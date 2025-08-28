この価格での在庫は残り1/5点のみ ---> 次回の価格 250$ // MT4バージョン

Gold King AIは、強化学習を活用して堅牢な取引アルゴリズムの構築、トレーニング、評価、展開に特化したオープンソースのPythonフレームワーク「TensorTrade」を使用して作成されました。

このアルゴリズムはニューヨーク取引セッション中に動作します。市場を数時間分析して注目すべき領域を特定した後、価格が到達した際に実行される待機注文を配置します。これにより、利益を確定するためのトレーリングプロフィットが迅速に活性化されます。また、損失が発生した後に活性化される「スマートリカバリー」という第2の戦略も備えています。この戦略では、損失の一部を補填するためにやや大きな注文を実行します。

ご注意ください：ニューラルネットワークは、AIを最新状態に保つため、4～5ヶ月ごとに最新の歴史的データを使用してトレーニングされます。





機能:



シンボル

XAUUSD (ゴールド)

時間枠

M30

最低資本

150$

ブローカー

任意（IC Marketsが推奨）

口座タイプ

任意（Raw/ECNが推奨）

レバレッジ

1:500以上のレバレッジ（より低い場合はご連絡ください）

VPS 任意（必要の場合はご連絡ください）









重要な情報:



バックテスト: バックテストはGMT +2 / US DST +3を使用して実施してください。バックテストの実施にはTick Data Suiteの使用が推奨されます / バックテストのダウンロード。

ライブ取引: IC Markets、IC Trading、FP Markets、Pepperstone、Axi、Darwinex、Vantage、Tickmillなど、ほとんどのブローカーはGMT+2形式を使用し、米国夏時間（DST）の開始時にGMT+3に切り替わります。

ブローカーのサーバー時間がこの設定の場合、変更する必要はありません。ブローカーのサーバー時間が異なる場合、正しい設定を送付しますので、ご連絡ください。





