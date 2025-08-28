Gold King AI MT5

5

이 가격으로 남은 재고는 1/5개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT4 버전

Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다.

이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다.

참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다.

이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과 스톱 로스로 보호됩니다.

라이브 신호


특징:

심볼
 XAUUSD (골드)
시간대
 M30
최소 자본
 150$
브로커
 어떤 브로커나 가능, IC Markets 권장
계좌 유형
 어떤 유형이나 가능, Raw/ECN 권장
레버리지
 1:500 레버리지 이상 (더 낮은 경우 연락 주시기 바랍니다)
VPS
 어떤 것이든 (필요한 경우 연락 주시기 바랍니다)


중요 정보:

백테스팅: 백테스팅은 GMT +2 / 미국 여름 시간 +3을 사용하여 수행해야 합니다. 백테스팅을 수행하려면 Tick Data Suite를 사용하는 것이 권장됩니다 / 백테스팅 다운로드.

실시간 거래: IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill 등 대부분의 브로커는 GMT+2 형식을 사용하며, 미국 일광 절약 시간제(DST) 시작 시 GMT+3로 전환됩니다.

브로커의 서버 시간이 이 형식과 일치한다면 변경할 필요가 없습니다. 다른 서버 시간을 사용하는 경우 저에게 연락주시면 정확한 설정을 보내드리겠습니다.


FAQ:

  1. Gold King AI는 매일 운영되나요?
    예, 하루에 한 번 대기 주문을 생성하며, 일반적으로 해당 주문이 실행됩니다.

  2. Gold King AI에 뉴스 필터가 없다면 고영향 뉴스를 거래한다는 의미인가요?
    아니요, 주요 뉴스는 일반적으로 13:30 GMT에 발표되지만, Gold King AI은 첫 번째 주문을 14:30 GMT에 배치하여 이러한 고변동성 이벤트의 위험을 제거합니다. 15:00 GMT에 간혹 발표되는 뉴스도 있지만, 일반적으로 FOMC나 NFP와 같은 고위험 뉴스는 아닙니다.

  3. FTMO와 같은 프로프 회사용 특수 설정이 필요하나요?
    네, 저에게 연락해 주시면 설정을 보내드리겠습니다.
리뷰 6
Kris Jef Saelen
748
Kris Jef Saelen 2025.12.04 14:38 
 

I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.

Nicolae Jemna
67
Nicolae Jemna 2025.11.27 14:52 
 

I have been testing Gold King AI on a live account for the past two weeks, and the performance has been outstanding. Every single day, the EA places exactly one trade, and so far every trade has closed in profit. The consistency has been remarkable. Gold King AI uses a disciplined, intelligence-driven logic specifically optimized for XAUUSD, without martingale, grid, or aggressive risk. The entries are clean, precise, and well-timed, even during volatile sessions. Why it impressed me 2 weeks of live trading with 100% profitable daily trades Only 1 trade per day, controlled and stable Strong accuracy on XAUUSD Safe risk profile, no dangerous strategies Easy to set up, suitable for any account size Conclusion Based on my live results, Gold King AI has shown exceptional stability and reliability. If you’re looking for a disciplined and consistently profitable gold EA, this one is absolutely worth testing. Rodrigo Thank you very much !!!!

