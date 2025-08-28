Gold King AI MT5

5

Só restam 1/5 cópias a este preço ---> Próximo preço 250$ // Versão MT4

O Gold King AI foi criado usando o TensorTrade, uma estrutura Python de código aberto projetada especificamente para construir, treinar, avaliar e implementar algoritmos de negociação robustos usando aprendizagem por reforço.

O algoritmo opera durante a sessão de negociação de Nova Iorque. Depois de analisar o mercado por algumas horas para identificar áreas de interesse, ele coloca ordens pendentes que são executadas quando o preço as atinge. Isso ativa rapidamente um lucro variável para garantir ganhos. Ele também possui uma segunda estratégia chamada “recuperação inteligente”, que é ativada após uma negociação com prejuízo. Essa estratégia envolve a execução de uma ordem um pouco maior para cobrir algumas das perdas.

Observe que a rede neural será treinada usando os dados históricos mais recentes a cada 4-5 meses para manter a IA atualizada.

Este robô não utiliza métodos tóxicos de gestão de risco, como martingale ou hedging. Em vez disso, todas as negociações são protegidas por um trailing take profit e um stop loss.

Sinal ao vivo


CARACTERÍSTICAS:

Símbolo
 XAUUSD (OURO)
Prazo
 M30
Capital mínimo
 150$
Corretora
 Qualquer, de preferência IC Markets
Tipo de conta
 Qualquer, de preferência Raw/ECN
Alavancagem
 Alavancagem de 1:500 ou superior (contacte-me se tiver menos)
VPS Qualquer (contacte-me se precisar de um)


INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Backtesting: O backtesting deve ser feito usando GMT +2 / US DST +3. É aconselhável usar o Tick Data Suite para realizar o backtest / Baixar backtests.

Negociação ao vivo: A maioria das corretoras, como IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... usa o formato GMT+2 e muda para GMT+3 no início do horário de verão dos EUA (DST).

Se a sua corretora tiver este horário de servidor, então não deve alterar nada. Se a sua corretora tiver um horário de servidor diferente, entre em contacto comigo para que eu possa enviar-lhe a configuração correta.


Perguntas frequentes:

  1. O Gold King AI funciona todos os dias?
    Sim, coloca ordens pendentes uma vez por dia e, normalmente, as ordens são executadas.

  2. Se o Gold King AI não tem um filtro de notícias, isso significa que negoceia notícias de alto impacto?
    Não, as notícias importantes são normalmente divulgadas às 13:30 GMT, mas o Gold King AI só coloca a sua primeira ordem às 14:30 GMT, o que elimina os riscos destes eventos de alta volatilidade. Ocasionalmente, há divulgações às 15:00 GMT, mas geralmente não são de alto risco, como o FOMC ou o NFP.

  3. Preciso de algum conjunto especial para empresas de prop trading, como a FTMO?
    Sim, entre em contacto comigo para que eu possa enviar-lhe os conjuntos.
Comentários 6
Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.12.04 14:38 
 

I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.

Nicolae Jemna
67
Nicolae Jemna 2025.11.27 14:52 
 

I have been testing Gold King AI on a live account for the past two weeks, and the performance has been outstanding. Every single day, the EA places exactly one trade, and so far every trade has closed in profit. The consistency has been remarkable. Gold King AI uses a disciplined, intelligence-driven logic specifically optimized for XAUUSD, without martingale, grid, or aggressive risk. The entries are clean, precise, and well-timed, even during volatile sessions. Why it impressed me 2 weeks of live trading with 100% profitable daily trades Only 1 trade per day, controlled and stable Strong accuracy on XAUUSD Safe risk profile, no dangerous strategies Easy to set up, suitable for any account size Conclusion Based on my live results, Gold King AI has shown exceptional stability and reliability. If you’re looking for a disciplined and consistently profitable gold EA, this one is absolutely worth testing. Rodrigo Thank you very much !!!!

Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

Produtos recomendados
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Experts
Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. The idea is not complicated, when flat, 2 limit orders are set when using USE_LIMIT_ORDERS = true, otherwise it trades by market. When an order is triggered, the position is closed by TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT in an unsuccessful situation by STOP_LOSS_VIRTUAL. Or the orders are deleted. After closing a position, the expert looks at how the position closed, with a pr
Gold Grok
Ihar Tsitou
Experts
Символ XAUUSD Timeframe (период) Day Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1500 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером ДА Запуск без предварительных настроек ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных фракталов высокой размерности Второго уровня. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profile+Seller Ключевые особенности: Безопасность депозита Не использу
Dashboard Super Three MA MT5
Wang Yu
Utilitários
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super Three MA MT5 Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free Free version: LINK MT4 version: LINK This system basically utilizes PA and three adjustable Moving Average as the main indicator set to generate trading signal. With the feature that all MA_timefram
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Experts
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
AGE Pro
Shanker Manokaran
Experts
Adaptive Grid Elite Pro Real Trading Results Live Trading Performance https://www.mql5.com/en/signals/2322688 MT5 Indicator only https://www.mql5.com/en/market/product/144789 Overview Adaptive Grid Elite Pro is a sophisticated multi-currency portfolio trading system that combines advanced grid technology with intelligent risk management. Unlike traditional grid systems that operate on individual currency pairs, this EA employs a unified portfolio approach to manage positions across multiple corr
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
ArfHedgeMarti
Arif Alkin
Experts
Please contact me for the original version. (The original will be sent from my EA Telegram account.) Hedge Martingale EA. Works only on the MT4 platform. It works on all pairs, but the most ideal symbol is XAUUSD. Recommended broker and account type: Exness Cent account. It is recommended to use it with a minimum balance of $1,000. It provides approximately 40-80% monthly profit. Hedging is more secure. The screenshots are of Exness Cent Real account transactions, not backtest results. I can s
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Experts
AdvisorKing is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, you
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
Experts
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Institutional Intelligence Meets Smart Money Architecture WHERE CENTRAL BANK LOGIC MEETS ALGORITHMIC PRECISION SET FILE:   MQL5 CHAT LINK ON SALE: $977.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $9977.00 HURRY SYSTEM OVERVIEW BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP represents the convergence of two dominant market paradigms: Inner Circle Trader (ICT) methodology and Smart Money Concepts (SMC)—synthesized into a unified, autonomous trading framework that mirrors institutional or
Total Lock
Vadim Zotov
4.6 (5)
Experts
Lock is a powerful tool for saving a trader's money. Instead of the traditional stop loss, you can now use this robot. The robot will place a pending lock — a counter order. When the price moves sharply against the trader, the lock becomes a market one, and therefore the loss does not increase, but freezes at the same level. The main position is saved and will bring profit as soon as the lock closes. Each position is locked by a separate lock. The number of positions is not limited. The robot c
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
Experts
SmartSMC EA – Liquidity Sweeps For over 10 years in the Gold market I’ve watched how price hunts liquidity before the real move. SmartSMC EA is my distilled version of that edge: a simple, disciplined SMC liquidity-sweep engine that trades XAUUSD with clean risk and professional execution. Why choose SmartSMC? Because it blends Smart Money Concepts with rock-solid automation. You don’t need to second-guess the chart—attach the EA, choose your risk, and let it handle entries, exits, sizing and
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
Quantum Field
Ihar Tsitou
Experts
