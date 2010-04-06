Adaptive Scalping Oscillator m
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.75
- Etkinleştirmeler: 10
Gelişmiş özel Crypto_Forex göstergesi "Uyarlanabilir Scalping Osilatörü" - MT4 için verimli bir işlem aracı!
- Bu gösterge yeni nesil bir osilatördür.
- "Uyarlanabilir Scalping Osilatörü" ayarlanabilir uyarlanabilir aşırı satım/aşırı alım bölgelerine ve diğer kullanışlı ayarlara sahiptir.
- Bu osilatör, dinamik aşırı satım/aşırı alım bölgelerinden çıkışlarda kesin işlem giriş noktalarını bulmak için uygun bir araçtır.
- Aşırı satım bölgesi: Yeşil çizginin altında.
- Aşırı alım bölgesi: Turuncu çizginin üstünde.
- Bu gösterge hızlı scalping için iyidir - ihtiyaçlarınıza göre birkaç parametreyi ayarlamanız yeterlidir.
- Osilatör, fiyat hareketi modelleriyle de birleştirilebilir.
- Standart osilatörlerden çok daha doğrudur.
- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Dahili PC ve mobil uyarıları ile.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.