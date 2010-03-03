Triangle Engine MT5

Triangle Engine, insanların sermayesini basit ve erişilebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuştur. Backtesting'de harika çalışan ancak canlı hesaplarda aynı şekilde çalışmayan algoritmalardan bıktıysanız, Triangle Engine aradığınız çözümdür. Triangle Engine, AUDCAD'nin içsel zayıflıklarını tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için titizlikle tasarlanmış gelişmiş bir algoritmadır. Gelişmiş bir dizi metrik ve farklı stratejiler kullanarak, bu sistem piyasa dinamiklerini derinlemesine ve gerçek zamanlı olarak analiz eder, volatilite, ortaya çıkan trendler ve tarihsel modeller gibi kritik faktörleri değerlendirir.

Triangle Engine'i piyasadaki diğer algoritmalardan ayıran en önemli özelliği, olağanüstü uyarlanabilirliğidir. Tek bir finansal ortamla sınırlı kalmak yerine, stratejilerini dinamik olarak ayarlayarak yükseliş, düşüş ve hatta son derece belirsiz piyasa koşullarında bile etkili bir şekilde çalışır. Bu esneklik, uzun süreli düşüş dönemleriyle ilişkili riskleri önemli ölçüde azaltır // Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Kılavuz Kılavuzuna bakın.

Lansman teklifi!!! Bu fiyattan sadece 2/10 kopya kaldı ---> Sonraki fiyat 250$ // MT4 Sürümü

Canlı sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2279071


Özellikler

  • Sağlam geriye dönük test ve canlı performans (geriye dönük testleri kılavuz kılavuzdan indirebilirsiniz)
  • GMT saatini ayarlamaya gerek yoktur (EA bunu sizin için yapar)
  • Martingale, ortalama alma vb. gibi riskli stratejiler kullanmaz.
  • FTMO gibi propfirms için uygundur.
  • CENT hesapları için uygundur.
  • Küçük sermayeli hesaplar için uygundur (150$'dan itibaren)
  • Mevcut yüksek kaliteli alternatiflerden çok daha ucuzdur.
  • Kullanımı çok kolay: ayar dosyası gerekmez


Gereksinimler

  • Gerekli minimum sermaye sadece 150$'dır
  • Ticaret çiftleri: AUDCAD
  • Zaman aralığı: Herhangi biri
  • Varsayılan ayarları kullanın
  • EA, ağ kesintilerini veya kesinti sürelerini önlemek için bir VPS üzerinde sürekli çalışmalıdır (ihtiyacınız varsa benimle iletişime geçin)
  • Backtesting M15 zaman aralığında yapılmalıdır


Nasıl kullanılır

EA'yı yalnızca bir AUDCAD grafiğine ekleyin (zaman aralığı önemli değildir).


Uyarılar

Ürünlerimi yalnızca MQL5.com'da satıyorum. Birisi size ürünlerimi satmak için iletişime geçerse, bunlar yalnızca paranızı isteyen dolandırıcılar demektir.

Ayrıca, ürünlerimi harici bir web sitesinden satın alırsanız, bunların sahte versiyonlar olacağını ve orijinalleriyle aynı şekilde çalışmayacağını garanti ederim.


