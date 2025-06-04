Triangle Engine MT4

5

Triangle Engine, insanların sermayesini basit ve erişilebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuştur. Backtesting'de harika çalışan ancak canlı hesaplarda aynı şekilde çalışmayan algoritmalardan bıktıysanız, Triangle Engine aradığınız çözümdür. Triangle Engine, AUDCAD'nin içsel zayıflıklarını tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için titizlikle tasarlanmış gelişmiş bir algoritmadır. Gelişmiş bir dizi metrik ve farklı stratejiler kullanarak, bu sistem piyasa dinamiklerini derinlemesine ve gerçek zamanlı olarak analiz eder, volatilite, ortaya çıkan trendler ve tarihsel modeller gibi kritik faktörleri değerlendirir.

Triangle Engine'i piyasadaki diğer algoritmalardan ayıran en önemli özelliği, olağanüstü uyarlanabilirliğidir. Tek bir finansal ortamla sınırlı kalmak yerine, stratejilerini dinamik olarak ayarlayarak yükseliş, düşüş ve hatta son derece belirsiz piyasa koşullarında bile etkili bir şekilde çalışır. Bu esneklik, uzun süreli düşüş dönemleriyle ilişkili riskleri önemli ölçüde azaltır // Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Kılavuz Kılavuzuna bakın.

Lansman teklifi!!! Bu fiyattan sadece 2/10 kopya kaldı ---> Sonraki fiyat 250$ // MT5 Sürümü

Canlı sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Özellikler

  • Sağlam geriye dönük test ve canlı performans (geriye dönük testleri kılavuz kılavuzdan indirebilirsiniz)
  • GMT saatini ayarlamaya gerek yoktur (EA bunu sizin için yapar)
  • Martingale, ortalama alma vb. gibi riskli stratejiler kullanmaz.
  • FTMO gibi propfirms için uygundur.
  • CENT hesapları için uygundur.
  • Küçük sermayeli hesaplar için uygundur (150$'dan itibaren)
  • Mevcut yüksek kaliteli alternatiflerden çok daha ucuzdur.
  • Kullanımı çok kolay: ayar dosyası gerekmez


Gereksinimler

  • Gerekli minimum sermaye sadece 150$'dır
  • Ticaret çiftleri: AUDCAD
  • Zaman aralığı: Herhangi biri
  • Varsayılan ayarları kullanın
  • EA, ağ kesintilerini veya kesinti sürelerini önlemek için bir VPS üzerinde sürekli çalışmalıdır (ihtiyacınız varsa benimle iletişime geçin)
  • Backtesting M15 zaman aralığında yapılmalıdır


Nasıl kullanılır

EA'yı yalnızca bir AUDCAD grafiğine ekleyin (zaman aralığı önemli değildir).


Uyarılar

Ürünlerimi yalnızca MQL5.com'da satıyorum. Birisi size ürünlerimi satmak için iletişime geçerse, bunlar yalnızca paranızı isteyen dolandırıcılar demektir.

Ayrıca, ürünlerimi harici bir web sitesinden satın alırsanız, bunların sahte versiyonlar olacağını ve orijinalleriyle aynı şekilde çalışmayacağını garanti ederim.