Торговля с помощью AI Model-2, который просчитывает вероятностные квантовые поля распределения цены. Валютная пара : AUDCAD М5 Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте деп
AI Trading Buddy
Aii Karadag
5 (1)
Experts
Important: After Installation use this instructions described in the "Comments" to add the AI-Trading-Buddy configuration: https://www.mql5.com/de/market/product/124858?source=Site +Profile#!tab=comments&comment=55105781 This EA can't be backtested in metatrader 5 since it uses webrequests to ai-models like claude, chat-gpt or deepseek and its not possible to backtest with webrequests in mql5. In the backtest scenario I used a simple rsi swing trade strategy. AI Trading Buddy The AI Trading Bu
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
TIO Global MT5
Ihar Tsitou
Experts
Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения с использованием подсчёта вероятностей Искусственного Интеллекта Модель 1. Валютная пара : AUDCAD М15, NZDCAD M15. Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2346533?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную пр
US30 Evening Breakout
Koen Arnold Terpstra
Experts
https://www.mql5.com/en/market/product/130992?source=Site+Profile  MT4 Version Trading US30, one of the most traded Indexes in the market, demands patience, a strategy and good risk management. US30 Evening Breakout seamlessly integrates these elements into a sophisticated system . The robot is thoroughly tested from 2019 until now. With 0.01 lotsize it has never exceeded 6% ($600) Drawdown on a $10.000 dollar account. (This is different from other brokers, there are also brokers where 0.01 lot
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Experts
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
Quant Generator
Thomas Bradley Butler
Experts
PLEASE READ.  THIS IS A PROACTIVE PRODUCT AND REQURES ONE TO KNOW THIER RISK.  YOU MUST OPTIMIZE AS THIS IS A GENERATOR AND USES THE GENETIC OPTIMIZER IN THE MT5 PLATFORM TO GENENRATE THE SIGNALS. THERE ARE DROP-DOWN MENUS TO CHOOSE YOUR PARAMETERS FOR THE PRICE ACTION TO AND RISK. YOU MUST OPTIMIZE BEFORE TEST AND USE! Quant Generator EA Overview: The Quant Generator EA for MetaTrader 5 (MT5) is a powerful tool designed to facilitate the systematic creation and optimization of trading strategie
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experts
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Experts
Cypher King is now available! Cypher King delivers consistent performance without the gimmicks. Built for GBPJPY, easily adaptable to other pairs, and designed to thrive in real market conditions. Why Choose Cypher King? AI-Driven Precision At the heart of Cypher King lies a powerful neural network that analyzes live price action using a synchronized blend of MACD, RSI, EMAs, Bollinger Bands , and more. No Martingale, No Nonsense Forget risky systems. Cypher King uses stable logic , avoiding pos
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Experts
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Neo Breakout MT5
Mathewstwapalisha Mulwafu
Experts
Breakout EA based  on   advanced strategy , generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price ranges. Data has been collected for over 15 years to produce model strategy.  The strategy,  filters out  false signals and  performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses advanced adaptive trailing stop. specifically optimized for EURUSD,GBPUSD,USDJPY,EURJPY,GBPJPY The E
ScorpionGrid
Evgenii Kuznetsov
5 (3)
Experts
Multi-currency grid Expert Advisor, in most cases it receives quite accurate entries. If an entry is not accurate enough, the positions are managed using an elaborate martingale strategy. Work on real account:  http://tiny.cc/nkaqmz Entries are performed using the signals of RSI and Stochastic indicators, in the overbought/oversold areas, plus additional entry conditions based on a proprietary algorithm. Recommended timeframe - М15. Input parameters SetName - name of the current settings file Ma
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
The safest Martin
Yong Fan
Experts
The safest Martin     The safest Martin 是一个多货币 EA，采用马丁策略，以其自有的波段算法为基础，并配以控仓技巧。只有价格到达关键位后EA才会发生交易。 The safest Martin 使用即时交易 4种货币对：EURUSD、AUDNZD、NZDUSD、USDCAD，GBPCAD。算法信号通过十年数据跑测验证，可以实现平稳盈利。 EA 在所有时间框架上都有效，不会丧失其盈利能力。然而，在 H4上观察到了最大效率。在此周期上的风险/盈利比最好。 建议使用账户余额在美元 10000 以上，且每一万美金的仓Lots建议0.01开始。 Lots                                   是选择固定手数后的具体数值。 H01Symbol--H05Symbol      是参与操作的7个货币对。请根据交易商特有商品表示对应改动。货币对后缀添加。
NetRecoveryManagerATR
Gianfranco Tanzi
Experts
