Trade Manager MT4 DaneTrades

4.09

Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 4 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği.

MT5 Sürümü | Kullanım Kılavuzu + Demo

Ticaret Yöneticisi strateji test cihazında çalışmıyor. Demo için lütfen Kullanım Kılavuzuna gidin

Risk yönetimi

  • Riskin % veya $ bazında otomatik ayarlanması
  • Hacim ve pip bazında sabit parti büyüklüğü veya otomatik parti büyüklüğü hesaplaması kullanma seçeneği
  • RR, Pip veya Fiyat kullanarak başa baş zararı durdurma ayarları
  • Sondaki zararı durdurma ayarları
  • Hedefe ulaşıldığında tüm işlemleri otomatik olarak kapatmak için % olarak Maksimum Günlük Kayıp. Hesabı çok fazla düşüşe karşı korur ve fazla işlem yapmanıza engel olur
  • Hedefe ulaşıldığında tüm işlemleri otomatik olarak kapatmak için $ cinsinden Maksimum Günlük Kayıp. Hesabı çok fazla düşüşe karşı korur ve fazla işlem yapmanıza engel olur
  • Tek tuşla tüm işlemleri başabaş yapın
  • Cep telefonundan/telefondan gönderilen işlemlerin riskini otomatik olarak hesaplayın
  • OCO ayarlarda mevcut

Ticaret ve Pozisyon Yönetimi

  • Ay, Hafta, Gün, Saat veya Dakika başına maksimum alım satımları belirleyerek aşırı alım satımı ve intikam alım satımını durdurun.
  • Gelişmiş Bekleyen Sipariş Yönetimi. Bekleyen Emirlerin ne zaman kapatılacağına ilişkin kuralları ayarlayın
  • İzleyen Bekleyen Emirler
  • Hem piyasa emirleri hem de bekleyen emirler için destek
  • Pozisyonları güvence altına almak ve fazla ticareti durdurmak için $ cinsinden Maksimum Günlük Kâr Hedefi
  • Pozisyonları güvence altına almak için % olarak Maksimum Günlük Kâr Hedefi
  • Riski ve riskleri sınırlamak için Maksimum Açık İşlemler.
  • RR, Pip veya Fiyat kullanarak otomatik olarak kısmi alımlar yapın
  • 1:2, 1:3, 1:4 gibi sabit RR hedeflerini kullanarak girin ve pozisyonun hesaplanan kârını görün
  • Bekleyen tüm siparişleri tek tuşla kapatın

Grafik Panel Özellikleri

  • İşlemlere girmek için görsel bir risk ödül aracı kullanın. İşlemleri görselleştirin ve satırları kullanarak girin.
  • Hesap performansını ve Kazanma oranı, kayıp oranı, toplam işlemler vb. istatistikleri kontrol edin.
  • Ticaret performansını görselleştirin ve sembol ve tarih aralığı gibi filtreler içeren bir istatistik grafiği elde edin.
  • Yönetilen ayarlar için en fazla 3 ayar dosyası şablonunu kaydedin.
  • En çok tercih ettiğiniz ayarları hızla kullanmak için ayar dosyalarını yükleyin.
  • Otomatik ekran görüntüleri. Ekran görüntüsünün zaman dilimini ve boyutunu özelleştirin.
  • Bekleyen sipariş, silme, açma, kapatma, süresinin dolması, TP veya SL'ye basılmasıyla ilgili otomatik ekran görüntüleri.
  • Tüm işlemleri tek tuşla bir e-tabloya aktarın.
  • Görev Zamanlayıcı, belirli gün ve saatlerde eylemler gerçekleştirmenize olanak tanır.
  • Sanal Zararı Durdur ve Kar Al Yöneticisi
  • Aynı sembol için Zarar Durdurma ve Kar Alma Seviyelerini toplu düzenleme

Bildirim Gönder

  • Uyarılar, Anlık ve E-posta bildirimleri arasından seçim yapın
  • Sipariş SL veya TP'ye Ulaşırsa Bildir
  • Sipariş Başabaşa giderse bilgilendir
  • Kısmi alınırsa haber ver
  • Maksimum Günlük Kayba ulaşıldığında bildirimde bulunun
  • Maksimum Günlük Kâra ulaşılırsa bildir
  • Ticaret kısıtlanırsa bildir
  • Ticarete izin verilirse bildir

Ticaret Kısayolları ve Kısayolları

  • Panelin ana işlevleri için tamamen özelleştirilebilir kısayol tuşları ve kısayollar

Herhangi bir sorununuz olursa lütfen bana mesaj atın, yardımcı olmaktan her zaman memnuniyet duyarım.


