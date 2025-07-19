AI DeepLayer Dynamics MT5

Dört Stratejili Adaptif Çekirdek Yapısıyla Çoklu Sembol Nöral Scalping Sistemi

DeepLayer Dynamics, Dynamics serisinin yeni nesil temsilcisidir — gelişmiş algoritmik mantık ve çok sembollü işlem mimarisi üzerine kurulmuş bir Expert Advisor’dır.

Aşağıdaki 10 finansal enstrümanda aynı anda çalışacak şekilde tasarlanmıştır:

XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF

Sistem, yüksek hassasiyetli scalping stratejisini, gerçek zamanlı piyasa koşullarına uyum kabiliyetiyle birleştirir.

Temelinde, farklı piyasa davranışları ve volatilite yapılarına yanıt verebilecek şekilde tasarlanmış dört bağımsız strateji modülü yer alır.

Kurulumdan sonra sistem XAUUSD için optimize edilmiş Strateji Modülü 1 ile başlatılır.

Dilerseniz giriş ayarları üzerinden diğer strateji modüllerine geçiş yapabilirsiniz.

Destek ya da sorularınız için lütfen özel mesaj yoluyla iletişime geçin.

MetaTrader terminalinizde gerekli tüm izinlerin etkinleştirildiğinden emin olun.

Kurulum kılavuzuna şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Kurulum Rehberi – WebRequest Ayarları

Gerçek Zamanlı Sinyal Takibi

DeepLayer Dynamics, canlı ve çok katmanlı bir altyapı üzerinde çalışır.

Her örnek, işlem yapılan enstrüman ve broker ortamına göre özelleştirilmiş şekilde çalışır ve modüler stratejilerle emir yürütür.

Gerçek sinyal bağlantıları:

Strateji 1 – Sinyali Görüntüle

Strateji 1 ve 2 – Sinyali Görüntüle

Strateji 1 (ICMarkets) – Sinyali Görüntüle

Lisanslama ve Erişilebilirlik

Güncel Fiyat: 550 USD

Bu fiyatla sadece 10 lisans kaldı.

Bu parti tükendiğinde fiyat 750 USD'ye yükselecektir.

Sistem performansı ve ayrıcalığını korumak adına yeniden satış veya fiyat indirimi olmayacaktır.

399 USD olan lansman fiyatı tükenmiştir.

Satın alma sonrası tüm kullanıcılar özel Telegram grubuna davet edilir.

Lütfen satın aldıktan sonra özel mesaj göndererek davet bağlantısını talep edin.