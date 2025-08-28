Gold King AI MT5
- Rodrigo Arana Garcia
- Versão: 1.50
- Atualizado: 30 outubro 2025
- Ativações: 10
O Gold King AI foi criado usando o TensorTrade, uma estrutura Python de código aberto projetada especificamente para construir, treinar, avaliar e implementar algoritmos de negociação robustos usando aprendizagem por reforço.
O algoritmo opera durante a sessão de negociação de Nova Iorque. Depois de analisar o mercado por algumas horas para identificar áreas de interesse, ele coloca ordens pendentes que são executadas quando o preço as atinge. Isso ativa rapidamente um lucro variável para garantir ganhos. Ele também possui uma segunda estratégia chamada “recuperação inteligente”, que é ativada após uma negociação com prejuízo. Essa estratégia envolve a execução de uma ordem um pouco maior para cobrir algumas das perdas.
Observe que a rede neural será treinada usando os dados históricos mais recentes a cada 4-5 meses para manter a IA atualizada.
Este robô não utiliza métodos tóxicos de gestão de risco, como martingale ou hedging. Em vez disso, todas as negociações são protegidas por um trailing take profit e um stop loss.
CARACTERÍSTICAS:
|Símbolo
|XAUUSD (OURO)
|Prazo
|M30
|Capital mínimo
|150$
|Corretora
|Qualquer, de preferência IC Markets
|Tipo de conta
|Qualquer, de preferência Raw/ECN
|Alavancagem
|Alavancagem de 1:500 ou superior (contacte-me se tiver menos)
|VPS
|Qualquer (contacte-me se precisar de um)
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Backtesting: O backtesting deve ser feito usando GMT +2 / US DST +3. É aconselhável usar o Tick Data Suite para realizar o backtest / Baixar backtests.
Negociação ao vivo: A maioria das corretoras, como IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... usa o formato GMT+2 e muda para GMT+3 no início do horário de verão dos EUA (DST).
Se a sua corretora tiver este horário de servidor, então não deve alterar nada. Se a sua corretora tiver um horário de servidor diferente, entre em contacto comigo para que eu possa enviar-lhe a configuração correta.
Perguntas frequentes:
- O Gold King AI funciona todos os dias?
Sim, coloca ordens pendentes uma vez por dia e, normalmente, as ordens são executadas.
- Se o Gold King AI não tem um filtro de notícias, isso significa que negoceia notícias de alto impacto?
Não, as notícias importantes são normalmente divulgadas às 13:30 GMT, mas o Gold King AI só coloca a sua primeira ordem às 14:30 GMT, o que elimina os riscos destes eventos de alta volatilidade. Ocasionalmente, há divulgações às 15:00 GMT, mas geralmente não são de alto risco, como o FOMC ou o NFP.
- Preciso de algum conjunto especial para empresas de prop trading, como a FTMO?
Sim, entre em contacto comigo para que eu possa enviar-lhe os conjuntos.
I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.