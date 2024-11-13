Coppy Master MT4

3.5

Kopyalama Ustası MT4   MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri için bir ticaret kopyalama aracıdır. Her iki yönde de kopyalamayı destekler:
MT4'ten MT5'e, MT5'ten MT4'e ve aynı tipteki hesaplar arasında MT4'ten MT4'e.

Doğru çalışabilmesi için tüm terminallerin aynı PC veya VPS üzerinde çalışması gerekmektedir.
[Instruction and Demo

MetaTrader 4'e kopyalamak için ayrı bir sürüm —   Kopyalama Ustası MT5   - gereklidir.

Başlıca Özellikler:

  1. Kopyalama Modları
    Hem Master hem de Receiver rollerini destekler. İşlemleri göndermek ve almak için esnek kurulum.
  2. Sipariş Yönetimi
    Piyasa ve bekleyen emirleri kopyalar. Senkronize ve kısmi kapanışı, işlem geri dönüşünü ve SL/TP değişikliğini destekler.
  3. Sembol İşleme
    Önekleri ve sonekleri destekler. Belirli sembolleri hariç tutmayı veya dahil etmeyi ve varlıklara özel adlar atamayı sağlar.
  4. Risk Kontrolü ve Limitleri
    Günlük işlem limitleri, maksimum zarar kısıtlamaları ve kopyalamayı durdurmaya yönelik bakiye seviyesi eşikleri.
  5. Lot Boyutu Ayarları
    Sabit lot, risk yüzdesi, lot çarpanı. Stop Loss veya Take Profit olmadan işlemleri reddetme seçeneği.
  6. Sinyal Kontrolleri
    Yinelenen işlemleri algılar, sembol başına işlem sayısını sınırlar ve çakışmaları önlemek için emir türlerini doğrular.
  7. Zaman Filtreleri
    Ticaret kopyalama için izin verilen zaman dilimlerini tanımlama seçeneği.
  8. Bildirimler
    Terminal, anlık bildirimler ve e-posta yoluyla uyarılar gönderir.

Avantajları:

  • Terminaller arası düşük gecikme (0,5 saniyeden itibaren)
  • Bire-çok ve çoktan-bire kopyalama
  • Windows ve MQL5 VPS ile uyumludur
  • Tüm sipariş türlerini destekler
  • Kısmi ve senkronize ticaret kapanışının doğru şekilde yönetilmesi

Kopyalama Ustası MT4   Birden fazla işlem hesabını etkin bir şekilde yönetmek için güvenilir ve özelleştirilebilir bir çözüme ihtiyaç duyan yatırımcılar için tasarlanmıştır.


İncelemeler 2
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

beatwalter
1055
beatwalter 2025.10.16 06:44 
 

Tried to use it, but it only copies position randomly. Tried different settings but nothing seemed to cure the problem. Tried to reach out to the developer, but messages can only be sent by "Friends". Tried to connect as frient, but no change yet.

Sergey Batudayev
25353
Geliştiriciden yanıt Sergey Batudayev 2025.10.30 10:23
For product discussions and questions, please use the product comments section. I no longer conduct private correspondence about the product, only public ones in the comments section, as some users later engage in "dirty game" Therefore, please describe your question in the comments section. This will ensure transparency for both you and me, and everyone will be able to defend their position publicly with evidence, not just empty words.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Updated: A week has passed and the person still hasn't responded to either the private messages or the comment. Proof https://prnt.sc/utYkYdwd0bPa ////////10/30/2025 Still no response, the person asks for support but doesn't read his messages and is completely out of touch.
petraca2
75
petraca2 2025.03.13 12:15 
 

hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.

İncelemeye yanıt