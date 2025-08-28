Gold King AI MT5
- Asesores Expertos
- Rodrigo Arana Garcia
- Versión: 1.50
- Actualizado: 30 octubre 2025
- Activaciones: 10
Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo.
El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cuando el precio las alcanza. Esto activa rápidamente una ganancia variable para asegurar las ganancias. También tiene una segunda estrategia llamada «recuperación inteligente», que se activa después de una operación con pérdidas. Esta estrategia consiste en ejecutar una orden ligeramente mayor para cubrir parte de las pérdidas.
Tenga en cuenta que la red neuronal se entrenará utilizando los datos históricos más recientes cada 4-5 meses para mantener la IA actualizada.
Este robot no utiliza métodos tóxicos de gestión de riesgos, como martingala o cobertura. En su lugar, todas las operaciones están protegidas por un trailing take profit y un stop loss.
CARACTERÍSTICAS:
|Símbolo
|XAUUSD (ORO)
|Marco temporal
|M30
|Capital mínimo
|150$
|Bróker
|Cualquiera, preferiblemente IC Markets
|Tipo de cuenta
|Cualquiera, preferiblemente Raw/ECN
|Apalancamiento
|1:500 o superior (póngase en contacto conmigo si tiene menos)
|VPS
|Cualquiera (póngase en contacto conmigo si necesita uno)
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Backtesting: El backtesting debe realizarse utilizando GMT +2 / US DST +3. Es recomendable utilizar Tick Data Suite para realizar el backtest / Descargar backtests.
Operaciones en vivo: La mayoría de los brókers como IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... utilizan el formato GMT+2 y cambian a GMT+3 al inicio del horario de verano de EE. UU. (DST).
Si su bróker tiene esta hora de servidor, no debe cambiar nada. Si su bróker tiene una hora de servidor diferente, póngase en contacto conmigo para que le envíe la configuración correcta.
Preguntas frecuentes:
- ¿Gold King AI opera todos los días?
Sí, realiza órdenes pendientes una vez al día y, normalmente, las órdenes se ejecutan.
- Si Gold King AI no tiene un filtro de noticias, ¿significa eso que opera con noticias de gran impacto?
No, las noticias importantes suelen publicarse a las 13:30 GMT, pero Gold King AI no coloca su primera orden hasta las 14:30 GMT, lo que elimina los riesgos de estos eventos de alta volatilidad. Hay publicaciones ocasionales a las 15:00 GMT, pero generalmente no son de alto riesgo, como el FOMC o el NFP.
- ¿Necesito algún conjunto especial para empresas de prop trading como FTMO?
Sí, ponte en contacto conmigo para que te envíe los conjuntos.
I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.