İncelemeler 3
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Benjamin Bilen
185
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Önerilen ürünler
SwS Mt4
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
SwS Scalping whit Stocastic:  It is a scalping system that uses the stocastic signal as a reference to enter the market. It is a very aggressive system so it needs volatile pairs with little spread. The system detects turning points and operates small market corrections. All orders have a stoploss. And it has a virtual trailing. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 10 0 . You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as resu
Smoothing Oscillator EA MT4
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Smoothing Oscillator   is an ea based on the Smoothing oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59187 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safet
Turtle Scalper Pro
Michela Russo
4.81 (26)
Uzman Danışmanlar
Turtle Scalper Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a mix of Trend Following and Counter Trend system.   Backtest Now! This Expert advisor not use   arbitrage, grid, martingale or other dangerous strategy , All Trades are covered by StopLoss and TakeProfit . Important Information Revealed By  purchasing  this Expert Advisor you are entitled  to receive a free copy  of   Spider Crazy Pro ! (All future updates included) -> To Receive it, Please Contact me by   mql5 message  
Scalper Marti 4
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
S imple scalping EA which uses martingale lot system. Scalping happens on candlestick pattern and candle size in pips. This is a full automatic trading system which has auto money management option too. FEATURES: 1. Martingale 2. NO Grid 3. Scalping 4. Hard Stop Loss 5. Easy Take Profit 6. Uses Candlestick Pattern Important Note : - As name suggests it is a Martingale System. Always better to use minimal/proper martingale settings and proper trading capital otherwise it can easily blow your acco
Amelia
Hugo Torrecilla Antolin
Uzman Danışmanlar
Limited time offer for $ 40 . Launch promotion. Price will go up soon to 100$. Description: Alex AI is a trading system based on Fibonacci grids. Designed with an AI capable of achieving the best trading results. Searching for entries and exits based on Fibonacci rules. The system analyses the markets in search of the best opportunities and through a maya achieves the best results. The use of tools based on the Fibonacci sequence and Fibonacci retracement levels in the technical analysis of fi
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
DoIt Gold Guardian MT4
Diego Arribas Lopez
Uzman Danışmanlar
[ MT5 Version ]   DoIt Gold Guardian — Confident, Stress-Free Automation for Gold (XAUUSD)   DoIt Gold Guardian   is designed for traders who want to   capitalize on gold’s explosive movements   with confidence, control, and simplicity. Specialized for   long trades only , it focuses on catching the most powerful bullish phases of gold — while protecting your capital through dynamic, intelligent risk management. Built for traders who seek   consistent growth without fear of volatility , i
EMA Algotrader EU H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed for EURUSD H1 TF. Everything is tested and ready for immediate use on real account. Everything is tested for EURUSD H1 timeframe . Strategy is based on   EMA indicator . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  ATR  STOP LOSS . To catch more profit there is also a  BREAKEVEN  function provided. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. For every candle the pending orders are modified to adapt the market
Ai GbPUsD MT4
Tais Miranda Hoffmann
1 (6)
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
H4 Trend
Kenneth Parling
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tanıtım H4 Trend Forex ticaret robotu - Trend hareketlerini yakalamak için H4 grafiğini takas etmek üzere tasarlanmış, kullanımı kolay ve tam otomatik bir ticaret robotu. Hareketli ortalama göstergesini geçerek üretilen al/sat sinyalleri. Emirler her zaman sanal zararı durdur, kârı al ve takip eden durdurmayı ve fonları güvenceye almak için bir bağlantı kaybı olması durumunda bir sonraki sabit durdurmayı kullanır. Karakteristik özellikler Martingale, riskten korunma veya başka herhangi bir tehl
Ichimoku Market Scanner EA
Jarek Paciorek
4 (10)
Uzman Danışmanlar
This scanner is a tool used to support trading with the Ichimoku method. Its basic features are: 10 trading setups implemented in accordance with the Ichimoku technique, the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform, the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform, two trading modes available: Manual and AutoTrading, the ability to open in Manual mode from the level of the chart, the ability to determine the si
