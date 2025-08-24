Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy

Neural Vertex – Forex majör ve minör pariteler için disiplinli bir mean-reversion Expert Advisor.

6 parite ve 5 yıllık veri (~1350 işlem) üzerinde test edilmiştir. RSI, ADX ve çift EMA onayını birleştirerek kanıta dayalı, yüksek doğrulukta giriş ve çıkış sinyalleri üretir.

Martingale yok, grid yok – sadece şeffaf mantık, sıkı risk kontrolü ve isteğe bağlı trailing stop.

Sürekli kazanç istikrarını arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Temel Konsept

Piyasa türü : mean reversion – geçici aşırı fiyat hareketlerinden yararlanarak dengeye dönüşü hedefler

Giriş : RSI aşırı alım/aşırı satım bölgeleri + ADX filtresi + EMA ilişki onayı

Çıkış : sabit StopLoss / TakeProfit, uzun hareketlerde ek kar için isteğe bağlı trailing stop

Risk yönetimi : pozisyon büyüklüğü, kullanıcının tanımladığı hesap bakiyesi yüzdesine göre belirlenir

Seanslar : isteğe bağlı işlem saatleri filtresi

Uyumluluk: martingale yok, grid yok, arbitraj yok, DLL yok

Semboller & Zaman Dilimleri

Semboller : Forex majör ve minör pariteler için optimize edilmiştir (egzotiklerde test edilmemiştir)

Zaman dilimleri: M1 ve M5 (bu grafiklere uygun set dosyaları sağlanmıştır)

İşlem Sıklığı

6 döviz çifti, 5 yıllık dönem (2020–2025) üzerinde test edilmiştir

~1350 işlem = tüm pariteler genelinde günde ortalama ~1 işlem (~1,03/gün, 1305 gün boyunca)

Ana Parametreler

Risk & Sermaye Yönetimi

RiskPercent – işlem başına hesap bakiyesinin yüzdesi

StopLoss / TakeProfit – puan cinsinden

Max_Spread – spread eşik değeri aşıldığında işlem yapılmaz

Göstergeler

RsiPeriod, RsiOverbought, RsiOversold

AdxPeriod, AdxMin

EmaFast, EmaSlow

İşlem Yönetimi

UseTrailingStop, TrailingStart, TrailingStep

Seans Kontrolü

TradingSession başlangıç/bitiş (isteğe bağlı)

MagicNumber ve Comment

Önerilen Kullanım

Sağlanan set dosyalarını hedeflenen parite/zaman dilimlerinde (M1 veya M5) kullanın 24/5 kesintisiz çalıştırma için bir VPS üzerinde çalıştırın RiskPercent ve seans ayarlarını broker koşullarına göre uyarlayın Broker/platform bakım sürelerinden kaçının

Paket İçeriği

Derlenmiş EA dosyası (.ex5)

Majör/minör pariteler için 6 set dosyası (M1/M5)

Her parite için 5 yıllık MT5 backtest raporları

Portföy analizi ve Monte Carlo stres testleri

Hızlı kurulum ve parametre kılavuzu

Backtest Kanıtları (2020–2025)

Tüm ekran görüntüleri MT5 Strategy Tester ve StrategyQuant Analyzer çıktılarıdır.

Geçmiş verilerde EA mantığını gösterir — gelecekteki performans için garanti değildir.

1️⃣ EURGBP Backtest – equity eğrisi, işlem sayısı, kar faktörü, drawdown

2️⃣ USDCAD Backtest – M1/M5 için ayrıntılı equity eğrisi ve istatistikler

3️⃣ EURJPY Backtest – RSI + EMA onayına dayalı giriş/çıkış davranışı

4️⃣ USDJPY Backtest – 5 yıllık rapor: toplam işlemler, kazanma/kaybetme dağılımı, maksimum DD

5️⃣ GBPJPY Backtest – yüksek volatilite paritesinde sonuçlar; işlem sıklığı ve equity gelişimi

6️⃣ NZDJPY Backtest – yatay piyasalarda mean-reversion davranışı; ortalama işlem ve seri istatistikleri

7️⃣ Equity Curve – 6 paritenin birleşik portföy eğrisi

8️⃣ StrategyQuant Analyzer – portföy raporu: dağılım ve dayanıklılık analizi

Test Metodolojisi

Semboller : yalnızca majör/minör pariteler (egzotik yok)

Zaman dilimleri : M1 ve M5

Risk : işlem başına % tabanlı

Doğruluk : Trailing stop kullanılan M1 testleri = tick verileri ile çalıştırıldı Sabit stop kullanılan M5 testleri = 1 dakikalık OHLC verileriyle çalıştırıldı (gerçekçi spread/komisyon simülasyonu için yeterli)

Toplam işlem sayısı: ~1350 (~0,74/gün ortalama, 6 parite)

Kurulum (MT5)

Neural Vertex.ex5 dosyasını MQL5/Experts/ klasörüne kopyalayın MT5’i yeniden başlatın Seçilen grafiğe (M1 veya M5) ekleyin İlgili set dosyasını yükleyin Algo Trading’i etkinleştirin Risk/seans ayarlarını yapılandırın

Destek & Güncellemeler

MQL5 mesajları ve ürün yorumları üzerinden destek

Küçük güncellemeler Market aracılığıyla sağlanır

Sürüm Geçmişi

v1.00 – İlk sürüm (6 set dosyası, backtest raporları, Quant Analyzer/Monte Carlo sonuçları dahil)

✅ Neural Vertex’i bugün kurun ve demo veya düşük riskli gerçek hesapta test edin — disiplinli bir mean-reversion stratejisinin portföyünüzde nasıl çalıştığını görün.



