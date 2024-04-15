Critical Zones MT5

Kritik Bölgeler
özellikle daha doğru piyasa girişleri arayan manuel yatırımcılar için oluşturulmuştur. Bu gösterge, grafikteki en ilgili destek ve direncin yanı sıra bunların kırılma ve yeniden testlerini hesaplayarak ilgi alanlarını tespit etmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Bu gösterge, potansiyel olarak kazançlı alım / satım fırsatları tespit edildiğinde uyarılar ve bildirimler gönderecek şekilde yapılandırılabilir ve yatırımcıların ekranlarının / MT4
sürümlerinin önünde olmadıklarında bile ticaret fırsatlarından haberdar olmalarını sağlar.
Özellikler
|Yeniden boyama yok
|Bu gösterge, yeni veriler geldiğinde değerlerini değiştirmez
|İşlem çiftleri
|Tüm forex çiftleri
|Mevsimsellik
|Tüm mevsimsellikler
Parametreler
===== Destek ve direnç Konfigürasyon =====
Hesaplama İçin Bakılacak Çubuklar // Destek ve direnç seviyelerini hesaplamak için mevcut çubuktan geriye doğru çubuk aralığı
===== Koşullar =====
Breakouts // Breakout algılamayı açar veya kapatır
Tekrar Testler // Tekrar testlerin algılanmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır
===== Destek ve Direnç Stili =====
Çizim Tipi // Destek ve direnç çizgilerinin çizgi stilini ayarlar
Destek Rengi // Destek seviyeleri için rengi ayarlar
Direnç Rengi // Direnç seviyeleri için renk tanımlayın
===== Uyarılar =====
Açılır Uyarı // MT4 terminaline uyarı
Anlık Bildirim Uyarısı // Telefona uyarı
E-posta Uyarısı // E-posta için uyarı
===== Grafik Ayarları =====
Grafikteki mum çubuklarının rengini değiştirme seçeneği
Uyarılar
Ürünlerimi yalnızca MQL5.com'da satıyorum. Birisi size ürünlerimi satmak için sizinle iletişime geçerse, o zaman onlar sadece paranızı isteyen dolandırıcılardır.
Ayrıca, ürünlerimi harici bir web sitesinden satın alırsanız, bunların sahte versiyonlar olacağını ve orijinalleriyle aynı şekilde çalışmayacağını garanti ederim.
Very good. I can recommend it to anyone. User friendly