Averaging Helper

5

Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır:

  • standart ortalama

  • trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma

Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işlemleri artı olarak kapatmak için bu iki pozisyonun ortalamasını almak istiyorsunuz - bu size Ortalama Yardımcı yardımcı programım yardımcı olacaktır.

Ortalama Yardımcısı yardımcı programı - bir sonraki pozisyonun boyutunu, bir emir verme fiyatını, pozisyonunuzun ortalamasını alma ve kapatma yönünü ve ayrıca belirttiğiniz kar alma boyutunu otomatik olarak hesaplamanızı sağlar.

Yardımcı program ayrıca Buy ve Sell düğmelerini kullanarak pozisyonlar açmanıza olanak tanır. Tek yapmanız gereken istediğiniz kar alma boyutunu ve başlangıç lotunu belirtmektir. Yardımcı program, pozisyonu başlangıçta belirtilen kar alma değerinde kapatacak veya pozisyonun ortalamasını alacak ve ortalama seri için belirlediğiniz kar alma değerini hesaba katarak ortalama fiyattan kapatmaya çalışacaktır.

Aslında bu yardımcı program, ortalama alma mantığını kabul eden ve anlayan ve risklerin de farkında olanlar için çok faydalı bir yardımcı olacaktır. Vakaların %95'inde, bu teknik işlemlerden tam otomatik olarak + karla çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Çalışmaya başlamak için, yardımcı programı grafiğe sürükleyin, ortalama için TP boyutunu ayarlayın ve Ortalamayı Başlat düğmesine tıklayın; yardımcı program, grafikteki tüm açık işlemleri tek bir kar alma emriyle kapatmaya çalışacaktır.

Bu yardımcı programı kullanırken, başlangıçta açtığınız işlem büyük bir hacim olmamalı ve fon marjını anlamalısınız, çünkü danışman bir sonraki işlemi açık işleminize eşit bir hacimle açacak, bir sonraki TP'yi oluşturacak ve ardından fiyat doğru yönde gitmezse, aynı hacim lotunu ortalama katsayı ile çarparak ekleyecektir ve bu nedenle işlem kapanana kadar birkaç kez olabilir, bu nedenle kullanmadan önce bir demo hesabında deneme yapın. Ayrıca, bir pozisyonda SL ayarlanmışsa, EA bunu iptal edecek ve ayarlarda belirttiğiniz tüm pozisyonlar için Maksimum % kaybını ayarlayacaktır, tek bir zarar durdurma iptal edilir çünkü bununla ortalama mantığını gerçekleştirmek imkansızdır.

Danışmanın zarar eden işlemlerinizin ortalamasını alıp bunları kar haline getirmeye çalışması için, onu grafiğe sürükleyip Ortalamayı Başlat butonuna tıklamanız yeterli.

Ayrıca danışman otomatik alım satım işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilir, bunun için Otomatik Alım Satımı Başlat butonunu ve Ortalama Alım Satımını Başlat butonunu aktif hale getirin, danışman işlemleri otomatik olarak sonlandıracaktır.

Panelde AL ve SAT butonları var , bu butonları kullanarak grafikten doğrudan işlem yapabilir, başlangıç lotunu ve TF'yi ayarlayabilir ve işlem sizin için yanlış yöne giderse, tıklayarak ortalamasını alabilirsiniz.   Ortalamayı Başlat düğmesi   ve danışman bunu artı olarak kapatmaya çalışacaktır. Bir grafikten emir açarken ve otomatik işlem yaparken, geçiş TP'si paneldeki TakeProfit ayarından alınır.

Eğer nasıl kullanılacağını anlamıyorsanız bana özel mesaj atmanız yeterli, yardımcı olurum.

Ürünü beğendiyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorum bırakın, karşılığında size minnettarlığımı göstermek için faydalı bir bonus vereceğim.

Dış değişkenler

Pozisyon Yönü - Çözülmesi gereken işlem yönünün seçimi, TÜMÜ seçildiğinde danışmanın grafikte açılan tüm işlemleri artıya getirmeye çalışacağı anlamına gelir.

