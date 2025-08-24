Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy

4.81

Neural Vertex – Forex majör ve minör pariteler için disiplinli bir mean-reversion Expert Advisor.

6 parite ve 5 yıllık veri (~1350 işlem) üzerinde test edilmiştir. RSI, ADX ve çift EMA onayını birleştirerek kanıta dayalı, yüksek doğrulukta giriş ve çıkış sinyalleri üretir.

Martingale yok, grid yok – sadece şeffaf mantık, sıkı risk kontrolü ve isteğe bağlı trailing stop.
Sürekli kazanç istikrarını arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Temel Konsept

  • Piyasa türü: mean reversion – geçici aşırı fiyat hareketlerinden yararlanarak dengeye dönüşü hedefler

  • Giriş: RSI aşırı alım/aşırı satım bölgeleri + ADX filtresi + EMA ilişki onayı

  • Çıkış: sabit StopLoss / TakeProfit, uzun hareketlerde ek kar için isteğe bağlı trailing stop

  • Risk yönetimi: pozisyon büyüklüğü, kullanıcının tanımladığı hesap bakiyesi yüzdesine göre belirlenir

  • Seanslar: isteğe bağlı işlem saatleri filtresi

  • Uyumluluk: martingale yok, grid yok, arbitraj yok, DLL yok

Semboller & Zaman Dilimleri

  • Semboller: Forex majör ve minör pariteler için optimize edilmiştir (egzotiklerde test edilmemiştir)

  • Zaman dilimleri: M1 ve M5 (bu grafiklere uygun set dosyaları sağlanmıştır)

İşlem Sıklığı

  • 6 döviz çifti, 5 yıllık dönem (2020–2025) üzerinde test edilmiştir

  • ~1350 işlem = tüm pariteler genelinde günde ortalama ~1 işlem (~1,03/gün, 1305 gün boyunca)

Ana Parametreler

Risk & Sermaye Yönetimi

  • RiskPercent – işlem başına hesap bakiyesinin yüzdesi

  • StopLoss / TakeProfit – puan cinsinden

  • Max_Spread – spread eşik değeri aşıldığında işlem yapılmaz

Göstergeler

  • RsiPeriod, RsiOverbought, RsiOversold

  • AdxPeriod, AdxMin

  • EmaFast, EmaSlow

İşlem Yönetimi

  • UseTrailingStop, TrailingStart, TrailingStep

Seans Kontrolü

  • TradingSession başlangıç/bitiş (isteğe bağlı)

  • MagicNumber ve Comment

Önerilen Kullanım

  1. Sağlanan set dosyalarını hedeflenen parite/zaman dilimlerinde (M1 veya M5) kullanın

  2. 24/5 kesintisiz çalıştırma için bir VPS üzerinde çalıştırın

  3. RiskPercent ve seans ayarlarını broker koşullarına göre uyarlayın

  4. Broker/platform bakım sürelerinden kaçının

Paket İçeriği

  • Derlenmiş EA dosyası (.ex5)

  • Majör/minör pariteler için 6 set dosyası (M1/M5)

  • Her parite için 5 yıllık MT5 backtest raporları

  • Portföy analizi ve Monte Carlo stres testleri

  • Hızlı kurulum ve parametre kılavuzu

Backtest Kanıtları (2020–2025)

Tüm ekran görüntüleri MT5 Strategy Tester ve StrategyQuant Analyzer çıktılarıdır.
Geçmiş verilerde EA mantığını gösterir — gelecekteki performans için garanti değildir.

1️⃣ EURGBP Backtest – equity eğrisi, işlem sayısı, kar faktörü, drawdown
2️⃣ USDCAD Backtest – M1/M5 için ayrıntılı equity eğrisi ve istatistikler
3️⃣ EURJPY Backtest – RSI + EMA onayına dayalı giriş/çıkış davranışı
4️⃣ USDJPY Backtest – 5 yıllık rapor: toplam işlemler, kazanma/kaybetme dağılımı, maksimum DD
5️⃣ GBPJPY Backtest – yüksek volatilite paritesinde sonuçlar; işlem sıklığı ve equity gelişimi
6️⃣ NZDJPY Backtest – yatay piyasalarda mean-reversion davranışı; ortalama işlem ve seri istatistikleri
7️⃣ Equity Curve – 6 paritenin birleşik portföy eğrisi
8️⃣ StrategyQuant Analyzer – portföy raporu: dağılım ve dayanıklılık analizi

