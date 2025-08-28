Gold King AI MT5

5

この価格での在庫は残り1/5点のみ ---> 次回の価格 250$ // MT4バージョン

Gold King AIは、強化学習を活用して堅牢な取引アルゴリズムの構築、トレーニング、評価、展開に特化したオープンソースのPythonフレームワーク「TensorTrade」を使用して作成されました。

このアルゴリズムはニューヨーク取引セッション中に動作します。市場を数時間分析して注目すべき領域を特定した後、価格が到達した際に実行される待機注文を配置します。これにより、利益を確定するためのトレーリングプロフィットが迅速に活性化されます。また、損失が発生した後に活性化される「スマートリカバリー」という第2の戦略も備えています。この戦略では、損失の一部を補填するためにやや大きな注文を実行します。

ご注意ください：ニューラルネットワークは、AIを最新状態に保つため、4～5ヶ月ごとに最新の歴史的データを使用してトレーニングされます。

このロボットは、マーチンゲールやヘッジングのような有害なリスク管理手法を使用しません。代わりに、すべての取引はトレーリングテイクプロフィットとストップロスで保護されます。

ライブシグナル


機能:

シンボル
 XAUUSD (ゴールド)
時間枠
 M30
最低資本
 150$
ブローカー
 任意（IC Marketsが推奨）
口座タイプ
 任意（Raw/ECNが推奨）
レバレッジ
 1:500以上のレバレッジ（より低い場合はご連絡ください）
VPS 任意（必要の場合はご連絡ください）


重要な情報:

バックテスト: バックテストはGMT +2 / US DST +3を使用して実施してください。バックテストの実施にはTick Data Suiteの使用が推奨されます / バックテストのダウンロード。

ライブ取引: IC Markets、IC Trading、FP Markets、Pepperstone、Axi、Darwinex、Vantage、Tickmillなど、ほとんどのブローカーはGMT+2形式を使用し、米国夏時間（DST）の開始時にGMT+3に切り替わります。

ブローカーのサーバー時間がこの設定の場合、変更する必要はありません。ブローカーのサーバー時間が異なる場合、正しい設定を送付しますので、ご連絡ください。


FAQ:

  1. Gold King AIは毎日稼働しますか？
    はい、1日1回待機注文を出し、通常は注文が執行されます。

  2. Gold King AIにニュースフィルターがない場合、高影響度のニュースで取引するのでしょうか？
    いいえ、主要なニュースは通常13:30 GMTに発表されますが、Gold King AIは最初の注文を14:30 GMTまで行わないため、これらの高ボラティリティイベントのリスクを回避できます。15:00 GMTに発表される場合もありますが、通常はFOMCやNFPのような高リスクなものではありません。

  3. FTMOのようなプロップファーム向けの特別な設定は必要ですか？
    はい、ご連絡いただければ設定を送付いたします。
レビュー 6
Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.12.04 14:38 
 

I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.

Nicolae Jemna
67
Nicolae Jemna 2025.11.27 14:52 
 

I have been testing Gold King AI on a live account for the past two weeks, and the performance has been outstanding. Every single day, the EA places exactly one trade, and so far every trade has closed in profit. The consistency has been remarkable. Gold King AI uses a disciplined, intelligence-driven logic specifically optimized for XAUUSD, without martingale, grid, or aggressive risk. The entries are clean, precise, and well-timed, even during volatile sessions. Why it impressed me 2 weeks of live trading with 100% profitable daily trades Only 1 trade per day, controlled and stable Strong accuracy on XAUUSD Safe risk profile, no dangerous strategies Easy to set up, suitable for any account size Conclusion Based on my live results, Gold King AI has shown exceptional stability and reliability. If you’re looking for a disciplined and consistently profitable gold EA, this one is absolutely worth testing. Rodrigo Thank you very much !!!!

Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.12.04 14:38 
 

I'm running Gold King AI more than a month now, and it's running very stable. It's not trading every day, but the trades are very good. The developer is very friendly when you have a question.

Rodrigo Arana Garcia
119974
開発者からの返信 Rodrigo Arana Garcia 2025.12.04 17:24
Thank you very much for your review, Kris. I'm glad to hear that it works perfectly for you !
Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.12.03 14:41 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Rodrigo Arana Garcia
119974
開発者からの返信 Rodrigo Arana Garcia 2025.12.04 11:25
Thank you very much for your excellent review Ferran !
Nicolae Jemna
67
Nicolae Jemna 2025.11.27 14:52 
 

I have been testing Gold King AI on a live account for the past two weeks, and the performance has been outstanding. Every single day, the EA places exactly one trade, and so far every trade has closed in profit. The consistency has been remarkable. Gold King AI uses a disciplined, intelligence-driven logic specifically optimized for XAUUSD, without martingale, grid, or aggressive risk. The entries are clean, precise, and well-timed, even during volatile sessions. Why it impressed me 2 weeks of live trading with 100% profitable daily trades Only 1 trade per day, controlled and stable Strong accuracy on XAUUSD Safe risk profile, no dangerous strategies Easy to set up, suitable for any account size Conclusion Based on my live results, Gold King AI has shown exceptional stability and reliability. If you’re looking for a disciplined and consistently profitable gold EA, this one is absolutely worth testing. Rodrigo Thank you very much !!!!

Rodrigo Arana Garcia
119974
開発者からの返信 Rodrigo Arana Garcia 2025.11.28 14:39
Thank you very much for your excellent review, Nicolae. I will do my best to make the product even better!
Lee Wai Chong
2403
Lee Wai Chong 2025.11.12 14:41 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Rodrigo Arana Garcia
119974
開発者からの返信 Rodrigo Arana Garcia 2025.11.13 09:35
Thank you so much Lee !!
Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.09.22 23:07 
 

Hello Rodrigo, professional programmer, with highest regard to quality service and product, this uses decentralized crypto NFTs that is the future with continuously updates in the next generation in the near future with more direct implementations of AIs like Deep Seek and OpenAI that will revolutionary this to level the playing field against the big players in the market like banks, hedge fund managers and largest investors/ shareholders.

Rodrigo Arana Garcia
119974
開発者からの返信 Rodrigo Arana Garcia 2025.09.23 06:04
Thank you very much, Steffen, for your kind comments.
I'm glad to hear that it worked for you. I'll do my best to improve it over time :)
Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.09.10 17:24 
 

I'm really enjoying the EA. While it's still too early for a full long-term evaluation, I must say the robot is well-designed and has integrated nicely into my portfolio of other EAs. Rodrigo is a helpful and responsive trader, well-rated by the community, and has delivered a high-quality first EA. He shows clear responsibility for his projects, which is evident through the regular updates he has already released. I’ll continue testing for a more comprehensive long-term assessment, but I already recognize and appreciate the quality of the service he provides, especially the technical support and attention to users.

Rodrigo Arana Garcia
119974
開発者からの返信 Rodrigo Arana Garcia 2025.09.11 05:52
Thank you very much for your kind review, Peterson. I'm glad to hear that it's working for you. I'll do my best to improve it!
レビューに返信