#Etiketler: Destek Firması, İşlem Paneli, İşlem Yöneticisi, Sipariş Yönetimi, İzleyen Durdurma, Başabaş, Kısmi Kapanış, Manuel İşlem, İşlem Asistanı, İşlem Asistanı, Risk Yönetimi, Fazla İşlem, Pozisyon Yönetimi, Maksimum Kayıp, Geçmiş İstatistiği, sanal tp, sanal sl, Gizli Zararı Durdur, Gizli Kar Al, toplu sl, toplu TP, Mobil İşlemler

İncelemeler 16
Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

Apollo2012
31
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Stefan Balog
128
Stefan Balog 2025.06.24 11:41 
 

I've been using it for about six weeks now and unfortunately can't recommend it. I was very enthusiastic at first, but over time I realized that it has many teething issues. The most minor one is that the RR doesn't always disappear (sometimes it disappears and sometimes it doesn't) when you open a trade (the corresponding "Delete RR Tool On Trade Open" function is activated). The result: You inadvertently open multiple trades because you think the positions haven't been opened. And the worst mistake: Even though all restrictions and even "Max Daily Loss" are deactivated, both in the Expert and directly in the Trade Manager, the Trade Manager closed all of my losing positions twice. That's a disaster! After the first time, I deleted and reinstalled the Trade Manager and checked the settings carefully. Nevertheless, it happened again, so I'm ruling out a mistake on my part. That shouldn't be happening!

Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

karolis Urbonas
33
karolis Urbonas 2024.08.01 21:30 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Levi Dane Benjamin
16995
Geliştiriciden yanıt Levi Dane Benjamin 2024.08.01 21:39
Hi, I've never seen you reach out saying you've had an issue before. If it's freezing then let me know the error on the expert tab log and I'll fix it and you can change your review
Apollo2012
31
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Levi Dane Benjamin
16995
Geliştiriciden yanıt Levi Dane Benjamin 2024.02.12 11:40
Hi, glad you like the tool! You can set a stop loss at any level you like using virtual SL and TP. As long as the tool is running constantly it will use any SL you set and it will be hidden from the broker. Find more information in the user guide about how to set this
Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Miguel Angel Martinez Sanchez
262
Miguel Angel Martinez Sanchez 2023.11.08 12:39 
 

A great tool to help you in your trades. Levi is attentive to continue improving his EA. Thank you.

Levi Dane Benjamin
16995
Geliştiriciden yanıt Levi Dane Benjamin 2023.11.08 12:56
Thank you for your review
Stanislav Brodt
647
Stanislav Brodt 2023.10.30 18:51 
 

This problem was solved quickly, thank you very much

Levi Dane Benjamin
16995
Geliştiriciden yanıt Levi Dane Benjamin 2023.10.30 18:59
There maybe many reasons why your system is hanging and it may or may not be to do with the EA. Send me a message I would like to know what the issue is. First make sure you're on the latest version (4.12)
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2023.09.08 14:08 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

christosmythos
19
christosmythos 2023.09.04 17:11 
 

well unfortunately it freezes in my setup when placing trailing so I use the trailing tool of MT4, otherwise it seems to be working well, a bit confusing in the beginning with getting the risk right

Levi Dane Benjamin
16995
Geliştiriciden yanıt Levi Dane Benjamin 2023.09.04 17:56
Hi Christos, Sorry to hear it freezes your mt4. My first assumption is the messagebox confirmation is 'off screen' and holds up the EA. Can you try turning off confirmation messages in the inputs of the EA and try again? If not I'm more than happy to investigate for you.
TikaSaunders
19
TikaSaunders 2023.09.01 09:55 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Shenice
21
Shenice 2023.08.29 11:42 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

hitesh9
24
hitesh9 2023.08.18 22:47 
 

the manager does everything a trader needs. allows you to drag and drop your entry + SL while automatically calculating your lot size for your preferred risk. also allows you to bypass your broker's max lot size per position. many other nice features as well. the developer offers amazing customer support and also regularly updates the manager with requested features. would recommend to every trader looking for an easy to use manager that does it all

rvmeurs
39
rvmeurs 2023.07.11 21:59 
 

I was already long waiting for a tool like this. I was facing little issue’s, and DaneTrades is creating a fix immediately. The tool is working great now. Very good to see, he is programming extra functionality. After buying I can upgrade every time for free. Thank you DaneTrades…

Cycytrades
54
Cycytrades 2023.06.30 16:03 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Rex Le
23
Rex Le 2023.06.03 01:13 
 

I've been working with Dane since the EAs' release and I am impressed at his quick response time in resolving issues. Thank you!

AyGee111
34
AyGee111 2023.05.30 15:00 
 

Legging badly, does not set limits in the moment u need to enter, so u miss a trade u waited for, just work bad / maximum price is for free / dont buy it dont make the same mistake i did / use now another one/ i never give bad reviews but this one is just a bad copy to make money from noobs fcgscam

how u wanna help me????? u cant help u have to code this shit correctly - i missed 2 good trades cause this shit dont work - it was just my mistake that i bought this scamm noob shit thats it DELED THIS SHIT AND DOND SELL IT TO PEOPLE

Levi Dane Benjamin
16995
Geliştiriciden yanıt Levi Dane Benjamin 2023.05.30 15:11
Firstly sorry you're having a bad experience. Make sure you're updated to the latest version 2.10. I've offered multiple times to try and help you but you seem to ignore me and keep leaving comments. If you would like me to resolve your issues please send me a message