Test Metodolojisi

  • Semboller: yalnızca majör/minör pariteler (egzotik yok)

  • Zaman dilimleri: M1 ve M5

  • Risk: işlem başına % tabanlı

  • Doğruluk:

    • Trailing stop kullanılan M1 testleri = tick verileri ile çalıştırıldı

    • Sabit stop kullanılan M5 testleri = 1 dakikalık OHLC verileriyle çalıştırıldı (gerçekçi spread/komisyon simülasyonu için yeterli)

  • Toplam işlem sayısı: ~1350 (~0,74/gün ortalama, 6 parite)

Kurulum (MT5)

  1. Neural Vertex.ex5 dosyasını MQL5/Experts/ klasörüne kopyalayın

  2. MT5’i yeniden başlatın

  3. Seçilen grafiğe (M1 veya M5) ekleyin

  4. İlgili set dosyasını yükleyin

  5. Algo Trading’i etkinleştirin

  6. Risk/seans ayarlarını yapılandırın

Destek & Güncellemeler

  • MQL5 mesajları ve ürün yorumları üzerinden destek

  • Küçük güncellemeler Market aracılığıyla sağlanır

Sürüm Geçmişi

  • v1.00 – İlk sürüm (6 set dosyası, backtest raporları, Quant Analyzer/Monte Carlo sonuçları dahil)

Neural Vertex’i bugün kurun ve demo veya düşük riskli gerçek hesapta test edin — disiplinli bir mean-reversion stratejisinin portföyünüzde nasıl çalıştığını görün.


İncelemeler 23
Jaime M
23
Jaime M 2025.09.26 00:54 
 

After a few rounds of support with Karen, we were able to get the set files that were working with the server I was using. Karen responded quickly to my questions. Great product! Great Support!

holley63
21
holley63 2025.09.24 19:39 
 

Bought this EA today after thinking about it for quite a while and after watching the videos for downloading i did have a few issues but it was nothing to do with the EA or the developer contacted Karen who replied within a few minutes and passed me over to Chris who sorted everything out for me remotely and it was all down to the VPS i was trying to use it on the support was excellent and nothing was to much trouble for Chris and everything is now up and running so if you are worried about the download process these guys will help you all through it.

phenixiou
142
phenixiou 2025.09.23 13:09 
 

Everything was perfectly set up and optimized on my server. The results matched the report exactly, and the whole process was smooth and professional. Excellent support, quick responses, and clear explanations — I feel fully confident to trade with this EA. Highly recommended!

