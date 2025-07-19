AI DeepLayer Dynamics MT5

3.93

DeepLayer Dynamics

Dört Stratejili Adaptif Çekirdek Yapısıyla Çoklu Sembol Nöral Scalping Sistemi

DeepLayer Dynamics, Dynamics serisinin yeni nesil temsilcisidir — gelişmiş algoritmik mantık ve çok sembollü işlem mimarisi üzerine kurulmuş bir Expert Advisor’dır.
Aşağıdaki 10 finansal enstrümanda aynı anda çalışacak şekilde tasarlanmıştır:
XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF

Sistem, yüksek hassasiyetli scalping stratejisini, gerçek zamanlı piyasa koşullarına uyum kabiliyetiyle birleştirir.

Temelinde, farklı piyasa davranışları ve volatilite yapılarına yanıt verebilecek şekilde tasarlanmış dört bağımsız strateji modülü yer alır.

Kullanıcılar İçin Önemli Bilgi

Kurulumdan sonra sistem XAUUSD için optimize edilmiş Strateji Modülü 1 ile başlatılır.
Dilerseniz giriş ayarları üzerinden diğer strateji modüllerine geçiş yapabilirsiniz.
Destek ya da sorularınız için lütfen özel mesaj yoluyla iletişime geçin.

Kurulum ve Ayarlar

MetaTrader terminalinizde gerekli tüm izinlerin etkinleştirildiğinden emin olun.
Kurulum kılavuzuna şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Kurulum Rehberi – WebRequest Ayarları

Gerçek Zamanlı Sinyal Takibi

DeepLayer Dynamics, canlı ve çok katmanlı bir altyapı üzerinde çalışır.
Her örnek, işlem yapılan enstrüman ve broker ortamına göre özelleştirilmiş şekilde çalışır ve modüler stratejilerle emir yürütür.

Gerçek sinyal bağlantıları:

Lisanslama ve Erişilebilirlik

Güncel Fiyat: 550 USD
Bu fiyatla sadece 10 lisans kaldı.
Bu parti tükendiğinde fiyat 750 USD'ye yükselecektir.
Sistem performansı ve ayrıcalığını korumak adına yeniden satış veya fiyat indirimi olmayacaktır.

399 USD olan lansman fiyatı tükenmiştir.

Satın alma sonrası tüm kullanıcılar özel Telegram grubuna davet edilir.
Lütfen satın aldıktan sonra özel mesaj göndererek davet bağlantısını talep edin.

DeepLayer Strateji Mimarisi (4 Modül)

1. Hassas Vuruş Stratejisi (Precision Strike Logic)

Tüm sembollerde çalışan temel strateji.
Sabit Take Profit ve Stop Loss seviyeleri, isteğe bağlı trailing stop ve yüksek hassasiyetli giriş filtresi ile düşük riskli, kısa süreli işlemler yapar.

2. XAUUSD Odaklı Çekirdek Modül

Altın (XAUUSD) piyasasına özel olarak tasarlanmıştır.
Likidite değişimlerini, zaman bazlı hareketleri ve volatilite artışlarını analiz ederek giriş fırsatlarını belirler.

3. EUR/USD Algı Katmanı

EURUSD için optimize edilmiş modüldür.
Mikro yapısal bozulmaları ve tepki davranışlarını izleyerek, hacim ve bağlamsal onayla işlem açar.

4. Çok Katmanlı Genişleme Motoru

Tüm desteklenen enstrümanlar için ileri seviye stratejidir.
Yüksek olasılıklı dönüş bölgelerinde pozisyonları akıllıca yeniden dağıtır.
Agresif lot artırımı yoktur — yalnızca tarihsel yapı ve fiyat desenlerine dayalı kontrollü yeniden kalibrasyon yapılır.

Sistem Özellikleri

  • Dört bağımsız strateji çekirdeği

  • Gerçek zamanlı analiz ve uyarlanabilir işlem mantığı

  • 10 enstrüman için birleşik mantık yapısı

  • Martingale veya hedge içermez — prop firmalarla uyumlu

  • Tüm ECN/NDD brokerlar ile tam uyumludur

  • Düşük kaynaklı VPS’lerde çalışmaya uygundur

DeepLayer Dynamics sıradan bir uzman danışman değildir.
Piyasa yapısını analiz edebilen, duruma göre mantığını yeniden yapılandırabilen modüler bir işlem sistemidir.