Steffen Schmidt
870
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

제작자의 제품 더 보기
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.93 (15)
지표
크리티컬 존은 보다 정확한 시장 진입을 원하는 수동 트레이더를 위해 특별히 개발되었습니다. 이 인디케이터는 고급 알고리즘을 사용해 차트에서 가장 관련성이 높은 지지선과 저항선, 돌파 및 재테스트를 계산하여 관심 영역을 감지합니다. 이 지표는 잠재적으로 수익성 있는 매수/매도 기회가 감지되면 경고 및 알림을 보내도록 구성할 수 있어 트레이더가 화면/   MT4  버전 앞에 있지 않아도 거래 기회를 놓치지 않고 파악할 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음  이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 계절성 모든 계절성 매개변수 ===== 지지 및 저항 구성 ===== 계산을 위해 볼 막대 // 지지 및 저항 수준을 계산하기 위해 현재 막대에서 거꾸로 된 막대 범위 ===== 조건 ===== 브레이크아웃 // 브레이크아웃 감지를 켜거나 끕니다. 재테스트 // 재테스트 감지를 활성화 또는 비활성화합니다. ===== 지지 및 저항
FREE
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.79 (28)
지표
MT4 버전 Golden Hunter 는 수동으로 시장을 거래하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 3가지 지표로 구성된 매우 강력한 도구입니다. 강력한 진입 전략: 통화 쌍의 변동성을 측정하고 시장 추세를 식별하는 지표로 구성됩니다. LSMA: 가격 데이터를 평활화하고 단기 추세 파악에 유용합니다. Heikin Ashi: 지표가 차트에 연결되면 일본 캔들은 Heikin Ashi 캔들로 변경됩니다. 이러한 유형의 양초는 가격 정보를 부드럽게 하여 강력한 추세를 파악할 수 있도록 합니다. 형질 다시 칠하지 마십시오 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 스프레드가 매우 낮고 변동성이 큰 거래 쌍(EURUSD, GBPUSD, BTCUSD…). 범위(범위) 쌍을 사용하는 것은 권장되지 않습니다 기간 M5 거래 시간 시장에서 더 많은 움직임이 있고 스프레드가 낮은 시간대에 거래하는 것이 좋습니다 Buffers  Buy Buffer: 10 / Sell B
FREE
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
지표
탑 바텀 트래커는 시장 추세를 분석하고 추세의 고점과 저점을 감지할 수 있는 정교한 알고리즘을 기반으로 하는 지표입니다 / MT5 버전 . 가격은 500$에 도달할 때까지 점진적으로 상승합니다. 다음 가격 --> $99 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 기간 모든 기간 파라미터 ==== 인디케이터 구성 ==== 구성 매개 변수 // 40 (값이 높을수록 신호가 적지만 더 정확한 신호가 제공됩니다) 상위 레벨 값 // 80 (상단 수평선의 값) 하단 레벨 값 // 20 (하단 수평선 값) 인디케이터 계산 막대 수 // 3000 (인디케이터를 계산할 막대 수). 값 0은 모든 막대에 대해 인디케이터를 계산합니다) ==== 알람 구성 ==== 팝업 알림 // 참(터미널에서 알람) 이메일 알림 // 참(이메일로 알람 전송) 알람 시간 간격 // 10 (분 단위의 알람 간격) 경고
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
지표
Pips Chaser  표시기는 수동 거래를 보완하기 위해 개발되었습니다. 이 지표는 숏 스캘핑과 롱 스윙 거래 모두에 사용할 수 있습니다 //  MT4 버전 특징 다시 칠하기 표시기 없음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 통화 쌍 시간대 H1이 바람직하지만 모든 기간에 적용할 수 있습니다. 거래 시간 24시간 Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 요구 사항 일부 포지션 스캘핑을 위해 스프레드가 좁은 ECN 브로커를 사용해야 합니다. 중간 임팩트와 높은 임팩트 뉴스 발표 시간에 거래하지 마십시오. 설치하는 방법 선호하는 거래 쌍에 지표를 부착하십시오(H1 권장). 구성 표시기 설정 : 여기에서 지표의 매개변수를 수정하여 가장 적합한 전략을 채택할 수 있습니다. 추가 세팅 : 여기에서 표시기의 여러 부분의 색상을 변경할 수 있습니다. 경고 구성을 변경할 수도 있습니다. 사용 방법
FREE
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.62 (13)
지표