Önerilen ürünler
Simo Assistant
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Uzman Danışmanlar
Kazanç ve araştırma için araçlar. Alım satım sinyallerinin ve stratejisinin özü, yazarın fiyat tahmin kalıplarının oluşumuna yönelik algoritmasına dayanmaktadır. Her enstrümana uygulanabilir! MA "Nine-Tailed Fox" 'a dayalı bir kontrol sistemi ile tamamlanmıştır, sinyali piyasa, alet ve çalışma süresi için mümkün olduğunca doğru bir şekilde günceller ve ayarlar. Uygun: Tüm pazarlardaki tüm araçlar (istisnalar vardır). Kimin için: hedge fonları, fon ve varlık yöneticileri, yatırım yöneticileri,
Logistician Bot
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Logistician — Algorithmic Expert Advisor Based on Statistical Logic Logistician is a professional trading Expert Advisor that applies a proprietary logistic model to analyze market behavior. It operates using a mathematically grounded algorithm that evaluates price strength and amplitude over a specified period and makes trading decisions based on internal statistical indicators — without using external technical tools. The system is designed to detect trend weakening, automatically closing the
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Green Hawk
Rashed Samir
Uzman Danışmanlar
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Uzman Danışmanlar
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Gold NightFall
Thang Chu
Uzman Danışmanlar
This EA will capture small gold movement at night. It is based on certain sideway pattern of gold which has been persisting for many years. Tracking Account Gold Nightfall Features : No Martingale, grid or averaging. All trades have Stop Loss and Take Profit. Only one or two trades most of the time Currency: Gold/ XAUUSD Low exposure to the market, short holding time, perfect to work together with other EAs for diversification No over weekend holding Customizable risks: fixed lot, lot per x $ of
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Uzman Danışmanlar
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boy
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Uzman Danışmanlar
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.38 (29)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
Forex Mentor Ex
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Forex Mentor: Your Reliable Partner in Automated Trading Introduction Forex Mentor   is a revolutionary trading bot designed to automate strategies in the dynamic Forex market. With a focus on trend trading, this bot serves as a powerful tool for traders, enabling them to effectively capitalize on market opportunities while minimizing risks and simplifying decision-making processes. Its versatility and extensive customizable parameters make it the ideal choice for both novice traders and experie
Project Gold MT5
Zhi Cheng Guan
Uzman Danışmanlar
Dear Investor, I'm developing this amazing trading strategy, I´ve developed this trading system which enable you get tremendous profit with little risk.  My main goal when developing a system is stable growth under any market condition. All my systems have to pass strict criteria in terms of historical data. It: Trades the XAUUSD with a focus on long-term stable growth. Uses no martingale nor any grid or "recovery" methods . Every trade is protected with a stop loss. Didn´t have a losing year si
True Range Pro MT5
Smart Forex Lab.
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Accurate Night Scalping & Smart Grid System The True Range Pro EA is a fully automated expert advisor that trades at night and exploits price reversion. The EA trades using limit orders with stop loss and take profit. This EA works best on EURUSD. The True Range Pro is designed to work on the MetaTrader 4/5 platform. It is easy to install and comes with detailed instructions on how to set it up. The EA is optimized for use on the M5 timeframe and can be used on any broker that offers the MetaT
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Uzman Danışmanlar
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Uzman Danışmanlar
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Uzman Danışmanlar
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Uzman Danışmanlar
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Net Z
Sugianto
5 (1)
Uzman Danışmanlar
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Uzman Danışmanlar
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Uzman Danışmanlar
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Status Automat
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Professional expert   Status   Auto     analyzes the market using a special algorithm. The basic principle is that the bot takes the indicated prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price by checking it with its own indication system based on actual data. The moment is fixed when the trend loses strength and reverses, and then the previous series closes and a new one is prepared. The bot also analyzes its own overbought/oversold signals in its algor
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper -   her para birimi çifti için otomatik parametre seçimi ile yüksek hızlı kene yüzücü. Ticaret parametrelerini otomatik olarak hesaplayacak bir danışman mı hayal ediyorsunuz? Otomatik olarak optimize edildi ve ayarlandı mı? MetaTrader 4 için sistemin tam sürümü:       MetaTrader 4 için   TickSniper   soyucu TickSniper - Tam Açıklama       + DEMO + PDF EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA stratejisi herhangi bir SEMBOL i
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Filtrele:
Jaime M
23
Jaime M 2025.09.26 00:54 
 

After a few rounds of support with Karen, we were able to get the set files that were working with the server I was using. Karen responded quickly to my questions. Great product! Great Support!

holley63
21
holley63 2025.09.24 19:39 
 

Bought this EA today after thinking about it for quite a while and after watching the videos for downloading i did have a few issues but it was nothing to do with the EA or the developer contacted Karen who replied within a few minutes and passed me over to Chris who sorted everything out for me remotely and it was all down to the VPS i was trying to use it on the support was excellent and nothing was to much trouble for Chris and everything is now up and running so if you are worried about the download process these guys will help you all through it.

phenixiou
142
phenixiou 2025.09.23 13:09 
 

Everything was perfectly set up and optimized on my server. The results matched the report exactly, and the whole process was smooth and professional. Excellent support, quick responses, and clear explanations — I feel fully confident to trade with this EA. Highly recommended!

met5login
20
met5login 2025.09.21 21:26 
 

Excellent EA. Puts safety first when trading. Reliable team that are at hand to help. So glad I made the decision to purchase. Would recommend!

akarob
25
akarob 2025.09.19 23:19 
 

Love it so far. First class support by Chris and impressive results.

Jozef0221
19
Jozef0221 2025.09.16 15:41 
 

Excellent support. Just got the set files for my broker from Chris and Chris set it all up for me quickly and professionally on my MT5. I am looking so forward to be profitable. Chris answered all my questions patiently and was very helpful. Thank you

wah
106
wah 2025.09.15 00:25 
 

Great support and the inclusion of tailored set files for my particular broker. Has been consistently profitable on a live account. Thanks for all the hard work!