Uyarı: Finansal piyasalar olasılıklara dayanır. Her sistemin performansı, işlem ortamı ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

İncelemeler 14
LiquidFlame
56
LiquidFlame 2025.10.01 21:56 
 

Very little can be added after what KristianProgekt (2025.09.04 17:41) wrote - please read it, and then - once again. I purchased "AI DeepLayer Dynamics MT5" in mid-July. I tested it on a Demo account for five weeks. And for five weeks now I have activated it on a real account. That is, I have a good base of ten weeks, not just 2-3 days. I use only "Strategy 4". For the above-mentioned period of five weeks on a real account, if I divide the profit received by the days during which the bot worked, then this makes an average of 2.6% per day, every day. If the Market is compared to a sea or ocean, and the "AI ​​DeepLayer Dynamics MT5" bot is a ship - it is natural that there are calm waters at sea in favorable weather, as well as days when there is a storm (high volatility). The important thing is that regardless of the weather, the ship copes with the waves and continues its journey to the goal. I find the performance and results of "AI DeepLayer Dynamic MT5", "Strategy 4" - stunning, amazingly good! Regarding the Support and assistance from the Developer - I have not met a more responsive and dedicated person to his work than Peter Robert Grange! For me, any bot making an average of one percent per day is a quality bot. But "AI DeepLayer Dynamics MT5" makes 2-3 times more than that per day. Since it is based on AI, I hope that it will use the real data and the real trades to train itself improving the performance, thus becoming better and better. And last but not least, a suggestion to the Developer - whether to add a few more AIs to choose from (Claude or/and Grok - which are just as good as ChatGPT). Best wishes!

Ilia Goldovskii
400
Ilia Goldovskii 2025.09.04 18:00 
 

First week of trading is profitable with low DD (Str.4). The support from seller is good. I'll continue trading with this EA.

KristianProgekt
34
KristianProgekt 2025.09.04 17:41 
 

I’ve been working with NeuroDynamics EA for quite some time now, and I feel it’s only fair to share a proper perspective here, especially after seeing some of the negative remarks. To be completely honest, I don’t really understand where the frustration comes from, because my own experience has been very different. First of all, the author is one of the most dedicated and detail-oriented developers I’ve come across on MQL5. He doesn’t just release an EA and forget about it — he constantly follows up, answers questions, provides updates, and even brings out entirely new modules and strategies to keep the system evolving. You can clearly see that he puts a lot of effort and thought into making the product better with every version. As for performance, trading is never going to be a straight line up — anyone who has spent real time in the markets knows this. There will be good days and challenging days, that’s just the nature of trading. But what matters is that NeuroDynamics has a solid, intelligent logic behind it. It filters conditions, it adapts, and it manages trades in a way that feels robust. It’s not some cheap martingale or grid trick trying to impress you in backtests — it’s a system with real structure. I’ve also noticed that some people expect miracles right after installation. But in reality, running an EA properly requires patience, the right broker conditions, and realistic expectations. On my side, when set up correctly, NeuroDynamics has delivered consistency, and it continues to do so. Another point worth mentioning is the author’s transparency. He never hides from questions, and if there’s something to improve, he takes it seriously. That’s rare. Many developers disappear once they make sales, but here we actually have someone who is invested in building long-term value and helping traders succeed. To sum up: NeuroDynamics is not just “another EA.” It’s a sophisticated tool backed by a developer who truly cares about his work and about the people using it. I believe that’s why there are many satisfied users who don’t always leave reviews — because they are quietly running it and happy with the results. Personally, I think it’s worth standing up and saying that this is one of the most professional products I’ve seen in the market, and it deserves recognition for what it is.

