Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar)

Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor.
Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni nesil XGBoost motoru, düzenlenebilir promptlar ve multi-AI oylama sistemi ile birleştirilmiş.

İlk günden itibaren Aria şeffaf, gelişen bir ekosistem olarak tasarlandı: önce doğrudan GPT bağlantısı, sonra otomasyon, sonra strateji denetimi. Şimdi V4'te Aria gerçek bir Öğrenme Makinesi haline geliyor, piyasa koşullarına adapte olabilen, stratejilerinizi gerçek zamanlı optimize eden ve zekasını harici, düzenlenebilir promptlarla tamamen özelleştirmenize izin veren.

60.000'den fazla canlı işlem analizi, benzersiz Denetim ve Otomatik Optimizasyon Motoru ve XGBoost tarafından desteklenen sürekli yeniden eğitim ile Aria V4 sadece piyasayı takip etmez — öğrenir, adapte olur ve her gün gelişir.

Sonuç: MT5 için şimdiye kadar yayınlanan en gelişmiş, esnek ve geleceğe hazır AI ticaret sistemi.


V4 ile kapanan her işlem otomatik olarak sunucumuza gönderilir ve XGBoost tarafından işlenir. Neyin işe yaradığını, neyin başarısız olduğunu ve stratejinizin nasıl adapte olması gerektiğini değerlendirir.

Bu sürekli öğrenme döngüsü Aria'yı her işlemde daha akıllı hale gelen kendi kendini geliştiren bir sisteme dönüştürür, eşsiz hassaslık ve uyum sağlar.


Tüm traderların bu devrimci teknolojiye erişebilmesini sağlamak için, aşamalı fiyatlandırma ile kademeli bir yol haritası oluşturduk. Aria'nın her aşamasının kendine özgü değeri var, yeni özellikler yayınlandıkça artan. İlk aşama V1 (Aria Kurucuları) ile $300'den başladı, ardından V2 ile $600, V3 ile $900 devam etti. Şimdi mevcut fiyatı $1400 olan V4'teyiz ve profesyonel sürüm V5 $1900 olacak. Kullanıcı geri bildirimlerimiz sayesinde V6'yı planladık ve çok yakında daha fazla detay paylaşacağız!

Bu model erken benimseyenleri daha düşük giriş fiyatlarıyla ödüllendirmeye devam ediyor ve Aria'yı hangi sürümde satın alırsanız alın, tüm gelecekteki güncellemelere ek maliyet olmadan tam yaşam boyu erişim elde edeceksiniz.


Yol Haritası

Aşama 1 – ARIA BASE v1.0 – FAZ TAMAMLANDI

Fiyat: $300 (Erken Yatırımcılar için özel fiyat – Aria Kurucuları)

Özellikler:

  • OpenAI ile doğrudan bağlantı (GPT-4 Turbo, GPT-4o, GPT-4o mini ve GPT-3.5 Turbo)

  • İndikatörler ve anahtar seviyeler dahil özel promptlarla teknik analiz

  • Yüzde tabanlı güven ile işlem önerileri (örn., SATIN AL: %87)

  • AI tarafından önerilen otomatik TP ve SL yerleştirme, doğrudan işlem panelinde gösterilen

  • Tek tıkla işlem için manuel yürütme düğmeleri ve profesyonel tasarım ile görsel panel

  • Popup, push ve e-posta uyarıları

  • Özel oylama ve öneri hakları olan özel grup Aria Kurucuları

Aşama 1'deki erken yatırımcılar ek maliyet olmadan tüm gelecekteki güncellemelere erişimi güvence altına aldılar, ayrıca Kurucular grubunda kalıcı üyelik.


Aşama 2 – ARIA AUTO v2.0 – FAZ TAMAMLANDI
Fiyat: $600 (Aria Kullanıcıları Özel Grup)

Özellikler:

  • AI sinyallerine dayalı otomatik işlem yürütme, insan müdahalesi gerekmez

  • Güven Filtresi: geçerli sinyaller için minimum güven eşiği belirleyin (örn., %80)

  • Tamamen özelleştirilebilir SL/TP ve risk yönetimi: sabit, yüzde, ATR tabanlı veya AI üretimi hedefler

  • Tam kontrol için manuel işlem paneli korundu

Hedef: otomasyonu bir sonraki seviyeye taşımak, Aria'nın GPT güdümlü kararlarla işlem yapmasına izin verirken trader'ın risk ve stili adapte etmesine olanak tanımak.