NetRecoveryMangerATR    is an Expert Advisor that starts from a net long/short position and then opens additional positions using ATR-based levels, with a dynamic multiplier, and closes everything when the net PL exceeds a target. The opening of the first position is done automatically by the EA when market conditions, mobile averages and price action criteria, are met. The EA may be attached to any currency chart. EA will attribute automatically a specific MagicNumber to each used chart. The ti
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Mais do autor
Critical Zones MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.93 (15)
Indicadores
O indicador   Critical Zones   foi criado especialmente para os operadores manuais que procuram entradas mais exactas no mercado. Este indicador utiliza algoritmos avançados para detetar áreas de interesse, calculando o suporte e a resistência mais relevantes no gráfico, bem como os seus rompimentos e retestes. Este indicador pode ser configurado para enviar alertas e notificações quando são detectadas oportunidades de compra/venda potencialmente lucrativas, permitindo que os operadores se mant
FREE
Golden Hunter MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.78 (27)
Indicadores
Versão MT4 Golden Hunter   foi desenvolvido para comerciantes que negoceiam manualmente nos mercados. É uma ferramenta muito poderosa que consiste em 3 indicadores diferentes: Estratégia de entrada poderosa: Formada por um indicador que mede a volatilidade do par cambial e identifica a tendência do mercado. LSMA: suaviza os dados de preços e é útil para detectar a tendência a curto prazo. Heikin Ashi: Assim que o indicador for anexado ao gráfico, os castiçais japoneses mudarão para castiçais H
FREE
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Só restam 1/5 cópias a este preço ---> Próximo preço 250$ // Versão MT5 O Gold King AI foi criado usando o TensorTrade, uma estrutura Python de código aberto projetada especificamente para construir, treinar, avaliar e implementar algoritmos de negociação robustos usando aprendizagem por reforço. O algoritmo opera durante a sessão de negociação de Nova Iorque. Depois de analisar o mercado por algumas horas para identificar áreas de interesse, ele coloca ordens pendentes que são executadas quand
Pips Chaser MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (4)
Indicadores
O indicador   Pips Chaser   foi desenvolvido para complementar o seu comércio manual. Este indicador pode ser utilizado tanto para o comércio de escalpes curtos como para o comércio de baloiços longos //  Versão MT4 Características Sem indicador de repintura Este indicador não altera os seus valores quando chegam novos dados Pares comerciais Qualquer par de moedas Período de tempo H1 é preferível, mas pode adaptá-lo a qualquer período de tempo Tempo de negociação 24 horas por dia Buffers Buy B
FREE
Golden Hunter MT4
Rodrigo Arana Garcia
4.62 (13)
Indicadores
Versão MT5 Golden Hunter foi desenvolvido para comerciantes que negoceiam manualmente nos mercados. É uma ferramenta muito poderosa que consiste em 3 indicadores diferentes: Estratégia de entrada poderosa: Formada por um indicador que mede a volatilidade do par cambial e identifica a tendência do mercado. LSMA: suaviza os dados de preços e é útil para detectar a tendência a curto prazo. Heikin Ashi: Assim que o indicador for anexado ao gráfico, os castiçais japoneses mudarão para castiçais Heik
FREE
Critical Zones MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (8)
Indicadores
O indicador Critical Zones foi criado especialmente para os operadores manuais que procuram entradas mais exactas no mercado. Este indicador utiliza algoritmos avançados para detetar áreas de interesse, calculando o suporte e a resistência mais relevantes no gráfico, bem como os seus rompimentos e retestes. Este indicador pode ser configurado para enviar alertas e notificações quando são detectadas oportunidades de compra/venda potencialmente lucrativas, permitindo que os operadores se mantenha
FREE
Auto Fibo MT5
Rodrigo Arana Garcia
4.53 (19)
Indicadores
O   Auto Fibo   é um indicador desenvolvido para melhorar o seu comércio manual. Ele desenhará a proporção de ouro automaticamente, poupando-lhe tempo e facilitando a sua negociação. Anexe o indicador ao gráfico e este desenhará automaticamente a razão de ouro exacta, poupando-lhe o trabalho de ter de encontrar o ponto crítico. A interface ajusta-se de acordo com o seu computador para os pontos altos e baixos aproximados da banda. Este indicador irá corrigir a maioria dos erros de selecção de p
