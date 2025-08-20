Relative Drawdown Display ms
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.57
- Güncellendi: 20 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "Göreceli Düşüş Göstergesi" MT4 için, kullanışlı bir işlem aracı.
Bu, grid işlem sistemlerini kullanan yatırımcılar için MUTLAKA SAHİP OLUNMASI GEREKEN bir göstergedir!!!
- Göreceli Düşüş Göstergesi göstergesi, hesabınızdaki mevcut Göreceli DD veya Yüzen Karı % olarak gösterir.
- PC ve Mobil Uyarılar, ayarlanabilir Tetikleyici seviyesiyle yerleşiktir.
- Gösterge ayrıca hesap Bakiyesini ve Sermayeyi gösterir.
- Gösterge değerlerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt. Renk ve yazı tipi boyutunu da ayarlamak mümkündür.
- Yatırımcılar Göreceli Düşüş Göstergesi kullanıyorsa artık herhangi bir hesap makinesine ihtiyaç duymazlar.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.