Prosperium Indicator Binary Forex UranoTrader

PROSPERIUM, analiz ve işlem yürütmede maksimum güvenilirlik arayan yatırımcılar için geliştirilmiş kapsamlı bir teknik göstergedir. MetaTrader 4 ve 5 için oluşturulmuş olup, entegre bir alım (CALL) ve satım (PUT) sinyali üretme sistemi içinde bir dizi köklü göstergeyi (RSI, OBV, MACD, Bollinger Bantları, ADX, Ichimoku ve Yerçekimi Hareketli Ortalama) birleştirir. Gelişmiş istatistik paneli ve otomatik başarı oranı hesaplaması ile PROSPERIUM, gerçek zamanlı performansın net bir görünümünü sağlar.

Ana Özellikler

  • Çoklu Gösterge Analizi: Piyasanın kritik noktalarını belirlemek için RSI, OBV, MACD, Bollinger Bantları, ADX, Ichimoku ve Yerçekimi Hareketli Ortalaması'nı birleştirir.

  • Entegre Sinyal Sistemi: Birden fazla teknik koşul aynı hizaya geldiğinde CALL ve PUT için görsel ve işitsel uyarılar üretir.

  • Gelişmiş İstatistik Paneli: Toplam işlem sayısını, kazançları, kayıpları, başarı oranını, ardışık kazanç/kayıp serilerini ve CALL ile PUT arasındaki performans karşılaştırmasını görüntüler.

  • Entegre Backtest: Kurulumları doğrulamak için geçmişteki bar sayısını yapılandırmaya olanak tanır, böylece geçmiş performansın incelenmesini kolaylaştırır.

  • Özelleştirilebilir Parametreler: Sistemde kullanılan tüm göstergelerin periyotlarının, seviyelerinin ve hassasiyetinin tam ayarı.

  • Uyarı Ayarları: Gerçek zamanlı bildirimleri etkinleştirme/devre dışı bırakma seçeneği.

Nasıl Çalışır

PROSPERIUM, trend, momentum, oynaklık ve hacim göstergelerinin bir kombinasyonunu kullanarak piyasayı değerlendirir. Yapılandırılmış kriterler karşılandığında, sistem otomatik olarak alım veya satım sinyalleri üretir. Entegre panel, başarı oranı, ardışık kazanç ve kayıpların yanı sıra CALL ve PUT sonuçları arasındaki karşılaştırmayı içeren gerçek zamanlı istatistikleri görüntüler.

Destek

Sorularınız, önerileriniz veya teknik destek için lütfen platformdaki ürün yorum bölümünü kullanın veya doğrudan MQ5 platform sohbeti aracılığıyla geliştiriciyle iletişime geçin.

Yasal Uyarı

Bu araç yalnızca eğitim ve analitik amaçlar için tasarlanmıştır ve bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Geliştirici, bu göstergeyi kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Tüm yatırım kararları tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürünü kullanarak, Brezilya Medeni Kanunu'nun 927. maddesinde belirtildiği gibi bu şartları kabul etmiş olursunuz.

Neden PROSPERIUM'u Seçmelisiniz?

Çoklu göstergeleri sağlam bir sistemde ve gelişmiş bir istatistik panelinde birleştiren PROSPERIUM, yatırımcıya performansın kapsamlı ve güvenilir bir görünümünü sunar. Disiplini artırmak, sonuçları optimize etmek ve güvenle işlem yapmak için temel bir araçtır.


