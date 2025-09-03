RegLin Polinomico
- Göstergeler
- Victor Gauto
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
RegLin Polinómico, fiyatın kayan penceresi üzerinde polinom (derece 1, 2 veya 3) uyduran ve uyumun artıklarının standart sapmasına dayanarak dinamik bantlar çizen profesyonel bir göstergedir. RSI’yi (seçilebilir zaman dilimiyle) ve düşük kaliteli kırılmaları elemek için “yalnızca trendde” seçeneğini içerir. Görsel sinyaller (oklar) üretildiğinde sesi açma/kapama olanağı da sunar.
Nasıl çalışır
-
RegPeriod bar üzerinde yapılandırılabilir derecede polinom uydurur.
-
Merkez eğriyi (regresyon) ve StdDevFactor standart sapma uzaklığında iki bandı çizer.
Gösterge sinyaller
-
Alım: mumun düşüğü, alt banda aşağı kırdığında ve RSI aşırı satımı doğruladığında.
-
Satım: mumun yükseği, üst bandı yukarı kırdığında ve RSI aşırı alımı doğruladığında.
-
OnlyInTrend = true iken, işlem yönünde eğim (polinomun türevi) şarttır: eğim pozitifse yalnızca alım, negatifse yalnızca satım.
-
EnableSound = true ise, yeni bir ok ilk kez çizildiğinde ses çalar.
Polinom derecesi: ne değişir, hangisi ne zaman kullanılır
Derece 1 (Doğrusal) – Trend takibi & sağlamlık
-
Davranış: en küçük kareler doğrusu; yönü net verir.
-
Ne zaman: belirgin trendler veya orta/yüksek TF (M15–H4).
-
Artılar: düşük gecikme, düzenli piyasalarda daha az yalancı sinyal, daha az aşırı uyum.
Derece 2 (Kare) – Kavis & döngüler
-
Davranış: kıvrımlılık sağlar, ivmelenme/yavaşlamaları yakalar.
-
Ne zaman: döngüsel fazlar veya kavisli kanallar; tempo değişimleri.
-
Artılar: duyarlılık–istikrar dengesi iyi; geniş dönüşleri doğrusal modele göre daha iyi yakalar.
Derece 3 (Kübik) – Yüksek duyarlılık & infleksiyonlar
-
Davranış: eğrilik değişimleri (infleksiyon) ve erken dönüşleri yakalar.
-
Ne zaman: gün içi/scalping ve oynak enstrümanlar.
-
Artılar: azami uyarlanabilirlik; aşırı sinyali önlemek için RSI/dönem ayarını ince ayarlayın ve OnlyInTrend kullanın.
Hızlı ipucu
-
Derece 1 ile temel trendi haritalayarak başlayın.
-
Kıvrım görüyorsanız Derece 2’yi deneyin.
-
Düşük TF / çok dinamik piyasalarda Derece 3 kullanın ve filtreleri sıkılaştırın.
Temel avantajlar
-
İstatistiksel olarak tutarlı bantlar: genişlik, sabit aralıklara değil model hatasına tepki verir.
-
Entegre teknik filtre: RSI ve (isteğe bağlı) eğim aldatıcı kırılmaları azaltır.
-
Gerçek piyasa uyumu: rejime (trend, döngü, oynaklık) göre dereceyi değiştirin.
-
Özenli deneyim: isteğe bağlı ses ile oklar, mum kapanışında onay ile yeniden çizimi sınırlama.
Harici değişkenler (hızlı rehber)
-
RegPeriod – Uyum ve bantlar için bar sayısı. Büyük = daha pürüzsüz, küçük = daha tepkisel.
-
StdDevFactor – Artıkların standart sapma çarpanı (bant genişliği).
-
PriceType – Fiyat kaynağı: 0=Close , 1=Open , 2=High , 3=Low , 4=Average (O+C)/2 , 5=Typical (H+L+C)/3 .
-
PolyDegree – Polinom derecesi: 1 (doğrusal), 2 (kare), 3 (kübik). Duyarlılık ve kıvrım modellemeyi belirler.
-
RSIPeriod – RSI filtresi için dönem.
-
RSITimeframe – RSI zaman dilimi (MTF onayı mümkün).
-
RSI_Overbought / RSI_Oversold – Sinyalleri doğrulamak için aşırı alım/aşırı satım eşikleri.
-
RSI_Shift – RSI kaydırması; 1 kullanın, mum kapanışında onay alarak yeniden çizimi azaltın.
-
OnlyInTrend – true ise, sinyal yönünde eğim şart (türev > 0 alım, < 0 satım).
-
EnableSound – true ise, yeni bir ok çizildiğinde ses çalar; false ise sessiz.
Özet
RegLin Polinómico, istatistiksel titizliği operasyonel esneklikle birleştirir: modeli piyasaya göre karmaşıklık açısından uyarlar, RSI/eğim ile filtreler ve isteğe bağlı sesli net görsel sinyaller sunar. Tutarlılık, gürültü kontrolü ve fiyat dinamiklerine ileri düzeyde bir bakış arayan trader’lar için tasarlanmıştır.