Önerilen ürünler
Level Up FOREX
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing FOREX   . It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure   Level Up FOREX  at the current price before the next
Eagle Hunt
Sarfraz
Uzman Danışmanlar
Eagle Hunt EA - Professional Automated Trading for Gold (XAUUSD) Eagle Hunt is a sophisticated algorithmic trading system designed for professional traders. Developed with robust risk management protocols and advanced order execution logic, this expert advisor provides a complete automated trading solution suitable for various market conditions, specializing in the gold market (XAUUSD). Live Signal Coming Soon! IMPORTANT! After your purchase, please send me a private message to receive the deta
Survivor
Pavel Nikiforov
Uzman Danışmanlar
Название советника : Survivor  (есть расширенная версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530 ) Валютные пары : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Рекомендованная валютная пара : USDJPY Таймфрейм : М5 Время торговли : круглосуточно Описание : Трендовый  советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отс
FREE
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Uzman Danışmanlar
This is a machine learning trend following strategy based on the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with market volatility and volume metrics. It works best on the H1 Chart . The signals utilized to begin trading are carefully vetted via the machine learning capability, and a sophisticated algorithm ensures that the trader remains in the trend for as long as possible. Features. This is a fully automated multi-symbol expert advisor. It works on the following symbols USDJPY, AUDJPY, CHFJPY, EU
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Uzman Danışmanlar
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Alphabet AI , ortalamaya dönüş stratejisi üzerinde çalışan bir danışmandır; bu, piyasaların güçlü sapmalardan sonra ortalama değerlerine geri dönme doğal özelliğini kullandığı anlamına gelir. Algoritma, varlığın mevcut fiyatını sürekli olarak analiz eder ve hesaplanan ortalama seviyelerle karşılaştırır. Fiyat ortalama değerinden önemli ölçüde saptığında, danışman bunu bir eylem sinyali olarak yorumlar: Üst sınır aşıldığında, fiyat düşüşü bekleyerek kısa pozisyonlar açar ve alt sınırın altına dü
Sika EA
Frederick Mensah
Uzman Danışmanlar
Sika EA works on GBPUSD - 1H $1,000 to $11,700   ... Jan 2020 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% Risk Trade) RISK Management : It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades. Sika EA uses an  averaging  technique to mitigate against risk. Take Profit and Stop loss are hidden by the EA and auto calculates each profit base on the parameters
Prime H1 Trader
Phinnustda Warrarungruengskul
Uzman Danışmanlar
Unleash the Power of Precision Trading Prime H1 Trader is a sophisticated, professional-grade EA engineered for the EURUSD currency pair on the H1 timeframe. This expert advisor isn't just another automated system; it's a meticulously crafted trading tool that integrates a powerful technical strategy to pinpoint optimal entry signals with high accuracy. LIMITED-TIME OFFER: GET 1 FREE EA!  Purchase any of our EAs and receive another one of your choice completely free! Here's how to claim your g
FREE
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Uzman Danışmanlar
ScalpFusion - Elite High-Frequency Trading System Professional Edition Trading Bot ScalpFusion  is an advanced high-frequency trading system designed for professional traders seeking precise and rapid market operations. The system utilizes ultra-low latency and multi-strategy approach for market opportunities. Backtest Results Analysis Test Period : 2020-2025 (5 years) Initial Deposit : $5,000 Final Result : $651,397.32 Total Return : +13,027.95% History Quality : 99% Key Performance Metri
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Uzman Danışmanlar
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
En iyi canlı ticaret deneyimi ve en uygun geriye dönük test sonuçları için IC Markets 'ı öneriyoruz. Bu EA'yı faydalı buluyorsanız, lütfen olumlu bir yorum bırakmayı düşünün — bu bizim için gerçekten çok şey ifade ediyor! MQL5'te Daha Fazla Expert Advisor Keşfet DollarEdge Reversal EA Pro: Günlük Grafikte Hassas USD Geri Dönüş Ticareti Akıllı otomasyon ve sağlam risk yönetimi ile USD majör paritelerindeki yüksek olasılıklı geri dönüşleri yakalayın. DollarEdge Reversal E
AI Neuro Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.73 (15)
Uzman Danışmanlar
AI Neuro Dynamics EA XAU/USD | H1 için Uyarlanabilir Sinyal Mimarisi AI Neuro Dynamics , yalnızca bir Expert Advisor (Uzman Danışman) değildir — bu sistem, XAU/USD (Altın) paritesi için geliştirilmiş modüler ve bilişsel bir işlem sistemidir . Yüksek volatiliteye sahip piyasa koşulları için tasarlanmıştır ve prop firm (değerlendirme şirketleri) tarafından belirlenen katı risk ve performans standartlarına tam uyumluluk gösterir. EA, özel olarak geliştirilmiş nöro-kuantum karar mimarisi ile çalışır
Violence Great Wall ss
Ze Yuan Wang
Uzman Danışmanlar
