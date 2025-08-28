Gold King AI MT5

Só restam 1/5 cópias a este preço ---> Próximo preço 250$ // Versão MT4

O Gold King AI foi criado usando o TensorTrade, uma estrutura Python de código aberto projetada especificamente para construir, treinar, avaliar e implementar algoritmos de negociação robustos usando aprendizagem por reforço.

O algoritmo opera durante a sessão de negociação de Nova Iorque. Depois de analisar o mercado por algumas horas para identificar áreas de interesse, ele coloca ordens pendentes que são executadas quando o preço as atinge. Isso ativa rapidamente um lucro variável para garantir ganhos. Ele também possui uma segunda estratégia chamada “recuperação inteligente”, que é ativada após uma negociação com prejuízo. Essa estratégia envolve a execução de uma ordem um pouco maior para cobrir algumas das perdas.

Observe que a rede neural será treinada usando os dados históricos mais recentes a cada 4-5 meses para manter a IA atualizada.

Este robô não utiliza métodos tóxicos de gestão de risco, como martingale ou hedging. Em vez disso, todas as negociações são protegidas por um trailing take profit e um stop loss. Sinal ao vivo





CARACTERÍSTICAS:

Símbolo

XAUUSD (OURO)

Prazo

M30

Capital mínimo

150$ Corretora

Qualquer, de preferência IC Markets

Tipo de conta

Qualquer, de preferência Raw/ECN

Alavancagem

Alavancagem de 1:500 ou superior (contacte-me se tiver menos)

VPS Qualquer (contacte-me se precisar de um)







INFORMAÇÕES IMPORTANTES:



Backtesting: O backtesting deve ser feito usando GMT +2 / US DST +3. É aconselhável usar o Tick Data Suite para realizar o backtest / Baixar backtests.

Negociação ao vivo: A maioria das corretoras, como IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... usa o formato GMT+2 e muda para GMT+3 no início do horário de verão dos EUA (DST).

Se a sua corretora tiver este horário de servidor, então não deve alterar nada. Se a sua corretora tiver um horário de servidor diferente, entre em contacto comigo para que eu possa enviar-lhe a configuração correta.





