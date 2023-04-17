Trade Manager MT4 DaneTrades
- Yardımcı programlar
- Levi Dane Benjamin
- Sürüm: 6.25
- Güncellendi: 10 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 4 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği.
MT5 Sürümü | Kullanım Kılavuzu + Demo
Ticaret Yöneticisi strateji test cihazında çalışmıyor. Demo için lütfen Kullanım Kılavuzuna gidin
Risk yönetimi
- Riskin % veya $ bazında otomatik ayarlanması
- Hacim ve pip bazında sabit parti büyüklüğü veya otomatik parti büyüklüğü hesaplaması kullanma seçeneği
- RR, Pip veya Fiyat kullanarak başa baş zararı durdurma ayarları
- Sondaki zararı durdurma ayarları
- Hedefe ulaşıldığında tüm işlemleri otomatik olarak kapatmak için % olarak Maksimum Günlük Kayıp. Hesabı çok fazla düşüşe karşı korur ve fazla işlem yapmanıza engel olur
- Hedefe ulaşıldığında tüm işlemleri otomatik olarak kapatmak için $ cinsinden Maksimum Günlük Kayıp. Hesabı çok fazla düşüşe karşı korur ve fazla işlem yapmanıza engel olur
- Tek tuşla tüm işlemleri başabaş yapın
- Cep telefonundan/telefondan gönderilen işlemlerin riskini otomatik olarak hesaplayın
- OCO ayarlarda mevcut
Ticaret ve Pozisyon Yönetimi
- Ay, Hafta, Gün, Saat veya Dakika başına maksimum alım satımları belirleyerek aşırı alım satımı ve intikam alım satımını durdurun.
- Gelişmiş Bekleyen Sipariş Yönetimi. Bekleyen Emirlerin ne zaman kapatılacağına ilişkin kuralları ayarlayın
- İzleyen Bekleyen Emirler
- Hem piyasa emirleri hem de bekleyen emirler için destek
- Pozisyonları güvence altına almak ve fazla ticareti durdurmak için $ cinsinden Maksimum Günlük Kâr Hedefi
- Pozisyonları güvence altına almak için % olarak Maksimum Günlük Kâr Hedefi
- Riski ve riskleri sınırlamak için Maksimum Açık İşlemler.
- RR, Pip veya Fiyat kullanarak otomatik olarak kısmi alımlar yapın
- 1:2, 1:3, 1:4 gibi sabit RR hedeflerini kullanarak girin ve pozisyonun hesaplanan kârını görün
- Bekleyen tüm siparişleri tek tuşla kapatın
Grafik Panel Özellikleri
- İşlemlere girmek için görsel bir risk ödül aracı kullanın. İşlemleri görselleştirin ve satırları kullanarak girin.
- Hesap performansını ve Kazanma oranı, kayıp oranı, toplam işlemler vb. istatistikleri kontrol edin.
- Ticaret performansını görselleştirin ve sembol ve tarih aralığı gibi filtreler içeren bir istatistik grafiği elde edin.
- Yönetilen ayarlar için en fazla 3 ayar dosyası şablonunu kaydedin.
- En çok tercih ettiğiniz ayarları hızla kullanmak için ayar dosyalarını yükleyin.
- Otomatik ekran görüntüleri. Ekran görüntüsünün zaman dilimini ve boyutunu özelleştirin.
- Bekleyen sipariş, silme, açma, kapatma, süresinin dolması, TP veya SL'ye basılmasıyla ilgili otomatik ekran görüntüleri.
- Tüm işlemleri tek tuşla bir e-tabloya aktarın.
- Görev Zamanlayıcı, belirli gün ve saatlerde eylemler gerçekleştirmenize olanak tanır.
- Sanal Zararı Durdur ve Kar Al Yöneticisi
- Aynı sembol için Zarar Durdurma ve Kar Alma Seviyelerini toplu düzenleme
Bildirim Gönder
- Uyarılar, Anlık ve E-posta bildirimleri arasından seçim yapın
- Sipariş SL veya TP'ye Ulaşırsa Bildir
- Sipariş Başabaşa giderse bilgilendir
- Kısmi alınırsa haber ver
- Maksimum Günlük Kayba ulaşıldığında bildirimde bulunun
- Maksimum Günlük Kâra ulaşılırsa bildir
- Ticaret kısıtlanırsa bildir
- Ticarete izin verilirse bildir
Ticaret Kısayolları ve Kısayolları
- Panelin ana işlevleri için tamamen özelleştirilebilir kısayol tuşları ve kısayollar
Herhangi bir sorununuz olursa lütfen bana mesaj atın, yardımcı olmaktan her zaman memnuniyet duyarım.
Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.