Violence Great Wall is an MT5 intelligent trading robot. It takes into account the price support and pressure position, and provides phased prediction in the future, accurate opening position, and stable stop loss position. The main trading variety is gold! To be on the safe side, it is recommended that you provide funds above 3000 dollars, and leverage above 1:500. The position opening is extremely accurate, but due to the complexity of position opening factors, we must keep EA running stably
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Uzman Danışmanlar
Automated Forex Trading with a Focus on Risk Management (Updated Set Files/Settings in DFX MQL5 Community, link below) Unleash the Power of EMA Crossovers with a Disciplined Approach to Profitability EMA Pro by DFX is a powerful and user-friendly Forex Expert Advisor (EA) designed to automate your trading strategies. It's built on a proven EMA (Exponential Moving Average) crossover strategy, enhanced by robust risk management features and customizable settings. Here's what makes EMA Pro differe
FlashTrade Pro
Vadim Podoprigora
Uzman Danışmanlar
FlashTrade Pro FlashTrade Pro is a state-of-the-art automated trading advisor designed to revolutionize your trading experience in the high-speed world of financial markets.                                             By leveraging cutting-edge algorithms and real-time data analytics, FlashTrade Pro automates the scalping strategy, enabling traders to exploit small price movements with exceptional speed and accuracy. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume o
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
Uzman Danışmanlar
ACTrendRider – Advanced Trend Following Expert Advisor Institutional-grade, low-risk, swing-based trend follower Premium quality comes at a premium value: ACTrendRider is a lifetime investment into your algorithmic portfolio. Optimized for gold (XAUUSD) and volatile trending assets MQL5 Market compliant – simple to install, ready to trade ACTrendRider is a professional trading robot designed to ride clean market trends. It combines multiple confirmation filters to avoid noise and opti
BitcoinQuantum
Sidi Mamoune Moulay Ely
4.5 (4)
Uzman Danışmanlar
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - INTELLIGENT TP Expert Advisor Specialized for BTCUSD - M1 Timeframe Optimized Important : ActiverModeMarketTest : false TECHNICAL OVERVIEW Bitcoin Quantum Profit V6 is a professional Expert Advisor specifically designed and optimized for BTCUSD trading on M1 timeframe . It integrates a revolutionary Intelligent Take Profit system that adapts to Bitcoin's unique volatility and exploits micro-movements in the 24/7 crypto market. BITCOIN M1 SPECIALIZATION Dedicated BTCUS
FREE
Nasdaq Navigator
Helder Castro
Uzman Danışmanlar
This robot works exclusively for the Nasdaq and on the H1 timeframe and minimum balance of $500. The robot has three types of orders. 1. Counter-trend orders of the 85 and 110 moving averages, 2. Pro-trend orders of the 85 and 110 moving averages, and 3. For-trend and counter-trend Scalping orders of other 13 and 21 moving averages to compensate when the other orders type 1 and 2 are in the negative. Due to the nature of this robot, it is normal for it to have drawdawns, they are part of the pr
Veritas EA
Stepan Sinic
Uzman Danışmanlar
Конечно, вот полный текст на турецком языке. Veritas EA: Algoritmik Ticaretin Yeniden Tanımlanması Veritas Felsefesi Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemizden sonra, bu piyasalarda statik modellerin işe yaramadığına ikna olduk. Veritas, yalnızca dinamik bir modelin kazanabileceğinin kanıtıdır. Bu robotu iki ilke üzerine kurduk: tam şeffaflık ve sıfır statik mantık. Piyasadaki her gün benzersiz olduğu için, algoritma sürekli olarak piyasa koşullarına uyum sağlar. Amacımız sadece güzel bir am
Phoenix 100M EA
Ndubuisi Francis Ozoaniokor
Uzman Danışmanlar
Phoenix 100M EA  The Phoenix 100M EA is a next-generation automated trading system designed for traders who want the power of institutional trading logic combined with smart money risk management . Built on advanced Order Block detection , trend confirmation filters, and dynamic trade management, this EA gives you precision entries, controlled risk, and consistent growth. Key Features Smart Order Block Detection Automatically identifies bullish and bearish order blocks with volume confirmat
Indices Pulse
Md Abdul Manann
Uzman Danışmanlar
Prop Firm ve Bireysel Yatırımcılar için Nihai Robot (US30, NAS100, US500) - Aylık sadece 34$’lık basit bir abonelik. Büyük endekslerdeki kârlı hareketleri kaçırmaktan yoruldunuz mu? Prop firmalarının drawdown kurallarıyla mı mücadele ediyorsunuz? Bırakın profesyonel bir araç ağır işi sizin yerinize yapsın. Indices Pulse , küresel endekslerin volatilitesini fethetmek için titizlikle tasarlanmış, MetaTrader 5 için güçlü, tam otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Bu sadece başka bir EA değil; yüks
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Good Wheel Pro MT5
Zhi Quan Xiao
Uzman Danışmanlar