Ortalama Türü - standart/ hedge, hedge seçildiğinde, EA önce işlemi ters yönde hedge edecek ve ardından açık olana ters yönde pozisyonlar ekleyecektir. Örneğin, kaybeden bir satış pozisyonunuz varsa, EA bir alım pozisyonu ekleyecek ve ardından satış pozisyonunun ilk kaybını karşılayana kadar alım pozisyonları ekleyecektir.

Ortalama Çarpan faktörü - sonraki siparişler için lot artış faktörü, ne kadar yüksekse, işlemleri o kadar hızlı kapatabilirsiniz, ancak risk ne kadar büyükse, o kadar düşükse, risk o kadar az olur, ancak işlemler daha uzun süre askıda kalır. Optimum değer 1.45 - 1.6

Maksimum Ortalama Lot - Ortalama için pozisyon açılmasına izin verilen maksimum lot

Ortalama siparişlerin maksimum sayısı - izin verilen maksimum ortalama diz sayısı ( 6 ila 10 arası önerilir)

Tüm pozisyonlar için maksimum kayıp %'si - tüm emirler için maksimum kayıp % olarak

TP ortalaması - Ortalama için TP boyutu

Ortalama Başlangıç Mesafesi - pozisyonun ortalamasının alınmasına izin verilen minimum mesafe

Mesafe artışı adımı - ortalama emirleri arasındaki adım / ortalama seçeneği için "   "Mum"a göre ortalama alma bu ayarda 0 değerini ayarlayın

Mumlara göre ortalama alma, piplere göre ortalama alma yanlışsa - seçili TF'nin mumlarına göre ortalama almayı etkinleştirmek için ayar, emirler arasındaki mesafe ve adım boyutu yanlışsa, ortalama piplere göre hesaplanır

Seçili TF - ortalamanın alınacağı mumların zaman çerçevesi, varsayılan önerilen seçenek H1'dir


İncelemeler 2
Walery
89
Walery 2023.12.22 00:10 
 

Everyone should try this Utility. It will help you more than you imagine. I advise you to study everything related to Averaging and Hedging and train with small lots. Sergey made this product available to us. Thank you. Respect.

FunChiii
160
FunChiii 2023.12.21 00:00 
 

This EA is just an awsome help to have in trading, i can highly recommend it.

