Gold King AI MT5

Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato.
L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso che vengono eseguiti quando il prezzo li raggiunge. Questo attiva rapidamente un trailing profit per garantire i guadagni. Ha anche una seconda strategia chiamata “smart recovery”, che viene attivata dopo un'operazione in perdita. Questa strategia prevede l'esecuzione di un ordine leggermente più grande per coprire parte delle perdite.
Si prega di notare che la rete neurale verrà addestrata utilizzando i dati storici più recenti ogni 4-5 mesi per mantenere aggiornata l'intelligenza artificiale.
Questo robot non utilizza metodi di gestione del rischio tossici come il martingale o l'hedging. Al contrario, tutte le operazioni sono protette da un trailing take profit e da uno stop loss.
CARATTERISTICHE:
|Simbolo
|XAUUSD (ORO)
|Intervallo di tempo
|M30
|Capitale minimo
|150$
|Broker
|Qualsiasi, preferibilmente IC Markets
|Tipo di conto
|Qualsiasi, preferibilmente Raw/ECN
|Leva
|Leva 1:500 o superiore (contattami se hai una leva inferiore)
|VPS
|
Qualsiasi (contattami se ne hai bisogno)
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Backtesting: il backtesting deve essere effettuato utilizzando GMT +2 / US DST +3. Si consiglia di utilizzare Tick Data Suite per eseguire il backtest / Scaricare i backtest.
Trading live: la maggior parte dei broker come IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... utilizzano il formato GMT+2 e passano a GMT+3 all'inizio dell'ora legale negli Stati Uniti (DST).
Se il tuo broker ha questo orario del server, non dovresti modificare nulla. Se il tuo broker ha un orario del server diverso, contattami in modo che io possa inviarti l'impostazione corretta.
FAQ:
- Gold King AI opera tutti i giorni?
Sì, inserisce ordini in sospeso una volta al giorno e, normalmente, gli ordini vengono eseguiti.
- Se Gold King AI non ha un filtro per le notizie, significa che fa trading su notizie ad alto impatto?
No, le notizie più importanti vengono solitamente pubblicate alle 13:30 GMT, ma Gold King AI non inserisce il suo primo ordine fino alle 14:30 GMT, il che elimina i rischi derivanti da questi eventi ad alta volatilità. Ci sono occasionali pubblicazioni alle 15:00 GMT, ma generalmente non sono ad alto rischio, come FOMC o NFP.
- Ho bisogno di un set speciale per le società di trading come FTMO?
Sì, contattami così posso inviarti i set.
