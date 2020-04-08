Relative Drawdown Display ms
Indicateur Crypto_Forex "Relative Drawdown Display" pour MT4, outil de trading utile.
C'est un indicateur INDISPENSABLE pour les traders qui utilisent des systèmes de trading en grille !!!
- L'indicateur Relative Drawdown Display affiche le DD relatif actuel ou le profit flottant en % sur votre compte.
- Les alertes PC et mobiles sont intégrées avec un niveau de déclenchement réglable.
- L'indicateur indique également le solde et les capitaux propres du compte.
- Il est possible de localiser les valeurs de l'indicateur dans n'importe quel coin du graphique :
0 - pour le coin supérieur gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite. Il est également possible de configurer la couleur et la taille de la police.
- Le trader n'a plus besoin d'aucune calculatrice s'il utilise Relative Drawdown Display.