Önerilen ürünler
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Yardımcı programlar
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
Green Mower 9
Yaakov Markos
Yardımcı programlar
By :ForextraderEanow   Green Mower 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        This EA is Famous Grid Strategy that open grid of trades with the same size (not martingale)  and make PROFIT even when the Forex price moves in the WRONG Direction
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Uzman Danışmanlar
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
Fibo Swing EA
Aleksei Androsov
Yardımcı programlar
Fibonacci ızgarasını temel alan yarı otomatik trend danışmanı. Fibonacci ızgarasını çizdikten sonra danışman, fiyat trend boyunca ilerledikçe ızgarayı otomatik olarak genişletir ve ayarlarda seçilen seviyelerden fiyatın geri alınması için bir emir açar. Zararı Durdur otomatik olarak Fibo ızgarasının %100'üne, Kar Al ise Fibo ızgarasının %10'una ayarlanır. Ayrıca Fibo ızgarasının bir sonraki seviyesindeki bir emri kapatma seçeneğini de etkinleştirebilirsiniz. Bir siparişi açmak için ayarlarda
Forex Multi Universal Direction Trading
Irina Cherkashina
Yardımcı programlar
This Multicurrency Expert Advisor is a unique author's implementation of full automation of the classic trading strategy of trading in the direction of candles using the RSI and SCI indicators as filters. The Forex Multi Universal Direction Trading Expert Advisor  carries out full automatic trading simultaneously with 28 currency pairs on Forex around the clock. At the same time, in a convenient multifunctional multicurrency panel, the trader is also given the opportunity to independently open
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
Vizzion
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Pro Price Action Trader EA mq
DMITRII GRIDASOV
Uzman Danışmanlar
PRO PRICE ACTION TRADER EA - fiyat aksiyon araştırmasına dayalı harika bir otomatik ticaret sistemidir! Bu, sizin için tüm ticaret işini yapan "ayarla ve unut" Uzman Danışmanıdır! 7 Set_files mevcuttur! Ticaret fikri, ünlü güçlü Fiyat Aksiyon kalıbına dayanmaktadır - PinBar! Pro Price Action Trader EA çok iyi bir yatırımdır - sizin için yıllarca çalışacaktır, tüm Set_files'ların pozitif matematiksel beklentisi vardır! EA'yı kullanmak/test etmek için "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı (v25.15
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Yardımcı programlar
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
King Scalper USDCAD
Tran Thanh Tuyen
Uzman Danışmanlar
King Scalper EA  is an automatic trading robot to trade  USACAD . Using advanced calculations it opens and manages trading for you automatically. Its a strategy based on a series of indicators that measure the strength of the market to enter trades, when market conditions allow it. No experience is required and it’s easy to set up.  Using King Scalper is a way to improve your trading result instantly. With an Expert Advisor like King Scalper you can instantly start trading, a working system re
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
Baby Shark Trader
Thi Tra Mi Duong
Uzman Danışmanlar
EA Baby Shark Trader is a smart trading system developed over the years and continuously improved. The EA uses trend and momentum scalping strategies. When the signal appeared, it quickly entered and then exited the position quickly. The strategy has an exclusive Stop Loss strategy to protect the account and optimize performance. Because the EA's Stop Loss is a complex and flexible market-based strategy, there are no specific parameters for Stop Loss. Stop Loss will be triggered under specific
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boyunc
Virtual Scalper
Gennady Kuznetsov
Uzman Danışmanlar
Virtual Scalper - the most safe for your deposit the automated adviser. Not martingale. EA uses unique innovative algorithm of an input in the transaction, based on the virtual pending orders. EA is adapted on trade on high-volatile market and economic news. Thus EA is not included into the transaction at raised spread. Minimum deposit for trade 100$ For trade the broker with low spread (from 0 - to 10 on a 5-sign) is used ECN. Pairs GBPUSD, EURUSD, USDJPY.  Timeframe M1 - M5. Parametrs:  Stoplo
SIA martingale grid and hedging
Mohammad Siahi
Yardımcı programlar
This system is very simple.. It uses a martingale grid hedging style strategy by increasing lot sizes and grid levels. The open order step and volume can be both fixed and dynamic. The EA is easily customizable. The EA does not use a stop loss and all positions close when the chart move back from trend and arrive last grid level. Recommended :   pairs : Side way pairs is very good for this system.                                 Time frame : not important.                                Deposit
