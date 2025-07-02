HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA

HFT AI FAST SCALPER V10.1

Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme, çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı.





Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor.

Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar.





Etkileşimli Kılavuz V10.1 ve presetler:

https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments

V10.1’DEKİ BAŞLICA YENİLİKLER:





BTCUSD ve ETHUSD için tam entegrasyon

V10.1 ile EA artık yalnızca Altın (XAUUSD) ile sınırlı değil. BTCUSD ve ETHUSD için tam entegrasyon sunuyor: presetler, optimize edilmiş lot yönetimi ve AI tabanlı karar mantığı dahil. Bu sayede kripto paralar da Altın ile aynı gelişmiş özelliklerle işlem görebilir: çoklu AI oylama, dinamik risk yönetimi, uyarlanabilir SL/TP ve tam filtre desteği.



Çoklu AI Oylama Sistemi

1’den 5’e kadar AI birlikte kullanılabilir.

Çoğunluk oylaması , özel eşikler veya oybirliği kararı desteklenir.

, veya desteklenir. İşlemden önce güven seviyeleri (örn. %70–80) zorunlu kılınabilir.



AI uyarlanabilir SL & TP

Dört mod: Yüzde, Sabit Pips, ATR Swing veya AI önerisi .

. Önerilen ayar: TP için AI + SL için yüzde → uyarlanabilir kâr ve tutarlı risk sağlar.



Volatilite Filtresi 2.0

Düşük veya aşırı volatilite koşullarında işlemleri engeller.

Gerçek zamanlı ATR + Bollinger Bantları kullanır.

Özel parametrelerle ince ayar yapılabilir.



Dinamik Lot Yönetimi

Üç mod: Sabit Lot, Risk Tabanlı Dinamik veya Bakiye Yüzdesi.

Profesyonel risk kontrolü ile her işlemde tutarlı maruziyet.



Spread Kontrolü

Ortalama hesaplamalı geliştirilmiş filtre, spread sıçramalarını önler.



Kurtarma Sistemi (Opsiyonel)

İleri düzey kullanıcılar veya kripto işlemleri için kontrollü kurtarma mekanizması.



Haber Filtresi

Haber akışına otomatik bağlanır, yüksek etkili olaylardan önce/sonra işlemleri engeller.

Kullanıcı tarafından ayarlanabilir pencere (varsayılan: 30 dakika).



İşlem Saatleri & Limitler

Gün ve saate göre işlem oturumları üzerinde tam kontrol (hafta sonları dahil).

Kâr/zarar koruma sistemi, limitlere ulaşıldığında işlemleri durdurur.

EK GELİŞTİRMELER

Çoklu işlem tarzı : XAUUSD - BTCUSD - ETHUSD için artık scalping ve intraday destekleniyor.

: XAUUSD - BTCUSD - ETHUSD için artık scalping ve intraday destekleniyor. Sadece RAW/ECN hesaplar : Standard, Cent veya Micro hesaplar kullanılmamalıdır.

: Standard, Cent veya Micro hesaplar kullanılmamalıdır. BTC ve ETH için komisyonsuz broker: Lot başına ek komisyon almayan bir broker seçin. Kripto spreadleri zaten yüksek olduğundan, komisyon eklenmesi HFT’yi kârsız hale getirir. En iyi seçenek yalnızca spread uygulayan brokerdir. Yorumlarda etkileşimli kılavuza bakın

bir broker seçin. Kripto spreadleri zaten yüksek olduğundan, komisyon eklenmesi HFT’yi kârsız hale getirir. En iyi seçenek yalnızca spread uygulayan brokerdir. Yorumlarda etkileşimli kılavuza bakın VPS önerilir!

Backtest desteklenmez : AI gerçek/demo ortam gerektirir.

: AI gerçek/demo ortam gerektirir. Yakında canlı sinyal yayınlanacak , böylece performansı doğrudan takip edebilirsiniz.

, böylece performansı doğrudan takip edebilirsiniz. Bu platform dışında demo kopyaları verilmez.



Sorularınız mı var? Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

BinaryForexEA Ekibi



Feragatname:

Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Burada sunulan tüm veriler yalnızca bilgi ve istatistik amaçlıdır. İşlem riski içerir ve sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz.

Herhangi bir EA kullanımının sorumluluğu tamamen size aittir. Gerçek hesaba geçmeden önce her zaman demo hesapta test edin.

Bu yazılımın kullanımından kaynaklanan mali kayıplar veya teknik sorunlardan sorumlu değiliz.