Good Wheel Pro uses the idea of combining trend and shock to intervene in the market when the trend starts , and it can close the order if it detects that the trend is most likely to reverse. Which is applicable to multiple currency pairs. When using, only one currency pair needs to be loaded. It's running on M1 chart, EA will automatically detect three currency pairs, including EURUSD, GBPUSD and USDCAD. Recommended timeframe: M1 Features: > One Chart Setup: you need only one chart to trade al
Macro Sniper
Leonardo Keber
Uzman Danışmanlar
Macro Sniper EA follows a scalping breakout strategy. The trades are placed at a specified time of the day, when the most trading activity is recorded each day (on average). This time range is calculated automatically and it adjusts itself in the case of Daylight saving time changes. T he only thing is that for backtesting the first 2 parameters have to be set relative to the server-time offset relavitve to GMT, example: if your server is set to GMT+3, you should set winter to 3 and summer to 4
Tyr AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar, bu aracı gerçek sonuçlarla titizlikle tasarladım, önceki Stratejilerimden birkaçına dayanan bir araç, Forex Piyasasına uyarladım, Tyr AI, düzen Tanrısının gücüyle, scalping piyasasının derin bir analizini yapmak için makine öğrenimi tabanlı bir yapay zeka sinir sistemi, resmi EURUSD piyasasını iyi idare etmek için sağlam bir EA, piyasayı analiz ederek profesyonel seviyelerde girişler yapmak, hedge yok, martin yok, yeni teknolojiyle Profesyonel AI Scalping bu nedenle makin
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
Immortal XX
Maulidan
Uzman Danışmanlar
️ IMMORTAL XX – The Gold Market Sentinel "Immortal" is not just a name – it's a philosophy. In the ever-volatile and fast-moving world of trading, few strategies stand the test of time. IMMORTAL XX is built on the idea of durability, resilience, and consistency. Like its name, this Expert Advisor is designed to survive and thrive through the toughest market conditions, delivering performance that outlives market noise. ️ Product Overview: Name: IMMORTAL XX Symbol: XAUUSD (GOLD) Type: Fully Aut
EA Wavex
Kyaw Zan Tun
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is designed around a Trend Following strategy combined with Market Structure analysis to identify and follow reliable price movements. It avoids short-term noise and focuses on aligning trades with the broader market direction. Trading Logic: The EA analyzes price structure and trend conditions to determine optimal entry and exit points. It is built to follow market momentum rather than predict sudden reversals. Risk Management: Equipped with a robust risk management system,
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
GBP Miner Pro EA is a fully intelligent and 100% automatic robot designed based on Price And Time theory and controls its trades based on a smart and powerful Money Management and Position Management system. Due to the high stability and stability in trading, you can also use accounts with low balances, which is compatible with the GBPUSD currency pair. "GBP Miner Pro"      [$ 199 > Next price > $ 225] MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blog :   https://www.mql5.com/en/blogs/p
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (290)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (13)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.54 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (21)
Uzman Danışmanlar
Oracle: Ticaretin Geleceği Meta Trader için Oracle Trading Expert, en son programlama tekniklerinden ve makine öğrenimi araçlarından yararlanarak GBPUSD ve Altın piyasalarında güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Oracle, tescilli algoritmalar ve entegre bir sinir ağı ile verileri etkili bir şekilde analiz ederek kullanıcıların bilinçli işlem kararları almasına yardımcı olur. Oracle'ın tasarımı ayrıca istikrarı vurgular: stratejileri aşırı optimizasyondan kaçınmak için tasarlanmışt
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
Yazarın diğer ürünleri
AI Neuro Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.73 (15)
Uzman Danışmanlar
AI Neuro Dynamics EA XAU/USD | H1 için Uyarlanabilir Sinyal Mimarisi AI Neuro Dynamics , yalnızca bir Expert Advisor (Uzman Danışman) değildir — bu sistem, XAU/USD (Altın) paritesi için geliştirilmiş modüler ve bilişsel bir işlem sistemidir . Yüksek volatiliteye sahip piyasa koşulları için tasarlanmıştır ve prop firm (değerlendirme şirketleri) tarafından belirlenen katı risk ve performans standartlarına tam uyumluluk gösterir. EA, özel olarak geliştirilmiş nöro-kuantum karar mimarisi ile çalışır
AI ZeroPoint Dynamics MT5
Peter Robert Grange
4.69 (13)
Uzman Danışmanlar
AI ZeroPoint Dynamics EA Bilişsel Sinyal Mimarisi | Çoklu Varlık İçin Hassas İşlem Motoru "Bu bir EA değil. Bir strateji değil. Bu, çıkarım, uyum ve uygulamadan oluşan yaşayan bir sistemdir." SIFIR NOKTASINDAN DOĞDU AI ZeroPoint Dynamics EA sadece inşa edilmedi — o, kalibre edildi . Geleneksel bir şekilde kodlanmadı; bunun yerine, gerçek zamanlı tepki veren bilişsel bir organizma olarak tasarlandı. Piyasaya, insan karar verme süreçlerini andıran bir derinlikle yanıt verir — ancak bunu ölçek, tu
Filtrele:
LiquidFlame
56
LiquidFlame 2025.10.01 21:56 
 