Project Infinity
Sergey Yarmish
Uzman Danışmanlar
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Time Scalper
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
Goal Time
Mourad Ezzaki
Uzman Danışmanlar
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
FxProTrader
Vitaliy Boltenkov
Yardımcı programlar
FxProTrader is a multifunctional half-automatic trading system that allows you to trade both manually and automatically . The algorithm includes 3 automatic trading strategies (1 trend and 2 flat). The trader independently analyzes the trading situation and makes a decision on which trading strategy to include. Attention! Not all buttons work correctly in the strategy tester. Presented in the form of 4 graphic panels: 1 Panel - the main trading panel responsible for manual trading. Allows yo
Breakout Recovery Auto EA
Sirinya Pakkaman
Yardımcı programlar
Expert Advisor: Breakout_Recovery_V2    Version: 2.3    Symbol: XAUUSD    Timeframe: M15 (recommended)    Strategy Type: Breakout + Smart Recovery (Bi-directional Martingale)    Platform: MetaTrader 4 (MT4) Description: Breakout_Recovery_V2 is a smart trading system that detects real breakout opportunities and uses a controlled recovery mechanism (martingale) when the market moves against the initial entry. Features: *Real breakout entry logic using a custom supply/demand
MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
Adam Benjamin Kildare
Uzman Danışmanlar
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! MACD Momentum Pro is a professional, fully-customisable Expert Advisor that uses closed-bar MACD crossovers, confirms trend with HMA/WMA, and filters with ADX . It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed cash amount or a percent; lots auto-c
Guardian of the Galaxy
Arwan Prabowo
5 (1)
Yardımcı programlar
Protect your account from Margin Call when the market is going opposite with your trades. Manage your risk when you're using Martingale, Grid, Average . They are not dangerous anymore, but manageable  Use this EA utilities to accompany your every MT4 installation This EA is a utility to protect your capital when your trading are unfavorable : Maximum loss in money, Maximum Draw-down/ equity loss in percentage, Your minimum equity reached Those are whichever reached first It's simple, straightfor
FREE
The Fox
Hatem Koshok
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Fox EA is a fully automated EA that works on both Classical and ECN accounts on USDCHF pair and is programmed to trade using both level trading and hedging strategies. All you need is to set the risk percent and start trading. The screenshots section shows the back-test results. The minimum balance of $2000 is required for standard accounts or $20 for micro accounts. Parameters Lots = 0.01 Riskpercent = 0.5 (risk percent and its optimum at 0.5 for balance starting from $2000) Magic Number .
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Yardımcı programlar
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Yardımcı programlar
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Yardımcı programlar
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Yardımcı programlar
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Yardımcı programlar
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Yardımcı programlar
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Yardımcı programlar
Elliott Wave Counter, Elliott dalgalarının hızlı ve kullanıcı dostu manuel olarak işaretlenmesine yönelik bir paneldir. Bir renk ve işaret seviyesi seçilebilir. Son işaretlemeyi ve araç tarafından yapılan tüm işaretlemeyi kaldırma işlevleri de vardır. İşaretleme tek bir tıklamayla yapılır. Beş kez tıklayın - beş dalganız olsun! Elliott Dalga Sayacı, Elliott dalgalarının hem yeni başlayanlar hem de profesyonel analistleri için harika bir araç olacaktır. Elliott Wave Sayacı Kurulum ve Giriş Kılavu
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Yardımcı programlar
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Yardımcı programlar
Unlimited Binary Options Copier Remote is a powerful tool to copy binary options trades remotely between multiple accounts at different locations over internet. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his binary options trades with the others globally on his own rules. One provider can copy trades to unlimited receivers and one receiver can get trade from unlimited providers as well. The provider can set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will no
Telegram Publisher Agent