FREE
Top Bottom Tracker MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
O Top Bottom Tracker é um indicador baseado em algoritmos sofisticados que analisa a tendência do mercado e pode detetar os altos e baixos da tendência / Versão MT5 . O preço aumentará progressivamente até atingir 500$. Próximo preço --> $99 Características Sem repintura Este indicador não altera os seus valores quando chegam novos dados Pares de negociação Todos os pares de forex Timeframe   Todos os timeframes Parâmetros ==== Configuração do indicador ==== Parâmetro de configuração
Pips Hunter PRO MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Indicadores
O   Pips Hunter PRO   foi desenvolvido ao longo de vários anos e é uma versão melhorada do seu antecessor. Este poderoso indicador analisa o mercado e o histórico de preços para gerar entradas de compra e venda. Para o cálculo destas entradas, utiliza diferentes indicadores que funcionam em conjunto, bem como um logaritmo estatístico complexo que filtra as entradas menos favoráveis e as elimina /   versão MT4 . Características Sem repintura Este indicador não altera os seus valores quando che
FREE
Auto Fibo MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (7)
Indicadores
O Auto Fibo é um indicador desenvolvido para melhorar o seu comércio manual. Ele desenhará a proporção de ouro automaticamente, poupando-lhe tempo e facilitando a sua negociação. Anexe o indicador ao gráfico e este desenhará automaticamente a razão de ouro exacta, poupando-lhe o trabalho de ter de encontrar o ponto crítico. A interface ajusta-se de acordo com o seu computador para os pontos altos e baixos aproximados da banda. Este indicador irá corrigir a maioria dos erros de selecção de ponto
FREE
Pips Chaser MT4
Rodrigo Arana Garcia
4 (7)
Indicadores
O indicador   Pips Chaser   foi desenvolvido para complementar o seu comércio manual. Este indicador pode ser utilizado tanto para o comércio de escalpes curtos como para o comércio de baloiços longos //  Versão MT5 Características Sem indicador de repintura Este indicador não altera os seus valores quando chegam novos dados Pares comerciais Qualquer par de moedas Período de tempo H1 é preferível, mas pode adaptá-lo a qualquer período de tempo Tempo de negociação 24 horas por dia Buffers  Buy
FREE
Triangle Engine MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
O Triangle Engine foi criado para aumentar o capital das pessoas de forma simples e acessível. Se está cansado de algoritmos que parecem funcionar muito bem em testes retrospectivos, mas depois não funcionam da mesma forma em contas reais, então o Triangle Engine é a solução que procura. O Triangle Engine é um algoritmo avançado meticulosamente concebido para identificar e explorar as vulnerabilidades inerentes ao AUDCAD. Usando um conjunto sofisticado de métricas e diferentes estratégias, este
Quantum Pips AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (2)
Experts
Bem-vindo ao Quantum Pips AI, um consultor especializado de nova geração! Apenas 2/5 cópias serão vendidas a este preço. Depois disso, o preço aumentará automaticamente para garantir que o desempenho do robot é adequado para contas reais. Contacte-me após a compra e   receba um indicador gratuito   (avaliado em mais de 65$) O Quantum Pips AI é um Expert Advisor de ponta meticulosamente concebido para lucrar com o mercado forex. Este sistema inteligente utiliza uma análise meticulosa de múltiplos
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
O Pips Hunter PRO foi desenvolvido ao longo de vários anos e é uma versão melhorada do seu antecessor. Este poderoso indicador analisa o mercado e o histórico de preços para gerar entradas de compra e venda. Para o cálculo destas entradas, utiliza diferentes indicadores que funcionam em conjunto, bem como um logaritmo estatístico complexo que filtra as entradas menos favoráveis e as elimina / versão MT5 . Características Sem repintura Este indicador não altera os seus valores quando chegam no
FREE
Forex Vigor MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
5/10 cópias a 30$ ---> próximo 50$ // versão MT5 O Forex Vigor é um indicador técnico que avalia a força do momentum das 8 moedas principais (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY). O indicador baseia-se em cálculos matemáticos que medem a falta de correlação entre 28 pares de moedas. Para calcular os seus valores, analisa a diferença percentual entre os preços de fecho utilizando o método de média ponderada linear (LWMA) mais um sistema estatístico que elimina os valores que não representam