Aşama 3 – ARIA STRATEGY AUDIT v3.0 – FAZ TAMAMLANDI
Fiyat: $900 (Aria kullanıcıları özel grupları: MQL5 + Telegram + Discord)

Yeni Özellikler:

1. Hafıza + Öğrenme Sistemi

  • Aria artık işlemleri hatırlıyor ve onlardan öğreniyor

  • Gelecekteki öneriler kullanım arttıkça daha akıllı ve kesin hale geliyor

  • Strateji Analizi: genel stratejinizi değerlendirir (Breakout, Trend, Zaman vb.)

  • AI Öğrenme Analizi: işlemlerinizi tespit edilen stratejiye göre otomatik sınıflandırır ve sıralar

  • Global Denetim Havuzu kullanarak diğer gerçek kullanıcılarla performans karşılaştırması

2. Tek Tık Denetim ve Optimizasyon

  • İşlemleri Render'da barındırılan resmi Aria Denetim API'sine yükleyin

  • Tam performans dökümü alın ve optimize edilmiş ayarları anında indirin

  • Tüm işlemler Denetim Havuzuna katkıda bulunur, böylece Aria teoriden değil gerçek sonuçlardan gelişir

3. Oylama Mantığı ile Multi-AI Sistemi

  • Trader'ların iki seçeneği var:

    1. Doğrudan API'ler: OpenAI, LLaMA, Mistral, Claude, Gemini, DeepSeek veya Grok ile ayrı ayrı bağlanın

    2. OpenRouter aracılığıyla Tek API: birleşik entegrasyon yoluyla 112 AI modeline (ücretsiz ve premium modeller dahil) erişim

  • Esnek oylama modları: çoğunluk, oybirliği veya tek tercih edilen AI

4. Tam Haber + Piyasa Filtreleri

  • Orta ve yüksek etkili olaylar için yerleşik filtreler (NFP, CPI, FOMC vb.)

  • Üst zaman dilimlerinde fraktal onay ile piyasa durumu filtreleri, gürültüyü azaltmak ve düşük kaliteli sinyallerden kaçınmak için tasarlandı

5. AriHelp – Kişisel Asistanınız

  • AriHelp, Aria hakkında tüm bilgiye sahip 7/24 kullanılabilir canlı asistan

  • Her şeyi sorabilirsiniz: nasıl başlanır, her parametre ne yapar, hatta hatalar nasıl çözülür, ve size kendi dilinizde adım adım rehberlik edecek

  • Kullanmak için, ülkenizde hizmet mevcutsa ChatGPT'nin GPT'ler bölümünde AriHelp'i arayın

  • Mevcut değilse endişe etmeyin, üç kullanıcı grubundan herhangi birinde (MQL5, Telegram veya Discord) sorularınızı sorabilir veya özel mesajla doğrudan bize ulaşabilirsiniz


Fark ettiğiniz gibi, temelde tüm bir sürümü zamanından önce yayınladık, bunların hepsi aslen V4 için planlanmıştı, ama V4'te gelen güçlü yeni araç için yer açmak amacıyla V3'e getirmeye karar verdik: XGBoost.

Aşama 4 – ARIA AI LEARNING MODEL v4.0 – MEVCUT SÜRÜM
Fiyat: $1400 (Aria kullanıcıları özel grupları: MQL5 + Telegram + Discord)

Yaklaşan Özellikler:

1. Maksimum Kişiselleştirme için Düzenlenebilir Promptlar

  • AI'lara gönderilen bilgileri düzenleyerek Aria'nızı tamamen özelleştirebileceksiniz

  • Bu, Aria tarafından sağlanan basit .txt dosyası aracılığıyla yapılır, herhangi bir trader için kullanımı kolay

  • Amaç, her kullanıcıya kendi ticaret vizyonuna göre Aria'nın davranışını şekillendirme yeteneği vermek

2. XGBoost – Ödüllü Makine Öğrenmesi

  • V4, XGBoost tarafından desteklenen özel makine öğrenmesi modeli sunar, öngörücü analitik dünyasında en ödüllü ve rekabetçi algoritmalardan biri

  • Aria Denetim API + Render aracılığıyla toplanan binlerce gerçek denetlenmiş işlem ile eğitildi

  • Sembole özel, oturuma özel ve hatta kullanıcıya özel modeller oluşturma yeteneği, herhangi bir piyasa koşulunda hassas optimizasyon sağlar

3. Dinamik SL, TP ve Trailing Yönetimi

  • XGBoost sadece sonuçları analiz etmez, stratejiniz için optimal Stop Loss, Take Profit ve Trailing değerlerini aktif olarak öngörür

  • Bu değerler teoriden değil, canlı piyasalarda başarılı olduğu kanıtlanmış desenlerden üretilir

  • Daha fazla işlem denetlendikçe sistem sürekli kendini yeniden eğitir, risk yönetiminin piyasa değişiklikleriyle gerçek zamanlı gelişmesini sağlar

