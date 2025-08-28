Gold King AI MT5

5

Solo quedan 1/5 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT4

Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo.

El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cuando el precio las alcanza. Esto activa rápidamente una ganancia variable para asegurar las ganancias. También tiene una segunda estrategia llamada «recuperación inteligente», que se activa después de una operación con pérdidas. Esta estrategia consiste en ejecutar una orden ligeramente mayor para cubrir parte de las pérdidas.

Tenga en cuenta que la red neuronal se entrenará utilizando los datos históricos más recientes cada 4-5 meses para mantener la IA actualizada.

Este robot no utiliza métodos tóxicos de gestión de riesgos, como martingala o cobertura. En su lugar, todas las operaciones están protegidas por un trailing take profit y un stop loss.

Señal en vivo


CARACTERÍSTICAS:

Símbolo 
 XAUUSD (ORO)
Marco temporal
 M30
Capital mínimo
 150$
Bróker
 Cualquiera, preferiblemente IC Markets
Tipo de cuenta
 Cualquiera, preferiblemente Raw/ECN
Apalancamiento
 1:500 o superior (póngase en contacto conmigo si tiene menos)
VPS
 Cualquiera (póngase en contacto conmigo si necesita uno)


INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Backtesting: El backtesting debe realizarse utilizando GMT +2 / US DST +3. Es recomendable utilizar Tick Data Suite para realizar el backtest / Descargar backtests.

Operaciones en vivo: La mayoría de los brókers como IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... utilizan el formato GMT+2 y cambian a GMT+3 al inicio del horario de verano de EE. UU. (DST).

Si su bróker tiene esta hora de servidor, no debe cambiar nada. Si su bróker tiene una hora de servidor diferente, póngase en contacto conmigo para que le envíe la configuración correcta.


Preguntas frecuentes:

  1. ¿Gold King AI opera todos los días?
    Sí, realiza órdenes pendientes una vez al día y, normalmente, las órdenes se ejecutan.

  2. Si Gold King AI no tiene un filtro de noticias, ¿significa eso que opera con noticias de gran impacto?
    No, las noticias importantes suelen publicarse a las 13:30 GMT, pero Gold King AI no coloca su primera orden hasta las 14:30 GMT, lo que elimina los riesgos de estos eventos de alta volatilidad. Hay publicaciones ocasionales a las 15:00 GMT, pero generalmente no son de alto riesgo, como el FOMC o el NFP.

  3. ¿Necesito algún conjunto especial para empresas de prop trading como FTMO?
    Sí, ponte en contacto conmigo para que te envíe los conjuntos.
Comentarios 6
Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.12.04 14:38 
 

I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.

Nicolae Jemna
67
Nicolae Jemna 2025.11.27 14:52 
 

I have been testing Gold King AI on a live account for the past two weeks, and the performance has been outstanding. Every single day, the EA places exactly one trade, and so far every trade has closed in profit. The consistency has been remarkable. Gold King AI uses a disciplined, intelligence-driven logic specifically optimized for XAUUSD, without martingale, grid, or aggressive risk. The entries are clean, precise, and well-timed, even during volatile sessions. Why it impressed me 2 weeks of live trading with 100% profitable daily trades Only 1 trade per day, controlled and stable Strong accuracy on XAUUSD Safe risk profile, no dangerous strategies Easy to set up, suitable for any account size Conclusion Based on my live results, Gold King AI has shown exceptional stability and reliability. If you’re looking for a disciplined and consistently profitable gold EA, this one is absolutely worth testing. Rodrigo Thank you very much !!!!

Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