Quantum Pips AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (5)
Experts
Bem-vindo ao Quantum Pips AI, um consultor especializado de nova geração! Apenas 2/5 cópias serão vendidas a este preço. Depois disso, o preço aumentará automaticamente para garantir que o desempenho do robot é adequado para contas reais. Contacte-me após a compra e   receba um indicador gratuito   (avaliado em mais de 65$) O Quantum Pips AI é um Expert Advisor de ponta meticulosamente concebido para lucrar com o mercado forex. Este sistema inteligente utiliza uma análise meticulosa de múltiplos
Neural Intelligence MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
A Neural Intelligence foi criada para fazer crescer o capital das pessoas de uma forma simples e acessível. Se está cansado de algoritmos que parecem funcionar muito bem em backtesting, mas que depois não funcionam da mesma forma em contas reais, então a Inteligência Neural é a solução que procura.  É um algoritmo totalmente automatizado concebido para encontrar as ineficiências do Euro Pound e explorá-las. Baseia-se na análise de clusters de aprendizagem de máquina e algoritmos de escalpelame
XPulse MT4
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse foi criado para aumentar o capital das pessoas de uma forma simples e acessível. Se está cansado de algoritmos que parecem funcionar muito bem em backtesting, mas que depois não funcionam da mesma forma em contas reais, então XPulse é a solução que procura. Trata-se de um algoritmo concebido especificamente para explorar uma ineficiência do par Aussie-Cad. Com um backtest robusto e dois sinais activos para apoiar o desempenho do algoritmo. // Para mais pormenores, por favor consulte o M
Forex Vigor MT5
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
5/10 cópias a 30$ ---> próximo 50$ //   versão MT4 O   Forex Vigor   é um indicador técnico que avalia a força do momentum das 8 moedas principais (EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY). O indicador baseia-se em cálculos matemáticos que medem a falta de correlação entre 28 pares de moedas. Para calcular os seus valores, analisa a diferença percentual entre os preços de fecho utilizando o método de média ponderada linear (LWMA) mais um sistema estatístico que elimina os valores que não repres
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
O   Top Bottom Tracker   é um indicador baseado em algoritmos sofisticados que analisa a tendência do mercado e pode detetar os altos e baixos da tendência /   Versão MT4 . O preço aumentará progressivamente até atingir 500$. Próximo preço -->   $99 Características Sem repintura Este indicador não altera os seus valores quando chegam novos dados Pares de negociação Todos os pares de forex Timeframe   Todos os timeframes Parâmetros ==== Configuração do indicador ==== Parâmetro de confi
Triangle Engine MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
O Triangle Engine foi criado para aumentar o capital das pessoas de forma simples e acessível. Se está cansado de algoritmos que parecem funcionar muito bem em testes retrospectivos, mas depois não funcionam da mesma forma em contas reais, então o Triangle Engine é a solução que procura. O Triangle Engine é um algoritmo avançado meticulosamente concebido para identificar e explorar as vulnerabilidades inerentes ao AUDCAD. Usando um conjunto sofisticado de métricas e diferentes estratégias, este
Neural Intelligence MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
A Neural Intelligence foi criada para fazer crescer o capital das pessoas de uma forma simples e acessível. Se está cansado de algoritmos que parecem funcionar muito bem em backtesting, mas que depois não funcionam da mesma forma em contas reais, então a Inteligência Neural é a solução que procura.  É um algoritmo totalmente automatizado concebido para encontrar as ineficiências do Euro Pound e explorá-las. Baseia-se na análise de clusters de aprendizagem de máquina e algoritmos de escalpelame
XPulse MT5
Rodrigo Arana Garcia
Experts
XPulse foi criado para aumentar o capital das pessoas de uma forma simples e acessível. Se está cansado de algoritmos que parecem funcionar muito bem em backtesting, mas que depois não funcionam da mesma forma em contas reais, então XPulse é a solução que procura. Trata-se de um algoritmo concebido especificamente para explorar uma ineficiência do par Aussie-Cad. Com um backtest robusto e dois sinais activos para apoiar o desempenho do algoritmo. // Para mais pormenores, por favor consulte o  
Filtro:
Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.12.04 14:38 
 