EA Scalp EDay
Yurii Yasny
Uzman Danışmanlar
Be sure to contact me after purchase for personalized recommendations and a personal bonus! - Is a scalping system on strong price levels. One of the oldest strategies, modernized and updated for the current market. The strategy does not require any optimization. You should just install the set file and run it according to the recommendations. Advantages of EA Scalp EDay: - Optimal SL/TP ratio. - Low SL, which makes the system as safe as possible. - Every order is protected by a fixed SL - T
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
EMA Trend Following
Zafar Iqbal Sheraslam
Uzman Danışmanlar
This is a very nice EA which is running on Trend basis on EMA settings, very good returns, with SL and TP, if trade goes in loss the next trade according to loss can adjust this EA, I am uploading the back test of that EA as well, you can see that as well. You will never find that trending base EA in that price from anywhere, I am using this EA since almost 01 year and on my profiles you can see some live accounts as well.
Prototype 4
Sergey Rozhnov
4.11 (9)
Uzman Danışmanlar
Prototype 4 is an automated trading system, which opens positions in trend direction from correction based on data of built-in indicators. Test results show a stable profits for almost 15 years since 2000 (see. the screenshots), as well as in real trading. Monitoring: https://www.mql5.com/en/users/r0s/seller This Expert Advisor can be used in combination with Prototype 1 . Part of the orders of two Expert Advisors is hedged (opened in different directions).  The Expert Advisor works on any accou
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
DowJones Supertrend H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed for DOWJONES (US30) H1 timeframe, everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on BREAKOUT of the PIVOT LINE.  It uses STOP  pending orders with  FIXED STOP LOSS and ATR TAKE PROFIT . To catch more profit there is also a  TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+1 only!!! For every
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Uzman Danışmanlar
5 copies are left for $149. The next price is $189. Griddy Calm EA uses the classical strategy of open orders in trend direction at the best price. At trend turning it implements the soft averaging grid. Big dynamic step, small lot multiplier and equity stop loss makes the grid strategy safe enough for long term trading. The key feature of the EA is an algorithm of partial closing which uses small rollbacks of price to gradually close bad trades. Moreover, this strategy is absolutely universal
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Uzman Danışmanlar
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Uzman Danışmanlar
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Moving Average Trade X
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
Moving Average Trade X is an EA based on Moving Average. Moving Average parameters such as BuyMovingAveragePeriod1, BuyMovingAverageMAShift1, BuyMovingAverageShift1, BuyCandlestickShift1, BuyMovingAveragePeriod2, BuyMovingAverageMAShift2, BuyMovingAverageShift2, BuyCandlestickShift2, BuyMovingAveragePeriod3, BuyMovingAverageMAShift3, BuyMovingAverageShift3, BuyCandlestickShift3, BuyMovingAveragePeriod4, BuyMovingAverageMAShift4, BuyMovingAverageShift4, BuyCandlestickShift4, SellMovingAveragePer
Skull Per
Che Jeib Che Said
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Skull Per https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This is a fully functional Expert Advisor. It is intended for trading major currency pairs with small spread. It uses scalping technique for quick profit and easy to use with simple input parameters. Input Max Spread:  maximum spread allowable for trading. Magic No: unique expert number. Lot: size of lot. Lot Multiplier: size of subsequent lot by multiplication. Take Profit: take profit in pips. Stop Loss: stop loss in pips. Trail
FREE
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
Uzman Danışmanlar
Inversus Trend Scalper es una gran herramienta programado con una estrategia apoyada con un indicador tendencial para entrar al mercado en el mejor momento,  cuenta con un sistema de trailing dinámico para proteger las ordenes ganadoras y un sistema de coberturas para cubrir las perdidas con nuevas ordenes y cerrar en positivo una vez que se alcance el objetivo. Puedes invertir desde 100 dlls en cuenta cent y 1,000 usd en cuenta estándar por cada par de balance en la cuenta, no es necesario que