4. AI Modelleri ile Çapraz Kontrol

  • Tüm XGBoost öngörüleri yürütmeden önce sinyalleri doğrulamak için Aria'nın AI motorları ile çifte kontrol edilir

  • Bu çapraz doğrulama, XGBoost'un matematiksel gücünü 112 AI modelinin bağlamsal zekası ile birleştirerek daha güvenli giriş ve çıkışlar sağlar

  • Bloglarımızda açıklandığı gibi, bu çift katmanlı doğrulama V4'ün en güçlü özelliklerinden biri, hataları minimize etmek ve her işlemde güveni maksimize etmek için tasarlandı


Aşama 5 – ARIA PRO v5.0 – EKİM 2025
Fiyat: $1900  (Aria kullanıcıları özel grupları: MQL5 + Telegram + Discord)

Yaklaşan Özellikler:

1. Prop Firm Modu

  • Fonlu hesap zorluklarının katı gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış özel mod

  • Otomatik günlük ve toplam drawdown kontrolü, prop firm kurallarını asla ihlal etmemenizi sağlar

  • Değerlendirme kısıtlamaları ile tamamen uyumlu dinamik risk yönetimi, böylece Aria pozisyon boyutu ve maruziyet gerçek zamanlı adapte eder

  • Profesyonel risk uyumluluğu ile prop firm hesaplarını geçme ve sürdürme şanslarını doğrudan artırır

2. AI Destekli Tam Strateji Simülasyonu

  • Canlıya geçmeden önce tüm stratejinizi simüle edin, Aria'nın AI motorları tarafından desteklenen öngörücü performans içgörüleri ile

  • Farklı piyasa koşulları altında giriş, çıkış, SL, TP ve risk ayarlarının nasıl performans göstereceğini analiz edin

  • Trader'ların konfigürasyonları önceden doğrulamasına, deneme yanılmayı azaltmasına ve sermaye taahhüdünden önce güven sağlamasına izin verir

3. Falcon Entegrasyonu Hazırlığı (V6)

  • V5, yaklaşan V6'da yayınlanacak yeni nesil AI modeli Falcon ile entegrasyon için temel atar

  • Tam uyumluluk ve altyapı zaten gömülü, böylece Falcon mevcut olduğunda kullanıcılar sorunsuz geçiş yapacak

  • Bu uzun vadeli ölçeklenebilirlik sağlar, Aria'yı ticaret için AI evriminin ön saflarında tutar

4. Profesyonel İnce Ayar

  • Geçmiş denetlenmiş işlemlere dayalı yerel ve uzaktan ince ayar

  • Aria'nın hafızası, XGBoost ve AI çapraz kontrolünü birleştiren her trader profili için kişiselleştirilmiş adaptasyon

  • Maksimum güvenilirlik ve uyum gerektiren gelişmiş trader'lar, profesyoneller ve para yöneticileri için tasarlandı

Hedef: V5, prop firm hazırlığı, öngörücü simülasyon ve yeni nesil uyumluluk odaklı Aria'nın profesyonel aşamasını işaret eder. Aria'yı sadece ticaret yapmayan aynı zamanda adapte olan, simüle eden ve ticarette AI'nın geleceğine hazırlanan tam bir ekosistem olarak kurar.

Ve V5'in yol haritasında yaklaşan V6 hakkında ilk ipucunu zaten açıklamamıza rağmen, resmi sunumu yeni ve güçlü V4'ün yayınlanmasından hemen sonra, sadece birkaç gün içinde gerçekleşecek!

Aşama 6 – ARIA MASTER v6.0 – KASIM 2025
Fiyat: $ ???  (Aria kullanıcıları özel grupları: MQL5 + Telegram + Discord+ Yeni AI modelimize tam erişim - %100 ÜCRETSİZ!)
Çok yakında daha fazla detay paylaşacağız!


Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Aria'yı backtest yapabilir miyim?
Hayır. Aria Connector EA, işlevselliği API Anahtarlarınız aracılığıyla farklı AI modelleri ile canlı bağlantıya dayandığı için MT5'in Strateji Test Cihazında test edilemez. Bu AI'lar sadece gerçek zamanlı yanıt verir, bu nedenle bu davranış geleneksel backtestlerde taklit edilemez.

Aria'yı V3'te (veya herhangi bir sürümde) satın alırsam, sonraki sürümler için tekrar ödeme yapmam gerekir mi?
Hayır. Aria'yı satın aldığınızda, hangi sürüm veya fiyat olursa olsun, V4, V5, V6 ve sonrasını içeren tüm gelecekteki güncellemeleri yaşam boyu tamamen ücretsiz alırsınız.