Omar Alkassar
5 (2)
Yardımcı programlar
Telegram Publisher Agent,   tüccarların Telegram kanallarına ve gruplarına gerçek zamanlı olarak sinyaller göndermelerine olanak tanıyan bir eklentidir. Özelleştirilebilir mesajlar, grafik ekran görüntüleri ve diğer özelliklerle araç, yatırımcıların alım satım içgörülerini ve stratejilerini takipçileriyle paylaşmalarına yardımcı olur. Araç ayrıca, kullanıcılara estetik ve işlevsel bir ticaret deneyimi sağlayan açık ve koyu tema anahtarıyla güzel bir tasarıma sahiptir. Telegram Yayıncı Temsilcisi
Dashboard Babon Scalping System
Wang Yu
1 (1)
Yardımcı programlar
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free, LINK . This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then the system will zoom in to genera
Pairs Trade
Oleg Pechenezhskiy
Yardımcı programlar
The Pairs Trade indicator is a utility for semi-automatic pair trading. It allows combining the charts of two arbitrary instruments, even if the schedules of their trading sessions are different. It displays a spread chart in the form of a histogram with an overlaying moving average. It calculates the swap that will be charged for the synthetic position (in the deposit currency). It is possible to set a level for automatic opening of a synthetic position on the spread chart (analogous to the 'se
Corporate Report
Pavel Verveyko
5 (1)
Yardımcı programlar
The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Yardımcı programlar
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
FXFledgling Exit Tool
Joel Protusada
Yardımcı programlar
FXFledgling Exit Tool is a complete risk management tool that analyzes both the open trades and the direction of the pair of open trades. As long as the suggested entry and lotsizing management presented here is followed strictly, you will have a high chance (but no guarantee) of surviving the trade. What It Does It is used as an exit tool. It helps the trader to manage any manual trade that he transacted. It does the following: Trail Stop Dynamic Stop Loss - a calculated stop-loss that changes
Crypto Market Pro
Daniil Kurmyshev
5 (1)
Yardımcı programlar
New opportunities for analyzing cryptocurrency in the usual MetaTrader 4. For example : We select the symbol of the cryptocurrency and attach any indicators, Expert Advisors or scripts. Startup Mode View cryptocurrency; Data collection. Capabilities Work as with a standard currency chart; Automatic update of open charts; Selection of individual cryptocurrency for updating; Selection of individual timeframes for updating; Work on the desired timeframes; Open charts do not affect the work of Cry
Telegram Notify
Kin Hang Tan
1 (1)
Yardımcı programlar
Notify Telegram is a utility that bridge your MetaTrader4 trading activities to your Telegram chat/channel. It will help you to monitor your MetaTrader4 actions such as placing trade, modifying order's TP/SL, closing trades etc and send a notification message to your dedicated Telegram chat/channel. It does not execute any trade on your MetaTrader4 account. It can be useful for monitoring EA performance or providing signal to your Telegram channel/group subscribed. Parameters Token ="" - enter
Easy Strategy Builder
Gheis Mohammadi
5 (3)
Yardımcı programlar
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Yardımcı programlar
Telegram ChartSnap is an utility tool to bridge your MetaTrader 4 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 4 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easily s
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis
Jianyuan Huang
Yardımcı programlar
Fibonacci Expansion and Retracement Analysis Fibonacci retracing and extended line tools for the MT4 platform, ideal for traders who use the DiNapoli point trading method and the Golden Section trading The main function: 1. You can draw multiple sets of Fibonacci retracements directly, and the relationship between important return points is clear at a glance. 2. Can draw Fibonacci extensions 3. The Fibonacci foldback and extension of the line can be moved left and right for easy observation
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Yardımcı programlar
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Grid Hero War Pad
Chock Hwee Ng
3.4 (5)
Yardımcı programlar
Grid Hero War Pad is a  GRAPHICAL MANUAL TRADER version of the original Grid Hero EA, designed and created for ADVANCED TRADERS who are experienced in plotting their own market entries. It is coded using ADVANCED GRAPHICAL INTERFACE programming, that combines the power of discretionary trading with Grid Hero algorithm in the form of a graphical console with button-click easy execution. It allows you to execute trades manually using Market Orders and Pending Orders, and then automatically uses th