LRY FX Robot
Ruiyuan Luo
Uzman Danışmanlar
LRY FX Robot is a fully automatic trading Robot, which makes orders according to RSI indicators. EA operating environment The EA can be run in any currency, but the best test is EURUSD for H1, with a minimum of $1000. Parameters Lot - lot size for pending orders. MaxLotSize - the maximum number of open orders. Signal Type - A signal to open an order Time Frame - The time period of the signal InterestAmount - As the balance increased, so did the number of orders Star Hour - the EA operation start
Moving Average EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Hareketli Ortalama EA ΜΤ4 , Hareketli Ortalama ticaretini tamamen yeni bir seviyeye taşıyan tam otomatik bir Uzman Danışmandır. Hareketli Ortalama EA MT4 , MA yükseldiğinde (mavi renk MA) bir alış ticareti veya MA düştüğünde (kırmızı renk MA) bir satış ticareti açabilir veya eğim olduğu sürece her yeni mumda aynı yönde yeni bir ticaret açabilir. Hareketli Ortalamanın yönü değişmeden kalır. Bir dizi benzersiz ayar, bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir. Bu EA, ECN Raw Spread ICMarkets hesapl
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
BTC Sunrise MT4
So-ta O-tsuka
Uzman Danışmanlar
MT5 Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/117278 BTC Sunrise is a fully automatic robot for BTCUSD/BTCUSDT The robot applies a scalping strategy with high volatility optimized for Bitcoin. The advisor's algorithm uses market strength and recurrency to place orders between the NY market close and the Oceania market open. Orders are settled with take profit, stop loss, and Expert Advisor settings are optimized for brokers with spreads within 25USD. Slight optimization of input paramete
Harmonic ABCD Wizard MT4
Mihail Matkovskij
Uzman Danışmanlar
Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. This EA has been ported from the Harmonic ABCD Wizard version for the MetaTrader 5 trading terminal . A more detailed description of the EA can be found here . And also in the blog . Parameters EA Values magic  - magic ID deviation  - deviation Parameters Peak ZigZag minPeakDist  - the minimum distance of the Zi
MAX Xauusd MT4
Peng Peng Gao
Uzman Danışmanlar
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Indicement'a Hoş Geldiniz! PROP FİRMASI HAZIR! -> set dosyalarını   buradan indirin LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyattan sadece birkaç adet kaldı! Son fiyat: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT,   Endeks piyasalarına profesyonel işlem algoritmaları oluşturma konusunda 15 yıllık deneyimimi getiriyor. EA, en iyi
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
EA Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. A Aurum Trader mt5, bir koparma ve trend takip stratejisini günde en fazla iki işlemle birleştirir. Kişisel bonus almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemiz
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Uzman Danışmanlar
4 YILDAN FAZLA ZATEN CANLI TİCARET SONUÇLARI     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 YENİ TANITIM: Sadece birkaç kopya 349$'dan alınabilir Sonraki fiyat: 449$ Ücretsiz 1 EA alın! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !!   EA'YI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KURULUM KILAVUZUNU OKUYUN !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Diğer Canlı sonuçlar   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanced Scalper, uzun yıllardır geliştirilm
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Güçlü bir ölçeklendirme stratejisi arayan yatırımcılar için titizlikle hazırlanmış, gelişmiş ve düşük riskli bir uzman danışman olan Algo Gold EA ile tanışın. Düşüşü en aza indirmeye ve güçlü risk yönetimini uygulamaya odaklanan bu otomatik ticaret sistemi, hem canlı hem de demo hesaplarda tutarlı sonuçlar verecek şekilde tasarlanmıştır. Algo Gold EA'nın öne çıkan özelliklerinden biri, kar hedeflerine ulaşıldığında ticaret faaliyetini durdurma yeteneğidir. Bu, karların canlı hesaplardan çek
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Uzman Danışmanlar
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Uzman Danışmanlar
3 copies left for $299 Next price  --->  $349 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position
Machine Wizard
Thomas Cain
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing Machine Wizard, the ultimate solution for mastering the complexities of forex trading. This cutting-edge Expert Advisor (EA) is meticulously designed to enhance your trading strategy through its unique structure—leveraging the power of 11 fully independent baskets of trades, each with a distinct magic number for precision and control. What truly sets Machine Wizard apart is the strategic use of these 11 baskets: •Five baskets are designed to trade against the trend, giving you the
