Gold King AI MT5

Il ne reste plus que 2/5 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 175$ // Version MT4

Gold King AI a été créé à l'aide de TensorTrade, un framework Python open source spécialement conçu pour créer, entraîner, évaluer et déployer des algorithmes de trading robustes à l'aide de l'apprentissage par renforcement.

L'algorithme fonctionne pendant la séance de trading de New York. Après avoir analysé le marché pendant quelques heures afin d'identifier les zones d'intérêt, il place des ordres en attente qui sont exécutés lorsque le prix les atteint. Cela active rapidement un profit suiveur pour sécuriser les gains. Il dispose également d'une deuxième stratégie appelée « smart recovery », qui est activée après une transaction perdante. Cette stratégie consiste à exécuter un ordre légèrement plus important pour couvrir une partie des pertes.

Veuillez noter que le réseau neuronal sera formé à l'aide des données historiques les plus récentes tous les 4 à 5 mois afin de maintenir l'IA à jour.

Ce robot n'utilise pas de méthodes de gestion des risques toxiques telles que la martingale ou la couverture. Au contraire, toutes les transactions sont protégées par un trailing take profit et un stop loss.

Signal en direct - Signal en direct 2


CARACTÉRISTIQUES:

Symbole
 XAUUSD (OR)
Période
 M30
Capital minimum
 150$
Courtier
 N'importe lequel, de préférence IC Markets
Type de compte
 N'importe lequel, de préférence Raw/ECN
Effet de levier
 Effet de levier de 1:500 ou plus (contactez-moi si vous avez moins)
VPS N'importe lequel (contactez-moi si vous en avez besoin)


INFORMATIONS IMPORTANTES:

Backtesting: Le backtesting doit être effectué en utilisant GMT +2 / US DST +3. Il est conseillé d'utiliser Tick Data Suite pour effectuer le backtest / Télécharger les backtests.

Trading en direct: la plupart des courtiers tels que IC Markets, IC Trading, FP Markets, Pepperstone, Axi, Darwinex, Vantage, Tickmill... utilisent le format GMT+2 et passent à GMT+3 au début de l'heure d'été américaine (DST).

Si votre courtier utilise cette heure de serveur, vous ne devez rien changer. Si votre courtier utilise une heure de serveur différente, veuillez me contacter afin que je puisse vous envoyer le réglage correct.


FAQ:

  1. Gold King AI fonctionne-t-il tous les jours ?
    Oui, il passe des ordres en attente une fois par jour et, normalement, les ordres sont exécutés.

  2. Si Gold King AI ne dispose pas d'un filtre d'actualités, cela signifie-t-il qu'il négocie des actualités à fort impact ?
    Non, les actualités importantes sont généralement publiées à 13h30 GMT, mais Gold King AI ne passe son premier ordre qu'à 14h30 GMT, ce qui élimine les risques liés à ces événements à forte volatilité. Il y a parfois des publications à 15h00 GMT, mais elles ne sont généralement pas à haut risque, comme le FOMC ou le NFP.

  3. Ai-je besoin d'un ensemble spécial pour les sociétés de trading telles que FTMO ?
    Oui, contactez-moi afin que je puisse vous envoyer les ensembles.


Avis 2
Steffen Schmidt
460
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

Peterson Veiga Campos
789
Peterson Veiga Campos 2025.09.10 17:24 
 

I'm really enjoying the EA. While it's still too early for a full long-term evaluation, I must say the robot is well-designed and has integrated nicely into my portfolio of other EAs. Rodrigo is a helpful and responsive trader, well-rated by the community, and has delivered a high-quality first EA. He shows clear responsibility for his projects, which is evident through the regular updates he has already released. I’ll continue testing for a more comprehensive long-term assessment, but I already recognize and appreciate the quality of the service he provides, especially the technical support and attention to users.