MT5 버전 Golden Hunter 는 수동으로 시장을 거래하는 트레이더를 위해 개발되었습니다. 3가지 지표로 구성된 매우 강력한 도구입니다. 강력한 진입 전략: 통화 쌍의 변동성을 측정하고 시장 추세를 식별하는 지표로 구성됩니다. LSMA: 가격 데이터를 평활화하고 단기 추세 파악에 유용합니다. Heikin Ashi: 지표가 차트에 연결되면 일본 캔들은 Heikin Ashi 캔들로 변경됩니다. 이러한 유형의 양초는 가격 정보를 부드럽게 하여 강력한 추세를 파악할 수 있도록 합니다. 형질 다시 칠하지 마십시오 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 스프레드가 매우 낮고 변동성이 큰 거래 쌍(EURUSD, GBPUSD, BTCUSD…). 범위(범위) 쌍을 사용하는 것은 권장되지 않습니다 기간 M5 거래 시간 시장에서 더 많은 움직임이 있고 스프레드가 낮은 시간대에 거래하는 것이 좋습니다 Buffers  Buy Buffer: 9 / Sell Buff
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (8)
지표
크리티컬 존은 보다 정확한 시장 진입을 원하는 수동 트레이더를 위해 특별히 개발되었습니다. 이 인디케이터는 고급 알고리즘을 사용해 차트에서 가장 관련성이 높은 지지선과 저항선, 돌파 및 재테스트를 계산하여 관심 영역을 감지합니다. 이 지표는 잠재적으로 수익성 있는 매수/매도 기회가 감지되면 경고 및 알림을 보내도록 구성할 수 있어 트레이더가 화면/ MT5 버전 앞에 있지 않아도 거래 기회를 놓치지 않고 파악할 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음  이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 계절성 모든 계절성 매개변수 ===== 지지 및 저항 구성 ===== 계산을 위해 볼 막대 // 지지 및 저항 수준을 계산하기 위해 현재 막대에서 거꾸로 된 막대 범위 ===== 조건 ===== 브레이크아웃 // 브레이크아웃 감지를 켜거나 끕니다. 재테스트 // 재테스트 감지를 활성화 또는 비활성화합니다. ===== 지지 및 저항 스타일
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
지표
Auto Fibo 는 수동 거래를 향상시키기 위해 개발된 지표입니다. 자동으로 황금 비율을 그려 시간을 절약하고 거래를 촉진합니다. 지표를 그래프에 부착하면 정확한 황금 비율이 자동으로 그려지므로 임계점을 찾아야 하는 수고를 덜 수 있습니다. 인터페이스는 컴퓨터에 따라 밴드의 대략적인 고점과 저점으로 조정됩니다. 이 표시기는 대부분의 시작 및 끝 지점 선택 오류를 수정합니다. 각 밴드에 대해 정확한 가격이 표시됩니다. 警告 私はMQL5.com으로 私のEAを販売するだけ입니다.もし誰かが私のEAを売ってくれと連絡してきたら、それはああにの金が また、もしあなたが私のEAを 外部のウェブサイトから購入した場合、それ는 偽의 바 죤으로 あ り, original의 ゝ と 同じ よ に は 動作 ないこ
FREE
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
지표
핍스 헌터 프로는 수년에 걸쳐 개발되었으며 이전 버전보다 개선된 버전입니다. 이 강력한 지표는 시장과 가격 이력을 분석하여 매수 및 매도 항목을 생성합니다. 이러한 항목의 계산을 위해 함께 작동하는 다양한 지표와 덜 유리한 항목을 필터링하고 제거하는 복잡한 통계 로그를 사용합니다 /   MT4 버전 . 특징 다시 칠하지 않음 이 인디케이터는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 지연 없음  이 표시기는 지연되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍  (가급적 EURGBP) 타임프레임  모든 차트주기 매개변수 ===== 표시 ===== 화살표 거리 // 신호(화살표)와 캔들스틱 사이의 거리 ===== 알림 ===== 팝업 알림 // MT4 터미널용 알림 푸시 알림 알림 // 휴대폰용 알림 이메일 알림 // 이메일 알림 ===== 차트 설정 ===== 차트에서 캔들 스틱의 색상을 변경하는 옵션 경고 저는 MQL5.com에서만 제품을 판매합니다. 누군가
FREE
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
지표
Auto Fibo 는 수동 거래를 향상시키기 위해 개발된 지표입니다. 자동으로 황금 비율을 그려 시간을 절약하고 거래를 촉진합니다. 지표를 그래프에 부착하면 정확한 황금 비율이 자동으로 그려지므로 임계점을 찾아야 하는 수고를 덜 수 있습니다. 인터페이스는 컴퓨터에 따라 밴드의 대략적인 고점과 저점으로 조정됩니다. 이 표시기는 대부분의 시작 및 끝 지점 선택 오류를 수정합니다. 각 밴드에 대해 정확한 가격이 표시됩니다. 警告 私はMQL5.com으로 私のEAを販売するだけ입니다.もし誰かが私のEAを売ってくれと連絡してきたら、それはああにの金が また、もしあなたが私のEAを 外部のウェブサイトから購入した場合、それ는 偽의 바 죤으로 あ り, original의 ゝ と 同じ よ に は 動作 ないこ