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  ///////       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                                                             Live Signal  =     signals An expert based on    (   AUD , CAD   ) Download Setfile on Comment    Time frame     =    M15  Working Time    24 hours   5 day week  Make sure To Active Filter News  in  backtest news filter is not working      Have Stop loss Base on Max DD  it is a ful
Yazarın diğer ürünleri
Gold King AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece   2/5   kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 250$ //   MT4 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekley
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (9)
Göstergeler
Kritik Bölgeler   özellikle daha doğru piyasa girişleri arayan manuel yatırımcılar için oluşturulmuştur. Bu gösterge, grafikteki en ilgili destek ve direncin yanı sıra bunların kırılma ve yeniden testlerini hesaplayarak ilgi alanlarını tespit etmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Bu gösterge, potansiyel olarak kazançlı alım / satım fırsatları tespit edildiğinde uyarılar ve bildirimler gönderecek şekilde yapılandırılabilir ve yatırımcıların ekranlarının /   MT4   sürümlerinin önünde olmadık
FREE
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.75 (20)
Göstergeler
MT4 Sürümü Golden Hunter , piyasalarda manuel olarak işlem yapan tüccarlar için geliştirilmiştir. Bu, 3 farklı göstergeden oluşan çok güçlü bir araçtır: Güçlü giriş stratejisi: Döviz çiftinin oynaklığını ölçen ve piyasa eğilimini belirleyen bir gösterge tarafından oluşturulur. LSMA: Fiyat verilerini yumuşatır ve kısa vadeli eğilimi tespit etmek için kullanışlıdır. Heikin Ashi: Gösterge grafiğe eklendiğinde, Japon mum çubukları Heikin Ashi mum çubuklarına dönüşecektir. Bu tür bir mum çubuğu fiya
FREE
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 2/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 250$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Göstergeler
Top Bottom Tracker , piyasa trendini analiz eden ve trendin en yüksek ve en düşük seviyelerini tespit edebilen sofistike algoritmalara dayanan bir göstergedir / MT5 sürümü . Fiyat 500$'a ulaşana kadar kademeli olarak artacaktır. Sonraki fiyat --> $99 Özellikler Yeniden boyama yok Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez İşlem çiftleri Tüm forex çiftleri Zaman Dilimi Tüm zaman dilimleri Parametreler ==== Gösterge yapılandırması ==== Konfigürasyon parametresi // 40
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.58 (12)
Göstergeler
MT5 Sürümü Golden Hunter , piyasalarda manuel olarak işlem yapan tüccarlar için geliştirilmiştir. Bu, 3 farklı göstergeden oluşan çok güçlü bir araçtır: Güçlü giriş stratejisi: Döviz çiftinin oynaklığını ölçen ve piyasa eğilimini belirleyen bir gösterge tarafından oluşturulur. LSMA: Fiyat verilerini yumuşatır ve kısa vadeli eğilimi tespit etmek için kullanışlıdır. Heikin Ashi: Gösterge grafiğe eklendiğinde, Japon mum çubukları Heikin Ashi mum çubuklarına dönüşecektir. Bu tür bir mum çubuğu fiya
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
Göstergeler
Auto Fibo , manuel ticaretinizi geliştirmek için geliştirilmiş bir göstergedir. Altın oranı otomatik olarak çizerek size zaman kazandırır ve ticaretinizi kolaylaştırır. Göstergeyi grafiğe taktığınızda otomatik olarak tam altın oranı çizecek ve sizi kritik noktayı bulma zahmetinden kurtaracaktır. Arayüz, bilgisayarınıza göre bandın yaklaşık yüksek ve alçak noktalarına göre ayarlanır. Bu gösterge çoğu başlangıç ve bitiş noktası seçim hatasını düzeltir. Her bant için tam fiyat görüntülenir. Uyarı
FREE
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Göstergeler
Pips Chaser  göstergesi, manuel ticaretinizi tamamlamak için geliştirilmiştir. Bu gösterge hem kısa scalping hem de uzun swing ticareti için kullanılabilir //  MT4 Sürümü Özellikler Yeniden boyama göstergesi yok Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez Ticaret çiftleri Herhangi bir döviz çifti Zaman çerçevesi H1 tercih edilir, ancak bunu herhangi bir zaman dilimine uyarlayabilirsiniz İşlem süresi Günün her saati Buffers   Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 Gereksinimler Bazı p
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
Göstergeler
Kritik Bölgeler özellikle daha doğru piyasa girişleri arayan manuel yatırımcılar için oluşturulmuştur. Bu gösterge, grafikteki en ilgili destek ve direncin yanı sıra bunların kırılma ve yeniden testlerini hesaplayarak ilgi alanlarını tespit etmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Bu gösterge, potansiyel olarak kazançlı alım / satım fırsatları tespit edildiğinde uyarılar ve bildirimler gönderecek şekilde yapılandırılabilir ve yatırımcıların ekranlarının / MT5 sürümlerinin önünde olmadıklarınd
