AI DeepLayer Dynamics MT5
- Uzman Danışmanlar
- Peter Robert Grange
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 26 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 12
DeepLayer Dynamics
Dört Stratejili Adaptif Çekirdek Yapısıyla Çoklu Sembol Nöral Scalping Sistemi
DeepLayer Dynamics, Dynamics serisinin yeni nesil temsilcisidir — gelişmiş algoritmik mantık ve çok sembollü işlem mimarisi üzerine kurulmuş bir Expert Advisor’dır.
Aşağıdaki 10 finansal enstrümanda aynı anda çalışacak şekilde tasarlanmıştır:
XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF
Sistem, yüksek hassasiyetli scalping stratejisini, gerçek zamanlı piyasa koşullarına uyum kabiliyetiyle birleştirir.
Temelinde, farklı piyasa davranışları ve volatilite yapılarına yanıt verebilecek şekilde tasarlanmış dört bağımsız strateji modülü yer alır.
Kullanıcılar İçin Önemli Bilgi
Kurulumdan sonra sistem XAUUSD için optimize edilmiş Strateji Modülü 1 ile başlatılır.
Dilerseniz giriş ayarları üzerinden diğer strateji modüllerine geçiş yapabilirsiniz.
Destek ya da sorularınız için lütfen özel mesaj yoluyla iletişime geçin.
Kurulum ve Ayarlar
MetaTrader terminalinizde gerekli tüm izinlerin etkinleştirildiğinden emin olun.
Kurulum kılavuzuna şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Kurulum Rehberi – WebRequest Ayarları
Gerçek Zamanlı Sinyal Takibi
DeepLayer Dynamics, canlı ve çok katmanlı bir altyapı üzerinde çalışır.
Her örnek, işlem yapılan enstrüman ve broker ortamına göre özelleştirilmiş şekilde çalışır ve modüler stratejilerle emir yürütür.
Gerçek sinyal bağlantıları:
Strateji 1 – Sinyali Görüntüle
Strateji 1 ve 2 – Sinyali Görüntüle
Strateji 1 (ICMarkets) – Sinyali Görüntüle
Lisanslama ve Erişilebilirlik
Güncel Fiyat: 550 USD
Bu fiyatla sadece 10 lisans kaldı.
Bu parti tükendiğinde fiyat 750 USD'ye yükselecektir.
Sistem performansı ve ayrıcalığını korumak adına yeniden satış veya fiyat indirimi olmayacaktır.
399 USD olan lansman fiyatı tükenmiştir.
Satın alma sonrası tüm kullanıcılar özel Telegram grubuna davet edilir.
Lütfen satın aldıktan sonra özel mesaj göndererek davet bağlantısını talep edin.
DeepLayer Strateji Mimarisi (4 Modül)
1. Hassas Vuruş Stratejisi (Precision Strike Logic)
Tüm sembollerde çalışan temel strateji.
Sabit Take Profit ve Stop Loss seviyeleri, isteğe bağlı trailing stop ve yüksek hassasiyetli giriş filtresi ile düşük riskli, kısa süreli işlemler yapar.
2. XAUUSD Odaklı Çekirdek Modül
Altın (XAUUSD) piyasasına özel olarak tasarlanmıştır.
Likidite değişimlerini, zaman bazlı hareketleri ve volatilite artışlarını analiz ederek giriş fırsatlarını belirler.
3. EUR/USD Algı Katmanı
EURUSD için optimize edilmiş modüldür.
Mikro yapısal bozulmaları ve tepki davranışlarını izleyerek, hacim ve bağlamsal onayla işlem açar.
4. Çok Katmanlı Genişleme Motoru
Tüm desteklenen enstrümanlar için ileri seviye stratejidir.
Yüksek olasılıklı dönüş bölgelerinde pozisyonları akıllıca yeniden dağıtır.
Agresif lot artırımı yoktur — yalnızca tarihsel yapı ve fiyat desenlerine dayalı kontrollü yeniden kalibrasyon yapılır.
Sistem Özellikleri
Dört bağımsız strateji çekirdeği
Gerçek zamanlı analiz ve uyarlanabilir işlem mantığı
10 enstrüman için birleşik mantık yapısı
Martingale veya hedge içermez — prop firmalarla uyumlu
Tüm ECN/NDD brokerlar ile tam uyumludur
Düşük kaynaklı VPS’lerde çalışmaya uygundur
DeepLayer Dynamics sıradan bir uzman danışman değildir.
Piyasa yapısını analiz edebilen, duruma göre mantığını yeniden yapılandırabilen modüler bir işlem sistemidir.
Uyarı: Finansal piyasalar olasılıklara dayanır. Her sistemin performansı, işlem ortamı ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Very little can be added after what KristianProgekt (2025.09.04 17:41) wrote - please read it, and then - once again. I purchased "AI DeepLayer Dynamics MT5" in mid-July. I tested it on a Demo account for five weeks. And for five weeks now I have activated it on a real account. That is, I have a good base of ten weeks, not just 2-3 days. I use only "Strategy 4". For the above-mentioned period of five weeks on a real account, if I divide the profit received by the days during which the bot worked, then this makes an average of 2.6% per day, every day. If the Market is compared to a sea or ocean, and the "AI DeepLayer Dynamics MT5" bot is a ship - it is natural that there are calm waters at sea in favorable weather, as well as days when there is a storm (high volatility). The important thing is that regardless of the weather, the ship copes with the waves and continues its journey to the goal. I find the performance and results of "AI DeepLayer Dynamic MT5", "Strategy 4" - stunning, amazingly good! Regarding the Support and assistance from the Developer - I have not met a more responsive and dedicated person to his work than Peter Robert Grange! For me, any bot making an average of one percent per day is a quality bot. But "AI DeepLayer Dynamics MT5" makes 2-3 times more than that per day. Since it is based on AI, I hope that it will use the real data and the real trades to train itself improving the performance, thus becoming better and better. And last but not least, a suggestion to the Developer - whether to add a few more AIs to choose from (Claude or/and Grok - which are just as good as ChatGPT). Best wishes!