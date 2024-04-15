Critical Zones MT5

5
Kritik Bölgeler özellikle daha doğru piyasa girişleri arayan manuel yatırımcılar için oluşturulmuştur. Bu gösterge, grafikteki en ilgili destek ve direncin yanı sıra bunların kırılma ve yeniden testlerini hesaplayarak ilgi alanlarını tespit etmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Bu gösterge, potansiyel olarak kazançlı alım / satım fırsatları tespit edildiğinde uyarılar ve bildirimler gönderecek şekilde yapılandırılabilir ve yatırımcıların ekranlarının / MT4 sürümlerinin önünde olmadıklarında bile ticaret fırsatlarından haberdar olmalarını sağlar.


Özellikler

Yeniden boyama yok  Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez
İşlem çiftleri Tüm forex çiftleri
Mevsimsellik  Tüm mevsimsellikler


Parametreler

===== Destek ve direnç Konfigürasyon =====

Hesaplama İçin Bakılacak Çubuklar // Destek ve direnç seviyelerini hesaplamak için mevcut çubuktan geriye doğru çubuk aralığı

===== Koşullar =====

Breakouts // Breakout algılamayı açar veya kapatır

Tekrar Testler // Tekrar testlerin algılanmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır

===== Destek ve Direnç Stili ===== 

Çizim Tipi // Destek ve direnç çizgilerinin çizgi stilini ayarlar

Destek Rengi // Destek seviyeleri için rengi ayarlar

Direnç Rengi // Direnç seviyeleri için renk tanımlayın

===== Uyarılar =====

Açılır Uyarı // MT4 terminaline uyarı

Anlık Bildirim Uyarısı // Telefona uyarı

E-posta Uyarısı // E-posta için uyarı

===== Grafik Ayarları =====

Grafikteki mum çubuklarının rengini değiştirme seçeneği



Uyarılar

Ürünlerimi yalnızca MQL5.com'da satıyorum. Birisi size ürünlerimi satmak için sizinle iletişime geçerse, o zaman onlar sadece paranızı isteyen dolandırıcılardır.

Ayrıca, ürünlerimi harici bir web sitesinden satın alırsanız, bunların sahte versiyonlar olacağını ve orijinalleriyle aynı şekilde çalışmayacağını garanti ederim.



İncelemeler 13
beckyomo02
4
beckyomo02 2025.09.27 20:54 
 

Very good. I can recommend it to anyone. User friendly

aqwa
219
aqwa 2025.09.11 14:32 
 

Good!

Paulo Tassio Da Silva Lordelo
132
Paulo Tassio Da Silva Lordelo 2025.05.21 11:43 
 

Muito obrigado!!

Filtrele:
beckyomo02
4
beckyomo02 2025.09.27 20:54 
 

Very good. I can recommend it to anyone. User friendly

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.09.27 21:54
Thank you so much!!
Evgeny Belyaev
89904
Evgeny Belyaev 2025.09.20 09:03 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.09.20 10:42
Thanks you so much!
aqwa
219
aqwa 2025.09.11 14:32 
 

Good!

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.09.11 14:38
Thank you so much!
Dennian Castillo
45
Dennian Castillo 2025.09.11 05:20 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.09.11 05:50
Thank you so much!!!
MQL5T0m
30
MQL5T0m 2025.08.22 07:45 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.08.22 08:49
Thank you so much!
Life Is Pain
14
Life Is Pain 2025.07.15 14:28 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.07.15 14:46
Thank you!!
Mousetrap
137
Mousetrap 2025.06.24 12:41 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.06.24 13:27
Thank you !!!
Lydia Kwarteng
1610
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:58 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.06.12 08:09
Thank you !!
Paulo Tassio Da Silva Lordelo
132
Paulo Tassio Da Silva Lordelo 2025.05.21 11:43 
 

Muito obrigado!!

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.05.21 11:51
Thank you !!
forgeSpin_02
65
forgeSpin_02 2025.04.18 07:10 
 

worth test

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.04.18 08:04
Thank you !!
Batya
14
Batya 2025.03.17 16:04 
 

Скачал,но нет мануала к индикатору.После чата с Родриго настроил и тестирую ,работает чётко.

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.03.17 17:48
Привет, мой индикатор очень прост в использовании. Он определяет поддержки и сопротивления, а также их пробои и ретесты и предупреждает вас в реальном времени с помощью алертов. Если у вас есть вопросы, я могу ответить на них в приватной беседе, если вы напишите мне. С наилучшими пожеланиями
Agbakeleke Idowu
714
Agbakeleke Idowu 2025.01.05 08:32 
 

Very Good Indicator

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.03.11 16:34
Thank you !!!
Hrishikesh Bhalchandra Kinikar
504
Hrishikesh Bhalchandra Kinikar 2024.10.26 19:41 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Rodrigo Arana Garcia
98034
Geliştiriciden yanıt Rodrigo Arana Garcia 2025.03.09 13:01
Thank you ! alerts should be working now
İncelemeye yanıt