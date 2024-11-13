Coppy Master MT4

Kopyalama Ustası MT4 MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri için bir ticaret kopyalama aracıdır. Her iki yönde de kopyalamayı destekler:

MT4'ten MT5'e, MT5'ten MT4'e ve aynı tipteki hesaplar arasında MT4'ten MT4'e.

Doğru çalışabilmesi için tüm terminallerin aynı PC veya VPS üzerinde çalışması gerekmektedir.

[Instruction and Demo]

MetaTrader 4'e kopyalamak için ayrı bir sürüm — Kopyalama Ustası MT5 - gereklidir.

Başlıca Özellikler:

Kopyalama Modları

Hem Master hem de Receiver rollerini destekler. İşlemleri göndermek ve almak için esnek kurulum. Sipariş Yönetimi

Piyasa ve bekleyen emirleri kopyalar. Senkronize ve kısmi kapanışı, işlem geri dönüşünü ve SL/TP değişikliğini destekler. Sembol İşleme

Önekleri ve sonekleri destekler. Belirli sembolleri hariç tutmayı veya dahil etmeyi ve varlıklara özel adlar atamayı sağlar. Risk Kontrolü ve Limitleri

Günlük işlem limitleri, maksimum zarar kısıtlamaları ve kopyalamayı durdurmaya yönelik bakiye seviyesi eşikleri. Lot Boyutu Ayarları

Sabit lot, risk yüzdesi, lot çarpanı. Stop Loss veya Take Profit olmadan işlemleri reddetme seçeneği. Sinyal Kontrolleri

Yinelenen işlemleri algılar, sembol başına işlem sayısını sınırlar ve çakışmaları önlemek için emir türlerini doğrular. Zaman Filtreleri

Ticaret kopyalama için izin verilen zaman dilimlerini tanımlama seçeneği. Bildirimler

Terminal, anlık bildirimler ve e-posta yoluyla uyarılar gönderir.

Avantajları:

Terminaller arası düşük gecikme (0,5 saniyeden itibaren)

Bire-çok ve çoktan-bire kopyalama

Windows ve MQL5 VPS ile uyumludur

Tüm sipariş türlerini destekler

Kısmi ve senkronize ticaret kapanışının doğru şekilde yönetilmesi

Kopyalama Ustası MT4 Birden fazla işlem hesabını etkin bir şekilde yönetmek için güvenilir ve özelleştirilebilir bir çözüme ihtiyaç duyan yatırımcılar için tasarlanmıştır.



