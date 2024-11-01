Herhangi bir forex çiftinde işlem yapmak için güçlü geri çekilme EA'sı.

Canlı performans: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - set dosyalarını talep etmek için özel mesaj gönderin

Hızlı başlangıç

- EURGBP (sadece satış), EURCHF (sadece alım), USDCAD (sadece alım), EURUSD (sadece satış) EA'sını M15 grafiğine ayarlayın.

- Tek seferlik risk, minimum lot için çift başına yaklaşık 300 USD'dir. Risklerin sizin için rahat olduğundan emin olun.

- Saat dilimi ayarlarının doğru olduğundan emin olun. Varsayılanlar çoğu broker için geçerlidir.

- Geri kalan her şey varsayılan ayarlarında bırakıldı, karmaşık ayarlar yok ve 7/24 sorunsuz işlem yapmaya başlamak için her şey hazır.

Özelleştirilebilir ticaret mantığı

- Para birimine özgü günlük fiyat hareketleri izlenir ve bu hareketlerin doğasına bağlı olarak, fiyat hareketinin devam etmesi veya fiyatın başlangıç seviyelerine geri dönmesi beklentisiyle işlemler açılır. Kullanıcı, EA'nın kısa, orta veya uzun vadeli fiyat hareketleri arasında işlem yapmasını seçebilir. Kullanıcı ayrıca işlem sıklığını rahat bir seviyeye ayarlayabilir. EA, seçilen herhangi bir senaryoda en iyi optimize edilmiş ayarları kullanacaktır.

- EA, sabit ortak zarar durdurma kullanarak belirli sayıda işlemi tek tek sorunsuz bir şekilde açacaktır. İşlemler otomatik olarak sürüklenen ortak kar alma ile kapatılır. Bu, kontrol edilebilir risklerle sürekli ve sorunsuz bir öz sermaye büyümesi beklemeyi mümkün kılar.

Çift seçimi ipuçları

- Pozitif takaslar veya yaklaşık olarak eşit uzun ve sıralı takas oranlarına sahip çiftler ile işlem yapın. Sadece bir tarafta işlem yapmak için İzin Verilen İşlem Yönü seçeneğini kullanın.

- Amerikan haberlerine duyarlı olmayan çapraz çiftler tercih edilir

- Daha az oynaklığa sahip pariteler de tercih edilebilir.

Geriye dönük test ipuçları

- EA mum kapanışında işlem görür ve "Her tik"ten çok daha hızlı olan ve esasen aynı sonuçları veren "Sadece açılış fiyatları" moduyla test edilebilir. "Sadece açılış fiyatları" modu için M15 zaman dilimini kullanın. "Her tik" için test zaman dilimi önemli değildir.

- Swap, backtest sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceğinden, backtest başlangıç tarihini 2022-2023'ten daha erken olmayacak şekilde belirlemek mantıklıdır. Swap oranları o tarihten önce çok farklıydı.

- EA aynı anda birden fazla işlem açabilir ve belirli bir zamandaki işlem listesi, EA'nın canlı grafikte başlatıldığı tarihe veya geri testin başlangıç tarihine bağlı olacaktır.

Dikkatli bir şekilde ticaret yapın

- Geçmişteki test veya canlı performans, gelecekte herhangi bir karlılığı garanti etmez. Risk ayarları, geri testlere dayanmamalıdır. Düşük riskli ticaret, uzun vadeli bir perspektifte potansiyel olarak daha karlıdır. Varsayılan riskleri çok fazla artırmayın.

- EA herhangi bir forex çiftinde işlem yapmaya hazır olsa da tek grafikli bir EA'dır ve birden fazla çiftte aynı anda işlem yapmak oldukça risklidir.

---

EA çalışması, kurulumu ve ayarlarıyla ilgili sorularınız için özel mesaj gönderebilirsiniz.