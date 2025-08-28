Gold King AI MT5

5

Sono rimaste solo 1/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 175$ // Versione MT4

Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato.

L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso che vengono eseguiti quando il prezzo li raggiunge. Questo attiva rapidamente un trailing profit per garantire i guadagni. Ha anche una seconda strategia chiamata “smart recovery”, che viene attivata dopo un'operazione in perdita. Questa strategia prevede l'esecuzione di un ordine leggermente più grande per coprire parte delle perdite.

Si prega di notare che la rete neurale verrà addestrata utilizzando i dati storici più recenti ogni 4-5 mesi per mantenere aggiornata l'intelligenza artificiale.

Questo robot non utilizza metodi di gestione del rischio tossici come il martingale o l'hedging. Al contrario, tutte le operazioni sono protette da un trailing take profit e da uno stop loss.

Segnale live


CARATTERISTICHE:

Simbolo
 XAUUSD (ORO)
Intervallo di tempo
 M30
Capitale minimo
 150$
Broker
 Qualsiasi, preferibilmente IC Markets
Tipo di conto
 Qualsiasi, preferibilmente Raw/ECN
Leva
 Leva 1:500 o superiore (contattami se hai una leva inferiore)
VPS

Qualsiasi (contattami se ne hai bisogno)


INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Backtesting: il backtesting deve essere effettuato utilizzando GMT +2 / US DST +3. Si consiglia di utilizzare Tick Data Suite per eseguire il backtest / Scaricare i backtest.

Trading live: la maggior parte dei broker come IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... utilizzano il formato GMT+2 e passano a GMT+3 all'inizio dell'ora legale negli Stati Uniti (DST).

Se il tuo broker ha questo orario del server, non dovresti modificare nulla. Se il tuo broker ha un orario del server diverso, contattami in modo che io possa inviarti l'impostazione corretta.


FAQ:

  1. Gold King AI opera tutti i giorni?
    Sì, inserisce ordini in sospeso una volta al giorno e, normalmente, gli ordini vengono eseguiti.

  2. Se Gold King AI non ha un filtro per le notizie, significa che fa trading su notizie ad alto impatto?
    No, le notizie più importanti vengono solitamente pubblicate alle 13:30 GMT, ma Gold King AI non inserisce il suo primo ordine fino alle 14:30 GMT, il che elimina i rischi derivanti da questi eventi ad alta volatilità. Ci sono occasionali pubblicazioni alle 15:00 GMT, ma generalmente non sono ad alto rischio, come FOMC o NFP.

  3. Ho bisogno di un set speciale per le società di trading come FTMO?
    Sì, contattami così posso inviarti i set.


Recensioni 2
Steffen Schmidt
460
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

Peterson Veiga Campos
790
Peterson Veiga Campos 2025.09.10 17:24 
 

I'm really enjoying the EA. While it's still too early for a full long-term evaluation, I must say the robot is well-designed and has integrated nicely into my portfolio of other EAs. Rodrigo is a helpful and responsive trader, well-rated by the community, and has delivered a high-quality first EA. He shows clear responsibility for his projects, which is evident through the regular updates he has already released. I’ll continue testing for a more comprehensive long-term assessment, but I already recognize and appreciate the quality of the service he provides, especially the technical support and attention to users.

