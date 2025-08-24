Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
- Uzman Danışmanlar
- Karen Peta Kenyon
- Sürüm: 5.99
- Güncellendi: 19 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Neural Vertex – Forex majör ve minör pariteler için disiplinli bir mean-reversion Expert Advisor.
6 parite ve 5 yıllık veri (~1350 işlem) üzerinde test edilmiştir. RSI, ADX ve çift EMA onayını birleştirerek kanıta dayalı, yüksek doğrulukta giriş ve çıkış sinyalleri üretir.
Martingale yok, grid yok – sadece şeffaf mantık, sıkı risk kontrolü ve isteğe bağlı trailing stop.
Sürekli kazanç istikrarını arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Temel Konsept
-
Piyasa türü: mean reversion – geçici aşırı fiyat hareketlerinden yararlanarak dengeye dönüşü hedefler
-
Giriş: RSI aşırı alım/aşırı satım bölgeleri + ADX filtresi + EMA ilişki onayı
-
Çıkış: sabit StopLoss / TakeProfit, uzun hareketlerde ek kar için isteğe bağlı trailing stop
-
Risk yönetimi: pozisyon büyüklüğü, kullanıcının tanımladığı hesap bakiyesi yüzdesine göre belirlenir
-
Seanslar: isteğe bağlı işlem saatleri filtresi
-
Uyumluluk: martingale yok, grid yok, arbitraj yok, DLL yok
Semboller & Zaman Dilimleri
-
Semboller: Forex majör ve minör pariteler için optimize edilmiştir (egzotiklerde test edilmemiştir)
-
Zaman dilimleri: M1 ve M5 (bu grafiklere uygun set dosyaları sağlanmıştır)
İşlem Sıklığı
-
6 döviz çifti, 5 yıllık dönem (2020–2025) üzerinde test edilmiştir
-
~1350 işlem = tüm pariteler genelinde günde ortalama ~1 işlem (~1,03/gün, 1305 gün boyunca)
Ana Parametreler
Risk & Sermaye Yönetimi
-
RiskPercent – işlem başına hesap bakiyesinin yüzdesi
-
StopLoss / TakeProfit – puan cinsinden
-
Max_Spread – spread eşik değeri aşıldığında işlem yapılmaz
Göstergeler
-
RsiPeriod, RsiOverbought, RsiOversold
-
AdxPeriod, AdxMin
-
EmaFast, EmaSlow
İşlem Yönetimi
-
UseTrailingStop, TrailingStart, TrailingStep
Seans Kontrolü
-
TradingSession başlangıç/bitiş (isteğe bağlı)
-
MagicNumber ve Comment
Önerilen Kullanım
-
Sağlanan set dosyalarını hedeflenen parite/zaman dilimlerinde (M1 veya M5) kullanın
-
24/5 kesintisiz çalıştırma için bir VPS üzerinde çalıştırın
-
RiskPercent ve seans ayarlarını broker koşullarına göre uyarlayın
-
Broker/platform bakım sürelerinden kaçının
Paket İçeriği
-
Derlenmiş EA dosyası (.ex5)
-
Majör/minör pariteler için 6 set dosyası (M1/M5)
-
Her parite için 5 yıllık MT5 backtest raporları
-
Portföy analizi ve Monte Carlo stres testleri
-
Hızlı kurulum ve parametre kılavuzu
Backtest Kanıtları (2020–2025)
Tüm ekran görüntüleri MT5 Strategy Tester ve StrategyQuant Analyzer çıktılarıdır.
Geçmiş verilerde EA mantığını gösterir — gelecekteki performans için garanti değildir.
1️⃣ EURGBP Backtest – equity eğrisi, işlem sayısı, kar faktörü, drawdown
2️⃣ USDCAD Backtest – M1/M5 için ayrıntılı equity eğrisi ve istatistikler
3️⃣ EURJPY Backtest – RSI + EMA onayına dayalı giriş/çıkış davranışı
4️⃣ USDJPY Backtest – 5 yıllık rapor: toplam işlemler, kazanma/kaybetme dağılımı, maksimum DD
5️⃣ GBPJPY Backtest – yüksek volatilite paritesinde sonuçlar; işlem sıklığı ve equity gelişimi
6️⃣ NZDJPY Backtest – yatay piyasalarda mean-reversion davranışı; ortalama işlem ve seri istatistikleri
7️⃣ Equity Curve – 6 paritenin birleşik portföy eğrisi
8️⃣ StrategyQuant Analyzer – portföy raporu: dağılım ve dayanıklılık analizi
Test Metodolojisi
-
Semboller: yalnızca majör/minör pariteler (egzotik yok)
-
Zaman dilimleri: M1 ve M5
-
Risk: işlem başına % tabanlı
-
Doğruluk:
-
Trailing stop kullanılan M1 testleri = tick verileri ile çalıştırıldı
-
Sabit stop kullanılan M5 testleri = 1 dakikalık OHLC verileriyle çalıştırıldı (gerçekçi spread/komisyon simülasyonu için yeterli)
-
-
Toplam işlem sayısı: ~1350 (~0,74/gün ortalama, 6 parite)
Kurulum (MT5)
-
Neural Vertex.ex5 dosyasını MQL5/Experts/ klasörüne kopyalayın
-
MT5’i yeniden başlatın
-
Seçilen grafiğe (M1 veya M5) ekleyin
-
İlgili set dosyasını yükleyin
-
Algo Trading’i etkinleştirin
-
Risk/seans ayarlarını yapılandırın
Destek & Güncellemeler
-
MQL5 mesajları ve ürün yorumları üzerinden destek
-
Küçük güncellemeler Market aracılığıyla sağlanır
Sürüm Geçmişi
-
v1.00 – İlk sürüm (6 set dosyası, backtest raporları, Quant Analyzer/Monte Carlo sonuçları dahil)
✅ Neural Vertex’i bugün kurun ve demo veya düşük riskli gerçek hesapta test edin — disiplinli bir mean-reversion stratejisinin portföyünüzde nasıl çalıştığını görün.
After a few rounds of support with Karen, we were able to get the set files that were working with the server I was using. Karen responded quickly to my questions. Great product! Great Support!