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
지표
Pips Chaser  표시기는 수동 거래를 보완하기 위해 개발되었습니다. 이 지표는 숏 스캘핑과 롱 스윙 거래 모두에 사용할 수 있습니다 //  MT5 버전 특징 다시 칠하기 표시기 없음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 통화 쌍 시간대 H1이 바람직하지만 모든 기간에 적용할 수 있습니다. 거래 시간 24시간 Buffers  Buy Buffer: 0 / Sell Buffer: 1 요구 사항 일부 포지션 스캘핑을 위해 스프레드가 좁은 ECN 브로커를 사용해야 합니다. 중간 임팩트와 높은 임팩트 뉴스 발표 시간에 거래하지 마십시오. 설치하는 방법 선호하는 거래 쌍에 지표를 부착하십시오(H1 권장). 구성 표시기 설정 : 여기에서 지표의 매개변수를 수정하여 가장 적합한 전략을 채택할 수 있습니다. 추가 세팅 : 여기에서 표시기의 여러 부분의 색상을 변경할 수 있습니다. 경고 구성을 변경할 수도 있습니다. 사용 방법
FREE
Triangle Engine MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
트라이앵글 엔진은 사람들의 자산을 단순하고 접근하기 쉬운 방식으로 성장시키기 위해 개발되었습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것처럼 보이지만 실제 계좌에서는 동일한 성과를 내지 못하는 알고리즘에 지쳤다면, 트라이앵글 엔진이 바로 당신이 찾던 해결책입니다. 트라이앵글 엔진은 AUDCAD의 내재된 취약점을 식별하고 활용하기 위해 세심하게 설계된 고급 알고리즘입니다. 고급 지표 세트와 다양한 전략을 활용해 이 시스템은 시장 동향의 심층적이고 실시간 분석을 수행하며, 변동성, 신흥 트렌드, 역사적 패턴 등 핵심 요소를 평가합니다. 트라이앵글 엔진이 시장에서 다른 알고리즘과 차별화되는 진정한 특징은 뛰어난 적응성입니다. 특정 유형의 금융 환경에 국한되지 않고, 강세장, 약세장, 심지어 극도로 불확실한 시장 조건에서도 효과적으로 작동하도록 전략을 동적으로 조정합니다. 이 유연성은 장기적인 손실 기간과 관련된 위험을 크게 완화합니다 // 추가적인 상세 내용은 매뉴얼 가이드를 참고해 주시기 바랍니
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
차세대 전문 어드바이저인 퀀텀 핍스 AI에 오신 것을 환영합니다! 이 가격에는 2/5 개만 판매됩니다. 그 이후에는 로봇의 성능이 실제 계정에 적합한지 확인하기 위해 자동으로 가격이 올라갑니다. 구매 후 저에게 연락하여   무료 인디케이터 (65$ 이상 가치)를 받으세요. 퀀텀 핍스 AI는 외환 시장에서 수익을 내도록 세심하게 설계된 최첨단 전문가 어드바이저입니다. 이 지능형 시스템은 여러 차트주기에 대한 세심한 분석과 머신러닝의 힘을 결합한 다양한 지표를 사용하여 어떤 상황에서도 시장에 적응할 수 있는 능력을 제공합니다. 퀀텀 핍스 AI를 차별화하는 것은 탁월한 적응력으로, 어떤 시장 상황에서도 짧은 추세를 더 정확하게 활용하여 수익을 낼 수 있다는 점입니다. 또한 가장 지능적인 방법으로 원하는 방향으로 진행되지 않는 거래를 청산하는 지능형 시장 종료 알고리즘이 내장되어 있습니다 /   버전 MT 4 . 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하시기 바랍니다. 이 로봇은 마틴 게
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
지표
핍스 헌터 프로는 수년에 걸쳐 개발되었으며 이전 버전보다 개선된 버전입니다. 이 강력한 지표는 시장과 가격 이력을 분석하여 매수 및 매도 항목을 생성합니다. 이러한 항목의 계산을 위해 함께 작동하는 다양한 지표와 덜 유리한 항목을 필터링하고 제거하는 복잡한 통계 로그를 사용합니다 / MT5 버전 . 특징 다시 칠하지 않음 이 인디케이터는 새 데이터가 도착해도 값이 변경되지 않습니다 지연 없음  이 표시기는 지연되지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍  (가급적 EURGBP) 타임프레임  모든 차트주기 매개변수 ===== 표시 ===== 화살표 거리 // 신호(화살표)와 캔들스틱 사이의 거리 ===== 알림 ===== 팝업 알림 // MT4 터미널용 알림 푸시 알림 알림 // 휴대폰용 알림 이메일 알림 // 이메일 알림 ===== 차트 설정 ===== 차트에서 캔들 스틱의 색상을 변경하는 옵션 경고 저는 MQL5.com에서만 제품을 판매합니다. 누군가 내
FREE
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
지표