MirrorEA
Eugenio Bravetti
Yardımcı programlar
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Open charts
Maksim Slovakov
Yardımcı programlar
Скрипт открывает графики по всем инструментам находящимся в окне "Обзор рынка" и по желанию может задать для всех графиков один шаблон. Так-же можно удалить все графике открытые в терминале Мт4. В скрипте имеются следующие настройки: "Таймфрейм" по умолчанию M30;             (Можно поставить свой: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.) "Задержка" по умолчанию "0";                  (Задержка перед открытием следующего графика в миллисекундах.) "Шаблон" по умолчанию "True";                (True=пр
Opening at bar closing
Maksim Slovakov
Yardımcı programlar
По факту вы выставляете виртуальные Buy Stop и Sell Stop которые срабатывают после закрытия свечи. Данный помощник позволяет заранее выставить уровень Stop Loss и Take Profit. Так-же имеется демо режим для предварительного расчёта параметра риск/прибыль. Помощник имеет следующие настройки "Лот" по умолчанию "0.01" "Проскальзывание" по умолчанию "60"        (Значение в пунктах) "Номер Ордера" по умолчанию "0"               (Магический номер ордера) "Цвет Комментариев" по умолчанию "Black"  "Шрифт
TFA Trade Manager
TFA Global Pte. Ltd.
Yardımcı programlar
(8th Feb 2019 Launch Promo: $97/lifetime just for 1 day! Price goes to $180/lifetime in 24 hours!) The TFA Trade Manager helps you easily manage your trades with an intelligent vertical "bars" system. You easily now easily click + drag your entry, stop loss, take profit, breakeven, partial profit and trailing stop with a few simple mouse clicks. You can also easily calculate the risk you wish to allocate to each trade by telling the trade manager your desired risk %, lot size or $dollars to risk
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Yardımcı programlar
This utility automatically draws the trend channel on the price chart. For the time interval from the specified date to the current bar, the drawn channel is almost optimal. Placing the beginning of the channel at a more distant historical price extremum, you get a visualization of a longer-term trend. Channel slope is not a continuous value, but takes one of discrete values (in AxB format, where A is the number of price points (points), and B is the number of timeframes). This program works ONL
Signal Analyze Master
Shao Chen
Yardımcı programlar
--------------Welcome to use [MQL5 Signal Analyze Master]------------------  Function: Draw order tracks of MQL5 MT4 and MT5 signal on MT4 chart. [Using guide] 1.Use it as Experts. 2.Download history record from MQL5 signal(MT4 signal or MT5 signal).  3.Paste history record file below "MQL4/Files/" 4.Load [Signal Analyze Master] on the symbol chart what you want to analyze. 5.Paste the history record file name to parameter 'FileName' 6.Select  SignalType  match the history you download on MT4
Yazarın diğer ürünleri
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
AI Trade Analyzer   , indikatör formatında uygulanan akıllı bir piyasa analiz aracıdır. Program, grafikteki sinyalleri görselleştirir ve yatırımcının teknik göstergeler ve haber geçmişine dayanarak piyasa durumunu değerlendirmesine yardımcı olur. Ana fonksiyonları: 1. Teknik analiz: Popüler göstergeler için destek: EMA (kısa/uzun), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stokastik, ATR, Bollinger Bantları, Pivot Noktaları, Fibonacci. Trendleri, farklılıkları ve temel seviyeleri belirlemek. 2. Haber geçmişiyle
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. [Instruction for Risk Manager parameters] Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen ma
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Uzman Danışmanlar
GoldPro ile yenilikçi ve etkili altın ticaretinin dünyasına hoş geldiniz. GoldPro, Altın piyasasında başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ticaret robotudur. Danışman ortalama tekniğini kullanır, bunu iyi veya kötü olarak değil, piyasada işe yarayan bir yaklaşım olarak algılamalı, bir yöntemin iyi, diğerinin kötü olduğu şeklindeki tek kutuplu inancı bir kenara bırakmalısınız, bu vardır ve başarıyla uygulanabilir, bu bir gerçektir. Güvenilirlik ve Deneyim
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
GoldPro ile yenilikçi ve verimli altın ticaretinin dünyasına hoş geldiniz. GoldPro, Altın piyasasında başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ticaret robotudur. Danışman ortalama tekniğini kullanır, bunu iyi veya kötü olarak değil, piyasada işe yarayan bir yaklaşım olarak algılamalı, bir yöntemin iyi, diğerinin kötü olduğu şeklindeki tek kutuplu inancı bir kenara bırakmalısınız, bu vardır ve başarıyla uygulanabilir, bu bir gerçektir. Güvenilirlik ve Deneyi