FREE
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
Göstergeler
Auto Fibo , manuel ticaretinizi geliştirmek için geliştirilmiş bir göstergedir. Altın oranı otomatik olarak çizerek size zaman kazandırır ve ticaretinizi kolaylaştırır. Göstergeyi grafiğe taktığınızda otomatik olarak tam altın oranı çizecek ve sizi kritik noktayı bulma zahmetinden kurtaracaktır. Arayüz, bilgisayarınıza göre bandın yaklaşık yüksek ve alçak noktalarına göre ayarlanır. Bu gösterge çoğu başlangıç ve bitiş noktası seçim hatasını düzeltir. Her bant için tam fiyat görüntülenir. Uyarı
FREE
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Göstergeler
Pips Hunter PRO   birkaç yıl içinde geliştirilmiştir ve selefinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu güçlü gösterge, alım ve satım girişleri oluşturmak için piyasa ve fiyat geçmişini analiz eder. Bu girişlerin hesaplanması için, birlikte çalışan farklı göstergelerin yanı sıra daha az uygun girişleri filtreleyen ve bunları ortadan kaldıran karmaşık bir istatistiksel logaritma kullanır /   MT4 sürümü . Özellikler Yeniden boyama yok Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez G
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
Göstergeler
Pips Chaser  göstergesi, manuel ticaretinizi tamamlamak için geliştirilmiştir. Bu gösterge hem kısa scalping hem de uzun swing ticareti için kullanılabilir //  MT5 Sürümü Özellikler Yeniden boyama göstergesi yok Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez Ticaret çiftleri Herhangi bir döviz çifti Zaman çerçevesi H1 tercih edilir, ancak bunu herhangi bir zaman dilimine uyarlayabilirsiniz İşlem süresi Günün her saati Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 Gereksinimler Bazı po
FREE
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
Göstergeler
Top Bottom Tracker , piyasa trendini analiz eden ve trendin en yüksek ve en düşük seviyelerini tespit edebilen sofistike algoritmalara dayanan bir göstergedir /   MT4 sürümü . Fiyat 500$'a ulaşana kadar kademeli olarak artacaktır. Sonraki fiyat -->   $99 Özellikler Yeniden boyama yok Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez İşlem çiftleri Tüm forex çiftleri Zaman Dilimi Tüm zaman dilimleri Parametreler ==== Gösterge yapılandırması ==== Konfigürasyon parametresi /
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
Uzman Danışmanlar
Triangle Engine, insanların sermayesini basit ve erişilebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuştur. Backtesting'de harika çalışan ancak canlı hesaplarda aynı şekilde çalışmayan algoritmalardan bıktıysanız, Triangle Engine aradığınız çözümdür. Triangle Engine, AUDCAD'nin içsel zayıflıklarını tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için titizlikle tasarlanmış gelişmiş bir algoritmadır. Gelişmiş bir dizi metrik ve farklı stratejiler kullanarak, bu sistem piyasa dinamiklerini derinlemesine ve ger
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
Göstergeler
Pips Hunter PRO birkaç yıl içinde geliştirilmiştir ve selefinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu güçlü gösterge, alım ve satım girişleri oluşturmak için piyasa ve fiyat geçmişini analiz eder. Bu girişlerin hesaplanması için, birlikte çalışan farklı göstergelerin yanı sıra daha az uygun girişleri filtreleyen ve bunları ortadan kaldıran karmaşık bir istatistiksel logaritma kullanır / MT5 sürümü . Özellikler Yeniden boyama yok Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez Gecik
FREE
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
Göstergeler
5/10 kopya 30$ ---> sonraki 50$ // MT5 versiyonu Forex Vigor , 8 ana para biriminin (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY) momentum gücünü değerlendiren teknik bir göstergedir. Gösterge, 28 döviz çifti arasındaki korelasyon eksikliğini ölçen matematiksel hesaplamalara dayanır. Değerlerini hesaplamak için, Doğrusal ağırlıklı ortalama yöntemi (LWMA) artı modelde önemi temsil etmeyen değerleri ortadan kaldıran istatistiksel bir sistem kullanarak kapanış fiyatları arasındaki yüzde farkını analiz
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Yeni nesil bir uzman danışman olan Quantum Pips AI'ya hoş geldiniz! Bu fiyattan sadece 2/5 kopya satılacaktır. Bundan sonra otomatik olarak fiyat, robotun performansının gerçek hesaplar için yeterli olduğundan emin olmak için yükselecektir. Satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin ve ücretsiz bir gösterge alın (65$ 'dan fazla değerde) Quantum Pips AI, forex piyasasından kar elde etmek için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışmandır. Bu akıllı sistem, birden fazla zaman dilimi