30$에서 5/10 복사 ---> 다음 50$ // MT5 버전 외환 활력은 8가지 주요 통화(EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY)의 모멘텀 강도를 평가하는 기술 지표입니다. 이 지표는 28개 통화쌍 간의 상관관계 부족을 측정하는 수학적 계산에 의존합니다. 값을 계산하기 위해 선형 가중 평균법(LWMA)과 모델에서 유의성이 없는 값을 제거하는 통계 시스템을 사용하여 종가 간의 백분율 차이를 분석합니다. 이 방법은 최근 가격 변동에 더 큰 의미를 부여하는 가중 평균을 제공합니다. 이 백분율 차이를 고려하면 이 지표는 통화 모멘텀의 강도와 방향을 측정할 수 있습니다. 주요 통화의 모멘텀 강도를 평가하고 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 이 지표는 트레이더가 잠재적 거래 기회를 파악하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리고 리스크를 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
Experts
차세대 전문 어드바이저인 퀀텀 핍스 AI에 오신 것을 환영합니다! 이 가격에는 2/5 개만 판매됩니다. 그 이후에는 로봇의 성능이 실제 계정에 적합한지 확인하기 위해 자동으로 가격이 올라갑니다. 구매 후 저에게 연락하여   무료 인디케이터 (65$ 이상 가치)를 받으세요. 퀀텀 핍스 AI는 외환 시장에서 수익을 내도록 세심하게 설계된 최첨단 전문가 어드바이저입니다. 이 지능형 시스템은 여러 차트주기에 대한 세심한 분석과 머신러닝의 힘을 결합한 다양한 지표를 사용하여 어떤 상황에서도 시장에 적응할 수 있는 능력을 제공합니다. 퀀텀 핍스 AI를 차별화하는 것은 탁월한 적응력으로, 어떤 시장 상황에서도 짧은 추세를 더 정확하게 활용하여 수익을 낼 수 있다는 점입니다. 또한 가장 지능적인 방법으로 원하는 방향으로 진행되지 않는 거래를 청산하는 지능형 시장 종료 알고리즘이 내장되어 있습니다 /   버전 MT5 . 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하시기 바랍니다. 이 로봇은 마틴 게일
Neural Intelligence MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
신경 지능은 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 신경 지능이 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다.  유로 파운드의 비효율성을 찾아 이를 활용하도록 설계된 완전 자동화된 알고리즘입니다. 머신러닝 클러스터 분석과 유전적 스캘핑 알고리즘을 기반으로 합니다. 거래하면서 매개변수를 수정할 수 있는 AI를 사용하여 시장 변화에 자동으로 적응 // 자세한 내용은 매뉴얼 가이드를 참조하시기 바랍니다.  출시 제안!!! 이 가격으로 10 부만 판매되며 최종 가격은 1000$ // MT5 버전입니다. 특징 견고한 백 테스트 및 라이브 성능 (수동 가이드에서 백 테스트를 다운로드 할 수 있음) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 사용 가능한 고품질 대안보다 훨씬 저렴 매우 쉬운 사
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse는 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 XPulse가 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다. 호주-캐드 쌍의 비효율성을 이용하도록 특별히 설계된 알고리즘입니다. 강력한 백테스트와 두 개의 실시간 신호가 알고리즘의 성능을 뒷받침합니다. // 자세한 내용은 매뉴얼 가이드를 참조하세요.  출시 제안!!! 이 가격으로 2/5 부만 남았습니다 ---> 다음 가격 250$   // MT5 버전입니다 . 실시간 신호  -  실시간 신호 2 특징 견고한 백테스트 및 라이브 성능 (매뉴얼 가이드에서 백테스트 다운로드 가능) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 소자본 계좌에 적합 (100$부터) 사용 가능한 고품질 대안보다 훨씬 저렴 매우 사용하기 쉬움 : 설정 파일
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
지표
30$에서 5/10 복사 ---> 다음 50$ //   MT4 버전 외환 활력은 8가지 주요 통화(EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY)의 모멘텀 강도를 평가하는 기술 지표입니다. 이 지표는 28개 통화쌍 간의 상관관계 부족을 측정하는 수학적 계산에 의존합니다. 값을 계산하기 위해 선형 가중 평균법(LWMA)과 모델에서 유의성이 없는 값을 제거하는 통계 시스템을 사용하여 종가 간의 백분율 차이를 분석합니다. 이 방법은 최근 가격 변동에 더 큰 의미를 부여하는 가중 평균을 제공합니다. 이 백분율 차이를 고려하면 이 지표는 통화 모멘텀의 강도와 방향을 측정할 수 있습니다. 주요 통화의 모멘텀 강도를 평가하고 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 이 지표는 트레이더가 잠재적 거래 기회를 파악하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리고 리스크를 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