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellik
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen maksimum lot 2) günlük maksimum sipariş sayısı
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Yardımcı programlar
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Yardımcı programlar
Coppy Master MT5,   MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için kullanılan bir araçtır. Her iki yönde kopyalamayı destekler: MT5'ten MT4'e, MT4'ten MT5'e ve aynı tipteki hesaplar arasında. Doğru çalışması için tüm terminallerin tek bir bilgisayarda veya VPS'de başlatılması gerekmektedir. [ Instruction  and Demo ]  MetaTrader 4'e kopyalamak için ürünün ayrı bir sürümüne ihtiyaç vardır -   Coppy Master MT4   . Ana fonksiyonları: Bağlantı türü Master ve Receiver mo
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Ticaret Danışmanı Ice Cube Scalper -         günlük çok sayıda işlem yapan ve her işlemle belirli miktarda puan kazanan   bir günlük scalper'dır   . EA'nın stratejisi RSI göstergesini kullanarak trendle işlem yapmaktır. EA, çarpan lotuyla ortalamayı kullanır, EA'yı kullanmadan önce bunu anlamanız gerekir, ancak strateji hem geriye dönük testlerde hem de canlı işlemlerde iyi performans gösterdi. Satın almadan önce danışmanın çalışmasını strateji test cihazında test ettiğinizden emin olun. Riskler
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
Yardımcı program, MT5'ten Discord'a bir sinyal göndermek için tasarlanmıştır. Bir dizi benzersiz özelliğe sahiptir ve yalnızca işlem sinyalleri göndermenize değil, aynı zamanda aşağıdaki işlevleri gerçekleştirmenize de olanak tanır: Terminalden doğrudan Discord'a mesaj gönderin Özel metinle birlikte emoji gönderme Metin ve resimleri doğrudan MT5 terminalinden Discord'a gönderin Tüm bunlar kullanıcının sinyallerle bir kanal tutmasını, ticarete odaklanmasını ve kaliteli sinyaller bulmasını sağlar.
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Yardımcı programlar
Kopyalama Ustası MT4       MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri için bir ticaret kopyalama aracıdır. Her iki yönde de kopyalamayı destekler: MT4'ten MT5'e, MT5'ten MT4'e ve aynı tipteki hesaplar arasında MT4'ten MT4'e. Doğru çalışabilmesi için tüm terminallerin aynı PC veya VPS üzerinde çalışması gerekmektedir. [ Instruction  and Demo ]  MetaTrader 4'e kopyalamak için ayrı bir sürüm —       Kopyalama Ustası MT5       - gereklidir. Başlıca Özellikler: Kopyalama Modları Hem Master hem de Rec
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Göstergeler
Gerçek Arz ve Talep göstergesi       - tüm zaman dilimlerinde direnç ve destek seviyelerinin yerini hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar. Gösterge, işlemlerinde teknik analiz kullananlar için faydalı olacaktır. Göstergenin kullanımı kolaydır, sadece grafik üzerinde sürükleyip bırakın ve gösterge size en olası destek ve direnç seviyelerini gösterecektir. Zaman dilimlerini değiştirirken, yeni seçilen zaman dilimi için seviyeleri göreceksiniz. Önerilen Robot Scalper       -       sınamak   . G
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
çalışma mantığı Stop Out yardımcı programı, Stop Out seviyesine kaç puan kaldığını gösteren basit ama çok kullanışlı bir göstergedir / Avantajı, birçok tüccarın kâr peşinde alım satım yaparken riski kasıtlı olarak fazla tahmin etmesi, mevcut marjı maksimumda kullanması ve bu durumda komisyoncunun pozisyonlarınızı zorla nerede kapatabileceğini bilmek çok önemlidir. Sadece göstergeyi grafiğe yerleştirin ve Al veya Sat'taki açık pozisyona bağlı olarak, bu işlem için fiyatın sınır işaretini graf
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Yardımcı programlar
Risk Controller Expert Advisor, hesabınızdaki ticaret danışmanlarınızın toplam riskini kontrol etmenizi sağlayan bir programdır. Bu program ile tüm danışmanlar için hesapta izin verilecek maksimum riski kontrol edebilirsiniz. Örneğin, maksimum düşüşün %30'u riskini belirlersiniz, yani hisse senedi alım satım robotlarınız %30'luk riski aşarsa, Risk Kontrolörü tüm danışman pozisyonlarını kapatacak ve ayrıca tüm açık çizelgeleri kapatarak, danışmanlar daha fazla çalışmaktan. Uzman Danışman, ortala
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boy
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Yardımcı programlar
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
Danışmanın açıklaması Smart Expert Advisor, her ticaret çifti için otomatik ayar seçimine sahip otomatik bir şebeke ticaret danışmanıdır. Expert Advisor, her bir döviz çifti için ayarları otomatik olarak seçer, böylece her bir çift için parametreleri tanımlamanız gerekmez, hesaplamalar işlem gören enstrümanın volatilitesine dayalıdır. İşlem sırasında giriş noktalarının yönünü ayarlayabilirsiniz. Trende göre filtreyi etkinleştir. strateji hakkında EA, geri çekilme hareketlerini yakalama mantığın