Very little can be added after what KristianProgekt (2025.09.04 17:41) wrote - please read it, and then - once again. I purchased "AI DeepLayer Dynamics MT5" in mid-July. I tested it on a Demo account for five weeks. And for five weeks now I have activated it on a real account. That is, I have a good base of ten weeks, not just 2-3 days. I use only "Strategy 4". For the above-mentioned period of five weeks on a real account, if I divide the profit received by the days during which the bot worked, then this makes an average of 2.6% per day, every day. If the Market is compared to a sea or ocean, and the "AI ​​DeepLayer Dynamics MT5" bot is a ship - it is natural that there are calm waters at sea in favorable weather, as well as days when there is a storm (high volatility). The important thing is that regardless of the weather, the ship copes with the waves and continues its journey to the goal. I find the performance and results of "AI DeepLayer Dynamic MT5", "Strategy 4" - stunning, amazingly good! Regarding the Support and assistance from the Developer - I have not met a more responsive and dedicated person to his work than Peter Robert Grange! For me, any bot making an average of one percent per day is a quality bot. But "AI DeepLayer Dynamics MT5" makes 2-3 times more than that per day. Since it is based on AI, I hope that it will use the real data and the real trades to train itself improving the performance, thus becoming better and better. And last but not least, a suggestion to the Developer - whether to add a few more AIs to choose from (Claude or/and Grok - which are just as good as ChatGPT). Best wishes!