Neural Intelligence MT4
Rodrigo Arana Garcia
Uzman Danışmanlar
Neural Intelligence, insanların sermayelerini basit ve erişilebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuştur. Geriye dönük testlerde harika çalışan ancak daha sonra canlı hesaplarda aynı şekilde çalışmayan algoritmalardan bıktıysanız, Neural Intelligence aradığınız çözümdür.  Euro Pound verimsizliklerini bulmak ve bunlardan yararlanmak için tasarlanmış tam otomatik bir algoritmadır. Makine öğrenimi küme analizi ve genetik scalping algoritmalarına dayanmaktadır. İşlem yaparken parametreleri de
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
Uzman Danışmanlar
XPulse, insanların sermayelerini basit ve erişilebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuştur. Geriye dönük testlerde harika çalışan ancak canlı hesaplarda aynı şekilde çalışmayan algoritmalardan bıktıysanız, XPulse aradığınız çözümdür. Aussie-Cad çiftinin verimsizliğinden yararlanmak için özel olarak tasarlanmış bir algoritmadır. Algoritmanın performansını desteklemek için sağlam bir geriye dönük test ve iki canlı sinyal ile. // Derinlemesine ek ayrıntılar için lütfen Manuel Kılavuza bakın
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Yeni nesil bir uzman danışman olan Quantum Pips AI'ya hoş geldiniz! Bu fiyattan sadece 2/5 kopya satılacaktır. Bundan sonra otomatik olarak fiyat, robotun performansının gerçek hesaplar için yeterli olduğundan emin olmak için yükselecektir. Satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin ve   ücretsiz bir gösterge alın   (65$ 'dan fazla değerde) Quantum Pips AI, forex piyasasından kar elde etmek için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışmandır. Bu akıllı sistem, birden fazla zaman di
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
Göstergeler
5/10 kopya 30$ ---> sonraki 50$ //   MT4 versiyonu Forex Vigor , 8 ana para biriminin (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY) momentum gücünü değerlendiren teknik bir göstergedir. Gösterge, 28 döviz çifti arasındaki korelasyon eksikliğini ölçen matematiksel hesaplamalara dayanır. Değerlerini hesaplamak için, Doğrusal ağırlıklı ortalama yöntemi (LWMA) artı modelde önemi temsil etmeyen değerleri ortadan kaldıran istatistiksel bir sistem kullanarak kapanış fiyatları arasındaki yüzde farkını anal
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Uzman Danışmanlar
Neural Intelligence, insanların sermayelerini basit ve erişilebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuştur. Geriye dönük testlerde harika çalışan ancak daha sonra canlı hesaplarda aynı şekilde çalışmayan algoritmalardan bıktıysanız, Neural Intelligence aradığınız çözümdür.  Euro Pound verimsizliklerini bulmak ve bunlardan yararlanmak için tasarlanmış tam otomatik bir algoritmadır. Makine öğrenimi küme analizi ve genetik scalping algoritmalarına dayanmaktadır. İşlem yaparken parametreleri de
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
Uzman Danışmanlar
XPulse, insanların sermayelerini basit ve erişilebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuştur. Geriye dönük testlerde harika çalışan ancak canlı hesaplarda aynı şekilde çalışmayan algoritmalardan bıktıysanız, XPulse aradığınız çözümdür. Aussie-Cad çiftinin verimsizliğinden yararlanmak için özel olarak tasarlanmış bir algoritmadır. Algoritmanın performansını desteklemek için sağlam bir geriye dönük test ve iki canlı sinyal ile. // Derinlemesine ek ayrıntılar için lütfen Manuel   Kılavuza bak
Filtrele:
Alexis Tormo
748
Alexis Tormo 2025.09.28 09:03 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Rodrigo Arana Garcia
110297
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.09.28 19:51
Thank you so much Alexis!
MaoMao963
23
MaoMao963 2025.07.31 16:49 
 

Teacher, your EA is truly amazing! With seven fully automated trading strategies running independently like seven expert robots, precise volatility calculations that eliminate margin call risks, and stop-loss/take-profit settings on every trade, I’ve already generated substantial profits in my real account! Thank you for guiding me onto this path of effortless success!

Rodrigo Arana Garcia
110297
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.08.01 07:04
Thank you Mao for your good review
Benjamin Bilen
185
Benjamin Bilen 2025.06.16 19:00 
 

Very nice potential EA. He is reacting in a short time with good support. System seems to be robust and well coded. Only time will tell if it is able to withstand the markets. For now, i’m quite happy with the performance.

Rodrigo Arana Garcia
110297
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.06.19 11:29
Thank you so much !
İncelemeye yanıt