580049040
19
580049040 2025.09.14 12:06 
 

580049040 - Praveen Mamidi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ This EA Bot NEURAL VERTEX has exceeded all my expectations. From the moment I installed it, the setup was seamless and user-friendly, even for someone without advanced coding skills. The strategy is well thought out, with clear logic and consistent performance across different market conditions. I’ve seen steady gains with minimal drawdown, and the risk management features are top-notch. What truly sets this EA apart is the developer’s responsiveness and commitment to ongoing updates—support has been outstanding. Back testing results aligned closely with live performance, which speaks volumes about the reliability of the algorithm. It’s rare to find an EA that combines technical precision with practical usability, but this one nails it. I highly recommend it to anyone serious about automated trading. A solid tool that delivers real value—worth every cent! ---

conrodal
19
conrodal 2025.09.12 13:03 
 

The support has been outstanding. Chris explained everything clearly, which gave me full confidence. Communication has been fast and professional, and every question was answered with patience and expertise. Truly excellent service and a great experience overall—I would give more stars if I could.

sharma115
20
sharma115 2025.09.12 10:13 
 

Happy with the EA bot so far great produt

Roskata1979
19
Roskata1979 2025.09.09 12:54 
 

It doesn work ! I want my money back !!! 4 hours later no trades - the robot lighting in blue .

Karen Peta Kenyon
540
Geliştiriciden yanıt Karen Peta Kenyon 2025.09.09 13:30
Hi Roskata1979, I’m really sorry to hear about your frustration. Please let me reassure you that everything is working correctly — but it’s important to understand that this EA does not open trades instantly. It follows strict strategy rules, which means trades will only be taken when valid conditions are met. Sometimes this can be within minutes, other times it can take longer depending on market conditions. It’s also absolutely essential that the EA is installed with the correct broker set files and tested against my five-year strategy reports to confirm everything is aligned. Without that step, the EA may not behave as intended. I haven’t received any message from you yet, so I’d love the chance to help you get fully set up. If you send me a quick message, I’ll guide you step by step and make sure your configuration is correct so you can see the same results as my reports and other clients. You are in safe hands, and I promise I’ll work with you until you’re confident everything is running as expected. Best regards,
Karen
2803406679
21
2803406679 2025.09.04 17:37 
 

Incredible bot less then 24 Hours trading and already hit $900 with the setfiles the seller provides - the only way is up! Don't believe me, ask me for the proof

sophybialas
64
sophybialas 2025.09.04 15:05 
 

Extremely happy with my purchase. Karen is very responsive to messages on the MQL platform and happy to assist. It's a great relief to work with a developer who is passionate about their product. The sky really is the limit here.

zarll2277
19
zarll2277 2025.09.01 01:53 
 

This Expert Advisor is truly one of the best in the market—designed not just to perform, but to consistently deliver steady, reliable profits. It’s built with growth in mind, helping your account flourish with confidence and control. And the support? It’s in a league of its own. Responsive, knowledgeable, and genuinely invested in your success, the team elevates the entire experience to something exceptional.

Celeste Segal
21
Celeste Segal 2025.08.30 19:16 
 

Karen has been incredibly helpful, patient and accommodating! I don't really have results yet as I am still trying to open a much better account than the one I am currently using. Thanks so much for all your help so far, Karen. This has been my best experience with an EA ever (and believe me, I have tried MANY)!

Devan
39
Devan 2025.08.30 17:12 
 

I bought the EA to day after much hesitation. But I must say that this EA is one of its kind that will make the trading market amazed by its proftability and performance. I'm expecting great exploits from it...Hat's off to Andrew and his team

Bernard
21
Bernard 2025.08.29 13:41 
 

Just started using it.. awaiting bot to trade endlessly for me while I sleep ..

erm200o
19
erm200o 2025.08.28 11:36 
 

Looks like a really good product, and I appreciate the excellent customer support from the Developer Chris.very helpful, takes the time to install everything properly

Michael K
50
Michael K 2025.08.28 01:26 
 

I’m extremely pleased with my purchase. The EA bot performs exactly as described and runs flawlessly. It’s a fantastic product—simple to install and quick to get started.

cjackson150
19
cjackson150 2025.08.27 19:24 
 

Great product, easy to install and get running.

12
İncelemeye yanıt