Thank you for sharing your first impressions. I am glad that even as a beginner you find my EA easy to understand and detailed enough to follow. I try to provide guidance and support so that new users can feel confident. I hope your experience with this EA will continue to be positive.
BM17
59
BM17 2025.08.25 08:18 
 

I've been following Pavel's work for many years now, he's one of the great authors on MQL5, and I have no doubt that this is a superb EA.

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:49
Thank you very much for your long-standing support. It means a lot to me that you have been following my work for many years and regard me highly as an author. I hope this EA will justify your trust and prove to be exactly the kind of product you expect from me.
Indra Pratama
170
Indra Pratama 2025.08.25 07:57 
 

This is my first time buying from Pavel, but so far the community is quite supportive and trusting of the developer, so I'm willing to try his product. So far his signals and EA has been quite reliable. I hope that this EA will remain profitable in the long term.

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:48
Thank you, Indra, for choosing to try my product for the first time. I am glad you have noticed the supportive community around my work and the reliability of my signals and EAs. I share your hope that MultiWay EA will also remain consistently profitable in the long term and provide you with stable results.
Roman Seder
213
Roman Seder 2025.08.25 07:55 
 

Давно взаимодействую с Павлом! Могу с уверенностью сказать что он очень ответственный автор, своих очень эффективных советников! Всегда поможет, подскажет! Подходит комплексно к своему продукту, от сопровождения пользователей до системного улучшения и обновления продукта.

PAVEL UDOVICHENKO
13348
Geliştiriciden yanıt PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:45
Спасибо большое, Роман, за такой отзыв. Для меня очень важно долгосрочное взаимодействие и доверие. Я всегда стараюсь быть максимально ответственным и поддерживать пользователей, помогать и подсказывать, когда это необходимо. Системное улучшение и обновления действительно являются важной частью моей работы, и я рад, что вы это отметили.
İncelemeye yanıt