H 420
153
H 420 2025.09.30 11:32 
 

Scam

Ilia Goldovskii
400
Ilia Goldovskii 2025.09.04 18:00 
 

First week of trading is profitable with low DD (Str.4). The support from seller is good. I'll continue trading with this EA.

KristianProgekt
34
KristianProgekt 2025.09.04 17:41 
 

I’ve been working with NeuroDynamics EA for quite some time now, and I feel it’s only fair to share a proper perspective here, especially after seeing some of the negative remarks. To be completely honest, I don’t really understand where the frustration comes from, because my own experience has been very different. First of all, the author is one of the most dedicated and detail-oriented developers I’ve come across on MQL5. He doesn’t just release an EA and forget about it — he constantly follows up, answers questions, provides updates, and even brings out entirely new modules and strategies to keep the system evolving. You can clearly see that he puts a lot of effort and thought into making the product better with every version. As for performance, trading is never going to be a straight line up — anyone who has spent real time in the markets knows this. There will be good days and challenging days, that’s just the nature of trading. But what matters is that NeuroDynamics has a solid, intelligent logic behind it. It filters conditions, it adapts, and it manages trades in a way that feels robust. It’s not some cheap martingale or grid trick trying to impress you in backtests — it’s a system with real structure. I’ve also noticed that some people expect miracles right after installation. But in reality, running an EA properly requires patience, the right broker conditions, and realistic expectations. On my side, when set up correctly, NeuroDynamics has delivered consistency, and it continues to do so. Another point worth mentioning is the author’s transparency. He never hides from questions, and if there’s something to improve, he takes it seriously. That’s rare. Many developers disappear once they make sales, but here we actually have someone who is invested in building long-term value and helping traders succeed. To sum up: NeuroDynamics is not just “another EA.” It’s a sophisticated tool backed by a developer who truly cares about his work and about the people using it. I believe that’s why there are many satisfied users who don’t always leave reviews — because they are quietly running it and happy with the results. Personally, I think it’s worth standing up and saying that this is one of the most professional products I’ve seen in the market, and it deserves recognition for what it is.

rmdktrader
36
rmdktrader 2025.09.04 15:28 
 

After a series of wins, around 18%, I am currently down 50%. Maximum loss rule is set to 10%, but it is obviously not working. Stay away from this EA unless you have too much money!

jigarjogiya
53
jigarjogiya 2025.08.26 07:01 
 

performance is not as expected like backtest.

Trung John
1300
Trung John 2025.08.25 02:23 
 

Huge SL compared to TP. One big SL kill all TP and kill your equity too. This is a mistake all scalping bots have. I hope you can truly fix this to protect investor's accounts

Emmy Kabz
41
Emmy Kabz 2025.08.18 16:06 
 

The experience (3 days) with Deeplayer Dynamics multi-symbol strategies on a real account has been good so far (has been consistently profitable). The fact that it trades multiple symbols that are affected differently due to same market changes, based on their respective strategies is an attractive feature because statistically it lowers the risk of losses. The Developer has genuinely been very helpful whenever I had queries. It is a great AI-based EA. Keep up the good work, Robert.

Benrashi Sagev Jacobson
1005
Benrashi Sagev Jacobson 2025.08.18 15:34 
 

The live signals are good, and the EA demonstrates a solid risk-to-reward ratio that supports long-term viability. Unlike many so-called “AI” EAs, this one is genuinely diversified, running across nine pairs so that a single loss does not jeopardize the account. In the all-pairs back-test, both long and short positions were opened simultaneously across different pairs, which helped to limit drawdown.

Another compelling feature is that the EA applies a distinct strategy to each pair, allowing drawdowns on some pairs to be offset by profits on others. This diversification reduces risk and increases the likelihood of consistent profitability. I also observed that the EA will sometimes close all open positions once the combined net profit is positive, even if some trades are in loss. This technique locks in gains while avoiding deeper drawdowns. Since the EA already shows a high probability of closing trades in profit, this method further amplifies its performance. Even when trades occasionally move against it, the overall accuracy rate remains very high, with the sum of decisions compounding into stronger long-term results.