지표
탑 바텀 트래커는 시장 추세를 분석하고 추세의 고점과 저점을 감지할 수 있는 정교한 알고리즘을 기반으로 하는 지표입니다 /   MT4 버전 . 가격은 500$에 도달할 때까지 점진적으로 상승합니다. 다음 가격 -->   $99 특징 다시 칠하지 않음 이 표시기는 새 데이터가 도착해도 값을 변경하지 않습니다 거래 쌍 모든 외환 쌍 기간 모든 기간 파라미터 ==== 인디케이터 구성 ==== 구성 매개 변수 // 40 (값이 높을수록 신호가 적지만 더 정확한 신호가 제공됩니다) 상위 레벨 값 // 80 (상단 수평선의 값) 하단 레벨 값 // 20 (하단 수평선 값) 인디케이터 계산 막대 수 // 3000 (인디케이터를 계산할 막대 수). 값 0은 모든 막대에 대해 인디케이터를 계산합니다) ==== 알람 구성 ==== 팝업 알림 // 참(터미널에서 알람) 이메일 알림 // 참(이메일로 알람 전송) 알람 시간 간격 // 10 (분 단위의 알람 간격)
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
트라이앵글 엔진은 사람들의 자산을 단순하고 접근하기 쉬운 방식으로 성장시키기 위해 개발되었습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것처럼 보이지만 실제 계좌에서는 동일한 성과를 내지 못하는 알고리즘에 지쳤다면, 트라이앵글 엔진이 바로 당신이 찾던 해결책입니다. 트라이앵글 엔진은 AUDCAD의 내재된 취약점을 식별하고 활용하기 위해 세심하게 설계된 고급 알고리즘입니다. 고급 지표 세트와 다양한 전략을 활용해 이 시스템은 시장 동향의 심층적이고 실시간 분석을 수행하며, 변동성, 신흥 트렌드, 역사적 패턴 등 핵심 요소를 평가합니다. 트라이앵글 엔진이 시장에서 다른 알고리즘과 차별화되는 진정한 특징은 뛰어난 적응성입니다. 특정 유형의 금융 환경에 국한되지 않고, 강세장, 약세장, 심지어 극도로 불확실한 시장 조건에서도 효과적으로 작동하도록 전략을 동적으로 조정합니다. 이 유연성은 장기적인 손실 기간과 관련된 위험을 크게 완화합니다 // 추가적인 상세 내용은   매뉴얼   가이드를 참고해 주시기
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
신경 지능은 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 신경 지능이 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다.  유로 파운드의 비효율성을 찾아 이를 활용하도록 설계된 완전 자동화된 알고리즘입니다. 머신러닝 클러스터 분석과 유전적 스캘핑 알고리즘을 기반으로 합니다. 거래하면서 매개변수를 수정할 수 있는 AI를 사용하여 시장 변화에 자동으로 적응 // 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하시기 바랍니다.  출시 제안!!!   이 가격으로   10 부만 판매되며 최종 가격은   1000$   //   MT4 버전입니다. 특징 견고한 백 테스트 및 라이브 성능 (수동 가이드에서 백 테스트를 다운로드 할 수 있음) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 사용 가능한 고품질 대안보다
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse는 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 사람들의 자본을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 백테스팅에서는 잘 작동하는 것 같지만 실계좌에서는 제대로 작동하지 않는 알고리즘에 지쳤다면 XPulse가 바로 여러분이 찾고 있는 솔루션입니다. 호주-캐드 쌍의 비효율성을 이용하도록 특별히 설계된 알고리즘입니다. 강력한 백테스트와 두 개의 실시간 신호가 알고리즘의 성능을 뒷받침합니다. // 자세한 내용은   매뉴얼 가이드를   참조하세요.  출시 제안!!! 이 가격으로   2/5 부만 남았습니다 ---> 다음 가격 250$   //   MT4 버전입니다 . 실시간 신호  -  실시간 신호 2 특징 견고한 백테스트 및 라이브 성능 (매뉴얼 가이드에서 백테스트 다운로드 가능) GMT 시간을 조정할 필요가 없습니다 (EA가 대신 해드립니다). FTMO와 같은 프로페셔널에 적합 CENT 계좌에 적합 소자본 계좌에 적합 (100$부터) 사용 가능한 고품질 대안보다 훨씬 저렴 매우 사용하기 쉬움
