Averaging Helper

Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır:

standart ortalama

trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma

Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işlemleri artı olarak kapatmak için bu iki pozisyonun ortalamasını almak istiyorsunuz - bu size Ortalama Yardımcı yardımcı programım yardımcı olacaktır.

Ortalama Yardımcısı yardımcı programı - bir sonraki pozisyonun boyutunu, bir emir verme fiyatını, pozisyonunuzun ortalamasını alma ve kapatma yönünü ve ayrıca belirttiğiniz kar alma boyutunu otomatik olarak hesaplamanızı sağlar.

Yardımcı program ayrıca Buy ve Sell düğmelerini kullanarak pozisyonlar açmanıza olanak tanır. Tek yapmanız gereken istediğiniz kar alma boyutunu ve başlangıç lotunu belirtmektir. Yardımcı program, pozisyonu başlangıçta belirtilen kar alma değerinde kapatacak veya pozisyonun ortalamasını alacak ve ortalama seri için belirlediğiniz kar alma değerini hesaba katarak ortalama fiyattan kapatmaya çalışacaktır.

Aslında bu yardımcı program, ortalama alma mantığını kabul eden ve anlayan ve risklerin de farkında olanlar için çok faydalı bir yardımcı olacaktır. Vakaların %95'inde, bu teknik işlemlerden tam otomatik olarak + karla çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Çalışmaya başlamak için, yardımcı programı grafiğe sürükleyin, ortalama için TP boyutunu ayarlayın ve Ortalamayı Başlat düğmesine tıklayın; yardımcı program, grafikteki tüm açık işlemleri tek bir kar alma emriyle kapatmaya çalışacaktır.





Bu yardımcı programı kullanırken, başlangıçta açtığınız işlem büyük bir hacim olmamalı ve fon marjını anlamalısınız, çünkü danışman bir sonraki işlemi açık işleminize eşit bir hacimle açacak, bir sonraki TP'yi oluşturacak ve ardından fiyat doğru yönde gitmezse, aynı hacim lotunu ortalama katsayı ile çarparak ekleyecektir ve bu nedenle işlem kapanana kadar birkaç kez olabilir, bu nedenle kullanmadan önce bir demo hesabında deneme yapın. Ayrıca, bir pozisyonda SL ayarlanmışsa, EA bunu iptal edecek ve ayarlarda belirttiğiniz tüm pozisyonlar için Maksimum % kaybını ayarlayacaktır, tek bir zarar durdurma iptal edilir çünkü bununla ortalama mantığını gerçekleştirmek imkansızdır.

Danışmanın zarar eden işlemlerinizin ortalamasını alıp bunları kar haline getirmeye çalışması için, onu grafiğe sürükleyip Ortalamayı Başlat butonuna tıklamanız yeterli.

Ayrıca danışman otomatik alım satım işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilir, bunun için Otomatik Alım Satımı Başlat butonunu ve Ortalama Alım Satımını Başlat butonunu aktif hale getirin, danışman işlemleri otomatik olarak sonlandıracaktır.

Panelde AL ve SAT butonları var , bu butonları kullanarak grafikten doğrudan işlem yapabilir, başlangıç lotunu ve TF'yi ayarlayabilir ve işlem sizin için yanlış yöne giderse, tıklayarak ortalamasını alabilirsiniz. Ortalamayı Başlat düğmesi ve danışman bunu artı olarak kapatmaya çalışacaktır. Bir grafikten emir açarken ve otomatik işlem yaparken, geçiş TP'si paneldeki TakeProfit ayarından alınır.

Eğer nasıl kullanılacağını anlamıyorsanız bana özel mesaj atmanız yeterli, yardımcı olurum.

Ürünü beğendiyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorum bırakın, karşılığında size minnettarlığımı göstermek için faydalı bir bonus vereceğim.

Dış değişkenler

Pozisyon Yönü - Çözülmesi gereken işlem yönünün seçimi, TÜMÜ seçildiğinde danışmanın grafikte açılan tüm işlemleri artıya getirmeye çalışacağı anlamına gelir.

Ortalama Türü - standart/ hedge, hedge seçildiğinde, EA önce işlemi ters yönde hedge edecek ve ardından açık olana ters yönde pozisyonlar ekleyecektir. Örneğin, kaybeden bir satış pozisyonunuz varsa, EA bir alım pozisyonu ekleyecek ve ardından satış pozisyonunun ilk kaybını karşılayana kadar alım pozisyonları ekleyecektir.

Ortalama Çarpan faktörü - sonraki siparişler için lot artış faktörü, ne kadar yüksekse, işlemleri o kadar hızlı kapatabilirsiniz, ancak risk ne kadar büyükse, o kadar düşükse, risk o kadar az olur, ancak işlemler daha uzun süre askıda kalır. Optimum değer 1.45 - 1.6

Maksimum Ortalama Lot - Ortalama için pozisyon açılmasına izin verilen maksimum lot

Ortalama siparişlerin maksimum sayısı - izin verilen maksimum ortalama diz sayısı ( 6 ila 10 arası önerilir)

Tüm pozisyonlar için maksimum kayıp %'si - tüm emirler için maksimum kayıp % olarak

TP ortalaması - Ortalama için TP boyutu

Ortalama Başlangıç Mesafesi - pozisyonun ortalamasının alınmasına izin verilen minimum mesafe

Mesafe artışı adımı - ortalama emirleri arasındaki adım / ortalama seçeneği için " "Mum"a göre ortalama alma bu ayarda 0 değerini ayarlayın

Mumlara göre ortalama alma, piplere göre ortalama alma yanlışsa - seçili TF'nin mumlarına göre ortalama almayı etkinleştirmek için ayar, emirler arasındaki mesafe ve adım boyutu yanlışsa, ortalama piplere göre hesaplanır

Seçili TF - ortalamanın alınacağı mumların zaman çerçevesi, varsayılan önerilen seçenek H1'dir