The fourth all-pairs recovery strategy does incorporate martingale, but the EA uses protective techniques to manage exposure and close all positions in a way that functions similarly to a group stop-loss. I plan to update my review with a more detailed analysis of how this mechanism works at a later date.

Most EAs of this type fail due to poor position management, lack of diversification, or weak risk-to-reward ratios. This one stands out because of its predictive ability. The same algorithms that identifies entries is also applied to managing and exiting trades, so its predictive qualities extend across the entire trading process.

I purchased an AI EA about a year ago that initially performed poorly on XAUUSD due to increased volatility and the poor adaptability of the money management method. However, the losses were eventually recovered, and the back-test results from a few months ago through to the present matched closely with the back-test history prior and soon after its release. Based on this and other factors, my view is that these AI EAs are not over-optimized. Instead, the back-test charts should be interpreted as representing the statistical probability of a position winning rather than as exact forecasts.

I am holding off on a five-star rating until the developer implements the additional features outlined in the roadmap, but the EA already shows impressive potential.

mrea59
1631
mrea59 2025.08.05 16:25 
 

This is the first EA that I have purchased that uses AI technology (if this is the correct terminology) as have also stuck with the more tradional EAs. Been running on demo for 1 month and very impressed. You simply have to select which one of the 4 strategies to use and set your risk preference and then just let the EA do its thing. I have bombarded Peter (the developer) with lots of questions and you promptly receive very in-depth replies. You can tell that Peter is highly knowledgeable and technical person which is very reassuring. I now feel very comfortable in going live which i will be doing for start of next week.

felipe_garcia
19
felipe_garcia 2025.08.03 00:40 
 

I didn’t even touch the settings — it adapts on its own, filters pairs intelligently, and executes based on real conditions. It honestly feels like having a private quant trader working for you 24/7

Takayuki Yoshida
401
Takayuki Yoshida 2025.07.31 21:55 
 

I'm looking forward to it. I'll post my results in the comments or review.

2025/09/02

XAGUSD reached full SL in September, following July.

I'll remove the XAG and run it and see what happens.

Eduardo Cleve Losso
167
Eduardo Cleve Losso 2025.07.23 14:17 
 

I know it’s still early to say, but I would like to share my feedback from the first four days of trading: This is an excellent product — the entries are accurate and profitable. The operations vary slightly from broker to broker (I trade on four different ones); sometimes the entry and exit prices differ (nothing out of the ordinary), and in some cases, trades are opened on different assets depending on the broker. I have disabled trading on USD/JPY because I got stuck in some trades on that pair and had to close them manually. That said, overall, it’s an excellent product. Congratulations to the team!

@Edit1

After one month of use, I’m pleasantly surprised. All the strategies perform well. I did get stuck in a EUR/USD position using the EUR strategy due to recent events, but nothing out of the ordinary. I recommend combining different strategies to make the most of them. I’ve started using it on a personal account with a larger capital and will provide an update soon.

@Edit 2

September Update (covering last month):

Strategy 1 ended at break-even, while Strategy 4 got stuck in open trades. Regarding these issues, the developer (Peter) mentioned that he has already fixed them; however, I am currently running new tests on larger accounts. The XAU and EUR strategies are performing very well.

I removed the AUD/USD pair since this is not the first time I have taken losses on it, and I also removed USD/JPY as it once again got stuck in positions. The new USDSGD pair is being monitored; however, I have already verified that the spread is too high due to it being an exotic currency, which makes it unprofitable as the spread cost outweighs the potential returns.

Overall, I continue to recommend both the EA and Peter for the excellent support provided.

Michael 888
414
Michael 888 2025.07.22 16:02 
 

Hi,I’m using deeplayer just two days but wanted to write a review because of his great support.Of course I will update it after some time.This expert advisor looks to me more like a brain on the chart than standard EA.Look,he is trading with this systems on 100k accounts so why I would not?🙂I have some trades so you can check them in the comment section.Peter THANK YOU VERY MUCH 👍

İncelemeye yanıt