Aria kullanımı kolay mı? Karmaşık görünüyor.
Aria'nın birçok parametresi olan çok gelişmiş bir araç olduğu doğru, ama özel gruplarımız (MQL5, Telegram, Discord) sayesinde topluluğumuz ayarları, çift ve zaman dilimi önerilerini paylaşıyor, hatta kendi işlemlerini bile gösteriyor. Bu, herhangi bir yeni kullanıcının güvenle başlamasını kolaylaştırır.

Neden Aria'yı doğrudan Sürüm 5'te yayınlamak yerine yol haritası oluşturdunuz?
Çünkü kibirli değiliz. Kolektif zekaya inanıyoruz ve birçok trader'ın vizyonu karar vermeyi önemli ölçüde geliştirir. Topluluğumuz sayesinde Aria adım adım gelişti, yol boyunca öneriler ve iyileştirmeler entegre etti. Bu yol haritası ayrıca trader'ların farklı fiyat noktalarında katılmasına izin verdi: $300 (V1), $600 (V2), $900 (V3), $1400 (V4) ve $1900 (V5). Fiyatın ötesinde, yol haritası çok daha değerli bir şey getirdi: Aria'nın arkasındaki gerçek motor olan kolektif zekanın gücü.

Neden Aria'yı her zaman sadece EA değil de araç olarak adlandırıyoruz?
Çünkü Aria tek bir çift veya zaman diliminde çalışmak için inşa edilmedi. Tüm çiftlerde, endekslerde, emtialarda, metallerde ve enstrümanlarda, tüm zaman dilimlerinde çalışır ve scalping'den swing trading'e kadar her ticaret stilini destekler. Ciddi ve sağlıklı ticaret için geniş bir yapılandırılabilir parametre seti sağlar.

Aria neden Martingale, Grid veya UpLots kullanmıyor?
Ana hedefimiz Aria'yı kısayol olmadan doğrudan piyasaya maruz bırakmaktı. Bu yüzden bu seçenekler Sürüm 1, 2 veya 3'e hiç dahil edilmedi. V4'ten başlayarak bu özellikler etkinleştirilebilir, ama her zaman varsayılan olarak FALSE ayarlı kalacak. Sağlıklı ticaret her zaman Aria'nın temeli olmuştur ve olmaya devam edecek.

Aria'da neden henüz canlı sinyal yok?
Çünkü Aria tamamlanmadı. Canlı sinyaller V5 ile gelecek ve kullanıcıların kendileri tarafından seçilecek. Sadece bir tane olmayacak, çiftlere ve zaman dilimlerine bölünmüş, her biri kendi ayarına sahip birden fazla sinyal olacak. O zamana kadar geçici sonuçları kovalamak yerine mümkün olan en sağlam ve şeffaf aracı inşa etmeye odaklanmayı tercih ediyoruz.

V5 son sürüm olacak mı?
Hayır. V5 kesin yapıyı, sinyalleri ve Prop Firm Modunu kuracak. Ama Aria yeni teknolojilerle gelişmeye devam edecek. Örneğin, V6 kendi kullanıcılarımızdan birinin önerdiği bir fikir olan Falcon modelini entegre edecek. Bu Aria'nın her zaman ön planda kalmasını sağlar.

Aria ne zaman Prop Firm'lerde ticaret yapacak?
Aria V5'te Prop Firm'ler için tamamen adapte edilecek, yerleşik drawdown kontrolleri ve seçilmiş brokerlerde çalışan özel canlı sinyal ile. Ve en önemlisi, sonuçlar rastgele hesaplardan değil gerçek kullanıcılardan gelecek.

Aria Deney Grubu nedir?
Kullanıcılarımızdan biri tarafından oluşturulan ve hızla Aria'nın en gelişmiş üyelerini çeken özel topluluk. Orada günlük deneyler AI'ların farklı

İncelemeler 15
jlanino
40
jlanino 2025.09.19 17:31 
 

This robot is much more than a simple EA; it's a complex system with a multitude of tools. It's the best I've seen in MQL5. Remember that it's still in development, so there are no official presets yet. It has a community of users who are very committed to the growth and development of this EA, and we're all connected via Telegram. Developer Martín and his team are constantly helping users. Buying this EA is a great investment for the future.

wymtb
50
wymtb 2025.09.02 08:20 
 

Fantastic EA. Still under development (see roadmap) but already good results. Great support by the developers. They also implement ideas from the community.

russham111
387
russham111 2025.08.29 20:13 
 

After all this time, finally there is a genuine AI EA available. Fantastic project that worked almost straight outside the box. Very excited to see where this goes. Top quality devs.

İncelemeye yanıt