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
EasyTradePad – MetaTrader 4 için Ticaret Paneli EasyTradePad   , manuel ve yarı otomatik ticaret için bir araçtır. Panel, emirlerin ve pozisyonların hızlı bir şekilde yönetilmesini ve tek tıklamayla risk yönetimi hesaplamalarının yapılmasını sağlar. Panel Özellikleri: Önceden tanımlanmış risk (% veya mevduat para birimi) ile işlemleri açın ve kapatın SL ve TP'yi puan, yüzde veya parasal değerler olarak ayarlayın Risk-ödül oranını otomatik olarak hesaplayın Zarar durdurmayı breakeven'a taşıyın K
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Göstergeler
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Yardımcı programlar
Bu elek, seçilen bir zaman aralığında (zaman çerçevesi) genellikle aşırı alımdan (% artış) veya aşırı satımdan (% düşüş) daha fazla olan varlıkları belirlemenize olanak tanır. Piyasa yasalarla yönetilir, daha ucuza satın alın, daha fazla satış yapın, ancak otomatik bir tarayıcı olmadan, örneğin içinde bulunulan hafta veya cari dönemde normalden daha fazla alınan veya aşırı satılan para birimlerini / hisse senetlerini belirlemeniz çok zor olacaktır. saat veya ay. Düzinelerce veya yüzlerce enstrü
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Göstergeler
çalışma mantığı Bu göstergenin önemi, “cihazda ne kadar yakıt kaldığını” anlamanıza izin vermesi gerçeğinde yatmaktadır. Aküsü yarı boş bir arabada bıraktığınız durumu bir düşünün, ortalama olarak bu miktar bir araba için 250 km'lik bir enerji yeterlidir, yani isterseniz 700 km'lik bir mesafeyi aşamazsınız. Yani her enstrüman için belirli bir günlük fiyat hareketi var ve istatistiksel gözlemler sonucunda varlığın günde 1 ATR'yi geçtiği zamanın %95'inde ve zamanın sadece %5'inde 2 veya daha faz
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
MetaTrader yardımcı programı MTI (Ana Ticaret Bilgisi) – bir tüccar için temel ticaret bilgilerini gösterir, yani: ortalama ve mevcut yayılma boyutu Kısa ve uzun pozisyonlar için takas boyutu 1 işlem lotu için 1 pip maliyeti Durdurma Düzeyi boyutu (bekleyen siparişler vermek için minimum mesafe) Mevcut (kırmızı) işlemin sonuna kadar olan süre ve bir sonraki (gri) işlem seansının başlangıcına kadar olan süre Mevcut işlem seansının sonuna kadar geçen süre kırmızı, bir sonraki seansın açılışına kad
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boyunc
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
çalışma mantığı Stop Out yardımcı programı, Stop Out seviyesine kaç puan kaldığını gösteren basit ama çok kullanışlı bir göstergedir / Avantajı, birçok tüccarın kâr peşinde alım satım yaparken riski kasıtlı olarak fazla tahmin etmesi, mevcut marjı maksimumda kullanması ve bu durumda komisyoncunun pozisyonlarınızı zorla nerede kapatabileceğini bilmek çok önemlidir. Sadece göstergeyi grafiğe yerleştirin ve Al veya Sat'taki açık pozisyona bağlı olarak, bu işlem için fiyatın sınır işaretini graf
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
strateji mantığı Pump and Dump Expert Advisor, bir tüccar tarafından tüccarlar için oluşturulmuş tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Strateji “daha ​​ucuza al, daha pahalıya sat”. Fiyatta önemli bir artış/düşüş sonrasında emirler açılır. Pompa ve Boşaltma stratejisinin temel anlamı, bir varlığı fiyatı düştüğünde daha ucuza almak ve fiyatı yükseldiğinde daha yükseğe satmaktır. Muhtemelen fark etmişsinizdir, piyasadaki keskin fiyat hareketlerinden sonra, ters yönde önemli bir fiyat gerilemes
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Uzman Danışmanlar
Ticaret Danışmanı Ice Cube Scalper -           bu bir gün kafa derisi       , günlük çok sayıda işlem yaparak, her işlemde birkaç puan alarak. EA'nın stratejisi, RSI göstergesini kullanarak trendle ticaret yapmaktır. EA, çarpan lotu ile ortalamayı kullanır, EA'yı kullanmadan önce bunu anlamanız gerekir, ancak strateji hem geriye dönük testlerde hem de canlı ticarette iyi performans gösterdi. Satın almadan önce, strateji test cihazında danışmanın çalışmalarını test ettiğinizden emin olun. Expert
Filtrele:
Walery
89
Walery 2023.12.22 00:10 
 

Everyone should try this Utility. It will help you more than you imagine. I advise you to study everything related to Averaging and Hedging and train with small lots. Sergey made this product available to us. Thank you. Respect.

FunChiii
160
FunChiii 2023.12.21 00:00 
 

This EA is just an awsome help to have in trading, i can highly recommend it.

İncelemeye yanıt