I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.

Rodrigo Arana Garcia
119974
Resposta do desenvolvedor Rodrigo Arana Garcia 2025.12.04 17:24
Thank you very much for your review, Kris. I'm glad to hear that it works perfectly for you !
Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.12.03 14:41 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Rodrigo Arana Garcia
119974
Resposta do desenvolvedor Rodrigo Arana Garcia 2025.12.04 11:25
Thank you very much for your excellent review Ferran !
Nicolae Jemna
67
Nicolae Jemna 2025.11.27 14:52 
 

I have been testing Gold King AI on a live account for the past two weeks, and the performance has been outstanding. Every single day, the EA places exactly one trade, and so far every trade has closed in profit. The consistency has been remarkable. Gold King AI uses a disciplined, intelligence-driven logic specifically optimized for XAUUSD, without martingale, grid, or aggressive risk. The entries are clean, precise, and well-timed, even during volatile sessions. Why it impressed me 2 weeks of live trading with 100% profitable daily trades Only 1 trade per day, controlled and stable Strong accuracy on XAUUSD Safe risk profile, no dangerous strategies Easy to set up, suitable for any account size Conclusion Based on my live results, Gold King AI has shown exceptional stability and reliability. If you’re looking for a disciplined and consistently profitable gold EA, this one is absolutely worth testing. Rodrigo Thank you very much !!!!

Rodrigo Arana Garcia
119974
Resposta do desenvolvedor Rodrigo Arana Garcia 2025.11.28 14:39
Thank you very much for your excellent review, Nicolae. I will do my best to make the product even better!
Lee Wai Chong
2403
Lee Wai Chong 2025.11.12 14:41 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Rodrigo Arana Garcia
119974
Resposta do desenvolvedor Rodrigo Arana Garcia 2025.11.13 09:35
Thank you so much Lee !!
Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

Rodrigo Arana Garcia
119974
Resposta do desenvolvedor Rodrigo Arana Garcia 2025.09.23 06:04
Thank you very much, Steffen, for your kind comments.
I'm glad to hear that it worked for you. I'll do my best to improve it over time :)
Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.09.10 17:24 
 

I'm really enjoying the EA. While it's still too early for a full long-term evaluation, I must say the robot is well-designed and has integrated nicely into my portfolio of other EAs. Rodrigo is a helpful and responsive trader, well-rated by the community, and has delivered a high-quality first EA. He shows clear responsibility for his projects, which is evident through the regular updates he has already released. I’ll continue testing for a more comprehensive long-term assessment, but I already recognize and appreciate the quality of the service he provides, especially the technical support and attention to users.

Rodrigo Arana Garcia
119974
Resposta do desenvolvedor Rodrigo Arana Garcia 2025.09.11 05:52
Thank you very much for your kind review, Peterson. I'm glad to hear that it's working for you. I'll do my best to improve it!
Responder ao comentário