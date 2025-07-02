HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA

5

HFT AI FAST SCALPER V10.1
Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme, çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı.

Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor.

Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar.

Etkileşimli Kılavuz V10.1 ve presetler:
https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments

Resmi kanal: https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea

V10.1’DEKİ BAŞLICA YENİLİKLER:

BTCUSD ve ETHUSD için tam entegrasyon

  • V10.1 ile EA artık yalnızca Altın (XAUUSD) ile sınırlı değil. BTCUSD ve ETHUSD için tam entegrasyon sunuyor: presetler, optimize edilmiş lot yönetimi ve AI tabanlı karar mantığı dahil. Bu sayede kripto paralar da Altın ile aynı gelişmiş özelliklerle işlem görebilir: çoklu AI oylama, dinamik risk yönetimi, uyarlanabilir SL/TP ve tam filtre desteği.


Çoklu AI Oylama Sistemi

  • 1’den 5’e kadar AI birlikte kullanılabilir.
  • Çoğunluk oylaması, özel eşikler veya oybirliği kararı desteklenir.
  • İşlemden önce güven seviyeleri (örn. %70–80) zorunlu kılınabilir.


AI uyarlanabilir SL & TP

  • Dört mod: Yüzde, Sabit Pips, ATR Swing veya AI önerisi.
  • Önerilen ayar: TP için AI + SL için yüzde → uyarlanabilir kâr ve tutarlı risk sağlar.


Volatilite Filtresi 2.0

  • Düşük veya aşırı volatilite koşullarında işlemleri engeller.
  • Gerçek zamanlı ATR + Bollinger Bantları kullanır.
  • Özel parametrelerle ince ayar yapılabilir.


Dinamik Lot Yönetimi

  • Üç mod: Sabit Lot, Risk Tabanlı Dinamik veya Bakiye Yüzdesi.
  • Profesyonel risk kontrolü ile her işlemde tutarlı maruziyet.


Spread Kontrolü

  • Ortalama hesaplamalı geliştirilmiş filtre, spread sıçramalarını önler.


Kurtarma Sistemi (Opsiyonel)

  • İleri düzey kullanıcılar veya kripto işlemleri için kontrollü kurtarma mekanizması.


Haber Filtresi

  • Haber akışına otomatik bağlanır, yüksek etkili olaylardan önce/sonra işlemleri engeller.
  • Kullanıcı tarafından ayarlanabilir pencere (varsayılan: 30 dakika).


İşlem Saatleri & Limitler

  • Gün ve saate göre işlem oturumları üzerinde tam kontrol (hafta sonları dahil).
  • Kâr/zarar koruma sistemi, limitlere ulaşıldığında işlemleri durdurur.

EK GELİŞTİRMELER

  • Çoklu işlem tarzı: XAUUSD - BTCUSD - ETHUSD için artık scalping ve intraday destekleniyor.
  • Sadece RAW/ECN hesaplar: Standard, Cent veya Micro hesaplar kullanılmamalıdır.
  • BTC ve ETH için komisyonsuz broker: Lot başına ek komisyon almayan bir broker seçin. Kripto spreadleri zaten yüksek olduğundan, komisyon eklenmesi HFT’yi kârsız hale getirir. En iyi seçenek yalnızca spread uygulayan brokerdir. Yorumlarda etkileşimli kılavuza bakın
  • VPS önerilir!
  • Backtest desteklenmez: AI gerçek/demo ortam gerektirir.
  • Yakında canlı sinyal yayınlanacak, böylece performansı doğrudan takip edebilirsiniz.
  • Bu platform dışında demo kopyaları verilmez.

Resmi kanal: https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea


Sorularınız mı var? Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
BinaryForexEA Ekibi

Feragatname:
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Burada sunulan tüm veriler yalnızca bilgi ve istatistik amaçlıdır. İşlem riski içerir ve sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz.
Herhangi bir EA kullanımının sorumluluğu tamamen size aittir. Gerçek hesaba geçmeden önce her zaman demo hesapta test edin.
Bu yazılımın kullanımından kaynaklanan mali kayıplar veya teknik sorunlardan sorumlu değiliz.

İncelemeler 2
Harry Cabrito
143
Harry Cabrito 2025.09.20 16:31 
 

After the v10.1 became totally diff and profitable EA in Just 5 days of testing it's already up 9% of the balance, it is perfect on btc m1. I'm switching soon on real account. Thanks Martin for this amazing EA.

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Uzman Danışmanlar
Mean Machine GPT Sürüm 9.0+ Tanıtımı — Yapay Zeka Ticaret Teknolojisinde Devrim Niteliğinde Bir Sıçrama Mean Machine GPT'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Sürüm 9.0+'ı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu çığır açan sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim (55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli dahil), güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist rolü, daha derin başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisy
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Uzman Danışmanlar
NEXUS — piyasa ile birlikte evrilen bir Uzman Danışman Birçok EA çalışır… ta ki piyasa değişene kadar. Nedeni genelde basittir: “RSI < 30 iken al” gibi sabit kurallar. Bir süre işe yarar, rejim değişince körleşir. NEXUS, nicel kuralları örneklem dışı doğrulama ile birleştirir: verilerden gerçek zamanlı kombinasyonlar kurar. Yapılandırılabilir bir geçmişi analiz eder (ör. H1 veya D1’de 500 periyot) ve göstergeler ile bağlam arasında binlerce kombinasyon üretir. Bir kombinasyon istatistiksel üstü
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Uzman Danışmanlar
APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
EA Maling Gold
Felin Sitohang
Uzman Danışmanlar
EA Maling Gold  is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Suitable for any broker conditions.  Info Working symbol XAUUSD Working Timeframe: D1 Min deposit:  $400   For 0.01 Lot Min leverage 1:200 Features: Martingale Maximum positions at a time is 3 positions. Set your own risk Not sensitive to broker conditions  Easy to install Time Filters And Spread Limits
TRocket
Vitalii Kosov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
T_Rocket, based on vector machine learning, is an advanced trading tool that uses the latest advances in computing technology to analyze the forex market and predict future price movements. The Expert Advisor will use vector machine learning to learn huge amounts of historical data and quickly and efficiently detect patterns in the market. It will use a sophisticated and complex proprietary algorithm which uses advanced mathematical calculations to solve complex problems and optimize performance
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
Uzman Danışmanlar
This expert advisors trades in medium timeframes trying to catch big movements. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA should be attached to ONLY one chart, for example a BTCUSD chart on   M5 timeframe. The EA is very light on resource demand, and can be used with other EAs.
